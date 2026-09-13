Confira lista com 56 concursos abertos e 10.502 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 56 concursos e 10.502 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há três concursos abertos com 29 vagas. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 4.526 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há 10 seleções abertas com 739 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 41 postos vagos. Há ainda nove seleções de concursos estaduais com 3.031 vagas. Já para os municipais, há 16 concursos e 2.005 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 70 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 61 vagas.





DISTRITO FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

Inscrições até 23 de setembro pelo do site oficial e www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1. Com 18 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de técnico de enfermagem. Salário: R$ 6.148,89 Taxa: R$60.

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

Inscrições até 2 de outubro pelo do site oficial e https://www.sarah.br/trabalheconosco. Com 1 vaga para o cargo de médico - especialidade em neurofisiologia. Salário: R$ 32.348,41. Taxa: R$160.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)

Inscrições até 17 de setembro pelo do site oficial e www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_26_analista/. Com 10 vagas para o cargo de analista administrativo de controle externo. Salário: R$ 14.990,41 Taxa: R$ 148.



NACIONAIS

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM)

Inscrições até 24 de setembro, a inscrição deve ser realizada pelo site https://conhecimento.fgv.br/exames/enam/6exame. Oportunidade para bacharéis em direito que desejam obter a habilitação obrigatória para concorrer a concursos da magistratura em qualquer tribunal do país, por se tratar de um exame de habilitação sem caráter classificatório, o certame não possui número fixo de vagas limitadas, as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Taxa: R$ 120

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO (DECEx)

Inscrições até 17 de setembro, a inscrição deve ser realizada exclusivamente para a unidade onde o candidato pretende estudar, o responsável deve acessar diretamente a página oficial do colégio militar da localidade escolhida. Oportunidade para alunos do 6º ano do ensino fundamental (335 vagas); alunos do 1º ano do ensino médio (20 vagas), as vagas estão distribuídas entre os colégios militares de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, São Paulo e Vila Militar/RJ. Taxa: R$ 95

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO)

Inscrições até 14 de setembro pelo site cesgranrio.org.br. Concurso com 4.171 vagas, sendo 471 imediatas e 3.700 de cadastro reserva, distribuídas entre cargos de quadro de terra de nível superior, quadro de terra de nível técnico, quadro de mar para oficiais e quadro de mar para suboficiais e guarnição. Salário: R$ 4.032,32 a R$15.410,02. Taxa: de R$ 81,50 a R$ 117

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista de gestão: enfermeiro do trabalho; analista de gestão: engenharia do trabalho; analista de gestão: médico do trabalho; técnico de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho. Salário: R$4.000 a R$ 10.302. Taxa: Gratuita

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para o cargo de psicólogo. Salário: R$8.800. Taxa: Gratuita

CENTRO-OESTE



PREFEITURA DE CEZARINA (GO)

Inscrições até 16 de setembro pelo site www.itame.com.br/site/index.aspx/. Concurso com uma vaga para o cargo de fiscal de tributos municipais (1). Salário: R$ 3.271. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE PETROLINA de Goiás

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com cinco vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (5). Salário: R$ 4.809. Taxa: R$ 290.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 310 vagas, sendo 40 imediatas e 270 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de copa e cozinha (6), motorista (2), motorista de veículos pesados (3), agente de manutenção predial (2), assistente administrativo (19), editor de áudio e vídeo (2), fotógrafo (2), auxiliar técnico de áudio e vídeo (3), produtor audiovisual (2) e técnico em informática (3). Salário: R$ 3.371,37 a R$ 4.425,53. Taxa: R$ 150 a R$ 190.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 104 vagas, sendo 44 imediatas e 60 de cadastro reserva, para os cargos de analista administrativo (30), analista de controle interno (2), analista legislativo (6), assistente social (2), jornalista (2) e tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (2). Salário: R$ 6.241,14 a R$ 7.241,14. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE (GO)

