Estudantes intensificam a preparação para o concurso da Sedes

Correio Braziliense

Candidatos para os cargos de agente social e técnico administrativo testaram seus conhecimentos - (crédito: Renato Raphael/Divulgação)

Começar o domingo (19) respondendo 60 questões e escrevendo uma redação de até 30 linhas. Essa foi a programação para mais de 300 estudantes que participaram de um simulado para os cargos de técnico administrativo e agente social para o concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em uma escola particular da Asa Sul.

“O objetivo é que eles testem seus conhecimentos e nível de estudo, mas também se preparem para o clima de tensão do dia da prova”, destacou a professora e coordenadora do simulado, Ana Paula Marra.

Ex-secretária da Sedes, a advogada passou a compartilhar o conhecimento absorvido ao longo de seis anos à frente de uma das principais pastas do Governo do Distrito Federal. Palestrante e orientadora de estudos, ela acredita que participar desses testes deixa o candidato cada vez mais apto a realizar a avaliação oficial. “Fizemos parceria com instituição especializada na aplicação desses simulados, então vai ter correção, ranking e tudo mais para colocar, de fato, o estudante como se fosse no dia do concurso”, explicou Ana Paula Marra.

De acordo com a professora, é muito importante para quem busca uma das mais de quatro mil vagas disponíveis em edital frequentar os aulões. “Já promovemos quase uns 10 super encontros para estudos, onde os alunos têm contato com professores especializados e também com servidores efetivos da Sedes dando todas as dicas e informações que podem fazer a diferença na hora da prova”, alertou a ex-gestora que, durante os seis anos de atuação à frente da Secretaria foi a responsável pela organização do concurso e por implementar os Cartões Prato Cheio e Gás e o programa DF Social entre outros, conteúdos prováveis de aparecerem na prova.

Fala de um candidato

No próximo sábado (25), há a previsão de mais um aulão específico para resolução de questões. O conteúdo começa a ser ministrado a partir de 8 horas e vai até as 13 horas, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315, bloco A). As inscrições estão disponíveis pelo link da Bio em @anapaulamarra, no Instagram. Esse é o segundo evento desse tipo. No primeiro, há duas semanas, cerca de 500 pessoas estiveram presentes.

Durante o encontro são abordados conteúdos como programas sociais, Política de Assistência Social (PNAS), Sistema Único de Assistência Social (Suas) e Segurança Alimentar e Nutricional, entre outros.

Concurso da Sedes

As provas estão marcadas para 6 de setembro. São 1.197 vagas imediatas somando-se níveis médio e superior, além daquelas destinadas ao cadastro de reserva, chegando a mais de 4 mil no total. Os salários iniciais básicos variam de R$ 4.320,16 a R$ 6.071,09.

O edital para o certame da Sedes contempla vagas para os cargos de Técnico em Desenvolvimento e Assistência Social (TDAS) e Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS), abrangendo candidatos com formação de nível médio e superior.

Para TDAS, as oportunidades são destinadas às especialidades de Agente Social, Cuidador Social e Técnico Administrativo.

Já para EDAS, há vagas nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito e Legislação, Economia, Educador Social, Estatística, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Sociologia.