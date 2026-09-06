Confira lista com 61 concursos abertos e 11.243 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 61 concursos e 11.243 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há dois concursos aberto com 28 vagas. Entre os nacionais, há dois certame aberto para 4.196 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há nove seleções abertas com 1.055 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 120 postos vagos. Há ainda oito seleções de concursos estaduais com 3.557 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 1.869 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 159 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 57 vagas.





DISTRITO FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - APS

Inscrições até 23 de setembro pelo do site oficial e https://www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1. Com 18 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de técnico de enfermagem. Salário: R$ 6.148,89 Taxa: R$60.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — TCDF

Inscrições até 17 de setembro pelo do site oficial e www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista/. Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo. Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de setembro pelo site https://www.marinha.mil.br/com1dn/conteudo/smv-oficial-rm3 Concurso com 25 vagas para o cargo de oficial de 3ª classe da reserva da marinha nas habilitações de engenharia da computação (2), biomedicina/ciências biológicas — modalidade médica/biotecnologia/bioquímica ou farmácia (1 ), engenharia eletrônica ou engenharia acústica (1), engenharia de produção (1 ), engenharia eletrônica (1), engenharia mecânica (1), engenharia mecânica — estruturas ou tubulações (1), ciência da computação — ia com algoritmo de machine learning (1 ), ciência da computação — arquitetura de software orientada a serviços (1), ciência da computação, engenharia da computação ou engenharia de software (1), hematologia— transplante de medula óssea (1), hemoterapia (1), oncologia (1), terapia intensiva neonatal (1), nefrologia (1), coloproctologia (1), ginecologia 1 — especialista em mastologia (1), ginecologia — especialista em histeroscopia (1), reumatologia (1), medicina intensiva (1 ), cardiologia (1 ), engenharia eletrônica, engenharia elétrica ou engenharia de telecomunicações (1), pedagogia (1 ), administração/ciências exatas (1 ) e regência de banda sinfônica (1). Salários: não informado. Taxas: R$ 150

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO)

Inscrições 14 de setembro pelo site cesgranrio.org.br. Concurso com 4.171 vagas, sendo 471 imediatas e 3.700 de cadastro reserva, distribuídas entre cargos de quadro de terra de nível superior, quadro de terra de nível técnico, quadro de mar para oficiais e quadro de mar para suboficiais e guarnição. Salário: R$ 4.032,32 a R$ 15.410,02. Taxa: de R$ 81,50 a R$ 117

CENTRO—OESTE



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Inscrições até 9 de setembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 463 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (12); agente de apoio assistencial (30); agente de combate às endemias (5); agente de serviços administrativos (15); analista de licenciamento ambiental (1); analista de uso do solo (1); assistente administrativo (10); assistente social (8); autoeletricista (2); auxiliar de cuidador (2); auxiliar de limpeza geral (20); auxiliar de limpeza pública (20); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de secretaria (3); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (40); auxiliar de serviços de saúde (2); auxiliar de vigilância (15); biomédico (2); borracheiro (1); carpinteiro (1); coletor de recicláveis (4); condutor de veículos de emergência (3); condutor de veículos leves (7); condutor de veículos pesados (16); cuidador (2); educador físico (4); eletricista (3); encanador (2); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de trânsito (3); fiscal de tributos (5); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); avador e engraxate de veículos (1); mecânico (3); médico (8); médico cardiologista (2); médico cirurgião-geral (2); médico. endocrinologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (2); médico obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2); monitor de música (1); nutricionista (2); odontólogo (3); odontólogo esp. - cirurgia infantil (2); odontólogo esp. - endodontia (2); odontólogo esp. - periodontista (2); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (5); pedreiro (5); pintor predial (3); professor de ciências (2); professor de educação física (3); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor pedagogo (30); profissional de apoio à inclusão (30); psicólogo (8); psicólogo infantil (2); secretário escolar (9); serralheiro (1); soldador (1); técnico de imobilização ortopédica (2); técnico de informática (1); técnico de nível fundamental (4); técnico de nível médio (4); técnico de nível superior (4); técnico em enfermagem (10); técnico em higiene bucal (2); técnico em laboratório (4); técnico em radiologia (2); trabalhador braçal (20) e veterinário (2). Salário: R$ 1.915,41 a R$ 13.671,34. Taxa: R$ 125 (nível fundamental) R$ 150 (nível médio/técnico) e R$ 175 (nível superior).