Inscrições até 21 de setembro de 2026 pelo site www.idecan.org.br./ Concurso com 68 vagas, sendo 17 imediatas e 51 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de serviços administrativos (3), agente legislativo (2), agente de segurança institucional (3), motorista (2), recepcionista (3) e técnico jurídico (1). Salário: R$ 1.925 a R$ 7.500. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (MT)

Inscrições até 14 de outubro de 2026 pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE SAPEZAL (MT)

Inscrições até 30 de setembro pelo site selecon.org.br. Concurso formação de cadastro reserva para os cargos de professor - pedagogia, professor - educação física, professor - letras/inglês, assistente social, psicopedagogo, psicólogo, secretário escolar, professor de informática e motorista de transporte escolar. Salário: R$ 3.247,36 a R$ 7.313,43.Taxa: R$ 55,00 (nível alfabetizado), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)

Inscrições até 19 de setembro pelo site selecon-mt.selecao.net.br/. Concurso com 147 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente social (5); enfermeiro (20); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); nutricionista (2); psicólogo (4); ouvidor (1); turismólogo (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras (2); fiscal de postura (4); fiscal da vigilância sanitária (2); fiscal de tributos (4); professor zona urbana (4); professor zona rural (16); agente administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (6 ); agente de controle de zoonoses (1); almoxarife (2); auxiliar bibliotecário (1); agente de arrecadação (5); técnico em enfermagem (18); técnico em higiene dentária (2);técnico em segurança no trabalho (1); técnico em radiologia (2); agente administrativo (1); agente de saneamento (4); fiscal de leitura e saneamento (4); operador de sistema de água (4); operador de eta (3). Salário: R$ 1.802,66 a R$ 6.265,16. Taxa: R$ 98 (nível fundamental) e de R$ 140 (nível médio).

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até 5 de outubro no site www.institutoibest.org.br. Concurso com uma vaga para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.000. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (PR)

Inscrições até 01 de outubro no site www.nossorumo.org.br. Concurso com 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR), para operador audiovisual (1), técnico em tecnologia da informação (1), analista em tecnologia da informação (cr), programador em tecnologia da informação back-end (cr) e programador em tecnologia da informação front-end (cr). Salários: entre R$ 3.341,33 e R$ 6.994,40. Taxas: entre R$ 63,95 e R$ 85,96.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (RJ)

Inscrições até 15 de setembro pelo site www.iades.com.br/. Concurso com 4 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior. Salários: de R$ 2.437 a R$ 6.369. Taxa: de R$ 58 a R$ 76.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (SP)

Inscrições até 21 de setembro pelo site https:/avancasp.selecao.net.br/informacoes/251/. Concurso público com 34 vagas imediatas mais cadastro reserva para assistente administrativo (nível médio), técnico (nível técnico) e analista (nível superior). Salários: R$ 3.920 (assistente administrativo), R$ 3.920 (técnico) e de R$ 4.651,51 a R$ 9.940 (analista). Taxa: R$ 53,50 (assistente e técnico) e R$ 72,30 (analista).

LOCAIS — ESTADUAIS

DETRAN (SP)

Inscrições até 07 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 145 vagas formação de cadastro reserva, para o cargo de agente estadual de trânsito. Salários: R$ 5.702,18. Taxas: R$ 98.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor estadual de finanças públicas - administração e engenharias (12), auditor estadual de finanças públicas - ciências da computação (6), auditor estadual de finanças públicas - ciências contábeis (20), auditor estadual de finanças públicas - ciências econômicas (4) e auditor estadual de finanças públicas - direito (18). Salário: R$ 25.337,61 a R$ 25.337,61 . Taxa: R$ 200.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 8 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/seplagrj. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental (30) e analista de planejamento e orçamento (30). Salário: R$ 7.572,50 a R$ 14.387,75. Taxa: R$ 125 (nível superior).

