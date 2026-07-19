Confira lista com 47 concursos abertos e 11.101 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 47 concursos e 11.101 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há dois concursos abertos com 59 vagas. Entre os nacionais, há três certames abertos para 1626 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há oito seleções abertas com 482 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 307 postos vagos. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 4.580 vagas. Já para os municipais, há 15 concursos e 3.929 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 118 oportunidades. Nos institutos federais há um certames abertos com cinco vagas.





DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições de 16 de agosto até 17 de setembro pelo do site www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista. Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo. Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 49 vagas para os cargos de advogado (6) atuário (3) contador (2) analista (13) analista de TI (7) especialista (18) Salário de: R$8.000 a R$15.200 Taxa: R$ 60 a R$ 90.



NACIONAIS

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV)

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br/. Concurso com 212 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de negócio de TI (5), arquiteto (30), desenvolvedor de software (55), inteligência da informação (25), segurança cibernética (15) e gestor de serviços de TIC (25) Salário de: R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44 (monitor da educação infantil). Taxa: R$110.

EMPRESA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO — EMBRATUR

Inscrições até 22 de julho pelo site www.fapetec.org.br/. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de assistente e analista Salário de: R$ 3.488,99 a R$ 9.170.80 Taxa: R$145.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA —- IBGE

Inscrições até 20 de julho pelo site www.fapetec.org.br/. Concurso com 1.414 vagas para os cargos de agente censitário de qualidade (394 ); agrônomo (48); biblioteconomia (5;) cartografia e geodésia (4); ciência de dados (5); ciências contábeis (4); ciências sociais/antropologia (48); design educacional (8); desenvolvedor de TI (39); economia (3); engenheiro de produção (6); estatística (4); Geografia (9); geoprocessamento (254); gestão e infraestrutura (312); infraestrutura e suporte de TI (13); jornalismo (32); letras (3); métodos quantitativos (51); planejamento, orçamento e gestão (16); prod. audiovisual e publicidade (7); redes e telecomunicações (8); tecnologia da informação (9); veterinária/zootecnia (27) e webdesign e produção gráfica (27) Salário de: e R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. Taxa: R$R$ 37,50 a R$ 41,7

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE CRISTALINA - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 307 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais escolar - zona urbana (18 vagas ac, 2 vagas pcd, 5 vagas ppp); auxiliar de serviços gerais escolar - zona rural (2 vagas ac, 1 vaga ppp; auxiliar de serviços gerais escolar - assentamento três barras (1 vaga); auxiliar de serviços gerais escolar - distrito de campos lindos (5 vagas ac, 1 vaga pcd, 1 vaga ppp); merendeiro escolar - zona urbana (11 vagas ac, 1 vaga pcd, 3 vagas ppp); merendeiro escolar - zona rural (2 vagas ac, 1 vaga pcd); merendeiro escolar - povoado de são bartolomeu (1 vaga); merendeiro escolar - distrito de campos lindos (5 vagas ac, 1 vaga pcd, 2 vagas ppp); agente de apoio educacional - zona urbana/rural (7 vagas ac, 1 vaga pcd, 2 vagas ppp); agente de apoio educacional - distrito de campos lindos (4 vagas ac, 1 vaga pcd, 1 vaga ppp); assistente de educação - zona urbana (2 vagas); assistente de educação - zona rural (1 vaga); assistente de educação - zona rural - assentamento vista alegre (1 vaga); assistente de educação - assentamento três barras (1 vaga); assistente de educação - distrito de campos lindos (1 vaga); profissional de apoio escolar - zona urbana/rural (7 vagas ac, 1 vaga pcd, 2 vagas ppp);profissional de apoio escolar - distrito de campos lindos (2 vagas); assistente social escolar (1 vaga); fisioterapeuta escolar (1 vaga); fonoaudiólogo escolar (1 vaga); professor pii - educação física - zona urbana (2 vagas ac, 1 vaga ppp); professor pii - educação física - zona rural (1 vaga); professor pii - educação física - distrito de campos lindos (1 vaga); professor pii pedagogia - zona urbana (90 vagas ac, 6 vagas pcd, 24 vagas ppp); professor pii pedagogia - zona rural - assentamento vista alegre (2 vagas ac, 1 vaga ppp); professor pii pedagogia - zona rural (5 vagas ac, 1 vaga pcd, 2 vagas ppp); professor pii pedagogia - povoado de são bartolomeu (2 vagas ac, 1 vaga ppp); professor pii pedagogia - assentamento três barras (2 vagas); professor pii pedagogia - distrito de campos lindos (48 vagas ac, 4 vagas pcd, 13 vagas ppp); terapeuta ocupacional escolar (1 vaga). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.656,11. Taxa: R$ 100 (nível fundamental incompleto), R$ 130 (nível médio/técnico) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CEZARINA - GO