PREFEITURA DE CEZARINA - GO

Inscrições até 16 de setembro pelo site www.itame.com.br/site/index.aspx/. Concurso com 1 vaga para o cargo de fiscal de tributos municipais (1). Salário: R$ 3.271. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE PETROLINA — GO

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com cinco vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (5). Salário: R$ 4.809. Taxa: R$ 290.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 310 vagas, sendo 40 imediatas e 270 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de copa e cozinha (6), motorista (2), motorista de veículos pesados (3), agente de manutenção predial (2), assistente administrativo (19), editor de áudio e vídeo (2), fotógrafo (2), auxiliar técnico de áudio e vídeo (3), produtor audiovisual (2) e técnico em informática (3). Salário: R$ 3.371,37 a R$ 4.425,53. Taxa: R$ 150 a R$ 190.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 104 vagas, sendo 44 imediatas e 60 de cadastro reserva, para os cargos de analista administrativo (30), analista de controle interno (2), analista legislativo (6), assistente social (2), jornalista (2) e tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (2). Salário: R$ 6.241,14 a R$ 7.241,14. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE — GO

Inscrições até 21 de setembro de 2026 pelo site www.idecan.org.br./. Concurso com 68 vagas, sendo 17 imediatas e 51 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de serviços administrativos (3), agente legislativo (2), agente de segurança institucional (3), motorista (2), recepcionista (3) e técnico jurídico (1). Salário: R$ 1.925 a R$ 7.500. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE — MT

Inscrições até 14 de outubro de 2026 pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (PR)

Inscrições de 02 de setembro até 01 de outubro no site www.nossorumo.org.br.Concurso. com 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR), para operador audiovisual (1), técnico em tecnologia da informação (1), analista em tecnologia da informação (cr), programador em tecnologia da informação back-end (cr) e programador em tecnologia da informação front-end (cr). Salários: entre R$ 3.341,33 e R$ 6.994,40. Taxas: entre R$ 63,95 e R$ 85,96.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (RJ)

Inscrições até 15 de setembro de 2026 pelo site www.iades.com.br/. Concurso público com 4 vagas imediatas (mais 80 em cadastro reserva) para cargos de níveis médio e superior. Salários: de R$ 2.437 a R$ 6.369. Taxa: de R$ 58 a R$ 76.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (SP)

Inscrições até 21 de setembro pelo site https://avancasp.selecao.net.br/informacoes/251/. Concurso público com 34 vagas imediatas mais cadastro reserva para assistente administrativo (nível médio), técnico (nível técnico) e analista (nível superior). Salários: R$ 3.920 (assistente administrativo), R$ 3.920 (técnico) e de R$ 4.651,51 a R$ 9.940 (analista). Taxa: R$ 53,50 (assistente e técnico) e R$ 72,30 (analista).

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 1 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/seducpa26. Concurso com 2.000 vagas, sendo 1.385 imediatas e 615 de cadastro reserva, para professor classe i - matemática (14), professor classe i - língua portuguesa (nove), professor classe i - história (11), professor classe i - geografia (10), professor classe i - filosofia (oito), professor classe i - sociologia (13), professor classe i - física (11), professor classe i - química (nove), professor classe i - biologia (nove), professor classe i - língua inglesa (15), professor classe i - artes (14), professor classe i - educação física (17), professor classe i - educação especial - aee (17), professor classe i - educação especial - libras (duas), especialista em educação - classe i (56), analista de gestão governamental e política educacional - administração (seis), analista de gestão governamental e política educacional - ciências contábeis (30), analista de gestão governamental e política educacional - ciências econômicas (seis), analista de gestão governamental e política educacional - estatística (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - arquitetura e urbanismo (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia civil (18), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia elétrica (19), analista de suporte educacional - nutrição (seis), analista de suporte educacional - psicologia (19), analista de suporte educacional - serviço social (19) e assistente de gestão governamental e educacional (26). Salários: entre R$ 1.864,29 e R$ 6.590,47.Taxas: entre R$ 85 e R$ 185.





AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições de 15 de setembro até 20 de outubro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/adeal_26.Concurso com 38 vagas, sendo 18 imediatas e 20 de cadastro reserva, para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário e Fiscal Estadual Agropecuário. Salários: R$ 7.320,42. Taxas: R$ 200

COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 11 de setembro de 2026 pelo site https://ieses.org/projetos. Concurso público com duas vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio/técnico. Salários: R$ 5.429,62. Taxa: R$ 95.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 15 de setembro pelo site do https://concursos.ibdoprojetos.org.br/informacoes/103/. Processo seletivo com 287 vagas para os cargos de médico (40), enfermeiro (40 SES-RJ + 5 IASERJ), especialista na gestão de saúde (4), assistente social (10), farmacêutico (30), psicólogo (15), odontólogo (4), sanitarista (6) e biólogo (4). No nível médio e técnico, são disponibilizadas vagas para assistente administrativo de saúde (40), técnico de enfermagem (20), técnico de laboratório (1) e técnico em saúde pública (2). Salários: R$ 1.982,92 a R$ 7.169,61 Taxa: R$ 44,25.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/. Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP/MA)

Inscrições até 14 de setembro pelo site www.cebraspe.org.br./. Processo com 304 vagas para os cargos de especialista em assistência penitenciária - assistência social (27); especialista em assistência penitenciária - direito (45); especialista em assistência penitenciária - enfermagem (27); especialista em assistência penitenciária - pedagogia (24); especialista em assistência penitenciária - psicologia (27); assistente penitenciário - técnico administrativo (101); assistente penitenciário - técnico em enfermagem (53). Salário: R$ 1.760,72 a R$ 3.521,43. Taxa R$ 120 (nível médio) e de R$ 180 (nível técnico).

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE UBERLÂNDIA (DMAE UBERLÂNDIA)

Inscrições até 11 de setembro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br./. Concurso com 56 vagas para os cargos de auxiliar técnico operacional (10 vagas); agente de saneamento em obras (10 vagas); eletricista industrial (1 vaga); hidrometrista (1 vaga); mecânico de autos (1 vaga); mecânico industrial (1 vaga); motorista (1 vaga); operador de bombas (1 vaga); operador de máquinas automotivas (1 vaga); soldador industrial (1 vaga); agente comercial (5 vagas); oficial administrativo (10 vagas); desenhista (1 vaga); fiscal de obras do; saneamento (1 vaga); técnico de operações de etas e etes (1 vaga); técnico em informática (1 vaga); técnico em meio ambiente (1 vaga); assistente social (1 vaga); biólogo (1 vaga); contador (1 vaga); economista (1 vaga); engenheiro ambiental (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); engenheiro eletricista (1 vaga); engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga); engenheiro químico (1 vaga); psicólogo (1 vaga); químico (1 vaga). Salário: R$2.235,35 a R$ 7.214,36. Taxa: R$ 50 (nível fundamental), R$ 70 (nível médio e técnico) e R$ 90 (nível superior).

POLÍCIA CIVÍL DA BAHIA (BA)

Inscrições até 8 de setembro pelo site www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 750 vagas para os cargos de delegado (100); escrivão (150) investigador (500). Salário: R$ 6.433,06 a R$ 16.495,67. Taxa: R$ 190 a R$ 220.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SAPEZAL (MT)

Inscrições de 03 de setembro até 30 de setembro pelo site selecon.org.br. Concurso formação de cadastro reserva para os cargos de professor - pedagogia, professor - educação física, professor - letras/inglês, assistente social, psicopedagogo, psicólogo, secretário escolar, professor de informática e motorista de transporte escolar. Salário: R$ 3.247,36 a R$ 7.313,43.Taxa: R$ 55,00 (nível alfabetizado), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (RS)

Inscrições de 9 de setembro até 09 de outubro pelo site www.objetivas.com.br. Concurso com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de apoio técnico, agente de atendimento ao público, agente de fiscalização de trânsito e transporte, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, auditor (1), contador, economista, eletricista, eletrotécnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico(1), inspetor de segurança veicular, médico do trabalho, pintor, psicólogo, serralheiro, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de informática com ênfase em programação, técnico de informática com ênfase em suporte, técnico de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos e contábeis e técnico em trânsito e transporte. Salário: R$ 2.404,97 a R$ 9.780,90. Taxa: R$ 108,74 a R$ 211,44.