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo operacional (11) e assistente administrativo (6). Salário: R$ 3.430,37 a R$ 3.430,37. Taxa: R$ 100 (nível médio)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 1 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/seducpa26.Concurso com 2.000 vagas, sendo 1.385 imediatas e 615 de cadastro reserva, para professor classe i - matemática (14), professor classe i - língua portuguesa (nove), professor classe i - história (11), professor classe i - geografia (10), professor classe i - filosofia (oito), professor classe i - sociologia (13), professor classe i - física (11), professor classe i - química (nove), professor classe i - biologia (nove), professor classe i - língua inglesa (15), professor classe i - artes (14), professor classe i - educação física (17), professor classe i - educação especial - aee (17), professor classe i - educação especial - libras (duas), especialista em educação - classe i (56), analista de gestão governamental e política educacional - administração (seis), analista de gestão governamental e política educacional - ciências contábeis (30), analista de gestão governamental e política educacional - ciências econômicas (seis), analista de gestão governamental e política educacional - estatística (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - arquitetura e urbanismo (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia civil (18), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia elétrica (19), analista de suporte educacional - nutrição (seis), analista de suporte educacional - psicologia (19), analista de suporte educacional - serviço social (19) e assistente de gestão governamental e educacional (26). Salários: entre R$ 1.864,29 e R$ 6.590,47.Taxas: entre R$ 85 e R$ 185.

AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições de 15 de setembro até 20 de outubro pelo site http:/www.cebraspe.org.br/concursos/adeal_26 .Concurso com 38 vagas, sendo 18 imediatas e 20 de cadastro reserva, para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário e Fiscal Estadual Agropecuário. Salários: R$ 7.320,42. Taxas: R$ 200

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 15 de setembro pelo site do https:/concursos.ibdoprojetos.org.br/informacoes/103/. Processo seletivo com 287 vagas para os cargos de médico (40), enfermeiro (40 SES-RJ + 5 IASERJ), especialista na gestão de saúde (4), assistente social (10), farmacêutico (30), psicólogo (15), odontólogo (4), sanitarista (6) e biólogo (4). No nível médio e técnico, são disponibilizadas vagas para assistente administrativo de saúde (40), técnico de enfermagem (20), técnico de laboratório (1) e técnico em saúde pública (2). Salários: R$ 1.982,92 a R$ 7.169,61 Taxa: R$ 44,25.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/. Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP/MA)

Inscrições até 14 de setembro pelo site www.cebraspe.org.br./ Processo com 304 vagas para os cargos de especialista em assistência penitenciária - assistência social (27); especialista em assistência penitenciária - direito (45); especialista em assistência penitenciária - enfermagem (27); especialista em assistência penitenciária - pedagogia (24); especialista em assistência penitenciária - psicologia (27); assistente penitenciário - técnico administrativo (101); assistente penitenciário - técnico em enfermagem (53). Salário: R$ 1.760,72 a R$ 3.521,43. Taxa R$ 120 (nível médio) e de R$ 180 (nível técnico).

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE POÇO DANTAS (PB)

Inscrições até 30 de setembro pelo site igecap.org.br. Concurso com 69 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), agente administrativo (3), agente de limpeza urbana: especialidade varrição (1), agente de limpeza urbana: especialidade poda (1), eletricista (1), motorista - cnh categoria b (4), motorista - cnh categoria d (4), monitor de atividades educacionais (4), oficineiro (2), operador de máquinas pesadas (1), assistente de comunicação (1), auxiliar de saúde bucal (2), agente de combate às endemias (1), educador social (3), técnico em enfermagem sms (3), assistente social (2), coordenador pedagógico (1), enfermeiro sms (3), enfermeiro- psf (1), engenheiro civil (1), fiscal municipal de tributos (1), farmacêutico/bioquímico (1), fisioterapeuta (1), médico - clínico geral (1), médico psf (1), nutricionista (1), odontólogo sms (1), odontólogo - psf (1), psicólogo (1), professor de ensino básico - peb i (15), professor de ensino básico – peb ii português (1), professor de ensino básico – peb ii ciências (1), professor de ensino básico – peb ii geografia (1) professor de ensino básico - peb ii inglês (1), professor de ensino básico – peb ii educação física (1) e professor de ensino básico – peb ii história (1) .Salário: R$ 1.621 a R$ 15.000. Taxa: R$ 60 (nível fundamental),R$ 80 (nível médio/ técnico) e R$ 117 (nível superior).

