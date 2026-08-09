Confira lista com 55 concursos abertos e 9.858 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 55 concursos e 9.858 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há um concurso aberto com 10 vagas. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 468 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há nove seleções abertas com 1.092 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são dois concursos com 73 postos vagos. Há ainda 23 seleções de concursos estaduais com 7.599 vagas. Já para os municipais, há 10 concursos e 1.165 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 78 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 107 vagas.

DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições de 16 de agosto até 17 de setembro pelo do site oficial e www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista/. Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo(10). Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

7ª REGIÃO MILITAR

Inscrições até 12 de agosto pelo site 7rm.eb.mil.br/. Processo seletivo com 62 vagas para oficial técnico temporário (nível superior); 36 vagas para sargento técnico temporário (nível técnico);e 15 para cabo especialista(nível fundamental/Curso profissionalizante). Salários: 7.988,00 (oficial), R$ 4.177,00 (sargento), e R$ 2.869,00 (cabo). Taxa: não há.

O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO (DECEx)

Inscrições de 17 de agosto até 17 de setembro pelo site https://www.cmb.eb.mil.br/en/processo-seletivo . Concurso com 355 vagas para aluno do 6º ano do ensino fundamental (335 vagas) aluno do 1º ano do ensino médio (20 vagas). Taxa R$95

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 24 de agosto pelo site www.institutojkma.org/. Concurso com 86 vagas para os cargos de engenheiro de tráfego (2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito (60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20); Salário: R$2.114,19 a R$9.696. Taxa R$108 (nível médio/técnico) e R$138 (nível superior).

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Inscrições até 9 de setembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 463 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (12); agente de apoio assistencial (30); agente de combate às endemias (5); agente de serviços administrativos (15); analista de licenciamento ambiental (1); analista de uso do solo (1); assistente administrativo (10); assistente social (8); autoeletricista (2); auxiliar de cuidador (2); auxiliar de limpeza geral (20); auxiliar de limpeza pública (20); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de secretaria (3); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (40); auxiliar de serviços de saúde (2); auxiliar de vigilância (15); biomédico (2); borracheiro (1); carpinteiro (1); coletor de recicláveis (4); condutor de veículos de emergência (3); condutor de veículos leves (7); condutor de veículos pesados (16); cuidador (2); educador físico (4); eletricista (3); encanador (2); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de trânsito (3); fiscal de tributos (5); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); avador e engraxate de veículos (1); mecânico (3); médico (8); médico cardiologista (2); médico cirurgião-geral (2); médico. endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (2); médico obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2); monitor de música (1); nutricionista (2); odontólogo (3); odontólogo esp. - cirurgia infantil (2); odontólogo esp. - endodontia (2); odontólogo esp. - periodontista (2); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (5); pedreiro (5); pintor predial (3); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor pedagogo (30); profissional de apoio à inclusão (30); psicólogo (8); psicólogo infantil (2); secretário escolar (9); serralheiro (1); soldador (1); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico de informática (1); técnico de nível fundamental (4); técnico de nível médio (4); técnico de nível superior (4); técnico em enfermagem (10); técnico em higiene bucal (2); técnico em laboratório (4); técnico em radiologia (2); trabalhador braçal (20) e veterinário (2). Salário: R$1.915,41 a R$13.671,34. Taxa: R$125 (nível fundamental) R$150 (nível médio/técnico) e R$175 (nível superior).

PREFEITURA DE CRISTALINA - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 307 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais escolar - zona urbana (36) merendeiro escolar (26); agente de apoio educacional (16); assistente de educação (6); profissional de apoio escolar (12); assistente social escolar (1); fisioterapeuta escolar (1); fonoaudiólogo escolar (1); professor de educação física (5); professor pedagogo (201); terapeuta ocupacional escolar (1). Salário: R$1.621 a R$4.656,11. Taxa: R$100 (nível fundamental incompleto), R$130 (nível médio/técnico) e R$150 (nível superior).