PREFEITURA DE EQUADOR (RN)

Inscrições de até 17 de setembro pelo site https://funcern.br/concursos/. Concurso com 49 vagas imediatas e para formação cadastro reserva para os cargos de professor pedagogo – educação infantil (3), professor pedagogo - ensino fundamental i (9), professor especialista – língua portuguesa (2), professor especialista – matemática (2), professor especialista – ciências (1), professor especialista – história (2), professor especialista - língua inglesa (1), professor especialista - geografia (1), enfermeiro (5), psicólogo (2), assistente social (2), fonoaudiólogo (2), terapeuta ocupacional (2), procurador jurídico (1), veterinário (1), auditor de controle interno (1), odontólogo (2), fisioterapeuta (2), técnico de enfermagem (14), orientador social (3), auxiliar administrativo (3) e procurador legislativo da câmara municipal de equador (1). Salários: entre R$ 1.621 e R$ 4.875,71. Taxas: R$ 120 e R$ 180.

PREFEITURA DE TAPEJARA (PR)

Inscrições até 8 setembro no site www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor (10) e professor de educação infantil. Salários: de R$ 2.290,54 a R$ 3.976,65. Taxas:R$ 120.

PREFEITURA DE FLORESTA (PE)

Inscrições até 01 de outubro site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 432 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (7), analista de sistema (1), assistente administrativo (30), assistente de educação infantil (10), assistente social (4), auxiliar de eletricista (1), auxiliar de saúde bucal (5), auxiliar de serviços gerais (100), biomédico (1), bioquímico (1), coveiro (2), cuidador (60), dentista (4), educador físico (2), eletricista (1), encanador (2), encarregado de manutenção de equipamentos e máquinas pesadas (1), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (2), engenheiro elétrico (1), farmacêutico (2), fiscal de limpeza pública (1), fiscal de mercado público (1), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (4), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (3), jardineiro (2), mecânico (1), mecânico de máquinas pesadas (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico plantonista (1), médico psiquiatra (1), médico ubs (1), merendeira (15), mestre de obras (1), monitor de ônibus (10), motorista "ab" (4), motorista "c" (3), motorista "d" (16), motorista de caçamba (1), nutricionista (4), operador de máquinas pesadas (1), operador de patrol (1), pedagogo (1), pedreiro (4), pintor (3), porteiro (9), professor i educação fundamental (30), professor i educação infantil (25), professor ii – artes (1), professor ii – biologia (1), professor ii - educação física (1), professor ii - história (1), professor ii – língua portuguesa (2), professor ii - matemática (2), psicólogo (4), psicopedagogo (1), recepcionista (7), servente de pedreiro (4), técnico de laboratório (1), técnico em agropecuária (2), técnico em contabilidade (1), técnico em controle interno (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (2), técnico em radiologia (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em zootecnia (1), terapeuta ocupacional (2) e veterinário (1). Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.005,27. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 ( nível médio/técnico) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 20 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/pmGuarabira2026. Concurso com 170 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo (14), agente de trânsito (5), educador social (4), auxiliar de consultório dentário (4), fiscal de obras (2), fiscal de urbanismo e meio ambiente (2), técnico em agropecuária (2), técnico em edificações (2), técnico em enfermagem (15) e técnico em informática - manutenção e instalação (1) arquiteto e urbanista (1), agente fiscal de tributos municipais (2), arquivista (1), assistente social (5), auditor do controle interno (1), auditor fiscal de tributos municipais (4), bioquímico (1), educador físico (3), enfermeiro 40h (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1), médico gastroenterologista (1), médico mastologista (1), médico neurologista (1), médico neuropediatra (3), médico pediatra (1), médico psf (14), médico reumatologista (1), médico socorrista 24h (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), odontólogo 40h (10), odontólogo pediatra (1), pedagogo (1), procurador municipal (1), programador (3), psicólogo (10) e terapeuta ocupacional (2) professor de artes (1), professor de ciências (1), professor de espanhol (4), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de matemática (3), professor de música (1), professor de nível médio (20), professor de português (2), professor de inglês (1), professor de educação física (1) e psicopedagogo (1).Salários: entre R$ 1.621 e R$ 8.472. Taxas: R$ 95 (nível médio/ técnico) e R$ 115 (nível superior) .

