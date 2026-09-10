Inscrições para o concurso da Secretaria de Educação de Cristalina (GO) terminam nesta quinta-feira (10/9)

Correio Braziliense

A seleção conta com 1.136 oportunidades, divididas entre 307 vagas para preenchimento imediato e 829 para a formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais chegam a R$ 5.165,78 -

Encerra nesta quinta-feira (10/9) o prazo de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Cristalina, município no Entorno do Distrito Federal. Conduzida pelo Instituto Quadrix , a seleção conta com 1.136 oportunidades, divididas entre 307 vagas para preenchimento imediato e 829 para a formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais chegam a R$ 5.165,78.

O edital abrange todos os níveis de escolaridade. Para as etapas de nível fundamental e médio, há postos para auxiliar de serviços gerais, merendeiro, assistente e profissional de apoio educacional. Já para quem possui diploma de ensino superior, a concorrência engloba cargos como assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professor nas áreas de pedagogia e educação física. Os aprovados atuarão na rede municipal, com lotação distribuída pela zona urbana, área rural, distritos e assentamentos da região.

As provas objetivas estão agendadas para 18 de outubro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela página do Instituto Quadrix na internet. As taxas de participação custam R$ 48 (nível fundamental), R$ 68 (médio) e R$ 88 (superior). Embora o registro se encerre hoje, os candidatos terão até esta sexta-feira (11/9) para efetuar o pagamento do boleto.

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