PREFEITURA DE CEZARINA - GO

Inscrições até 16 de setembro pelo site www.itame.com.br/site/index.aspx/. Concurso com 1 vaga para o cargo de fiscal de tributos municipais (1). Salário: R$3.271. Taxa: R$150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de coveiro (1); fiscal de tributos (2); médico veterinário (1); monitor educacional (2); professor de educação física (1); professor de libras (1); professor nível iii - pedagogia (6) recepcionista (1); técnico em higiene bucal (2). Salário: R$1.621 a R$4.656,11. Taxa: R$100 (nível fundamental incompleto), R$130 (nível médio/técnico) e R$150 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE TROMBAS - GO

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.camaramunicipaldetrombas.go.gov.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de assessor de comunicação e publicidade digital (1); motorista (1); assessor legislativo de gestão (1); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: R$1.621 a R$3.500. Taxa: R$90 (nível fundamental), R$120 (nível médio) e R$150 (nível superior).

PREFEITURA DE PIRANHAS — GO

Inscrições até 24 de agosto pelo site www.itame.selecao.net.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor da rede municipal de ensino (20);. Salário: R$3.847.97 a R$5.130.63 Taxa: R$165.

PREFEITURA DE CALDAS NOVAS — GO

Inscrições até 20 de agosto devem ser realizadas obrigatoriamente de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal de Educação rua Capitão João Crisóstomo, esquina com a Avenida Coronel Bento de Godoy, nº 147, Centro, Caldas Novas, Goiás. Concurso com 98 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de educação especial (65); profissional de apoio à educação infantil (32); e nutricionista (1). Salário:R$2.045,78 a R$3.406,68. Taxa: gratuita.

PREFEITURA DE PETROLINA — GO

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$1.650 a R$11.919.01. Taxa: R$80 a R$150

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS — CREA-MG

Inscrições até 18 de agosto pelo site www.fumarc.com.br/. Processo com 13 vagas para os cargos de arquivista (1); contabilidade direito (1); engenharia - especialista em análise de dados; especialista em planejamento; técnico administrativo (10) e técnico de informática (1) Salário: R$ 4.542,72 a R$ 13.609,13. Taxa R$70 (nível médio) e de R$100 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — CREMERS

Inscrições até 18 de agosto pelo site www.institutoibest.org.br/. Processo com 60 vagas para os cargos de médico fiscal(30) e agente fiscal (30). Salário: R$4.844,28 a R$18.847,08. Taxa R$58 (nível médio) e de R$70 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA (CAER)

Inscrições até 31 de agosto pelo site www.ajuri.org.br/concursos. Processo com 105 vagas para os cargos de analista jurídico - anj: advogado (1 vaga); analista administrativo - ana:; administrador (2 vagas); secretariado executivo (1 vaga); contador (2 vagas); economista (1 vaga); psicólogo (1 vaga); assistente social (1 vaga); jornalista (1 vaga); analista de sistemas (1 vaga); analista de banco de dados (1 vaga); engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga); analista de saneamento - ans: engenheiro civil (1 vaga); engenheiro sanitarista (1 vaga; engenheiro ambiental (1 vaga); engenheiro químico (1 vaga); engenheiro eletricista (1 vaga); engenheiro eletrônico (1 vaga); geólogo (1 vaga); biólogo (1 vaga); químico (1 vaga); técnico administrativo - tea: assistente administrativo (10 vagas); armazenista (2 vagas); almoxarife (2 vagas); atendente comercial (10 vagas); técnico de saneamento - tes: técnico de contabilidade (2 vagas); técnico em segurança do trabalho (2 vagas); auxiliar de enfermagem do trabalho (1 vaga); técnico de edificações (1 vaga); técnico de saneamento (3 vagas); técnico eletricista (3 vagas); técnico eletrônico (3 vagas); técnico mecânico (3 vagas); técnico químico (3 vagas); técnico de telecomunicações (1 vaga); auxiliar de laboratório (4 vagas); auxiliar de topógrafo (1 vaga); eletricista de instalações (4 vagas); eletricista de manutenção industrial (4 vagas); bombeiro hidráulico (10 vagas); mecânico (2 vagas); trabalhador da manutenção de edificações (2 vagas); operador de estação de tratamento (10 vagas). Salário: R$3.036 a R$4.554. Taxa R$140 a R$200.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ (AGEPAR) -PR

