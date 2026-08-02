Confira lista com 43 concursos abertos e 7.238 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 43 concursos e 7.238 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 59 vagas. Entre os nacionais, há dois certame aberto para 230 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há nove seleções abertas com 991 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 88 postos vagos. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 5.068 vagas. Já para os municipais, há seis concursos e 675 vagas. Nas universidades federais, são dois processos seletivos e 72 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 59 vagas.

DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições de 16 de agosto até 17 de setembro pelo do site oficial e www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista. Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo(10). Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV)

Inscrições até 06 de agosto no site conhecimento.fgv.br/. Concurso com 212 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de negócio de TI (5), arquiteto (30), desenvolvedor de software (55), inteligência da informação (25), segurança cibernética (15) e gestor de serviços de tic (25) Salário de:R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. Taxa: R$110.

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS

Inscrições até 6 de agosto site www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 49 vagas para os cargos de advogado (6) atuário (3) contador (2) analista (13) analista de ti (7) especialista (18) Salário de: R$8.000 a R$15.200 Taxa: R$ 60 a R$ 90.

HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK

inscrições de 3 de agosto a 23 de agosto pelo site https://www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1# Concurso com 18 vagas e cadastro reserva para os cargos de técnico de enfermagem. Brasília 5 (cinco) Fortaleza 4 (quatro) Rio de Janeiro 1 (uma) Salvador 4 (quatro) São Luís 4 (quatro) processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Enfermagem com salário inicial de R$ 6.148,89 . Taxa: valor de R$ 60

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Inscrições de 7 de agosto até 24 de agosto pelo site www.institutojkma.org. Concurso com 86 vagas para os cargos de engenheiro de tráfego(2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito(60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20); Salário: R$ 2.114,19 a R$ 9.696. Taxa R$108 (nível médio/técnico) e R$138 (nível superior).

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Inscrições de 12 de agosto a 9 de setembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 463 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (12); agente de apoio assistencial (30); agente de combate às endemias (5); agente de serviços administrativos (15); analista de licenciamento ambiental (1); analista de uso do solo (1); assistente administrativo (10); assistente social (8); autoeletricista (2); auxiliar de cuidador (2); auxiliar de limpeza geral (20); auxiliar de limpeza pública (20); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de secretaria (3); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (40); auxiliar de serviços de saúde (2); auxiliar de vigilância (15); biomédico (2); borracheiro (1); carpinteiro (1); coletor de recicláveis (4); condutor de veículos de emergência (3); condutor de veículos leves (7); condutor de veículos pesados (16); cuidador (2); educador físico (4); eletricista (3); encanador (2); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de trânsito (3); fiscal de tributos (5); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); avador e engraxate de veículos (1); mecânico (3); médico (8); médico - esp. cardiologista (2); médico - esp. cirurgião-geral (2); médico - esp. endocrinologista (1); médico - esp. geriatra (1); médico - esp. ginecologista (1); médico - esp. nefrologista (1); médico - esp. neurologista (2); médico - esp. obstetra (1); médico - esp. ortopedista (1); médico - esp. pediatra (2); médico psiquiatra (2); monitor de música (1); nutricionista (2); odontólogo (3); odontólogo esp. - cirurgia infantil (2); odontólogo esp. - endodontia (2); odontólogo esp. - periodontista (2); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (5); pedreiro (5); pintor predial (3); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor pedagogo (30); profissional de apoio à inclusão (30); psicólogo (8); psicólogo - esp. infantil (2); secretário escolar (9); serralheiro (1); soldador (1); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico de informática (1); técnico de nível fundamental (4); técnico de nível médio (4); técnico de nível superior (4); técnico em enfermagem (10); técnico em higiene bucal (2); técnico em laboratório (4); técnico em radiologia (2); trabalhador braçal (20) e veterinário (2). Salário: R$ 1.915,41 a R$ 13.671,34. Taxa R$ 125 (nível fundamental) R$ 150 (nível médio/técnico) e R$ 175 (nível superior).

