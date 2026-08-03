Dataprev: concurso com 320 vagas em Brasília encerra inscrições na quarta (6)

O prazo para se inscrever no concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) encerra nesta quarta-feira (6/8), às 16h, pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/
Brasília é a segunda cidade com mais oportunidades: 320 vagas, atrás apenas do Rio de Janeiro (357). As demais estão distribuídas entre São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis. No ato da inscrição, o candidato escolhe a localidade de concorrência.
Os cargos são de analista de tecnologia da informação, com salário inicial de R$ 10.685,44 para jornada de 40 horas semanais, e analista de processamento, com remuneração de R$ 8.273,94 para 30 horas. Com benefícios como previdência complementar, seguro de vida e participação nos lucros, o pacote pode ultrapassar R$ 12 mil. As vagas abrangem perfis em desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, infraestrutura, ciência de dados, engenharia de software, comunicação, finanças, direito e gestão.
A prova objetiva está marcada para 11 de outubro de 2026. A banca organizadora é a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 29 de julho, o edital foi retificado para ampliar as regras voltadas às vagas reservadas para pessoas com deficiência.
Anote
- Concurso Dataprev 2026
- Vagas: 1.823 (212 imediatas + 1.611 CR)
- Vagas em Brasília: 320
- Salário: de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44 (+ benefícios)
- Inscrições: até 6 de agosto de 2026, às 16h
- Taxa: R$ 110 Prova: 11 de outubro de 2026
- Inscrição: conhecimento.fgv.br/concursos/
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