Inscrições até 16 de setembro pelo site www.itame.com.br/site/index.aspx . Concurso com 1 vaga para o cargo de fiscal de tributos municipais (1 vaga). Salário: R$ 3.271. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 17 vagas para os cargos de coveiro (1 vaga + cr); fiscal de tributos (2 vagas + cr); médico veterinário (1 vaga + cr); monitor educacional (2 vagas + cr); professor de educação física (1 vaga + cr); professor de libras (1 vaga + cr); professor nível iii - pedagogia (6 vagas + cr); recepcionista (1 vaga + cr); técnico em higiene bucal (2 vagas + cr). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.656,11. Taxa: R$ 100 (nível fundamental incompleto), R$ 130 (nível médio/técnico) e R$ 150 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE TROMBAS - GO

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.camaramunicipaldetrombas.go.gov.br. Concurso com 4 vagas para os cargos de assessor de comunicação e publicidade digital (1 vaga); motorista (1 vaga); assessor legislativo de gestão (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (1 vaga). Salário: R$1.621 a R$3.500. Taxa: R$ 90 (nível fundamental), R$ 120 (nível médio) e R$ 150 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições até 3 de agosto pelo site www.consulpam.com.br . Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2 vagas); cerimonialista (1 vaga); cinegrafista (1 vaga); fotógrafo (1 vaga); garçom (1 vaga); técnico em sonoplastia (1 vaga); operador de audiovisual (1 vaga); técnico de manutenção e conservação predial (1 vaga); técnico em segurança do trabalho (1 vaga); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1 vaga; técnico de informática (1 vaga); analista legislativo (1 vaga); jornalista (1 vaga); revisor de texto (1 vaga); arquivista (1 vaga); designer gráfico (2 vagas); tecnólogo da informação (ti) (2 vagas); analista de mídias institucionais (2 vagas); intérprete de libras (1 vaga); procurador jurídico (1 vaga); analista legislativo técnico jurídico (1 vaga). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 18 vagas para os cargos de agente legislativo - agente administrativo (4 vagas); agente legislativo - agente de segurança patrimonial (4 vagas); agente legislativo - auxiliar de serviços gerais (5 vagas); agente legislativo - motorista legislativo (3 vagas); analista legislativo - assistente parlamentar (1 vaga); assistente legislativo - assistente administrativo (1 vaga). Salário: R$ 1.800 a R$ 8.589. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor piii - biologia - zona rural (1); professor piii - biologia - zona urbana (1); professor piii - educação física - zona rural (2); professor piii - educação física - zona urbana (2); professor piii - geografia - zona rural (1); professor piii - geografia - zona urbana (1); professor piii - história - zona rural (1); professor piii - história - zona urbana (1); professor piii - letras português/inglês - zona rural (2); professor piii - letras português/inglês - zona urbana (2); professor piii - matemática - zona rural (1); professor piii - matemática - zona urbana (1); professor piii - pedagogia - zona rural (25); professor piii - pedagogia - zona urbana (40). Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE PIRANHAS (GO)

Inscrições até 24 de agosto pelo site www.itame.selecao.net.br. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor da rede municipal de ensino (20 + cr);. Salário: R$3.847.97 a R$5130.63 Taxa: R$ 165.

CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA-MG)

Inscrições de 20 de julho até 18 de agosto pelo site www.fumarc.com.br . Concurso com 13 vagas para os cargos de arquivista (1);contabilidade ;direito(1);engenharia - especialista em análise de dados(cr);especialista em planejamento(cr);técnico administrativo(10);técnico de nível médio - informática(1). Salário:R$ 4.542,72 a R$ 13.609,13. Taxa R$ 70 (médio/técnico) e R$ 100(superior).

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ (CRA - PR)

Inscrições até 23 de julho pelo site www.institutoconsulplan.org.br . Concurso com 252 vagas para os cargos de administrador (1 + 50 cr); advogado (25 cr); analista de sistemas (25 cr); analista jurídico (1 vaga + 25 cr); contador (1 vaga + 25 cr); agente administrativo (1 vaga + 50 cr); auxiliar de serviços gerais (25 cr); motorista (25 cr) Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 9 vagas para os cargos de nível médio técnico administrativo em caixas (1), técnico administrativo em imperatriz (1) e técnico administrativo em são luiz (30 cr). para nível superior: advogado (1), agente de orientação e fiscalização (1) e contador (1). cadastro reserva: agente de orientação e fiscalização em caixas (30), agente de orientação e fiscalização em São Luiz (30). analista de recursos humanos em são luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 63 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO (CREF-15/PI)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (Teresina/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (picos/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); advogado (teresina/pi) (1 vaga); contador (teresina/pi) (1 vaga). Salário: R$ 2.315,25 a R$ 6.674,43 . Taxa R$ 75 (nível médio) e R$ 79 (nível superior).



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA (CREA-RO)

Inscrições até 20 de julho pelo site www.quadrix.org.br/informacoes/3045/. Processo com 27 vagas para os cargos de nível médio: assistente administrativo em Guajará Mirim (1), assistente administrativo em Jaru (1), assistente administrativo em Ji-Paraná (1), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Porto Velho (3), assistente administrativo em Rolim de Moura (1), assistente administrativo em Viilhena (1). nível técnico agente fiscal em Porto Velho (1), agente fiscal em Rolim de Moura (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU -AL)

Inscrições até 26 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 1.750 para as vagas para os cargos de especialista em saúde – especialidade: biologia. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE — SEAD/RN

Inscrições até 27 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 260 para as vagas para os cargos: policial penal (200); especialista em assistência penitenciária assistente social; especialista em assistência penitenciária - médico psiquiatra; especialista em assistência penitenciária - psicólogo; especialista em assistência penitenciária - terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.500 a R$ 5.600. Taxa R$ 130.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 100 vagas para cadastro reserva e 100 vagas para os cargos de analista de regulação - agrespi (administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica); analista governamental - seplan (economia regional); analista governamental - setur (turismo e economia criativa); analista de trânsito - detran/pi (Floriano, Parnaíba, Teresina); agente superior de serviços - tv antares (jornalismo - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (assistente social - Parnaíba, Picos, Teresina; psicólogo - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero masculino - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero feminino - Parnaíba, Picos, Teresina); fiscal estadual agropecuário - adapi (engenheiro agrônomo - Bom Jesus, Guadalupe, Piripiri, Teresina, Parnaíba; médico veterinário - Piracuruca, Raimundo Nonato, Simões, Simplício Mendes, Uruçuí); agente de assistência técnica e extensão rural - sada (engenheiro agrônomo - Floriano, Parnaíba, Paulistana, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença do Piauí; zootecnista - Corrente, Piripiri); agente de agricultura familiar - saf (engenheiro agrônomo - Floriano, Picos, Teresina, Paulistana; médico veterinário - Teresina, São Raimundo Nonato). Salário: R$ 3.000,12 a R$ 13.536,01. Taxa: R$ 160.