PREFEITURA DE GUARULHOS (SP)

Inscrições até 17 de setembro pelo site nibamsp-concursos.org.br. Concurso com 22 vagas, sendo 22 imediatas e formação de cadastro reserva, para os cargos de ferreiro armador (3), condutor de veículos de urgência (1), atendente sus (8), técnico em farmácia (1), fonoaudiólogo (1) e bibliotecário (8). Salários: entre R$ 1.999,69 e R$ 4.297,75 Taxas: R$ 57 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Inscrições até 16 de setembro de 2026 pelo site www.igeduc.org.br. Concurso público com 202 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 3.847,97. Taxa: de R$ 86 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro de 2026 pelo site https://access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições de 30 de setembro a 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PIRPIRITUBA (PB)

Inscrições até 7 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 45 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, coveiro, gari, merendeiro(a), motorista categoria B, motorista categoria D, vigia, agente administrativo, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, psicólogo, psicopedagogo, técnico previdenciário, terapeuta ocupacional, professor A (educação básica), professor B (educação física), professor B (geografia), professor B (história), professor B (língua portuguesa) e professor B (matemática). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.000. Taxa: R$ 75 (nível fundamental), R$ 95 (níveis médio e técnico) e R$ 115 (nível superior).

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro de 2026 pelo site https://concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

CONCURSO DA PREFEITURA DE CAJAMAR (SP)

Inscrições abertas até 7 de setembro pelo site da https://indepac.selecao.net.br/. Concurso com 12 vagas imediatas + Cadastro Reserva para diversos cargos (nível médio e superior), distribuídas entre as especialidades de professor adjunto, PEB I; arte; ciências; educação física; geografia; história; inglês; matemática, língua portuguesa e intérprete de libras. Salário: até R$ 3.200 (Geral) e R$ 35,99 porhora-aula (Educação). Taxa: R$ 80,19

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo site https://novo.ibgpconcursos.com.br. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições de 2 de outubro a 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES — MT

Inscrições até 19 de setembro pelo site selecon-mt.selecao.net.br/. Concurso com 147 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente social (5); enfermeiro (20); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); nutricionista (2); psicólogo (4); ouvidor (1); turismólogo (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras (2); fiscal de postura (4); fiscal da vigilância sanitária (2); fiscal de tributos (4); professor zona urbana (4); professor zona rural (16); agente administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (6 ); agente de controle de zoonoses (1); almoxarife (2); auxiliar bibliotecário (1); agente de arrecadação (5); técnico em enfermagem (18); técnico em higiene dentária (2);técnico em segurança no trabalho (1); técnico em radiologia (2); agente administrativo (1); agente de saneamento (4); fiscal de leitura e saneamento (4); operador de sistema de água (4); operador de eta (3). Salário: R$ 1.802,66 a R$ 6.265,16. Taxa: R$ 98 (nível fundamental) e de R$ 140 (nível médio).