PREFEITURA DE CRISTALINA - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 307 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais escolar - zona urbana (36) merendeiro escolar (26); agente de apoio educacional (16); assistente de educação (6); profissional de apoio escolar (12); assistente social escolar (1); fisioterapeuta escolar (1); fonoaudiólogo escolar (1); professor de educação física (5); professor pedagogo (201); terapeuta ocupacional escolar (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.656,11. Taxa: R$100 (nível fundamental incompleto), R$130 (nível médio/técnico) e R$150 (nível superior).

PREFEITURA DE CEZARINA - GO

Inscrições até 16 de setembro pelo site www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 1 vaga para o cargo de fiscal de tributos municipais (1). Salário: R$3.271. Taxa: R$150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de coveiro (1); fiscal de tributos (2); médico veterinário (1); monitor educacional (2); professor de educação física (1); professor de libras (1); professor nível iii - pedagogia (6) recepcionista (1); técnico em higiene bucal (2). Salário: R$1.621 a R$4.656,11. Taxa: R$100 (nível fundamental incompleto), R$130 (nível médio/técnico) e R$150 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE TROMBAS - GO

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.camaramunicipaldetrombas.go.gov.br. Concurso com 4 vagas para os cargos de assessor de comunicação e publicidade digital (1); motorista (1); assessor legislativo de gestão (1); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: R$1.621 a R$3.500. Taxa: R$90 (nível fundamental), R$120 (nível médio) e R$150 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições até 3 de agosto pelo site www.consulplan.com.br. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1 ); fotógrafo (1); garçom (1 ); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1) técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnologia da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$4.425,53 a R$11.903,79. Taxa: R$80.

PREFEITURA DE PIRANHAS — GO

Inscrições até 24 de agosto pelo site www.itame.selecao.net.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor da rede municipal de ensino (20);. Salário: R$3.847.97 a R$ 5.130.63 Taxa: R$165.

PREFEITURA DE CALDAS NOVAS — GO

Inscrições até 20 de agosto devem ser realizadas obrigatoriamente de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal de Educação rua Capitão João Crisóstomo, esquina com a Avenida Coronel Bento de Godoy, nº 147, Centro, Caldas Novas, Goiás. Concurso com 98 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de educação especial (65); profissional de apoio à educação infantil (32); e nutricionista (1). Salário:R$2.045,78 a R$3.406,68. Taxa: gratuita.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS — CREA-MG

Inscrições até 18 de agosto pelo site www.fumarc.com.br. Processo com 13 vagas para os cargos de arquivista (1); contabilidade direito (1); engenharia - especialista em análise de dados; especialista em planejamento; técnico administrativo (10) e técnico de informática (1) Salário: R$ 4.542,72 a R$ 13.609,13. Taxa R$ 70 (nível médio) e de R$ 100 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — CREMERS

Inscrições até 18 de agosto pelo site www.institutoibest.org.br. Processo com 60 vagas para os cargos de médico fiscal(30) e agente fiscal (30). Salário: R$ 4.844,28 a R$ 18.847,08. Taxa R$ 58 (nível médio) e de R$ 70 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 9 vagas para os cargos de nível médio técnico administrativo em Caixas (1), técnico administrativo em Imperatriz (1) e técnico administrativo em São Luiz (30 CR). para nível superior: advogado (1), agente de orientação e fiscalização (1) e contador (1). cadastro reserva: agente de orientação e fiscalização em Caixas (30), agente de orientação e fiscalização em São Luiz (30). analista de recursos humanos em São Luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 63 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO (CREF-15/PI)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (Teresina/PI) (1 vaga ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (Picos/PI) (1 vaga ac, 1 vaga pn); advogado (Teresina/PI) (1 vaga); contador (Teresina/PI) (1 vaga). Salário: R$ 2.315,25 a R$ 6.674,43 . Taxa R$ 75 (nível médio) e R$ 79 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS (SEPLAG/AL)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Processo com 12 vagas para os cargos de professor de artes; professor de biologia; professor de educação física; professor de filosofia; professor de física; professor de geografia; professor de história; professor de inglês; professor de matemática; professor de português; professor de química; professor de sociologia. Salário: R$ 4.325,37. Taxa R$ 150

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU -AL)

