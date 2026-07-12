Confira lista com 53 concursos abertos e 13.469 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 53 concursos e 13.469 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há três concursos abertos com 1.207 vagas. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 1.626 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há quatro seleções abertas com 137 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 290 postos vagos. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 4.938 vagas. Já para os municipais, há 22 concursos e 5.189 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 77 oportunidades. Nos institutos federais há um certames abertos com cinco vagas.





DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES/DF)

Inscrições até 13 de julho pelo do site oficial e www.quadrix.org.br. Com 1197 vagas para os cargos: técnico em desenvolvimento e assistência social - agente social (133 + cr); técnico em desenvolvimento e assistência social - cuidador social (32 + cr); técnico em desenvolvimento e assistência social - técnico administrativo (398 + cr); administração (47 + cr);ciências contábeis(42 + cr); comunicação social(14 + cr); direito e legislação (115 + cr); economia (9 + cr); educador social(32 + cr); estatística(10 + cr); nutrição(41 +cr); pedagogia (121 + cr); psicologia (75 + cr); serviço social (125+cr);sociologia (3 + cr). Salário: R$ 4.320,16 para técnicos e R$ 6.071,09 para especialistas. Taxa:R$ 84

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGES/DF

Inscrições até 15 de julho pelo do site oficial https://processoseletivo.igesdf.org.br/. para formação de cadastro reserva para os cargos: farmacêutico clínico - oncologia; médico anestesiologista; técnico de enfermagem - medicina nuclear; médico urologista; nutricionista clínico; enfermeiro - centro cirúrgico; Salário:de R$ 3.123,57 a R$ 18.115,68. Taxa: Gratuito

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições até 17 de setembro pelo do site oficial e https://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo. Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Inscrições até 15 de julho pelo do site https://www.avalia.org.br/. Com 1.414 vagas para os cargos agente censitário de qualidade (acq): (394); analista censitário (1.020); agronomia (56); assistência social (48); biblioteconomia e documentação (5); cartografia e geodésia (4); ciência de dados (5); ciências contábeis (6) ciências sociais/antropologia (54); design educacional (8) desenvolvimento de tecnologia da informação (39); economia (3); engenharia de produção (6); estatística (4); geografia (9); geoprocessamento (254) gestão e infraestrutura (312); infraestrutura e suporte de tecnologia da informação (13); jornalismo (32); letras: (3); métodos quantitativos (51); planejamento, orçamento e gestão administrativa (16); produção audiovisual e publicidade e propaganda (7) ; redes e telecomunicações (8); tecnologia da informação (39); veterinária/zootecnia (27); webdesign e produção gráfica (11). Salário: de R$ 2.932 a R$ 5.225. Taxa: R$ 41,76 (nível médio) e R$ 37,50 (nível superior).

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV)

Inscrições até 06 de agosto no site conhecimento.fgv.br/. Concurso com 212 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de negócio de ti (5), arquiteto (30), desenvolvedor de software (55), inteligência da informação (25), segurança cibernética (15) e gestor de serviços de tic (25) Salário de:R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44 (monitor da educação infantil). Taxa: R$110.

CENTRO—OESTE .

PREFEITURA DE PALMELO - GO

Inscrições até 13 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal, no Balcão de Protocolo (Avenida Emmanuel, nº 435, Centro, Palmelo/GO). Concurso com 24 vagas para os cargos de auditor de professor p1 - educação infantil (creche e pré-escola) e 1º ao 5º ano do ensino fundamental (9); monitor de educação infantil e escolar (15). Salário: R$ 3.847,97 (professor P1) e R$ 2.200 (monitor da educação infantil). Taxa: Não há.

PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor piii - biologia - zona rural (1); professor piii - biologia - zona urbana (1); professor piii - educação física - zona rural (2); professor piii - educação física - zona urbana (2); professor piii - geografia - zona rural (1); professor piii - geografia - zona urbana (1); professor piii - história - zona rural (1); professor piii - história - zona urbana (1); professor piii - letras português/inglês - zona rural (2); professor piii - letras português/inglês - zona urbana (2); professor piii - matemática - zona rural (1); professor piii - matemática - zona urbana (1); professor piii - pedagogia - zona rural (25); professor piii - pedagogia - zona urbana (40). Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Inscrições até 13 de julho presencialmente, no prédio da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, localizado na Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim das Palmeiras. Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente social (1 + cr); enfermeiro (1 + cr); nutricionista (1 + cr). Salário: R$ 4.688,29 a R$ 4.688,32. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE PIRANHAS (GO)

Inscrições até 24 de agosto pelo site itame.selecao.net.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor da rede municipal de ensino (20 + cr);. Salário: R$3.847.97 a R$5130.63 Taxa: R$165.





CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ (CRA - PR)

Inscrições até 23 de julho pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 252 vagas para os cargos de administrador (1 + 50 cr); advogado (25 cr); analista de sistemas (25 cr); analista jurídico (1 vaga + 25 cr); contador (1 vaga + 25 cr); agente administrativo (1 vaga + 50 cr); auxiliar de serviços gerais (25 cr); motorista (25 cr) Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 9 vagas para os cargos de nível médio técnico administrativo em caixas (1), técnico administrativo em imperatriz (1) e técnico administrativo em são luiz (30 cr). para nível superior: advogado (1), agente de orientação e fiscalização (1) e contador (1). cadastro reserva: agente de orientação e fiscalização em caixas (30), agente de orientação e fiscalização em São Luiz (30). analista de recursos humanos em são luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 63 (nível superior).

CREF-21/MA CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO (CREF-15/PI)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (Teresina/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (picos/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); advogado (teresina/pi) (1 vaga); contador (teresina/pi) (1 vaga). Salário: R$ 2.315,25 a R$ 6.674,43 . Taxa R$ 75 (nível médio) e R$ 79 (nível superior).



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA (CREA-RO)

Inscrições até 20 de julho pelo site https://www.quadrix.org.br/informacoes/3045/. Processo com 27 vagas para os cargos de nível médio: assistente administrativo em Guajará Mirim (1), assistente administrativo em Jaru (1), assistente administrativo em Ji-Paraná (1), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Rolim de Moura (1), assistente administrativo em Viilhena (1). nível técnico agente fiscal em Porto Velho (1), agente fiscal em Rolim de Moura (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU -AL)

Inscrições até 26 de agosto pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 1.750 para as vagas para os cargos de especialista em saúde – especialidade: biologia. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE — SEAD/RN

Inscrições até 27 de julho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 260 para as vagas para os cargos: policial penal (200); especialista em assistência penitenciária assistente social; especialista em assistência penitenciária - médico psiquiatra; especialista em assistência penitenciária - psicólogo; especialista em assistência penitenciária - terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.500 a R$ 5.600. Taxa R$ 130.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 100 vagas para cadastro reserva e 100 vagas para os cargos de analista de regulação - agrespi (administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica); analista governamental - seplan (economia regional); analista governamental - setur (turismo e economia criativa); analista de trânsito - detran/pi (floriano, parnaíba, teresina); agente superior de serviços - tv antares (jornalismo - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (assistente social - parnaíba, picos, teresina; psicólogo - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero masculino - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero feminino - parnaíba, picos, teresina); fiscal estadual agropecuário - adapi (engenheiro agrônomo - bom jesus, guadalupe, piripiri, teresina, parnaíba; médico veterinário - piracuruca, raimundo nonato, simões, simplício mendes, uruçuí); agente de assistência técnica e extensão rural - sada (engenheiro agrônomo - floriano, parnaíba, paulistana, picos, oeiras, são raimundo nonato, uruçuí, valença do piauí; zootecnista - corrente, piripiri); agente de agricultura familiar - saf (engenheiro agrônomo - floriano, picos, teresina, paulistana; médico veterinário - teresina, são raimundo nonato). Salário: R$ 3.000,12 a R$ 13.536,01. Taxa: R$ 160.

