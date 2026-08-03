Dataprev: concurso com 320 vagas em Brasília encerra inscrições na quarta (6)

Correio Braziliense

Brasília é a segunda cidade com mais oportunidades — 320 vagas —, atrás apenas do Rio de Janeiro (357) - (crédito: Roberto Suguino/Agência Senado)

O prazo para se inscrever no concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) encerra nesta quarta-feira (6/8), às 16h, pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/ dataprev26. São 1.823 vagas de nível superior — 212 de provimento imediato e 1.611 de cadastro de reserva —, distribuídas em sete capitais. A taxa é de R$ 110.

Brasília é a segunda cidade com mais oportunidades: 320 vagas, atrás apenas do Rio de Janeiro (357). As demais estão distribuídas entre São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis. No ato da inscrição, o candidato escolhe a localidade de concorrência.

Os cargos são de analista de tecnologia da informação, com salário inicial de R$ 10.685,44 para jornada de 40 horas semanais, e analista de processamento, com remuneração de R$ 8.273,94 para 30 horas. Com benefícios como previdência complementar, seguro de vida e participação nos lucros, o pacote pode ultrapassar R$ 12 mil. As vagas abrangem perfis em desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, infraestrutura, ciência de dados, engenharia de software, comunicação, finanças, direito e gestão.

A prova objetiva está marcada para 11 de outubro de 2026. A banca organizadora é a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 29 de julho, o edital foi retificado para ampliar as regras voltadas às vagas reservadas para pessoas com deficiência.

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