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF-SUS), NO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 20 de julho pelo site www.selecao.fesfsus.ba.gov.br. Concurso com vagas para cadastro reserva para os cargos de materno-infantil: enfermeiro; enfermeiro - unidade fechada; nutricionista; fisioterapeuta; fisioterapeuta - unidade fechada; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; médico neonatologista - diarista; médico obstetra - diarista; médico obstetra; médico neonatologista; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem - unidade fechada; técnico de nutrição e dietética; técnico em radiologia; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico de informática; assistente administrativo; atenção hospitalar especializada: enfermeiro; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; assistente social; psicólogo; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; bioquímico; cirurgião-dentista; médico cirurgião pediátrico; médico anestesiologista; médico cirurgião geral; técnico de enfermagem; técnico de informática; técnico de laboratório em análises clínicas; técnico em radiologia; atendente de farmácia; assistente administrativo; auxiliar de consultório dentário; atenção ambulatorial especializada: fonoaudiólogo; enfermeiro; técnico de enfermagem; técnico de segurança do trabalho; assistente administrativo; gestão de acesso e regulação: enfermeiro mediador; enfermeiro CER; enfermeiro NAC; enfermeiro BGR; médico regulador; médico cardiologista; médico ginecologista; médico mastologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico urologista; médico da saúde da família; médico mediador; técnico de informática; saúde mental: enfermeiro; assistente social; psicólogo; terapeuta ocupacional; educador físico; médico clínico; médico psiquiatra; cientista social; sanitarista; arte-educador; técnico de enfermagem; técnico de informática; redutor de danos; assistente administrativo; assistência farmacêutica: farmacêutico; farmacêutico responsável técnico; farmacêutico ambulatorial; farmacêutico clínico; assistente social; técnico de enfermagem; técnico de informática; assistente administrativo; reabilitação e assistência à pessoa com deficiência: psicopedagogo; musicoterapeuta; profissional de educação física; vigilância em saúde: enfermeiro; sanitarista; analista administrativo - administrador; analista clínico - biólogo/farmacêutico/biomédico; analista de tecnologia da informação; nutricionista; biólogo; fisioterapeuta; médico infectologista; médico; psicólogo; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; médico veterinário; técnico de enfermagem; técnico em eletrônica; técnico de informática; assistente administrativo; unidade administrativa: analista administrativo - contador; analista administrativo. Salário: R$ 1.598,76 a R$ 12.640,51. Taxa: gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br/concursos/tjpe26. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,28.. Taxa: R$ 358,77.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado pm do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de oficial de estado-maior (18 ac + 4 vagas ppiq); praça bombeiro militar combatente (qpbm/1) (84 ac + 21 vagas ppiq); praça bombeiro militar de motomecanização (qpbm/2) (36 ac + 9 ppiq). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA CIVÍL DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br . Concurso com vagas para cadastro reserva, para delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista. Salários: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxas: R$156,36 a R$242,47.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.idecan.org.br/. Concurso com 200 vagas para início imediato e 100 para cadastro e reserva. Para o cargo de: soldado (180) e cadete (20). Salários: R$5.128.32 a R$13.817.22 . Taxas: R$120 a R$180.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SAQUAREMA - RJ

Inscrições até 21 de julho pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 1268 vagas para os cargos de professor docente-2 - ciências (20 + cr); professor docente-2 - estudos turísticos (20 + cr); professor docente-1 (488 + cr); professor de atendimento educacional especializado - aee (20 + cr); auxiliar de educação infantil (120 + cr); profissional de apoio ao estudante com deficiência (600 + cr) Salário: R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34. Taxa: R$ 94 a R$ 123.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ -SP