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br. Processo com 23 vagas para os cargos de especialista em regulação - administração (3 vagas); especialista em regulação - contabilidade (1 vaga); especialista em regulação - direito (2 vagas); especialista em regulação - economia (2 vagas); especialista em regulação - engenharia ambiental (5 vagas); especialista em regulação - engenharia civil (7 vagas); especialista em regulação - engenharia elétrica (1 vaga); especialista em regulação - tecnologia da informação (2 vagas). Salário: R$9.500. Taxa R$130.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/. Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$3.008,66 a R$7.321,75. Taxa R$80 a R$100

SENAR-MS (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO GROSSO DO SUL)

Inscrições até 14 de agosto pelo site senarms.org.br/trabalheconosco. Processo com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de planejamento; analista administrativo; analista de ti (dados); analista de ti (infraestrutura); analista de tesouraria; analista de inovação; analista técnico em meio ambiente; consultor técnico em pecuária. Salário: R$5.463 a R$8.285. Taxa: Gratuita

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ (PCPR)

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br/concursos/pcpr26. Processo para formação de cadastro reserva para os cargos de delegado de polícia; agente de polícia judiciária; papiloscopista policial. Salário: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxa R$156,36 a R$ 242,47.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP/MA)

Inscrições até 14 de setembro pelo site www.cebraspe.org.br. Processo com 304 vagas para os cargos de especialista em assistência penitenciária - assistência social (27 vagas imediatas + 27 cr); especialista em assistência penitenciária - direito (45 vagas imediatas + 45 cr); especialista em assistência penitenciária - enfermagem (27 vagas imediatas + 27 cr); especialista em assistência penitenciária - pedagogia (24 vagas imediatas + 24 cr); especialista em assistência penitenciária - psicologia (27 vagas imediatas + 27 cr); assistente penitenciário - técnico administrativo (101 vagas imediatas + 101 cr); assistente penitenciário - técnico em enfermagem (53 vagas imediatas + 53 cr). Salário: R$1.760,72 a R$3.521,43. Taxa R$120 (nível médio) e de R$180 (nível técnico).

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS (SESAU -AL)

Inscrições até 26 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/sesau_al_26/. Processo com 1.750 vagas para os cargos de especialista em saúde – especialidade: biologia. Salário: R$1.621 a R$2.221,71. Taxa R$60 (nível médio) e de R$62 (nível técnico).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Processo com 43 vagas para os cargos de professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências biológicas (4); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências farmacêuticas (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências humanas e sociais (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: ciências radiológicas (2); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: educação e tecnologia (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem geral (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde da criança e do adolescente (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde da mulher (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde do adulto e do idoso (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: enfermagem na saúde mental (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fisioterapia - saúde do adulto (2); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fonoaudiologia - especialidade: linguagem (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: fonoaudiologia - especialidade: motricidade oral (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: gestão em saúde (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: angiologia e cirurgia vascular (2); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cardiologia (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cirurgia geral (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: cirurgia ortopédica e traumatológica (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: clínica médica (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: doenças infecciosas e parasitárias (1); professor do magistério superior - nível ii - professor; assistente - área: medicina - especialidade: endocrinologia (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: gastroenterologia (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: geriatria (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: ginecologia e obstetrícia (2); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: medicina legal e bioética (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: oncologia e cuidados paliativos (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: pediatria (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: pneumologia (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: medicina - especialidade: psiquiatria (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: saúde coletiva (3); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: tecnologia da informação (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional na saúde da criança (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional na saúde mental (1); professor do magistério superior - nível ii - professor assistente - área: terapia ocupacional no campo da educação (1). Salário: R$9.097,49. Taxa: R$220.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PMPI)

Inscrições até 4 de stembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de praça pm (soldado pm) (500 vagas imediatas e 500 para cadastro de reserva); oficial capelão pm (1º tenente qocpm) (1 vaga). Salário: R$4.896,84 a R$9.793,54. Taxa: R$120 e R$130.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINA (SAPE/SC)