Inscrições até 26 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26. Processo com 1.750 vagas para os cargos de especialista em saúde – especialidade: biologia. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Processo com 43 vagas para os cargos de professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências biológicas (4 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências farmacêuticas (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências humanas e sociais (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências radiológicas (2 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: educação e tecnologia (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem geral (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde da criança e do adolescente (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde da mulher (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde do adulto e do idoso (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde mental (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fisioterapia - saúde do adulto (2 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fonoaudiologia - especialidade: linguagem (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fonoaudiologia - especialidade: motricidade oral (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: gestão em saúde (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: angiologia e cirurgia vascular (2 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cardiologia (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cirurgia geral (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cirurgia ortopédica e traumatológica (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: clínica médica (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: doenças infecciosas e parasitárias (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor; assistente - área: medicina - especialidade: endocrinologia (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: gastroenterologia (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: geriatria (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: ginecologia e obstetrícia (2 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: medicina legal e bioética (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: oncologia e cuidados paliativos (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: pediatria (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: pneumologia (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: psiquiatria (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: saúde coletiva (3 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: tecnologia da informação (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional na saúde da criança (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional na saúde mental (1 + cadastro de reserva); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional no campo da educação (1 + cadastro de reserva). Salário: R$ 9.097,49. Taxa R$ 220.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 6 de agosto pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 100 vagas para cadastro reserva e 100 vagas para os cargos de analista de regulação - Agrespi (administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica); analista governamental - Seplan (economia regional); analista governamental - setur (turismo e economia criativa); analista de trânsito - detran/PI (Floriano, Parnaíba, Teresina); agente superior de serviços - TV antares (jornalismo - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (assistente social - Parnaíba, Picos, Teresina; psicólogo - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero masculino - Parnaíba, Picos, Teresina); agente superior de serviços - sasc (agente socioeducativo gênero feminino - Parnaíba, Picos, Teresina); fiscal estadual agropecuário - adapi (engenheiro agrônomo - Bom Jesus, Guadalupe, Piripiri, Teresina, Parnaíba; médico veterinário - Iracuruca, Raimundo Nonato, Simões, Simplício Mendes, Uruçuí); agente de assistência técnica e extensão rural - sada (engenheiro agrônomo - Floriano, Parnaíba, Paulistana, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença Do Piauí; zootecnista - Corrente, Piripiri); agente de agricultura familiar - saf (engenheiro agrônomo - Floriano, Picos, Teresina, paulistana); médico veterinário - Teresina, São Raimundo Nonato). Salário: R$ 3.000,12 a R$ 13.536,01. Taxa: R$ 160.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/tjpe26. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,28.. Taxa: R$ 358,77.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA)

Inscrições até 23 de agosto pelo site www.fundacaocefetbahia.org.br. Concurso com 4 vagas para o cargo de médico - perícia médica (1 vaga para negros); médico - psiquiatria -; perícia médica (1); médico - medicina do trabalho - perícia médica (1); médico - oftalmologia - perícia médica (1). Salário: R$ 3.348,58. Taxa: R$ 100.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado PM do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO (CBM/MA) E A POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (PMMA)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 827 vagas para os cargos de soldado do quadro de praças (qp); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: bombardino eufônico (1 vaga); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: clarinete (6 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: flauta/flautim (2 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: percussão e bateria (4 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone alto (3 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone barítono (1 vaga); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone tenor; soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trombone tenor (5 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trompa (1 vaga); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trompete (3 vagas); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: tuba (1 vaga); corpo de bombeiros militar do maranhão (cbm/ma) militar. praça combatente - bombeiro militar (qpbm-0) (770 vagas): praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: clarinete in bb (qpbm-1) (5 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: contrabaixo (tuba) in bb (qpbm-1) (2 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: eufoniun (bombardino) bb (qpbm-1) (2 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: flauta transversal (qpbm-1) (1 vaga); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em baixo elétrico (qpbm-1) (1 vaga); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em bateria (qpbm-1) (2 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em teclado (qpbm-1) (1 vaga); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: saxofone alto in eb (qpbm-1) (3 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: saxofone tenor in bb (qpbm-1) (2 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: trombone de vara tenor in bb (qpbm-1) (5 vagas); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: trompete in bb com habilitação em corneta (qpbm-1) (6 vagas). Salário: R$ 6.149,08. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD/MA) E A POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO (PCMA)

Inscrições até 13 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 58 vagas para os cargos de delegado de polícia civil - 3ª classe (58 vagas imediatas e 174 vagas em cadastro de reserva). Salários: R$22.820,23. Taxas: R$250.