Inscrições até 9 de agosto pelo site www.ibamsp-concursos.org.br . Concurso com 239 vagas para os cargos Agente de Controle de Endemias (5 vagas); Agente Comunitário de Saúde - Área Azul (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde - Área Amarela (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde - Área Vermelha (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde - Área Verde (1 vaga); Eletricista (4 vagas); Cuidador (1 vaga); Orientador Social (1 vaga); Técnico de Segurança do Trabalho (1 vaga); Fiscal Técnico de Edificações (1 vaga); Braçal (2 vagas); Técnico em Saúde Bucal (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Técnico de Prótese Dentária (1 vaga); Técnico de Necrópsia (1 vaga); Técnico de Veterinária (1 vaga); Técnico em Saúde Pública (1 vaga); Técnico em Farmácia (1 vaga); Operador de Máquina - Equipamento Pesado (5 vagas); Inspetor de Alunos (20 vagas); Guarda Civil Municipal 3ª Classe (30 vagas); Médico Especialista - Alergista Adulto (1 vaga); Médico Especialista - Alergista Infantil (1 vaga); Médico Especialista - Cirurgião Pediátrico (1 vaga); Médico Especialista - Cirurgião Vascular (1 vaga); Médico Especialista - Cardiologista (1 vaga); Médico Especialista - Dermatologista (1 vaga); Médico Especialista - Endocrinologista Adulto (1 vaga); Médico Especialista - Endocrinologista Infantil (1 vaga); Médico Especialista - Gastroenterologista Adulto (1 vaga); Médico Especialista - Ortopedista (1 vaga); Médico Especialista - Oftalmologista (1 vaga); Médico Especialista - Otorrinolaringologista (1 vaga); Médico Especialista - Mastologista (1 vaga); Médico Especialista - Neurologista Adulto (1 vaga); Médico Especialista - Neurologista Infantil (3 vagas); Médico Especialista - Neurocirurgião (1 vaga); Médico Especialista - Pneumologista Adulto (1 vaga); Médico Especialista - Pneumologista Infantil (1 vaga); Médico Especialista - Pediatra (1 vaga); Médico Especialista - Reumatologista (1 vaga); Médico Especialista - Urologista (1 vaga); Médico Especialista - Ginecologia e Obstetrícia (1 vaga); Médico Especialista - Infectologista (1 vaga); Médico Especialista - Psiquiatra (1 vaga); Médico (1 vaga); Médico PSF (1 vaga); Analista de Recursos Humanos (2 vagas); Analista Técnico de Ouvidoria (1 vaga); Arquiteto (5 vagas); Assessor Técnico de Ouvidoria (1 vaga); Assistente Social (2 vagas); Dentista Especialista - Endodontia (1 vaga); Dentista Especialista - Periodontia (1 vaga); Dentista Especialista - Semiologista/Patologista (1 vaga); Dentista PSF (1 vaga); Enfermeiro PSF (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1 vaga); Executivo Público - Contador (5 vagas); Executivo Público - Economista (5 vagas); Executivo Público - Gestor Público (5 vagas); Executivo Público - Jurídico (5 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (2 vagas);Psicólogo (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Professor de Educação Infantil (6 vagas); Professor I (4 vagas); Professor III - Arte (40 vagas); Professor III - Ciências (1 vaga); Professor III - Educação Especial Deficiência Intelectual (15 vagas); Professor III - Educação Física (1 vaga); Professor III - História (2 vagas); Professor III - Língua Portuguesa (4 vagas); Professor III - Matemática (3 vagas); Professor III - Geografia (1 vaga); Professor III - Educação Especial TEA/Deficiência Intelectual (3 vagas); Professor III - Ensino Religioso (1 vaga); Professor III - Artes Plásticas (1 vaga); Professor III - Dança Balé (1 vaga); Professor III - Teatro (1 vaga). Salário: 1.765,13 a R$ 13.962,62. Taxa: R$ 56 e R$ 116.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA (EMDURB) - SP

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.abconcursospublicos.org . Concurso com 48 vagas para os cargos de desinsetizador (12 vagas + cadastro de reserva); oficial administrativo (1 vaga); auxiliar de escritório (5 vagas + cadastro de reserva); agente de operações de estacionamento rotativo (30 vagas + cadastro de reserva). Salário: R$ 1.833,48 a R$ 2.612,44. Taxa: R$ 45 (nível fundamental) e de R$ 55 (nível médio).

PREFEITURA DE UBATUBA - SP

Inscrições até 20 de julho pelo site www.avancasp.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de agente educacional (380 + cr); fonoaudiólogo (2 + cr); professor da educação básica i (95 + cr); professor da educação básica ii - arte (14 + cr); professor da educação básica ii - ciências (cr); professor da educação básica ii - educação física (10 + cr); professor da educação básica ii - geografia (cr); professor da educação básica ii - história (cr); professor da educação básica ii - inglês (cr); professor da educação básica ii - matemática (cr); professor da educação básica ii - português (cr). Salário: R$ 2.027,53 (agente educacional) e R$ 4.100,42 (fonoaudiólogo). Taxa: R$ 74 (nível médio) e R$ 91 (nível superior).