Inscrições até 28 de agosto pelo site 2026cpsapesc.fepese.org.br. Concurso com 20 vagas para o cargo de analista técnico administrativo II (20 vagas + cadastro de reserva). Salário: R$11.521,24. Taxa: R$150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$35.877,28. Taxa: R$358,77.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA)

Inscrições até 23 de agosto pelo site www.fundacaocefetbahia.org.br. Concurso com 4 vagas para o cargo de médico - perícia médica (1); médico - psiquiatria -; perícia médica (1); médico - medicina do trabalho - perícia médica (1); médico - oftalmologia - perícia médica (1). Salário: R$3.348,58. Taxa: R$100.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado PM do quadro de praças (2.000). Salário: R$5.482,51. Taxa: R$100.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO (CBM/MA) E A POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (PMMA)

Inscrições até 21 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 827 vagas para os cargos de soldado do quadro de praças (qp); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: bombardino eufônico (1) soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: clarinete (6); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: flauta/flautim (2); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: percussão e bateria (4); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone alto (3); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone barítono (1) soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: saxofone tenor; soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trombone tenor (5); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trompa (1) soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: trompete (3); soldado do quadro de praças músicos (qpmus) - especialidade: tuba (1) corpo de bombeiros militar do maranhão (cbm/ma) militar. praça combatente - bombeiro militar (qpbm-0) (770 vagas): praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: clarinete in bb (qpbm-1) (5); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: contrabaixo (tuba) in bb (qpbm-1) (2); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: eufoniun (bombardino) bb (qpbm-1) (2); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: flauta transversal (qpbm-1) (1) praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em baixo elétrico (qpbm-1) (1) praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em bateria (qpbm-1) (2); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: percussão com habilitação em teclado (qpbm-1) (1) praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: saxofone alto in eb (qpbm-1) (3); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: saxofone tenor in bb (qpbm-1) (2); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: trombone de vara tenor in bb (qpbm-1) (5); praça especialista - músico - bombeiro militar - especialidade: trumpet in bb com habilitação em corneta (qpbm-1) (6). Salário: R$6.149,08. Taxa: R$120.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD/MA) E A POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO (PCMA)

Inscrições até 13 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 58 vagas para os cargos de delegado de polícia civil - 3ª classe (58 vagas imediatas e 174 vagas em cadastro de reserva). Salários: R$22.820,23. Taxas: R$250.

POLÍCIA CIVÍL DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.conhecimento.fgv.br/. Concurso com vagas para cadastro reserva, para delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista. Salários: R$9.007,67 a R$26.876,48. Taxas: R$156,36 a R$242,47.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO (TCE - MA)

Inscrições até 12 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: administração (4); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: contabilidade (2); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: direito (3); analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia de telecomunicações (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia elétrica (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: engenharia mecânica (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: estatística (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: medicina (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: psicologia (1) analista estadual de apoio ao controle externo - especialidade: tecnologia da informação (5); auditor estadual de controle externo - especialidade: ciências atuariais (1) auditor estadual de controle externo - especialidade: controle externo (5); auditor estadual de controle externo - especialidade: engenharia (3); auditor estadual de controle externo - especialidade: medicina (2); auditor estadual de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (4); técnico estadual de controle externo - especialidade: técnico-administrativa (5). Salários: R$11.061,72 a R$20.112,20. Taxas: R$200 a R$300.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.idecan.org.br/. Concurso com 200 vagas para início imediato e 100 para cadastro e reserva. Para o cargo de: soldado (180) e cadete (20). Salários: R$5.128.32 a R$13.817.22. Taxas: R$120 a R$180.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE UBERLÂNDIA (DMAE UBERLÂNDIA)