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DE SÃO PAULO

Inscrições até 16 de julho pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 68 vagas para os cargos de analista de gestão - administração de empresas; administração pública (7 vagas); analista de gestão - ciências econômicas; economia (3 vagas); analista de gestão - estatística (1 vaga); analista de gestão - análise e desenvolvimento de sistemas (1 vaga); analista de gestão - ciências da computação (1 vaga); analista de gestão - jornalismo (1 vaga); analista de gestão - comunicação social (1 vaga); analista de gestão - psicologia (1 vaga); analista de gestão - pedagogia (1 vaga); analista ambiental - oceanografia (1 vaga); analista ambiental - medicina veterinária (2 vagas); analista ambiental - ciências biológicas; biologia (1 vaga); analista ambiental - ecologia (1 vaga); analista ambiental - gestão ambiental (2 vagas); analista ambiental - geografia (2 vagas); analista ambiental - ciências sociais (1 vaga); analista ambiental - relações internacionais (1 vaga); analista ambiental - turismo; lazer e turismo (1 vaga); advogado (6 vagas); contador - ciências contábeis (1 vaga); engenheiro - engenharia florestal (1 vaga); engenheiro - engenharia ambiental (1 vaga); engenheiro - engenharia civil (1 vaga); engenheiro - engenharia elétrica (1 vaga); engenheiro - engenharia de produção (2 vagas); engenheiro - engenharia agrônoma (2 vagas); engenheiro - engenharia da computação (1 vaga); engenheiro - engenharia mecânica (1 vaga); engenheiro - engenharia de aquicultura; engenharia de pesca (1 vaga); engenheiro - engenharia de alimentos (1 vaga); arquitetura e urbanismo (1 vaga); técnico em gestão - técnico em administração (1 vaga); técnico em gestão - manutenção automotiva; manutenção de máquinas pesadas (9 vagas); técnico ambiental - meio ambiente; gestão ambiental; controle ambiental; florestas (9 vagas). Salário: R$ 5.117 a R$ 6.985,76. Taxa: R$ 79 a R$ 144.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP)

Inscrições até 13 de agosto pelo site www.consulpam.com.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de técnico portuário - administrativo-operacional (4 vagas); técnico portuário de meio ambiente (1 vaga); técnico portuário de programação e controle de serviços de tecnologia da informação (cadastro de reserva); técnico portuário de segurança do trabalho (1 vaga); analista portuário - administração (cadastro de reserva); analista portuário - arquitetura (1 vaga); analista portuário - auditoria interna (1 vaga); analista portuário - comunicação social (1 vaga); analista portuário - contabilidade (1 vaga); analista portuário - desenvolvimento de sistemas (cadastro de reserva); analista portuário - gestão de pessoas (1 vaga); analista portuário - gestão financeira (cadastro de reserva); analista portuário - gestão portuária (2 vagas); analista portuário - médico do trabalho (cadastro de reserva); analista portuário - meio ambiente (cadastro de reserva); analista portuário - psicologia organizacional e do trabalho (cadastro de reserva); analista portuário - redes (cadastro de reserva); analista portuário - segurança da informação (1 vaga); analista portuário - suporte técnico (cadastro de reserva); analista portuário - advogado (4 vagas); guarda portuário (15 vagas). Salário: R$ 2.481,95 a R$ 6.985,76. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF-SUS), NO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 20 de julho pelo site selecao.fesfsus.ba.gov.br. Concurso com vagas para cadastro reserva para os cargos de materno-infantil: enfermeiro; enfermeiro - unidade fechada; nutricionista; fisioterapeuta; fisioterapeuta - unidade fechada; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; médico neonatologista - diarista; médico obstetra - diarista; médico obstetra; médico neonatologist; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem - unidade fechada; técnico de nutrição e dietética; técnico em radiologia; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico de informática; assistente administrativo; atenção hospitalar especializada: enfermeiro; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; cirurgião-dentista; médico cirurgião pediátrico; médico anestesiologista; médico cirurgião geral; técnico de enfermagem; técnico de informática; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico em radiologia; atendente de farmácia; assistente administrativo; auxiliar de consultório dentário; atenção ambulatorial especializada: fonoaudiólogo; enfermeiro; técnico de enfermagem; técnico de segurança do trabalho; assistente administrativ; gestão de acesso e regulação: enfermeiro mediador; enfermeiro cer; enfermeiro nac; enfermeiro ngr; médico regulador; médico cardiologista; médico ginecologista; médico mastologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico urologista; médico da saúde da família; médico mediador; técnico de informática; saúde mental: enfermeiro; assistente social; psicólogo; terapeuta ocupacional; educador físico; médico clínico; médico psiquiatra; cientista social; sanitarista; arte-educador; técnico de enfermage; técnico de informática; redutor de danos; assistente administrativo; assistência farmacêutica: farmacêutico; farmacêutico responsável técnico; farmacêutico ambulatorial; farmacêutico clínico; assistente social; técnico de enfermagem; técnico de informática; assistente administrativo; reabilitação e assistência à pessoa com deficiência: psicopedagogo; musicoterapeuta; profissional de educação física; vigilância em saúde: enfermeiro; sanitarista; analista administrativo - administrador; analista clínico - biólogo/farmacêutico/biomédico; analista de tecnologia da informação; nutricionista; biólogo; fisioterapeuta; médico infectologista; médico; psicólogo; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; médico veterinário; técnico de enfermagem; técnico em eletrônica; técnico de informática; assistente administrativo; unidade administrativa: analista administrativo - contador; analista administrativo. Salário: R$ 1.598,76 a R$ 12.640,51. Taxa: gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpe26. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,28.. Taxa: R$ 358,77.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado pm do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de oficial de estado-maior (18 ac + 4 vagas ppiq); praça bombeiro militar combatente (qpbm/1) (84 ac + 21 vagas ppiq); praça bombeiro militar de motomecanização (qpbm/2) (36 ac + 9 ppiq). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE)

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 227 vagas para os cargos de análise de dados (10 vagas + cr); arquitetura e urbanismo (1 vaga + cr); arquivologia (2 vagas + cr); audiovisual (4 vagas + cr); biblioteconomia (2 vagas + cr); ciências atuariais (2 vagas + cr); ciências contábeis (7 vagas + cr); ciências sociais (7 vagas + cr); consultoria técnica legislativa (4 vagas + cr); controle interno (9 vagas + cr); desenvolvedor de software (2 vagas + cr); design gráfico (4 vagas + cr); direito (20 vagas + cr); engenharia ambiental (1 vaga + cr); engenharia civil (2 vagas + cr); engenharia elétrica (2 vagas + cr); engenharia mecânica (1 vaga + cr); estatística (2 vagas + cr); gestão e desenvolvimento de pessoas (3 vagas + cr); gestão e governança (38 vagas + cr); jornalismo (13 vagas + cr); língua portuguesa - gramática normativa e revisão ortográfica (9 vagas + cr); marketing (2 vagas + cr); museologia (1 vaga + cr); pedagogia (4 vagas + cr); pesquisa histórica e sociocultural (2 vagas + cr); planejamento e orçamento (6 vagas + cr); serviço social (8 vagas + cr); sistemas e mídias digitais (2 vagas + cr); técnico legislativo (30 vagas + cr). Salário: R$ 6.126,48 para analista legislativo (nível superior) e de R$ 3.059,47 para técnico legislativo (nível médio). Taxa: R$ 137 (nível superior) e R$ 97 (nível médio).

POLÍCIA CIVÍL DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 12 de agosto pelo site conhecimento.fgv.br. Concurso com vagas para cadastro e reserva, para delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista. Salários: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxas: R$156,36 a R$242,47.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 10 de agosto pelo site: idecan.org.br/ Concurso com 200 vagas para início imediato e 100 para cadastro e reserva. Para o cargo de: soldado (180) e cadete (20). Salários: R$5.128.32 a R$13.817.22 . Taxas: R$120 a R$180.





LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SAQUAREMA - RJ

Inscrições até 21 de julho pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 1268 vagas para os cargos de professor docente-2 - ciências (20 + cr); professor docente-2 - estudos turísticos (20 + cr); professor docente-1 (488 + cr); professor de atendimento educacional especializado - aee (20 + cr); auxiliar de educação infantil (120 + cr); profissional de apoio ao estudante com deficiência (600 + cr) Salário: R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34. Taxa: R$ 94 a R$ 123.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico - clarinete - si b (3); músico - flauta transversal - c (1); músico - saxofone alto - mi b (1); músico - saxofone tenor - si b (1); músico - trombone baixo - c (1); músico - trombone tenor - c (1); músico - trompete - si b (1); músico - tuba si b (1); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (200); professor básico 2 - anos iniciais 200); professor básico 3 - língua portuguesa (20); professor básico 3 - matemática (20); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10); supervisor educacional (25); psicólogo educacional (15); assistente social educacional (25); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); assistente social em saúde (5); assistente social em saúde (cerest) (1); auditor em saúde - enfermeiro (2); auditor em saúde - médico (3); condutor de veículo de urgência ii (5); enfermeiro do trabalho (cerest) (2); enfermeiro i (40); enfermeiro ii intensivista (20); enfermeiro ii neonatologista (10); enfermeiro ii obstetrícia (10); engenheiro de segurança do trabalho (cerest) (2); farmacêutico (5); fisioterapeuta do trabalho (cerest) (3); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário hab. arquiteto (1); inspetor sanitário hab. dentista (cd) (2); inspetor sanitário hab. enfermeiro (2); inspetor sanitário hab. eng. de alimentos (1); inspetor sanitário hab. eng. de produção (1); inspetor sanitário hab. farmacêutico (2); inspetor sanitário hab. médico veterinário (1); médico psf (20); médico do trabalho (cerest) (3); nutricionista (2); psicólogo (organizacional) (cerest) (1); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de segurança do trabalho (cerest) (3); técnico em enfermagem (50); técnico em enfermagem do trabalho (cerest) (1); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 95 (nível fundamental), R$ 110 (nível médio e técnico) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE UBATUBA - SP

Inscrições até 20 de julho pelo site www.avancasp.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de agente educacional (380 + cr); fonoaudiólogo (2 + cr); professor da educação básica i (95 + cr); professor da educação básica ii - arte (14 + cr); professor da educação básica ii - ciências (cr); professor da educação básica ii - educação física (10 + cr); professor da educação básica ii - geografia (cr); professor da educação básica ii - história (cr); professor da educação básica ii - inglês (cr); professor da educação básica ii - matemática (cr); professor da educação básica ii - português (cr). Salário: R$ 2.027,53 (agente educacional) e R$ 4.100,42 (fonoaudiólogo). Taxa: R$ 74 (nível médio) e R$ 91 (nível superior).

PREFEITURA DE PORTO VELHO - RO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 50 vagas para os cargos de guarda municipal (50 + cr). Salário: R$ 6.312,50. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE - AL

Inscrições até 3 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 208 vagas para os cargos professor de arte (5); professor de ciências (16); professor de educação física (13); professor de geografia (5); professor de história (11); professor de língua inglesa (11); professor de língua portuguesa (33); professor de matemática (27); professor de educação infantil e ensino fundamental i (77); professor de educação especial inclusiva (11); agente de controle interno (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); contador (1); agente fiscal de tributos (1); assistente administrativo educacional (11). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.885,92. R$ Taxa: R$ 135 (nível médio) e R$ 160 (nível superior).

PREFEITURA DE CLÁUDIO (MG)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos pedagogo (5 vagas); professor da educação básica da fase introdutória à fase iv do ensino fundamental - pi (15 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - arte (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - educação física (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - ensino religioso (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - geografia (3 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua inglesa (5 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua portuguesa (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - matemática (3 vagas) Salário: R$ 3.324,28 a 4.748,99. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE GOIOERÊ - PR

Inscrições até 13 de julho pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 41 vagas para os cargos de auxiliar em saúde bucal (1 + cr); educador social (2 + cr); instrutor de artesanato (1 + cr); professor de educação infantil (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em saúde bucal (1 + cr); técnico em tributos municipais (3 + cr); assistente social (2 + cr); auditor fiscal da receita municipal (1 + cr); cirurgião-dentista endodontista (1 + cr); contador (1 + cr); dentista (4 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico auditor (1 + cr); médico com especialização em saúde mental (1 + cr); médico do sad 20h (1 + cr); médico generalista (5 + cr, 1 pcd, 1 afro); pedagogo social (1 + cr);professor de inglês (2 + cr); psicólogo (2 + cr); psicopedagogo (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr). Salário: R$ 2.101,43 e R$ 19.542,67. Taxa: R$ 60 (nível médio/técnico)e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA - RJ

Inscrições até 27 de julho pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Concurso com 355 vagas para os cargos de enfermeiro (140 ac, 20 pcd, 40 cn); técnico em enfermagem (108 ac, 16 pcd, 31 cn). Salários: R$ 1.621. Taxa: R$ 100 (enfermeiro) e R$ 80 (técnico em enfermagem).

PREFEITURA DE IPATINGA - MG

Inscrições até 17 de julho pelo site imamconcursos.org.br. Concurso com 406 vagas para os cargos de assistente da educação especial (120); assistente de biblioteca escolar (2); auxiliar de saúde bucal esf (11); fiscal de urbanismo e sanitário (1); professor da educação básica (cr); assistente administrativo financeiro (3); técnico de enfermagem esf (111); técnico de segurança no trabalho (2); técnico em análises clínicas (2); técnico em farmácia (2); técnico em radiologia (2); administrador (2); analista educacional (2); arquiteto (2); assistente social (2); assistente social educacional (3); biólogo (3); biomédico (1); bioquímico (3); enfermeiro (3); enfermeiro esf (25); estatístico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista infantil (2); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião vascular (1); médico de família e comunidade - esf (14); médico gastroenterologista (2); médico ginecologista (5); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista infantil (2); médico obstetra (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1);; médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1); médico reumatologista (2); médico de ultrassonografia (1); nutricionista (2); odontólogo (4); odontólogo bucomaxilofacial (2); odontólogo esf (11); odontólogo periodontista (1); professor da educação infantil e ensino fundamental (10); professor de ciências (cr); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (cr); professor de história (cr); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor intérprete de libras (10); psicólogo (2); psicólogo educacional (10); terapeuta ocupacional (2)e Salários: R$ 1.642,75 a R$ 7.500. Taxa: R$ 65,30 a R$ 114.

PREFEITURA DE ITAJAÍ - SC

Inscrições até 13 de julho pelo site 2026cpadmitajai.fepese.org.br (edital nº 001/2026), 2026gmitajai.fepese.org.br (edital nº 002/2026) e 2026cpjuritajai.fepese.org.br (edital nº 003/2026). Concurso com 42 vagas para os cargos de analista ambiental área: engenharia ambiental (1 + cr); analista ambiental área: engenharia civil (1 + cr); analista ambiental área: geologia/engenharia geológica (1 + cr); analista ambiental área: biologia/engenharia florestal (1 + cr); analista ambiental área: medicina veterinária (1 + cr) ; arquiteto (1 + cr); assistente social (1 + cr); contador (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); fiscal de relação de consumo (1 + cr); psicólogo (1 + cr); procurador do município (2); assistente jurídico (5); agente em atividades administrativas (1 + cr); assistente técnico ambiental (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em atividade de engenharia - área: topógrafo (1 + cr); guarda municipal (20 + cr). Salários: R$ 4.142,83 a R$ 25.061,65. Taxa: R$ 120 a R$ 200. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO -MG

Inscrições até 20 de julho pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 346 vagas para os cargos de auxiliar de serviços internos e externos (12); gari (4); servente escolar (33); vigia (1); zelador escolar (2); coveiro (2); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de resíduos sólidos (5); motorista (44); calceteiro (1); operador de máquinas (3); auxiliar administrativo (15); auxiliar de saúde bucal (4); monitor de apoio (83); fiscal de rendas (1); fiscal de obras e posturas (2); técnico de enfermagem (4); técnico de enfermagem do esf (5); operador de raio x (1); assistente social (2); bioquímico/biomédico (1); dentista (1); dentista do esf (5); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (5); psicólogo (4); psicopedagogo (3); educador físico (1); nutricionista (1); engenheiro civil (2); advogado (1); professor de educação física (1); professor (52); supervisor escolar (1); enfermeiro do esf (5); médico do esf (5); agente comunitário de saúde do esf área: 05 - centro de saúde bom repouso / equipe nossa senhora da saúde (3); agente comunitário de saúde do esf área: 04 - ubs bom repouso / equipe nossa senhora do rosário (2); agente comunitário de saúde do esf área: 03 - posto de saúde boa vereda / equipe nossa senhora aparecida (1); agente comunitário de saúde do esf área: 02 - posto de saúde campo alegre / equipe nossa senhora das graças (2); agente comunitário de saúde do esf área: 01 - unidade básica de saúde prefeito antônio francisco de melo / equipe são sebastião e são roque (2); agente de combate às endemias do esf (4). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 74,60 (nível fundamental); R$ 94,60 (nível médio/técnico) e R$ 114,60 ( nível superior)

