São Paulo autoriza concurso com 5 mil vagas para professores estaduais

postado em 28/08/2026 18:59
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a abertura de dois novos concursos públicos para a contratação de 5 mil professores para a rede estadual de ensino. A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28/8), prevê o preenchimento de cargos efetivos para docentes dos ensinos fundamental e médio.
Do total de oportunidades autorizadas, 3 mil vagas serão destinadas a profissionais com jornada de 40 horas semanais. As outras 2 mil serão para professores com carga horária de 25 horas por semana. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) ficará responsável por adotar as providências para a publicação dos editais. Como o certame está na fase de autorização, ainda não há datas definidas para o período de inscrições ou aplicação das provas.
Anote
- Órgão: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP);
- Cargo: Professor de ensino fundamental e médio;
- Vagas: 5.000 (3.000 para 40h semanais e 2.000 para 25h semanais);
- Status: Oficialmente autorizado (aguardando elaboração do edital);
- Localidade: Estado de São Paulo;
- Inscrições e provas: Datas a serem definidas.