São Paulo autoriza concurso com 5 mil vagas para professores estaduais

Correio Braziliense

Do total de oportunidades autorizadas, 3 mil vagas serão destinadas a profissionais com jornada de 40 horas semanais - (crédito: Reprodução)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a abertura de dois novos concursos públicos para a contratação de 5 mil professores para a rede estadual de ensino. A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28/8), prevê o preenchimento de cargos efetivos para docentes dos ensinos fundamental e médio.

Do total de oportunidades autorizadas, 3 mil vagas serão destinadas a profissionais com jornada de 40 horas semanais. As outras 2 mil serão para professores com carga horária de 25 horas por semana. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) ficará responsável por adotar as providências para a publicação dos editais. Como o certame está na fase de autorização, ainda não há datas definidas para o período de inscrições ou aplicação das provas.

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