POLÍCIA CIVÍL DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br. Concurso com vagas para cadastro reserva, para delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista. Salários: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxas: R$156,36 a R$242,47.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO (TCE - MA)

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 40 vagas para os cargos de analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: administração (4 vagas); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: contabilidade (2 vagas); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: direito (3 vagas); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia de telecomunicações (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia elétrica (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia mecânica (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: estatística (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: medicina (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: psicologia (1 vaga); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: tecnologia da informação (5 vagas); auditor estadual de controle externo - especialidade: ciências atuariais (1 vaga); auditor estadual de controle externo - especialidade: controle externo (5 vagas); auditor estadual de controle externo - especialidade: engenharia (3 vagas); auditor estadual de controle externo - especialidade: medicina (2 vagas); auditor estadual de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (4 vagas); técnico estadual de controle externo - especialidade: técnico-administrativa (5 vagas). Salários: R$ 11.061,72 a R$ 20.112,20. Taxas: R$200 a R$300.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.idecan.org.br/. Concurso com 200 vagas para início imediato e 100 para cadastro e reserva. Para o cargo de: soldado (180) e cadete (20). Salários: R$5.128.32 a R$13.817.22. Taxas: R$120 a R$180.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ -SP

Inscrições até 9 de agosto pelo site www.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com 239 vagas para os cargos agente de controle de endemias (5 vagas); agente comunitário de saúde - área azul (1 vaga); agente comunitário de saúde - área amarela (1 vaga); agente comunitário de saúde - área vermelha (1 vaga); agente comunitário de saúde - área verde (1 vaga); eletricista (4 vagas); cuidador (1 vaga); orientador social (1 vaga); técnico de segurança do trabalho (1 vaga); fiscal técnico de edificações (1 vaga); braçal (2 vagas); técnico em saúde bucal (1 vaga); técnico de enfermagem (1 vaga); técnico de prótese dentária (1 vaga); técnico de necrópsia (1 vaga); técnico de veterinária (1 vaga); técnico em saúde pública (1 vaga); técnico em farmácia (1 vaga); operador de máquina - equipamento pesado (5 vagas); inspetor de alunos (20 vagas); guarda civil municipal 3ª classe (30 vagas); médico especialista - alergista adulto (1 vaga); médico especialista - alergista infantil (1 vaga); médico especialista - cirurgião pediátrico (1 vaga); médico especialista - cirurgião vascular (1 vaga); médico especialista - cardiologista (1 vaga); médico especialista - dermatologista (1 vaga); médico especialista - endocrinologista adulto (1 vaga); médico especialista - endocrinologista infantil (1 vaga); médico especialista - gastroenterologista adulto (1 vaga); médico especialista - ortopedista (1 vaga); médico especialista - oftalmologista (1 vaga); médico especialista - otorrinolaringologista (1 vaga); médico especialista - mastologista (1 vaga); médico especialista - neurologista adulto (1 vaga); médico especialista - neurologista infantil (3 vagas); médico especialista - neurocirurgião (1 vaga); médico especialista - pneumologista adulto (1 vaga); médico especialista - pneumologista infantil (1 vaga); médico especialista - pediatra (1 vaga); médico especialista - reumatologista (1 vaga); médico especialista - urologista (1 vaga); médico especialista - ginecologia e obstetrícia (1 vaga); médico especialista - infectologista (1 vaga); médico especialista - psiquiatra (1 vaga); médico (1 vaga); médico psf (1 vaga); analista de recursos humanos (2 vagas); analista técnico de ouvidoria (1 vaga); arquiteto (5 vagas); assessor técnico de ouvidoria (1 vaga); assistente social (2 vagas); dentista especialista - endodontia (1 vaga); dentista especialista - periodontia (1 vaga); dentista especialista - semiologista/patologista (1 vaga); dentista psf (1 vaga); enfermeiro psf (1 vaga); enfermeiro (1 vaga); engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga); executivo público - contador (5 vagas); executivo público - economista (5 vagas); executivo público - gestor público (5 vagas); executivo público - jurídico (5 vagas); farmacêutico (1 vaga); fisioterapeuta (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); médico veterinário (1 vaga); nutricionista (2 vagas);psicólogo (1 vaga); terapeuta ocupacional (1 vaga); professor de educação infantil (6 vagas); professor i (4 vagas); professor iii - arte (40 vagas); professor iii - ciências (1 vaga); professor iii - educação especial deficiência intelectual (15 vagas); professor iii - educação física (1 vaga); professor iii - história (2 vagas); professor iii - língua portuguesa (4 vagas); professor iii - matemática (3 vagas); professor iii - geografia (1 vaga); professor iii - educação especial tea/deficiência intelectual (3 vagas); professor iii - ensino religioso (1 vaga); professor iii - artes plásticas (1 vaga); professor iii - dança balé (1 vaga); professor iii - teatro (1 vaga). Salário: 1.765,13 a R$ 13.962,62. Taxa: R$ 56 e R$ 116.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA (EMDURB) - SP