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$1.558,92 a R$10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA (CE)

Inscrições até 13 de setembro de pelo site www.universidadepatativa.com.br/. Seleção Pública com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico em enfermagem (4), enfermeiro (3), médico (2), médico plantonista (5), nutricionista - saúde (2), agente social (3), entrevistador do bolsa família (1), visitador do programa criança feliz (7), assistente social (1), psicólogo (2), nutricionista - educação (1), professor - educação física (1), professor fundamental II - língua portuguesa (4), professor fundamental II - ciências (1), professor - informática (1), professor - inglês (1), professor fundamental II - matemática (3), professor pedagogo (20), psicopedagogo (1), médico veterinário - agricultura (1), mecânico eletricista (1) e cadastro reserva para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente sanitário, auxiliar administrativo, cirurgião dentista - endodontista, cirurgião dentista - exodontista, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico auditor, médico veterinário - saúde, odontólogo, terapeuta ocupacional, professor fundamental II - geografia, professor fundamental II - história, museológico e tecnólogo em gestão de turismo. Salário: R$ 1.621 a R$ 13.800. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 24 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/. Concurso Público com 170 vagas de convocação imediata e formação de cadastro reserva para os cargos de (1) agente administrativo , (3) agente fiscal de trânsito , (1) auxiliar de consultório dentário , (1) fiscal de obras , (1) fiscal de meio ambiente , (10) técnico em enfermagem , (1) técnico em radiologia , (1) técnico em segurança do trabalho , (1) arquiteto , (1) assistente social , (1) auditor de contas públicas , (1) biólogo , (1) enfermeiro , (1) farmacêutico , (1) fisioterapeuta , (1) fonoaudiólogo , (1) médico (atenção básica, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, ultrassonografista e urologista) , (1) médico veterinário , (1) nutricionista , (1) odontólogo , (1) psicólogo , (1) terapeuta ocupacional , (1) procurador municipal , (47) professor fundamental I , (2) professor fundamental II - artes , (4) professor fundamental II - ciências , (4) professor fundamental II - educação física , (4) professor fundamental II - geografia , (4) professor fundamental II - história , (5) professor fundamental II - inglês , (4) professor fundamental II - língua portuguesa , (4) professor fundamental II - matemática , (1) professor de atendimento educacional especializado (AEE) , (12) professor pedagogo e (1) psicopedagogo. Salário: R$ 1.412 a R$ 3.868,10. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições de 10 de setembro até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista - sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância - samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico - clarinete (3), músico - sax alto (1), músico - bombardino (1), músico - trompete (1), músico - percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem - ubs (2), técnico de enfermagem - sad (1), técnico de enfermagem - samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro - hospital (6), enfermeiro - samu (9), enfermeiro - ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais - urbana (5), professor anos iniciais - rural (6), professor artes - urbana (1), professor artes - rural (1), professor aee - urbana (2), professor aee - rural (2), professor ciências - urbana (1), professor ciências - rural (1), professor educação física - urbana (1), professor educação física - rural (2), professor educação infantil - urbana (5), professor educação infantil - rural (6), professor geografia - urbana (1), professor geografia - rural (1), professor história - urbana (1), professor história - rural (1), professor inglês - urbana (1), professor inglês - rural (2), professor matemática - urbana (2), professor matemática - rural (2), professor português - urbana (2) e professor português - rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 17 de setembro pelo site www.ufrrj.br/concursos/. Concurso com 11 vagas para os cargos de (2) analista de tecnologia da informação / sistemas, (2) analista de tecnologia da informação / infraestrutura, (1) engenheiro de segurança do trabalho, (1) fonoaudiólogo, (1) médico/clínico geral, (2) médico/psiquiatra, (1) médico veterinário / cirurgia de pequenos animais e (2) zootecnista. Salário: R$ 5.215,39 (vencimento básico, acrescido de auxílio alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar de R$ 526,64 Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 28 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de mestre - Januária/MG (6); doutor - Januária/MG (2); doutor - Montes Claros/MG (6); mestre - Montes Claros/MG (3). Salário: de R$ 3.316,79 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (RS)

Inscrições até 23 de setembro pelo site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso Público com 9 vagas de convocação imediata para os cargos de (3) professor assistente de ginecologia e obstetrícia, (1) professor assistente de anestesiologia, (1) professor assistente de fonoaudiologia (com ênfase em linguagem infantil), (1) professor assistente de processos industriais de engenharia química, (1) professor assistente de circuitos eletrônicos (com ênfase em microeletrônica) e (2) professor assistente de administração. Salário: R$ 5.149,74 a R$ 13.753,98. Taxa: R$ 154 a R$ 412,60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar)