PREFEITURA DE ANDRADINA -SP

Inscrições até 31 de julho pelo site www.institutodom.com. Concurso com 39 vagas para os cargos de motorista - 40h (4 vagas)motorista - 12x36 (4 vagas); operador de máquinas (1 vaga); tratorista (1 vaga); guarda municipal (4 vagas); jardineiro (1 vaga); merendeira(o) (4 vagas imediatas; 1 para cadastro de reserva); eletricista (1 vaga); mecânico de máquinas pesadas (1 vaga); pintor (1 vaga); soldador (1 vaga); escriturário (3 vagas); fiscal de obras (1 vaga); monitor de informática (1 vaga); recepcionista (1 vaga); auxiliar de cirurgião-dentista (1 vaga); técnico de enfermagem - 40h (2 vagas); técnico de enfermagem - 12x36 (2 vagas); técnico de radiologia (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); psicólogo (1 vaga); terapeuta ocupacional (1 vaga). Salário: R$ 6.312,50. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE PORTO VELHO - RO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 50 vagas para os cargos de guarda municipal (50 + cr). Salário: R$ 6.312,50. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE - AL

Inscrições até 3 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 208 vagas para os cargos professor de arte (5); professor de ciências (16); professor de educação física (13); professor de geografia (5); professor de história (11); professor de língua inglesa (11); professor de língua portuguesa (33); professor de matemática (27); professor de educação infantil e ensino fundamental i (77); professor de educação especial inclusiva (11); agente de controle interno (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); contador (1); agente fiscal de tributos (1); assistente administrativo educacional (11). Salário: R$ 1.645,77 a R$ 6.566,50. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE CLÁUDIO (MG)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos pedagogo (5 vagas); professor da educação básica da fase introdutória à fase iv do ensino fundamental - pi (15 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - arte (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - educação física (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - ensino religioso (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - geografia (3 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua inglesa (5 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua portuguesa (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - matemática (3 vagas) Salário: R$ 3.324,28 a 4.748,99. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA - RJ

Inscrições até 27 de julho pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Concurso com 355 vagas para os cargos de enfermeiro (140 ac, 20 pcd, 40 cn); técnico em enfermagem (108 ac, 16 pcd, 31 cn). Salários: R$ 1.621. Taxa: R$ 100 (enfermeiro) e R$ 80 (técnico em enfermagem).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO -MG

Inscrições até 20 de julho pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 346 vagas para os cargos de auxiliar de serviços internos e externos (12); gari (4); servente escolar (33); vigia (1); zelador escolar (2); coveiro (2); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de resíduos sólidos (5); motorista (44); calceteiro (1); operador de máquinas (3); auxiliar administrativo (15); auxiliar de saúde bucal (4); monitor de apoio (83); fiscal de rendas (1); fiscal de obras e posturas (2); técnico de enfermagem (4); técnico de enfermagem do esf (5); operador de raio x (1); assistente social (2); bioquímico/biomédico (1); dentista (1); dentista do esf (5); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (5); psicólogo (4); psicopedagogo (3); educador físico (1); nutricionista (1); engenheiro civil (2); advogado (1); professor de educação física (1); professor (52); supervisor escolar (1); enfermeiro do esf (5); médico do esf (5); agente comunitário de saúde do esf área: 05 - centro de saúde bom repouso / equipe nossa senhora da saúde (3); agente comunitário de saúde do esf área: 04 - ubs bom repouso / equipe nossa senhora do rosário (2); agente comunitário de saúde do esf área: 03 - posto de saúde boa vereda / equipe nossa senhora aparecida (1); agente comunitário de saúde do esf área: 02 - posto de saúde campo alegre / equipe nossa senhora das graças (2); agente comunitário de saúde do esf área: 01 - unidade básica de saúde prefeito antônio francisco de melo / equipe são sebastião e são roque (2); agente de combate às endemias do esf (4). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 74,60 (nível fundamental); R$ 94,60 (nível médio/técnico) e R$ 114,60 ( nível superior)

PREFEITURA DE TERRA NOVA (PE)

Inscrições até 5 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 95 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); ajudante de pedreiro (cr); agente sanitário (cr); técnico de saúde bucal (cr); Auxiliar de creche e pré escola (5); auxiliar público municipal (3); socorrista (cr); educador social (4); motorista (2); vigia (cr); técnico de enfermagem (7); assistente social (4); educador físico (cr); enfermeiro (4) fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (cr); médico (cr); nutricionista (cr); odontólogo (cr); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (cr); veterinário (cr); Salário: R$1.621 a R$ 4.121. Taxa: R$70 a R$80.

