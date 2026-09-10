Inscrições para o concurso da Secretaria de Educação de Cristalina (GO) terminam nesta quinta-feira (10/9)

O edital abrange todos os níveis de escolaridade. Para as etapas de nível fundamental e médio, há postos para auxiliar de serviços gerais, merendeiro, assistente e profissional de apoio educacional. Já para quem possui diploma de ensino superior, a concorrência engloba cargos como assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professor nas áreas de pedagogia e educação física. Os aprovados atuarão na rede municipal, com lotação distribuída pela zona urbana, área rural, distritos e assentamentos da região.
As provas objetivas estão agendadas para 18 de outubro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela página do Instituto Quadrix na internet. As taxas de participação custam R$ 48 (nível fundamental), R$ 68 (médio) e R$ 88 (superior). Embora o registro se encerre hoje, os candidatos terão até esta sexta-feira (11/9) para efetuar o pagamento do boleto.
Anote
- Vagas: 307 imediatas + 829 para cadastro de reserva;
- Cargos: Funções diversas nos níveis fundamental, médio e superior;
- Remuneração: Até R$ 5.165,78;
- Prazo: Inscrições até hoje, 10 de setembro;
- Taxas: De R$ 48 a R$ 88 (pagamento pode ser feito até 11/9);
- Provas: 18 de outubro;
- Inscrição: www.quadrix.org.br