Inscrições até 11 de setembro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. Concurso com 56 vagas para os cargos de auxiliar técnico operacional (10 vagas); agente de saneamento em obras (10 vagas); eletricista industrial (1 vaga); hidrometrista (1 vaga); mecânico de autos (1 vaga); mecânico industrial (1 vaga); motorista (1 vaga); operador de bombas (1 vaga); operador de máquinas automotivas (1 vaga); soldador industrial (1 vaga); agente comercial (5 vagas); oficial administrativo (10 vagas); desenhista (1 vaga); fiscal de obras do; saneamento (1 vaga); técnico de operações de etas e etes (1 vaga); técnico em informática (1 vaga); técnico em meio ambiente (1 vaga); assistente social (1 vaga); biólogo (1 vaga); contador (1 vaga); economista (1 vaga); engenheiro ambiental (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); engenheiro eletricista (1 vaga); engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga); engenheiro químico (1 vaga); psicólogo (1 vaga); químico (1 vaga). Salário: R$2.235,35 a R$7.214,36. Taxa: R$50 (nível fundamental), R$70 (nível médio e técnico) e R$90 (nível superior).

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO SUAÇUÍ GRANDE (CIDASG)

Inscrições até 27 de agosto pelo site www.portal.imeso.com.br/. Concurso com 7 vagas para os cargos de engenheiro civil (1 vaga); médico veterinário (2 vagas + 1 cr); nutricionista (1 vaga); agente administrativo (1 vaga); agente de fiscalização (1 vaga); motorista cnh d (1 vaga). Salário: R$2.000 a R$5.000. Taxa: R$80 (nível médio) e de R$100 (nível superior).

POLÍCIA CIVÍL DA BAHIA (BA)

Inscrições até 8 de setembro pelo site www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 750 vagas para os cargos de delegado (100); escrivão (150) investigador (500). Salário: R$6.433,06 a R$16.495,67. Taxa: R$190 a R$220.

POLÍCIA PENAL DO MARANHÃO (MA)

Inscrições até 31 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 755 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de inspetor de polícia penal (305) monitor de ressocialização (450) . Salário: R$1.822.34 a R$8.638,77. Taxa: R$85 a R$150.

AUTARQUIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA DE IVOTI - RS

Inscrições até 2 de setembro pelo site www.fundacaolasalle.org.br. Concurso com 3 vagas para os cargos de agente operacional (1 vaga + cadastro de reserva); agente administrativo (cadastro de reserva); fiscal de saneamento (1 vaga + cadastro de reserva); técnico contábil (cadastro de reserva); técnico em tratamento e qualidade de água e esgoto (cadastro de reserva); advogado (cadastro de reserva);analista de tratamento e qualidade de água e esgoto (1 vaga + cadastro de reserva); contador (cadastro de reserva); engenheiro civil (cadastro de reserva); engenheiro sanitarista (cadastro de reserva). Salário: R$3.431,51 a R$9.111,26. Taxa: R$105,75 (nível fundamental), R$141( níveis médio e técnico) e R$ 211,50 (nível superior).

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES — MT

Inscrições até 19 de setembro pelo site selecon-mt.selecao.net.br/. Concurso com 147 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente social (5); enfermeiro (20); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); nutricionista (2); psicólogo (4); ouvidor (1); turismólogo (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras (2); fiscal de postura (4); fiscal da vigilância sanitária (2); fiscal de tributos (4); professor zona urbana (4); professor zona rural (16); agente administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (6 ); agente de controle de zoonoses (1); almoxarife (2); auxiliar bibliotecário (1); agente de arrecadação (5); técnico em enfermagem (18); técnico em higiene dentária (2);técnico em segurança no trabalho (1); técnico em radiologia (2); agente administrativo (1); agente de saneamento (4); fiscal de leitura e saneamento (4); operador de sistema de água (4); operador de eta (3). Salário: R$ 1.802,66 a R$ 6.265,16. Taxa: R$ 98 (nível fundamental) e de R$ 140 (nível médio).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ (SP)