PREFEITURA DE ARAÇÁS - BA

Inscrições até 13 de julho pelo site selecon.org.br. Concurso com 114 vagas para os cargos de técnico municipal de controle interno (1); agente de almoxarifado (1); agente de patrimônio (1); assistente administrativo - contabilidade e finanças (1); auditor tributário (1); assistente social (1); auxiliar de classe (5); bibliotecário (1); coordenador pedagógico (2); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras (1); merendeira (5); nutricionista i (1); professor da educação infantil e do ensino fundamental - anos iniciais (18); professor de artes (1 vaga); professor de ciências (2); professor de educação especial (2); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (2); professor de música (2 vagas); psicólogo - secretaria de educação (1); secretário escolar i (7); técnico de nutrição (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (12); assistente administrativo - saúde (1); técnico de enfermagem (5); técnico em saúde bucal (2); fiscal sanitário (1); psicólogo - secretaria de saúde (1); assistente administrativo - assistência social (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); médico veterinário (1); técnico agrícola/agropecuária (1); fiscal ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto i (1); assistente administrativo - obras e serviços de engenharia (2); fiscal de obras i (1); carpinteiro i (1); encanador i (1); topógrafo (1); pedreiro (1); coveiro (1); eletricista i (1); assistente administrativo - setor de esportes, cultura e lazer (1); motorista - categoria "d" (2); mecânico i (1); operador de máquina patrol (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator (1); agente de trânsito (1). Salários: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 85 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MG

Inscrições até 15 de julho pelo site www.ibgpconcursos.com.br . Concurso com 272 vagas para os cargos de auxiliar de serviços de educação (10); cantineiro (cr); pedreiro (20); vigia (66); auxiliar de serviços gerais (5); bombeiro hidráulico (cr); eletricista (cr); eletricista de máquinas e veículos (cr); mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); mecânico de veículos leves (cr); motorista de ambulância (cr); motorista de veículos leves (cr); motorista de veículos pesados (20); operador de máquinas leves (cr); operador de máquinas pesadas (cr); padioleiro (cr); pintor (cr); soldador (1); almoxarife (cr); auxiliar administrativo (18); auxiliar de consultório dentário (cr); auxiliar de secretaria (cr); oficial administrativo (cr); tradutor e intérprete de libras (cr); técnico em análises clínicas (cr); técnico em contabilidade (cr); técnico em enfermagem (cr); técnico em radiologia (cr); técnico em higiene dental (cr); administrador (cr); advogado (cr); arquiteto (cr); arquivista (cr); assistente social (cr); bibliotecário (cr); educador de creche (cr); enfermeiro (cr); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (cr); engenheiro eletricista (cr); farmacêutico (cr); fiscal da saúde (cr); fisioterapeuta (cr); historiador (cr); professor de ensino básico i - peb i (cr); professor de ensino básico ii - peb ii - artes (35); professor de ensino básico ii - peb ii - ensino religioso (5); psicólogo (2); supervisor pedagógico (cr); médico - cirurgia geral (8); médico - medicina intensiva (6); médico - clínica médica (4); médico - medicina de emergência (4); médico - cardiologia (4); médico - cirurgia vascular (4); médico - endocrinologia (1); médico - hematologia (2); médico - neonatologia (6); médico - neurocirurgia (2); médico - neurologia (2); médico - obstetrícia (6); médico - ortopedia (4); médico - pediatria (20); médico - pneumologia (1); médico - psiquiatria (10); médico - urologia (2); odontólogo - cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); odontólogo - odontologia hospitalar (1). Salários: R$ 1.721,44 a R$ 6.580,95. Taxa: R$ 70 (nível fundamental) R$ 90,00 (nível médio/técnico) R$ 110 (nível superior)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ (SP)

Inscrições até 13 de julho pelo site www.igecs.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (cr); analista jurídico (cr); coordenador de compras (1); coordenador de contratos (1); coordenador de licitação (1); fotógrafo legislativo (cr); jornalista legislativo (cr); técnico em informática (cr); técnico legislativo de compras (cr); técnico legislativo de contratos (cr); técnico legislativo de licitação (1); técnico legislativo de mídias sociais (1); web designer legislativo (cr) Salários: R$ 4.842,84 a R$ 15.659,70. Taxa: R$ 70 (nível médio) e R$ 95 (nível superior).

PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE PEDRO GOMES - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de auditor de controle interno (2 + cr); contador (1 + cr); professor de artes (2 + cr); professor de educação física (2 + cr); professor de ensino fundamental (6 + cr); professor de inglês (1 + cr); agente de fiscalização de obras e posturas (1 + cr); agente de fiscalização tributária (2 + cr). Salário: R$ 2.186,36 a R$ 4.859,40. Taxa: R$ 120 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM (MS)

Inscrições até 13 de julho pelo site portal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de auxiliar administrativo e formação de cadastro de reserva; para cargos de: advogado (1); assessor de comunicação social (1); serviços gerais (1); assistente administrativo (1); contador (1); controlador interno (1); técnico legislativo (1) motorista oficial (1); recepcionista (1) Salários:R$1.680 a R$10.000 . Taxa: R$70 a R$130.

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ (MS)

Inscrições até 13 de julho pelo site: concursos.sigmams.com.br/. Concurso com uma vaga para contador e formação de cadastro de reserva para analista de planejamento e controle e assistente técnico legislativo; R$3.260,32 a R $5.877,24. Taxa: R$90 a R$130.

PREFEITURA DE PEDRO GOMES (MS)

Inscrições até 16 de julho pelo site: portal.concurso.fundacaofapec.org.br/. Concurso com 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de: auditor de controle interno (2); contador (1); professor de artes (2); professor de educação física (2); professor de ensino fundamental (6); professor de inglês (1); agente de fiscalização de obras e posturas (1); agente de fiscalização tributária (2) Salários: R$2.100 e R$ 4.800. Taxa: R$100 a R$120.

PREFEITURA DE TERRA NOVA (PE)

Inscrições até 5 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 95 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); ajudante de pedreiro (cr); agente sanitário (cr); técnico de saúde bucal (cr); Auxiliar de creche e pré escola (5); auxiliar público municipal (3); socorrista (cr); educador social (4); motorista (2); vigia (cr); técnico de enfermagem (7); assistente social (4); educador físico (cr); enfermeiro (4) fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (cr); médico (cr); nutricionista (cr); odontólogo (cr); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (cr); veterinário (cr); Salário: R$1.621 a R$ 4.121. Taxa: R$70 a R$80.

CÂMARA DE JARDIM - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de motorista oficial (1 + cr); recepcionista (1 + cr); serviços gerais (1 + cr); assistente administrativo (4 + cr); advogado (1 vaga imediata + cr); assessor de comunicação social (1+ cr); contador (1 + cr); controlador interno (1 + cr); técnico legislativo (1 + cr). Salário: R$ 1.680 a R$ 10.000. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$ 1.558,92 a R$ 10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://inscricaoconcurso.unimontes.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 22 de julho pelo site https://selecao-login.app.ufgd.edu.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de professor do magistério superior em pedagogia (1), professor do magistério superior em engenharia elétrica (1) professor do magistério superior em pedagogia em gestão e tecnologia da produção (1), professor do magistério superior em Engenharia de Alimentos (1) professor do magistério superior em metodologia do ensino do teatro (1) Salário: R$13.288,25 + VA. Taxa: R$200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 22 de julho pelo site concursos.unifesp.br/. Concurso com 41 vagas imediatas e formação de (cr) para os cargos de professor de professor do magistério superior (37) professor de ensino básico e técnico (4). Salário de R$5.037,78. Taxa: R$125,94 a R$343.85.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1): Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77.. Taxa: R$ 80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 53 concursos e 13.469 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há três concursos abertos com 1.207 vagas. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 1.626 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há quatro seleções abertas com 137 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 290 postos vagos. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 4.938 vagas. Já para os municipais, há 22 concursos e 5.189 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 77 oportunidades. Nos institutos federais há um certames abertos com cinco vagas.



DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES/DF)

Inscrições até 13 de julho pelo do site oficial e www.quadrix.org.br. Com 1197 vagas para os cargos: técnico em desenvolvimento e assistência social - agente social (133 + cr); técnico em desenvolvimento e assistência social - cuidador social (32 + cr); técnico em desenvolvimento e assistência social - técnico administrativo (398 + cr); administração (47 + cr);ciências contábeis(42 + cr); comunicação social(14 + cr); direito e legislação (115 + cr); economia (9 + cr); educador social(32 + cr); estatística(10 + cr); nutrição(41 +cr); pedagogia (121 + cr); psicologia (75 + cr); serviço social (125+cr);sociologia (3 + cr). Salário: R$ 4.320,16 para técnicos e R$ 6.071,09 para especialistas. Taxa:R$ 84



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGES/DF

Inscrições até 15 de julho pelo do site oficial https://processoseletivo.igesdf.org.br/. para formação de cadastro reserva para os cargos: farmacêutico clínico - oncologia; médico anestesiologista; técnico de enfermagem - medicina nuclear; médico urologista; nutricionista clínico; enfermeiro - centro cirúrgico; Salário:de R$ 3.123,57 a R$ 18.115,68. Taxa: Gratuito

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições até 17 de setembro pelo do site oficial e https://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo. Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Inscrições até 15 de julho pelo do site https://www.avalia.org.br/. Com 1.414 vagas para os cargos agente censitário de qualidade (acq): (394); analista censitário (1.020); agronomia (56); assistência social (48); biblioteconomia e documentação (5); cartografia e geodésia (4); ciência de dados (5); ciências contábeis (6) ciências sociais/antropologia (54); design educacional (8) desenvolvimento de tecnologia da informação (39); economia (3); engenharia de produção (6); estatística (4); geografia (9); geoprocessamento (254) gestão e infraestrutura (312); infraestrutura e suporte de tecnologia da informação (13); jornalismo (32); letras: (3); métodos quantitativos (51); planejamento, orçamento e gestão administrativa (16); produção audiovisual e publicidade e propaganda (7) ; redes e telecomunicações (8); tecnologia da informação (39); veterinária/zootecnia (27); webdesign e produção gráfica (11). Salário: de R$ 2.932 a R$ 5.225. Taxa: R$ 41,76 (nível médio) e R$ 37,50 (nível superior).



EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV)

Inscrições até 06 de agosto no site conhecimento.fgv.br/. Concurso com 212 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de negócio de ti (5), arquiteto (30), desenvolvedor de software (55), inteligência da informação (25), segurança cibernética (15) e gestor de serviços de tic (25) Salário de:R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44 (monitor da educação infantil). Taxa: R$110.



CENTRO—OESTE . PREFEITURA DE PALMELO - GO

Inscrições até 13 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal, no Balcão de Protocolo (Avenida Emmanuel, nº 435, Centro, Palmelo/GO). Concurso com 24 vagas para os cargos de auditor de professor p1 - educação infantil (creche e pré-escola) e 1º ao 5º ano do ensino fundamental (9); monitor de educação infantil e escolar (15). Salário: R$ 3.847,97 (professor P1) e R$ 2.200 (monitor da educação infantil). Taxa: Não há.

PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor piii - biologia - zona rural (1); professor piii - biologia - zona urbana (1); professor piii - educação física - zona rural (2); professor piii - educação física - zona urbana (2); professor piii - geografia - zona rural (1); professor piii - geografia - zona urbana (1); professor piii - história - zona rural (1); professor piii - história - zona urbana (1); professor piii - letras português/inglês - zona rural (2); professor piii - letras português/inglês - zona urbana (2); professor piii - matemática - zona rural (1); professor piii - matemática - zona urbana (1); professor piii - pedagogia - zona rural (25); professor piii - pedagogia - zona urbana (40). Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Inscrições até 13 de julho presencialmente, no prédio da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, localizado na Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim das Palmeiras. Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente social (1 + cr); enfermeiro (1 + cr); nutricionista (1 + cr). Salário: R$ 4.688,29 a R$ 4.688,32. Taxa: Não há.



PREFEITURA DE PIRANHAS (GO)

Inscrições até 24 de agosto pelo site itame.selecao.net.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor da rede municipal de ensino (20 + cr);. Salário: R$3.847.97 a R$5130.63 Taxa: R$165.



CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ (CRA - PR)

Inscrições até 23 de julho pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 252 vagas para os cargos de administrador (1 + 50 cr); advogado (25 cr); analista de sistemas (25 cr); analista jurídico (1 vaga + 25 cr); contador (1 vaga + 25 cr); agente administrativo (1 vaga + 50 cr); auxiliar de serviços gerais (25 cr); motorista (25 cr) Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 9 vagas para os cargos de nível médio técnico administrativo em caixas (1), técnico administrativo em imperatriz (1) e técnico administrativo em são luiz (30 cr). para nível superior: advogado (1), agente de orientação e fiscalização (1) e contador (1). cadastro reserva: agente de orientação e fiscalização em caixas (30), agente de orientação e fiscalização em São Luiz (30). analista de recursos humanos em são luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 63 (nível superior).CREF-21/MA

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO (CREF-15/PI)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (Teresina/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (picos/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); advogado (teresina/pi) (1 vaga); contador (teresina/pi) (1 vaga). Salário: R$ 2.315,25 a R$ 6.674,43 . Taxa R$ 75 (nível médio) e R$ 79 (nível superior).



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA (CREA-RO)

Inscrições até 20 de julho pelo site https://www.quadrix.org.br/informacoes/3045/. Processo com 27 vagas para os cargos de nível médio: assistente administrativo em Guajará Mirim (1), assistente administrativo em Jaru (1), assistente administrativo em Ji-Paraná (1), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Rolim de Moura (1), assistente administrativo em Viilhena (1). nível técnico agente fiscal em Porto Velho (1), agente fiscal em Rolim de Moura (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).



LOCAIS — ESTADUAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU -AL)

Inscrições até 26 de agosto pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 1.750 para as vagas para os cargos de especialista em saúde – especialidade: biologia. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE — SEAD/RN

Inscrições até 27 de julho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 260 para as vagas para os cargos: policial penal (200); especialista em assistência penitenciária assistente social; especialista em assistência penitenciária - médico psiquiatra; especialista em assistência penitenciária - psicólogo; especialista em assistência penitenciária - terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.500 a R$ 5.600. Taxa R$ 130.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 100 vagas para cadastro reserva e 100 vagas para os cargos de analista de regulação - agrespi (administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica); analista governamental - seplan (economia regional); analista governamental - setur (turismo e economia criativa); analista de trânsito - detran/pi (floriano, parnaíba, teresina); agente superior de serviços - tv antares (jornalismo - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (assistente social - parnaíba, picos, teresina; psicólogo - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero masculino - parnaíba, picos, teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero feminino - parnaíba, picos, teresina); fiscal estadual agropecuário - adapi (engenheiro agrônomo - bom jesus, guadalupe, piripiri, teresina, parnaíba; médico veterinário - piracuruca, raimundo nonato, simões, simplício mendes, uruçuí); agente de assistência técnica e extensão rural - sada (engenheiro agrônomo - floriano, parnaíba, paulistana, picos, oeiras, são raimundo nonato, uruçuí, valença do piauí; zootecnista - corrente, piripiri); agente de agricultura familiar - saf (engenheiro agrônomo - floriano, picos, teresina, paulistana; médico veterinário - teresina, são raimundo nonato). Salário: R$ 3.000,12 a R$ 13.536,01. Taxa: R$ 160.