Inscrições até 11 de setembro pelo site www.concursos.ufscar.br/. Concurso Público com 89 vagas de convocação imediata para os cargos de (1) professor de organizações, (1) professor de engenharia de produção, (1) professor de economia e finanças, (3) professor de química, (1) professor de engenharia química - simulação e controle de processos químicos, (1) professor de engenharia química - sistemas particulados, (1) professor de probabilidade e estatística, (3) professor de física teórica, (1) professor de engenharia de materiais - materiais metálicos para energia e sustentabilidade, (2) professor de engenharia de materiais - reologia, processamento e reciclagem de polímeros, (1) professor de engenharia de materiais - fratura em metais e ligas, (1) professor de engenharia e ciência da computação - computação de alto desempenho, (2) professor de engenharia e ciência da computação - ciência de dados, (4) professor de ciência e engenharia da computação, (1) professor de educação física, (1) professor de ecologia, (3) professor de medicina - medicina da família e comunidade, (1) professor de medicina - medicina de família e comunidade, (3) professor de medicina - saúde da criança e do adolescente, (1) professor de medicina - saúde da mulher, (1) professor de fisioterapia, (1) professor de genética evolutiva, (1) professor de anatomia, (1) professor de música, (1) professor de fundamentos da educação, (1) professor de língua espanhola, (1) professor de letras e linguística, (1) professor de ciência da informação, (1) professor de biblioteconomia e ciência da informação, (1) professor de educação - educação matemática nos anos iniciais, (1) professor de ciências humanas e educação, (1) professor de educação - educação infantil e sociologia na infância, (1) professor de filosofia, (1) professor de educação em ciências e biologia, (1) professor de estatística, (1) professor de inteligência artificial, (1) professor de ciência de dados, (1) professor de ciências humanas, (2) professor de ciência da informação, ciência de dados e inteligência artificial, (1) professor de design e mídias digitais, (1) professor de linguística, letras ou língua portuguesa, (1) professor de ciências sociais, (1) professor de turismo, (1) professor de pedagogia, (2) professor de ciência e tecnologia de alimentos, (2) professor de nutrição, (2) professor de ciências morfofuncionais, bioquímicas e biológicas básicas, (1) professor de psicologia - psicobiologia e avaliação psicológica, (1) professor de psicologia - psicologia do desenvolvimento e educação, (1) professor de pedagogia - infâncias e educação infantil, (1) professor de pedagogia - política educacional e gestão escolar, (1) professor de pedagogia - língua brasileira de sinais (libras) e educação de surdos, (2) professor de artes plásticas, (1) professor de audiovisual, (1) professor de bioquímica, (1) professor de design/desenho industrial - materiais e tecnologias, (1) professor de engenharia civil, (1) professor de física, (1) professor de geografia, (1) professor de inovação e empreendedorismo, (2) professor de comunicação social, (2) professor de serviço social - fundamentos do trabalho profissional do serviço social, (2) professor de design/desenho industrial - design de produto, (1) professor de serviço social - estado, sociedade e política social e (2) professor de ciência da computação. Salário: R$ 3.518,45 a R$ 13.753,96. Taxa: R$ 275.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 30 de setembro pelo site https://inscricoes.unesp.br/. Processo com 1 vaga para o cargo de professor titular - departamento de dentística e endodontia: conjunto de disciplinas "endodontia i e endodontia ii" . Salário: R$ 25.261,98. Taxa: R$ 286.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até o dia 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - IFPI

Inscrições até 13 de setembro pelo site concursos.ifpi.edu.br/. Concurso com 52 vagas para o cargo de técnico-administrativo em educação Salário: R$ 3.799,70 a R$ 6.407,39 Taxa: R$ 100 ( Nível C), R$ 120 (Nível D) e R$ 140 (Nível E)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG — ITABIRAPREV

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77. Taxa: R$80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).