Inscrições até 9 de agosto pelo site www.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 239 vagas para os cargos agente de controle de endemias (5); agente comunitário de saúde - área azul (1); agente comunitário de saúde - área amarela (1); agente comunitário de saúde - área vermelha (1); agente comunitário de saúde - área verde (1); eletricista (4); cuidador (1) orientador social (1) técnico de segurança do trabalho (1) fiscal técnico de edificações (1) braçal (2); técnico em saúde bucal (1) técnico de enfermagem (1) técnico de prótese dentária (1) técnico de necrópsia (1) técnico de veterinária (1) técnico em saúde pública (1) técnico em farmácia (1) operador de máquina - equipamento pesado (5); inspetor de alunos (20); guarda civil municipal 3ª classe (30); médico especialista - alergista adulto (1) médico especialista - alergista infantil (1) médico especialista - cirurgião pediátrico (1) médico especialista - cirurgião vascular (1) médico especialista - cardiologista (1) médico especialista - dermatologista (1) médico especialista - endocrinologista adulto (1) médico especialista - endocrinologista infantil (1) médico especialista - gastroenterologista adulto (1) médico especialista - ortopedista (1) médico especialista - oftalmologista (1) médico especialista - otorrinolaringologista (1) médico especialista - mastologista (1) médico especialista - neurologista adulto (1) médico especialista - neurologista infantil (3); médico especialista - neurocirurgião (1) médico especialista - pneumologista adulto (1) médico especialista - pneumologista infantil (1) médico especialista - pediatra (1) médico especialista - reumatologista (1) médico especialista - urologista (1) médico especialista - ginecologia e obstetrícia (1) médico especialista - infectologista (1) médico especialista - psiquiatra (1) médico (1) médico psf (1) analista de recursos humanos (2); analista técnico de ouvidoria (1) arquiteto (5); assessor técnico de ouvidoria (1) assistente social (2); dentista especialista - endodontia (1) dentista especialista - periodontia (1) dentista especialista - semiologista/patologista (1) dentista psf (1) enfermeiro psf (1) enfermeiro (1) engenheiro de segurança do trabalho (1) executivo público - contador (5); executivo público - economista (5); executivo público - gestor público (5); executivo público - jurídico (5); farmacêutico (1) fisioterapeuta (1) fonoaudiólogo (1) médico veterinário (1) nutricionista (2);psicólogo (1) terapeuta ocupacional (1) professor de educação infantil (6); professor i (4); professor iii - arte (40); professor iii - ciências (1) professor iii - educação especial deficiência intelectual (15); professor iii - educação física (1) professor iii - história (2); professor iii - língua portuguesa (4); professor iii - matemática (3); professor iii - geografia (1) professor iii - educação especial tea/deficiência intelectual (3); professor iii - ensino religioso (1) professor iii - artes plásticas (1) professor iii - dança balé (1) professor iii - teatro (1). Salário: 1.765,13 a R$ 13.962,62. Taxa: R$ 56 e R$ 116.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA (EMDURB) (SP)

Inscrições até 10 de agosto pelo site www.abconcursospublicos.org/. Concurso com 48 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de desinsetizador (12); oficial administrativo (1); auxiliar de escritório (5 ); agente de operações de estacionamento rotativo (30). Salário: R$1.833,48 a R$2.612,44. Taxa: R$45 (nível fundamental) e de R$55 (nível médio).

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$1.558,92 a R$10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

ISS MANAUS (AM)

Inscrições até 27 de agosto pelo site www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de auditor fiscal de tributos Salário: R$5.561,61 a R$21.709,00. Taxa: R$300.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO UNA (PE)

Inscrições até 17 de agosto pelo site geduc.org.br/informacoes/108/ Concurso com 175 vagas para o cargo de professor. Salário: R$ 3.847,97 a R$ 4.745,83 . Taxa: R$ 146

CÂMARA DE BELO JARDIM (PE)

Inscrições até 20 de agosto pelo site institutoindec.org.br/ Concurso com 19 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais; motorista; vigilante; agente administrativo; auxiliar de acervo documental; auxiliar de contabilidade; auxiliar de tesouraria; auxiliar de transparência e informações públicas; auxiliar de departamento pessoal; auxiliar legislativo; auxiliar legislativo – intérprete de libras; auxiliar patrimonial; analista legislativo; analista legislativo – ouvidoria; analista legislativo – relações públicas e Comunicação Institucional; Analista Legislativo – Tecnologia da Informação e Contador. Salário: R$ 1.735,38 a R$ 2.800 . Taxa: R$ 80( nível fundamental), R$ 95(nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior)