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DE SÃO PAULO

Inscrições até 16 de julho pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 68 vagas para os cargos de analista de gestão - administração de empresas; administração pública (7 vagas); analista de gestão - ciências econômicas; economia (3 vagas); analista de gestão - estatística (1 vaga); analista de gestão - análise e desenvolvimento de sistemas (1 vaga); analista de gestão - ciências da computação (1 vaga); analista de gestão - jornalismo (1 vaga); analista de gestão - comunicação social (1 vaga); analista de gestão - psicologia (1 vaga); analista de gestão - pedagogia (1 vaga); analista ambiental - oceanografia (1 vaga); analista ambiental - medicina veterinária (2 vagas); analista ambiental - ciências biológicas; biologia (1 vaga); analista ambiental - ecologia (1 vaga); analista ambiental - gestão ambiental (2 vagas); analista ambiental - geografia (2 vagas); analista ambiental - ciências sociais (1 vaga); analista ambiental - relações internacionais (1 vaga); analista ambiental - turismo; lazer e turismo (1 vaga); advogado (6 vagas); contador - ciências contábeis (1 vaga); engenheiro - engenharia florestal (1 vaga); engenheiro - engenharia ambiental (1 vaga); engenheiro - engenharia civil (1 vaga); engenheiro - engenharia elétrica (1 vaga); engenheiro - engenharia de produção (2 vagas); engenheiro - engenharia agrônoma (2 vagas); engenheiro - engenharia da computação (1 vaga); engenheiro - engenharia mecânica (1 vaga); engenheiro - engenharia de aquicultura; engenharia de pesca (1 vaga); engenheiro - engenharia de alimentos (1 vaga); arquitetura e urbanismo (1 vaga); técnico em gestão - técnico em administração (1 vaga); técnico em gestão - manutenção automotiva; manutenção de máquinas pesadas (9 vagas); técnico ambiental - meio ambiente; gestão ambiental; controle ambiental; florestas (9 vagas). Salário: R$ 5.117 a R$ 6.985,76. Taxa: R$ 79 a R$ 144.



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP)

Inscrições até 13 de agosto pelo site www.consulpam.com.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de técnico portuário - administrativo-operacional (4 vagas); técnico portuário de meio ambiente (1 vaga); técnico portuário de programação e controle de serviços de tecnologia da informação (cadastro de reserva); técnico portuário de segurança do trabalho (1 vaga); analista portuário - administração (cadastro de reserva); analista portuário - arquitetura (1 vaga); analista portuário - auditoria interna (1 vaga); analista portuário - comunicação social (1 vaga); analista portuário - contabilidade (1 vaga); analista portuário - desenvolvimento de sistemas (cadastro de reserva); analista portuário - gestão de pessoas (1 vaga); analista portuário - gestão financeira (cadastro de reserva); analista portuário - gestão portuária (2 vagas); analista portuário - médico do trabalho (cadastro de reserva); analista portuário - meio ambiente (cadastro de reserva); analista portuário - psicologia organizacional e do trabalho (cadastro de reserva); analista portuário - redes (cadastro de reserva); analista portuário - segurança da informação (1 vaga); analista portuário - suporte técnico (cadastro de reserva); analista portuário - advogado (4 vagas); guarda portuário (15 vagas). Salário: R$ 2.481,95 a R$ 6.985,76. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF-SUS), NO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 20 de julho pelo site selecao.fesfsus.ba.gov.br. Concurso com vagas para cadastro reserva para os cargos de materno-infantil: enfermeiro; enfermeiro - unidade fechada; nutricionista; fisioterapeuta; fisioterapeuta - unidade fechada; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; médico neonatologista - diarista; médico obstetra - diarista; médico obstetra; médico neonatologist; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem - unidade fechada; técnico de nutrição e dietética; técnico em radiologia; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico de informática; assistente administrativo; atenção hospitalar especializada: enfermeiro; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; cirurgião-dentista; médico cirurgião pediátrico; médico anestesiologista; médico cirurgião geral; técnico de enfermagem; técnico de informática; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico em radiologia; atendente de farmácia; assistente administrativo; auxiliar de consultório dentário; atenção ambulatorial especializada: fonoaudiólogo; enfermeiro; técnico de enfermagem; técnico de segurança do trabalho; assistente administrativ; gestão de acesso e regulação: enfermeiro mediador; enfermeiro cer; enfermeiro nac; enfermeiro ngr; médico regulador; médico cardiologista; médico ginecologista; médico mastologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico urologista; médico da saúde da família; médico mediador; técnico de informática; saúde mental: enfermeiro; assistente social; psicólogo; terapeuta ocupacional; educador físico; médico clínico; médico psiquiatra; cientista social; sanitarista; arte-educador; técnico de enfermage; técnico de informática; redutor de danos; assistente administrativo; assistência farmacêutica: farmacêutico; farmacêutico responsável técnico; farmacêutico ambulatorial; farmacêutico clínico; assistente social; técnico de enfermagem; técnico de informática; assistente administrativo; reabilitação e assistência à pessoa com deficiência: psicopedagogo; musicoterapeuta; profissional de educação física; vigilância em saúde: enfermeiro; sanitarista; analista administrativo - administrador; analista clínico - biólogo/farmacêutico/biomédico; analista de tecnologia da informação; nutricionista; biólogo; fisioterapeuta; médico infectologista; médico; psicólogo; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; médico veterinário; técnico de enfermagem; técnico em eletrônica; técnico de informática; assistente administrativo; unidade administrativa: analista administrativo - contador; analista administrativo. Salário: R$ 1.598,76 a R$ 12.640,51. Taxa: gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpe26. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,28.. Taxa: R$ 358,77.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado pm do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de oficial de estado-maior (18 ac + 4 vagas ppiq); praça bombeiro militar combatente (qpbm/1) (84 ac + 21 vagas ppiq); praça bombeiro militar de motomecanização (qpbm/2) (36 ac + 9 ppiq). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/ . Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE)

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 227 vagas para os cargos de análise de dados (10 vagas + cr); arquitetura e urbanismo (1 vaga + cr); arquivologia (2 vagas + cr); audiovisual (4 vagas + cr); biblioteconomia (2 vagas + cr); ciências atuariais (2 vagas + cr); ciências contábeis (7 vagas + cr); ciências sociais (7 vagas + cr); consultoria técnica legislativa (4 vagas + cr); controle interno (9 vagas + cr); desenvolvedor de software (2 vagas + cr); design gráfico (4 vagas + cr); direito (20 vagas + cr); engenharia ambiental (1 vaga + cr); engenharia civil (2 vagas + cr); engenharia elétrica (2 vagas + cr); engenharia mecânica (1 vaga + cr); estatística (2 vagas + cr); gestão e desenvolvimento de pessoas (3 vagas + cr); gestão e governança (38 vagas + cr); jornalismo (13 vagas + cr); língua portuguesa - gramática normativa e revisão ortográfica (9 vagas + cr); marketing (2 vagas + cr); museologia (1 vaga + cr); pedagogia (4 vagas + cr); pesquisa histórica e sociocultural (2 vagas + cr); planejamento e orçamento (6 vagas + cr); serviço social (8 vagas + cr); sistemas e mídias digitais (2 vagas + cr); técnico legislativo (30 vagas + cr). Salário: R$ 6.126,48 para analista legislativo (nível superior) e de R$ 3.059,47 para técnico legislativo (nível médio). Taxa: R$ 137 (nível superior) e R$ 97 (nível médio).