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$ 1.558,92 a R$ 10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://inscricaoconcurso.unimontes.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 22 de julho pelo site https://selecao-login.app.ufgd.edu.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de professor do magistério superior em pedagogia (1), professor do magistério superior em engenharia elétrica (1) professor do magistério superior em pedagogia em gestão e tecnologia da produção (1), professor do magistério superior em Engenharia de Alimentos (1) professor do magistério superior em metodologia do ensino do teatro (1) Salário: R$13.288,25 + VA. Taxa: R$200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 22 de julho pelo site www.concursos.unifesp.br/ . Concurso com 41 vagas imediatas e formação de (cr) para os cargos de professor de professor do magistério superior (37) professor de ensino básico e técnico (4). Salário de R$5.037,78. Taxa: R$125,94 a R$343.85.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Inscrições até 16 de agosto pelo site www.sigrh.ufpe.br/. Concurso com 41 vagas para os cargos de professor de professor do magistério superior educação física (2) ciências da natureza (1) medicina de família e comunidade (1) medicina radiologia (1) design (1) educação para as relações étnico raciais (1) ciência da informação (1) artes visuais (1) música (3) arquitetura (3) letras espanhol (1) química (1) zoologia (1) psiquiatria (1) ginecologia (1) geriatria (1) patologia (1) odontologia (2) terapia ocupacional (1) fisioterapia (1) filosofía (1) psicologia (1) história (2) ciência da computação (1) engenharia civíl (1) engenharia biomédica (1) engenharia de minas (2) contabilidade (3) administração (1). Salário de R$3.518,48 a R$13.753,96 . Taxa: R$239.

INSTITUTOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — IFMT

Inscrições de 20 de julho até 10 de agosto pelo site www.seletivo.ifmt.edu.br/ .Concurso. Concurso com 22 vagas para os cargos de assistente de alunos - Rondonópolis (1); técnico de laboratório - área: ciências - Juína (1); administrador - Alta Floresta (1); administrador - Guarantã do Norte (1); auditor (área: governança, riscos e compliance); - Reitoria (1); contador - São Vicente (1); contador - Juína (1 Contador - Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste (1); enfermeiro - Cáceres (1); enfermeiro - Reitoria (1); engenheiro agrônomo - confresa - Centro de Referência de Canarana (1); engenheiro agrônomo - Colniza (1); engenheiro agrônomo - Juína (1); nutricionista - Alta Floresta (1); nutricionista - Confresa (1); pedagogo - Campo Novo do Parecis (1); pedagogo - Sorriso (1); psicólogo - Alta Floresta (1); psicólogo - Cáceres (1); zootecnista - Campo Novo do Parecis (1); zootecnista - São Vicente - Sede (1); zootecnista - Sorriso (1) Salário: R$ 3.799,70 a R$ 6.407,39. Taxa: R$ 140 e R$ 160

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — IFC

Inscrições até 2 de agosto pelo site www.editais.ifc.edu.br. Concurso com 1 vagas para o cargo professor formador. Salário: R$ 3.700. Taxa: gratuita.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br . Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77. Taxa: R$ 80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE ALAGOAS (PROCON/AL)

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 30 vagas para o cargo analista de proteção e defesa do consumidor - área: administração (5 vagas imediatas + 5 cr); analista de proteção e defesa do consumidor - área: direito (5 vagas imediatas + 5 cr); fiscal de defesa do consumidor (5 vagas imediatas + 5 cr). Salário: R$ 5.501,43.Taxa: R$ 150.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (IMPRAL) -SP

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 1 vagas para o cargo de contador (1 vaga). Salário: R$2.477,94.Taxa: R$ 95.