PREFEITURA DE ALAGOINHA (PE)

Inscrições até 24 de agosto pelo site www.geduc.org.br/informacoes/108/. Concurso com 84 vagas para o cargo de professor; assistente social; enfermeiro; médico plantonista; psicólogo; técnico de enfermagem; agente comunitário de saúde UBS Frei Jerônimo; agente comunitário de saúde UBS Francisco Cavalcanti da Silva; agente comunitário de saúde UBS Frei Estêvão; agente comunitário de saúde UBS Manoel Bezerra da Silva; agente administrativo e fiscal de tributos. Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.242,00. Taxa: R$ 126,00 a R$ 150,00.

PREFEITURA DE EXU (PE)

Inscrições abertas até 31 de agosto pelo site https://www.igeduc.org.br/informacoes/158/. Concurso com 305 para auxiliar de serviços gerais (17); monitor de transporte escolar(20); motorista B(3); motorista D (5); operador de Máquinas Pesadas (1); profissional de apoio escolar (70); assistente administrativo (17); agente de combate às endemias (7); agente de trânsito (6); orientador de trânsito (3); intérprete de libras (2); agente comunitário de saúde (6); professor de ensino fundamental I (Anos Iniciais - 40); professor de educação infantil (380; professor de atendimento educacional especializado (9); professores de áreas específicas (língua portuguesa, matemática, educação física - 5 vagas cada); professores de geografia, história, ciências e artes (3 vagas cada); professor de braille (1). Salário: R$ 85,00 (fundamental), R$ 125,00 (médio/técnico) e R$ 150,00 (superior/professores). Taxa: R$ 1.621,00 a R$ 15.180,00



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até 19 de agosto pelo site copese.ufpi.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de técnico-administrativo em educação Salário:. Taxa: R$ 140 (nível superior) .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 27 de agosto pelo site copese.ufpi.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de técnico-administrativo em educação Salário: Não informado. Taxa: R$ 140 (nível superior) .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Inscrições até 16 de agosto pelo site www.sigrh.ufpe.br/. Concurso com 41 vagas para os cargos de professor de professor do magistério superior educação física (2) ciências da natureza (1) medicina de família e comunidade (1) medicina radiologia (1) design (1) educação para as relações étnico raciais (1) ciência da informação (1) artes visuais (1) música (3) arquitetura (3) letras espanhol (1) química (1) zoologia (1) psiquiatria (1) ginecologia (1) geriatria (1) patologia (1) odontologia (2) terapia ocupacional (1) fisioterapia (1) filosofía (1) psicologia (1) história (2) ciência da computação (1) engenharia civil (1) engenharia biomédica (1) engenharia de minas (2) contabilidade (3) administração (1). Salário de R$3.518,48 a R$13.753,96 . Taxa: R$239.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS

Inscrições até 20 de agosto pelo site suap.ifsuldeminas.edu.br/concurso/. Concurso com 19 vagas para os cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 Taxa: R$ 200

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - IFPI

Inscrições até 13 de setembro pelo site concursos.ifpi.edu.br/ . Concurso com 52 vagas para o cargo de técnico-administrativo em educação Salário: R$ 3.799,70 a R$ 6.407,39 Taxa: R$ 100 ( Nível C), R$ 120 (Nível D) e R$ 140 (Nível E)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$3.017,83 a R$6.280,77. Taxa: R$80 (nível médio/técnico) R$100 (nível superior).

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE ALAGOAS (PROCON/AL)

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 30 vagas para o cargo de analista de proteção e defesa do consumidor - área: administração (5 ); analista de proteção e defesa do consumidor - área: direito (5); fiscal de defesa do consumidor (5). Salário: R$5.501,43.Taxa: R$150.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (IMPRAL) -SP

Inscrições até 19 de agosto pelo site www.cebraspe.org.br/. Concurso com 1 vaga para o cargo de contador (1). Salário: R$2.477,94.Taxa: R$95