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 48 vagas para os cargos de desinsetizador (12 vagas + cadastro de reserva); oficial administrativo (1 vaga); auxiliar de escritório (5 vagas + cadastro de reserva); agente de operações de estacionamento rotativo (30 vagas + cadastro de reserva). Salário: R$ 1.833,48 a R$ 2.612,44. Taxa: R$ 45 (nível fundamental) e de R$ 55 (nível médio).

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE - AL

Inscrições até 3 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 208 vagas para os cargos professor de arte (5); professor de ciências (16); professor de educação física (13); professor de geografia (5); professor de história (11); professor de língua inglesa (11); professor de língua portuguesa (33); professor de matemática (27); professor de educação infantil e ensino fundamental I (77); professor de educação especial inclusiva (11); agente de controle interno (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); contador (1); agente fiscal de tributos (1); assistente administrativo educacional (11). Salário: R$ 1.645,77 a R$ 6.566,50. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE CLÁUDIO (MG)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos pedagogo (5 vagas); professor da educação básica da fase introdutória à fase iv do ensino fundamental - pi (15 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - arte (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - educação física (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - ensino religioso (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - geografia (3 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua inglesa (5 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua portuguesa (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - matemática (3 vagas) Salário: R$ 3.324,28 a 4.748,99. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE TERRA NOVA (PE)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.igeduc.selecao.net.br. Concurso com 95 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); ajudante de pedreiro (cr); agente sanitário (cr); técnico de saúde bucal (cr); Auxiliar de creche e pré escola (5); auxiliar público municipal (3); socorrista (cr); educador social (4); motorista (2); vigia (cr); técnico de enfermagem (7); assistente social (4); educador físico (cr); enfermeiro (4) fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (cr); médico (cr); nutricionista (cr); odontólogo (cr); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (cr); veterinário (cr); Salário: R$1.621 a R$ 4.121. Taxa: R$70 a R$80.

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$ 1.558,92 a R$ 10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Inscrições até 16 de agosto pelo site www.sigrh.ufpe.br/. Concurso com 41 vagas para os cargos de professor de professor do magistério superior educação física (2) ciências da natureza (1) medicina de família e comunidade (1) medicina radiologia (1) design (1) educação para as relações étnico raciais (1) ciência da informação (1) artes visuais (1) música (3) arquitetura (3) letras espanhol (1) química (1) zoologia (1) psiquiatria (1) ginecologia (1) geriatria (1) patologia (1) odontologia (2) terapia ocupacional (1) fisioterapia (1) filosofía (1) psicologia (1) história (2) ciência da computação (1) engenharia civil (1) engenharia biomédica (1) engenharia de minas (2) contabilidade (3) administração (1). Salário de R$3.518,48 a R$13.753,96 . Taxa: R$239.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77. Taxa: R$ 80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE ALAGOAS (PROCON/AL)

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 30 vagas para o cargo analista de proteção e defesa do consumidor - área: administração (5 vagas imediatas + 5 cr); analista de proteção e defesa do consumidor - área: direito (5 vagas imediatas + 5 cr); fiscal de defesa do consumidor (5 vagas imediatas + 5 cr). Salário: R$ 5.501,43.Taxa: R$ 150.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (IMPRAL) -SP

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 1 vagas para o cargo de contador (1 vaga). Salário: R$2.477,94.Taxa: R$ 95.