POLÍCIA CIVÍL DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 12 de agosto pelo site conhecimento.fgv.br. Concurso com vagas para cadastro e reserva, para delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista. Salários: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxas: R$156,36 a R$242,47.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 10 de agosto pelo site: idecan.org.br/ Concurso com 200 vagas para início imediato e 100 para cadastro e reserva. Para o cargo de: soldado (180) e cadete (20). Salários: R$5.128.32 a R$13.817.22 . Taxas: R$120 a R$180.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SAQUAREMA - RJ

Inscrições até 21 de julho pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 1268 vagas para os cargos de professor docente-2 - ciências (20 + cr); professor docente-2 - estudos turísticos (20 + cr); professor docente-1 (488 + cr); professor de atendimento educacional especializado - aee (20 + cr); auxiliar de educação infantil (120 + cr); profissional de apoio ao estudante com deficiência (600 + cr) Salário: R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34. Taxa: R$ 94 a R$ 123.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico - clarinete - si b (3); músico - flauta transversal - c (1); músico - saxofone alto - mi b (1); músico - saxofone tenor - si b (1); músico - trombone baixo - c (1); músico - trombone tenor - c (1); músico - trompete - si b (1); músico - tuba si b (1); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (200); professor básico 2 - anos iniciais 200); professor básico 3 - língua portuguesa (20); professor básico 3 - matemática (20); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10); supervisor educacional (25); psicólogo educacional (15); assistente social educacional (25); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); assistente social em saúde (5); assistente social em saúde (cerest) (1); auditor em saúde - enfermeiro (2); auditor em saúde - médico (3); condutor de veículo de urgência ii (5); enfermeiro do trabalho (cerest) (2); enfermeiro i (40); enfermeiro ii intensivista (20); enfermeiro ii neonatologista (10); enfermeiro ii obstetrícia (10); engenheiro de segurança do trabalho (cerest) (2); farmacêutico (5); fisioterapeuta do trabalho (cerest) (3); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário hab. arquiteto (1); inspetor sanitário hab. dentista (cd) (2); inspetor sanitário hab. enfermeiro (2); inspetor sanitário hab. eng. de alimentos (1); inspetor sanitário hab. eng. de produção (1); inspetor sanitário hab. farmacêutico (2); inspetor sanitário hab. médico veterinário (1); médico psf (20); médico do trabalho (cerest) (3); nutricionista (2); psicólogo (organizacional) (cerest) (1); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de segurança do trabalho (cerest) (3); técnico em enfermagem (50); técnico em enfermagem do trabalho (cerest) (1); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 95 (nível fundamental), R$ 110 (nível médio e técnico) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE UBATUBA - SP

Inscrições até 20 de julho pelo site www.avancasp.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de agente educacional (380 + cr); fonoaudiólogo (2 + cr); professor da educação básica i (95 + cr); professor da educação básica ii - arte (14 + cr); professor da educação básica ii - ciências (cr); professor da educação básica ii - educação física (10 + cr); professor da educação básica ii - geografia (cr); professor da educação básica ii - história (cr); professor da educação básica ii - inglês (cr); professor da educação básica ii - matemática (cr); professor da educação básica ii - português (cr). Salário: R$ 2.027,53 (agente educacional) e R$ 4.100,42 (fonoaudiólogo). Taxa: R$ 74 (nível médio) e R$ 91 (nível superior).

PREFEITURA DE PORTO VELHO - RO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 50 vagas para os cargos de guarda municipal (50 + cr). Salário: R$ 6.312,50. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE - AL

Inscrições até 3 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 208 vagas para os cargos professor de arte (5); professor de ciências (16); professor de educação física (13); professor de geografia (5); professor de história (11); professor de língua inglesa (11); professor de língua portuguesa (33); professor de matemática (27); professor de educação infantil e ensino fundamental i (77); professor de educação especial inclusiva (11); agente de controle interno (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); contador (1); agente fiscal de tributos (1); assistente administrativo educacional (11). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.885,92. R$ Taxa: R$ 135 (nível médio) e R$ 160 (nível superior).

PREFEITURA DE CLÁUDIO (MG)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos pedagogo (5 vagas); professor da educação básica da fase introdutória à fase iv do ensino fundamental - pi (15 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - arte (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - educação física (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - ensino religioso (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - geografia (3 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua inglesa (5 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua portuguesa (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - matemática (3 vagas) Salário: R$ 3.324,28 a 4.748,99. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE GOIOERÊ - PR

Inscrições até 13 de julho pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 41 vagas para os cargos de auxiliar em saúde bucal (1 + cr); educador social (2 + cr); instrutor de artesanato (1 + cr); professor de educação infantil (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em saúde bucal (1 + cr); técnico em tributos municipais (3 + cr); assistente social (2 + cr); auditor fiscal da receita municipal (1 + cr); cirurgião-dentista endodontista (1 + cr); contador (1 + cr); dentista (4 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico auditor (1 + cr); médico com especialização em saúde mental (1 + cr); médico do sad 20h (1 + cr); médico generalista (5 + cr, 1 pcd, 1 afro); pedagogo social (1 + cr);professor de inglês (2 + cr); psicólogo (2 + cr); psicopedagogo (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr). Salário: R$ 2.101,43 e R$ 19.542,67. Taxa: R$ 60 (nível médio/técnico)e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA - RJ

Inscrições até 27 de julho pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Concurso com 355 vagas para os cargos de enfermeiro (140 ac, 20 pcd, 40 cn); técnico em enfermagem (108 ac, 16 pcd, 31 cn). Salários: R$ 1.621. Taxa: R$ 100 (enfermeiro) e R$ 80 (técnico em enfermagem).

PREFEITURA DE IPATINGA - MG

Inscrições até 17 de julho pelo site imamconcursos.org.br. Concurso com 406 vagas para os cargos de assistente da educação especial (120); assistente de biblioteca escolar (2); auxiliar de saúde bucal esf (11); fiscal de urbanismo e sanitário (1); professor da educação básica (cr); assistente administrativo financeiro (3); técnico de enfermagem esf (111); técnico de segurança no trabalho (2); técnico em análises clínicas (2); técnico em farmácia (2); técnico em radiologia (2); administrador (2); analista educacional (2); arquiteto (2); assistente social (2); assistente social educacional (3); biólogo (3); biomédico (1); bioquímico (3); enfermeiro (3); enfermeiro esf (25); estatístico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista infantil (2); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião vascular (1); médico de família e comunidade - esf (14); médico gastroenterologista (2); médico ginecologista (5); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista infantil (2); médico obstetra (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1);; médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1); médico reumatologista (2); médico de ultrassonografia (1); nutricionista (2); odontólogo (4); odontólogo bucomaxilofacial (2); odontólogo esf (11); odontólogo periodontista (1); professor da educação infantil e ensino fundamental (10); professor de ciências (cr); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (cr); professor de história (cr); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor intérprete de libras (10); psicólogo (2); psicólogo educacional (10); terapeuta ocupacional (2)e Salários: R$ 1.642,75 a R$ 7.500. Taxa: R$ 65,30 a R$ 114.

PREFEITURA DE ITAJAÍ - SC

Inscrições até 13 de julho pelo site 2026cpadmitajai.fepese.org.br (edital nº 001/2026), 2026gmitajai.fepese.org.br (edital nº 002/2026) e 2026cpjuritajai.fepese.org.br (edital nº 003/2026). Concurso com 42 vagas para os cargos de analista ambiental área: engenharia ambiental (1 + cr); analista ambiental área: engenharia civil (1 + cr); analista ambiental área: geologia/engenharia geológica (1 + cr); analista ambiental área: biologia/engenharia florestal (1 + cr); analista ambiental área: medicina veterinária (1 + cr) ; arquiteto (1 + cr); assistente social (1 + cr); contador (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); fiscal de relação de consumo (1 + cr); psicólogo (1 + cr); procurador do município (2); assistente jurídico (5); agente em atividades administrativas (1 + cr); assistente técnico ambiental (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em atividade de engenharia - área: topógrafo (1 + cr); guarda municipal (20 + cr). Salários: R$ 4.142,83 a R$ 25.061,65. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO -MG

Inscrições até 20 de julho pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 346 vagas para os cargos de auxiliar de serviços internos e externos (12); gari (4); servente escolar (33); vigia (1); zelador escolar (2); coveiro (2); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de resíduos sólidos (5); motorista (44); calceteiro (1); operador de máquinas (3); auxiliar administrativo (15); auxiliar de saúde bucal (4); monitor de apoio (83); fiscal de rendas (1); fiscal de obras e posturas (2); técnico de enfermagem (4); técnico de enfermagem do esf (5); operador de raio x (1); assistente social (2); bioquímico/biomédico (1); dentista (1); dentista do esf (5); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (5); psicólogo (4); psicopedagogo (3); educador físico (1); nutricionista (1); engenheiro civil (2); advogado (1); professor de educação física (1); professor (52); supervisor escolar (1); enfermeiro do esf (5); médico do esf (5); agente comunitário de saúde do esf área: 05 - centro de saúde bom repouso / equipe nossa senhora da saúde (3); agente comunitário de saúde do esf área: 04 - ubs bom repouso / equipe nossa senhora do rosário (2); agente comunitário de saúde do esf área: 03 - posto de saúde boa vereda / equipe nossa senhora aparecida (1); agente comunitário de saúde do esf área: 02 - posto de saúde campo alegre / equipe nossa senhora das graças (2); agente comunitário de saúde do esf área: 01 - unidade básica de saúde prefeito antônio francisco de melo / equipe são sebastião e são roque (2); agente de combate às endemias do esf (4). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 74,60 (nível fundamental); R$ 94,60 (nível médio/técnico) e R$ 114,60 ( nível superior)

PREFEITURA DE ARAÇÁS - BA

Inscrições até 13 de julho pelo site selecon.org.br. Concurso com 114 vagas para os cargos de técnico municipal de controle interno (1); agente de almoxarifado (1); agente de patrimônio (1); assistente administrativo - contabilidade e finanças (1); auditor tributário (1); assistente social (1); auxiliar de classe (5); bibliotecário (1); coordenador pedagógico (2); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras (1); merendeira (5); nutricionista i (1); professor da educação infantil e do ensino fundamental - anos iniciais (18); professor de artes (1 vaga); professor de ciências (2); professor de educação especial (2); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (2); professor de música (2 vagas); psicólogo - secretaria de educação (1); secretário escolar i (7); técnico de nutrição (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (12); assistente administrativo - saúde (1); técnico de enfermagem (5); técnico em saúde bucal (2); fiscal sanitário (1); psicólogo - secretaria de saúde (1); assistente administrativo - assistência social (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); médico veterinário (1); técnico agrícola/agropecuária (1); fiscal ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto i (1); assistente administrativo - obras e serviços de engenharia (2); fiscal de obras i (1); carpinteiro i (1); encanador i (1); topógrafo (1); pedreiro (1); coveiro (1); eletricista i (1); assistente administrativo - setor de esportes, cultura e lazer (1); motorista - categoria "d" (2); mecânico i (1); operador de máquina patrol (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator (1); agente de trânsito (1). Salários: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 85 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MG

Inscrições até 15 de julho pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas para os cargos de auxiliar de serviços de educação (10); cantineiro (cr); pedreiro (20); vigia (66); auxiliar de serviços gerais (5); bombeiro hidráulico (cr); eletricista (cr); eletricista de máquinas e veículos (cr); mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); mecânico de veículos leves (cr); motorista de ambulância (cr); motorista de veículos leves (cr); motorista de veículos pesados (20); operador de máquinas leves (cr); operador de máquinas pesadas (cr); padioleiro (cr); pintor (cr); soldador (1); almoxarife (cr); auxiliar administrativo (18); auxiliar de consultório dentário (cr); auxiliar de secretaria (cr); oficial administrativo (cr); tradutor e intérprete de libras (cr); técnico em análises clínicas (cr); técnico em contabilidade (cr); técnico em enfermagem (cr); técnico em radiologia (cr); técnico em higiene dental (cr); administrador (cr); advogado (cr); arquiteto (cr); arquivista (cr); assistente social (cr); bibliotecário (cr); educador de creche (cr); enfermeiro (cr); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (cr); engenheiro eletricista (cr); farmacêutico (cr); fiscal da saúde (cr); fisioterapeuta (cr); historiador (cr); professor de ensino básico i - peb i (cr); professor de ensino básico ii - peb ii - artes (35); professor de ensino básico ii - peb ii - ensino religioso (5); psicólogo (2); supervisor pedagógico (cr); médico - cirurgia geral (8); médico - medicina intensiva (6); médico - clínica médica (4); médico - medicina de emergência (4); médico - cardiologia (4); médico - cirurgia vascular (4); médico - endocrinologia (1); médico - hematologia (2); médico - neonatologia (6); médico - neurocirurgia (2); médico - neurologia (2); médico - obstetrícia (6); médico - ortopedia (4); médico - pediatria (20); médico - pneumologia (1); médico - psiquiatria (10); médico - urologia (2); odontólogo - cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); odontólogo - odontologia hospitalar (1). Salários: R$ 1.721,44 a R$ 6.580,95. Taxa: R$ 70 (nível fundamental) R$ 90,00 (nível médio/técnico) R$ 110 (nível superior)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ (SP)

Inscrições até 13 de julho pelo site www.igecs.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (cr); analista jurídico (cr); coordenador de compras (1); coordenador de contratos (1); coordenador de licitação (1); fotógrafo legislativo (cr); jornalista legislativo (cr); técnico em informática (cr); técnico legislativo de compras (cr); técnico legislativo de contratos (cr); técnico legislativo de licitação (1); técnico legislativo de mídias sociais (1); web designer legislativo (cr) Salários: R$ 4.842,84 a R$ 15.659,70. Taxa: R$ 70 (nível médio) e R$ 95 (nível superior).

PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE PEDRO GOMES - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de auditor de controle interno (2 + cr); contador (1 + cr); professor de artes (2 + cr); professor de educação física (2 + cr); professor de ensino fundamental (6 + cr); professor de inglês (1 + cr); agente de fiscalização de obras e posturas (1 + cr); agente de fiscalização tributária (2 + cr). Salário: R$ 2.186,36 a R$ 4.859,40. Taxa: R$ 120 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM (MS)

Inscrições até 13 de julho pelo siteportal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de auxiliar administrativo e formação de cadastro de reserva; para cargos de: advogado (1); assessor de comunicação social (1); serviços gerais (1); assistente administrativo (1); contador (1); controlador interno (1); técnico legislativo (1) motorista oficial (1); recepcionista (1) Salários:R$1.680 a R$10.000 . Taxa: R$70 a R$130.

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ (MS)

Inscrições até 13 de julho pelo site: concursos.sigmams.com.br/. Concurso com uma vaga para contador e formação de cadastro de reserva para analista de planejamento e controle e assistente técnico legislativo; R$3.260,32 a R $5.877,24. Taxa: R$90 a R$130.

PREFEITURA DE PEDRO GOMES (MS)

Inscrições até 16 de julho pelo site: portal.concurso.fundacaofapec.org.br/. Concurso com 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de: auditor de controle interno (2); contador (1); professor de artes (2); professor de educação física (2); professor de ensino fundamental (6); professor de inglês (1); agente de fiscalização de obras e posturas (1); agente de fiscalização tributária (2) Salários: R$2.100 e R$ 4.800. Taxa: R$100 a R$120.

PREFEITURA DE TERRA NOVA (PE)

Inscrições até 5 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 95 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); ajudante de pedreiro (cr); agente sanitário (cr); técnico de saúde bucal (cr); Auxiliar de creche e pré escola (5); auxiliar público municipal (3); socorrista (cr); educador social (4); motorista (2); vigia (cr); técnico de enfermagem (7); assistente social (4); educador físico (cr); enfermeiro (4) fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (cr); médico (cr); nutricionista (cr); odontólogo (cr); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (cr); veterinário (cr); Salário: R$1.621 a R$ 4.121. Taxa: R$70 a R$80.

CÂMARA DE JARDIM - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de motorista oficial (1 + cr); recepcionista (1 + cr); serviços gerais (1 + cr); assistente administrativo (4 + cr); advogado (1 vaga imediata + cr); assessor de comunicação social (1+ cr); contador (1 + cr); controlador interno (1 + cr); técnico legislativo (1 + cr). Salário: R$ 1.680 a R$ 10.000. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$ 1.558,92 a R$ 10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

UNIVERSIDADES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://inscricaoconcurso.unimontes.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 22 de julho pelo site https://selecao-login.app.ufgd.edu.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de professor do magistério superior em pedagogia (1), professor do magistério superior em engenharia elétrica (1) professor do magistério superior em pedagogia em gestão e tecnologia da produção (1), professor do magistério superior em Engenharia de Alimentos (1) professor do magistério superior em metodologia do ensino do teatro (1) Salário: R$13.288,25 + VA. Taxa: R$200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 22 de julho pelo site concursos.unifesp.br/. Concurso com 41 vagas imediatas e formação de (cr) para os cargos de professor de professor do magistério superior (37) professor de ensino básico e técnico (4). Salário de R$5.037,78. Taxa: R$125,94 a R$343.85.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1): Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77.. Taxa: R$ 80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).