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (RS)

Inscrições até 09 de outubro pelo site www.objetivas.com.br. Concurso com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de apoio técnico, agente de atendimento ao público, agente de fiscalização de trânsito e transporte, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, auditor (1), contador, economista, eletricista, eletrotécnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico(1), inspetor de segurança veicular, médico do trabalho, pintor, psicólogo, serralheiro, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de informática com ênfase em programação, técnico de informática com ênfase em suporte, técnico de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos e contábeis e técnico em trânsito e transporte. Salário: R$ 2.404,97 a R$ 9.780,90. Taxa: R$ 108,74 a R$ 211,44.

PREFEITURA DE EQUADOR (RN)

Inscrições de até 17 de setembro pelo site https://funcern.br/concursos/. Concurso com 49 vagas imediatas e para formação cadastro reserva para os cargos de professor pedagogo – educação infantil (3), professor pedagogo - ensino fundamental i (9), professor especialista – língua portuguesa (2), professor especialista – matemática (2), professor especialista – ciências (1), professor especialista – história (2), professor especialista - língua inglesa (1), professor especialista - geografia (1), enfermeiro (5), psicólogo (2), assistente social (2), fonoaudiólogo (2), terapeuta ocupacional (2), procurador jurídico (1), veterinário (1), auditor de controle interno (1), odontólogo (2), fisioterapeuta (2), técnico de enfermagem (14), orientador social (3), auxiliar administrativo (3) e procurador legislativo da câmara municipal de equador (1). Salários: entre R$ 1.621 e R$ 4.875,71. Taxas: R$ 120 e R$ 180.

PREFEITURA DE CRUZETA (RN)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=365. Concurso com 124 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agete de contratação (1), arquivista (1), assistente previdenciário (1), assistente social (2), assistente social – educação (1), assistente social - emulti (1), bioquímico (0), contador (1), contador - câmara municipal (1), controlador interno - câmara municipal (1), coordenador pedagógico (9), educador físico - emulti (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta – emulti (1), fonoaudiólogo - emulti (1), fonoaudiólogo clínico e institucional - educação (1), médico clínico geral (1), médico ubs (3), médico veterinário (1), neuro psicopedagogo clínico e institucional – educação (1), nutricionista - educação (1), nutricionista – emulti (1), odontólogo ubs (2), procurador jurídico - câmara municipal (1), professor de arte (1), professor de ciências (1), professor de educação especial (1), professor de educação física (1), professor de geografia (2), professor de história (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor de música (1), professor de tecnologias digitais (1), professor polivalente (15), psicólogo (2), psicólogo - educação (1), psicólogo - emulti (1), terapeuta ocupacional - educação (1), terapeuta ocupacional - emulti (1), agente de trânsito (0), agente fiscal de tributos (2), assistente administrativo (1), assistente administrativo - câmara municipal (10), assistente legislativo - câmara municipal (2), auxiliar de farmácia básica (10), condutor de ambulância (3), condutor de transporte escolar (3), condutor de transporte sanitário (1), cuidador de aluno (2), eletricista de iluminação pública (1), fiscal de obras e serviços urbanos (1), fiscal de vigilância sanitária (1), porteiro escolar (3), secretário escolar (1), técnico de enfermagem (3), técnico em saúde bucal (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços diversos - educação (13), auxiliar de serviços gerais - câmara municipal (1), coveiro (1), cozinheiro (4), cozinheiro - hospital (2), mecânico geral (1), motorista (4), operador de máquinas (4), pedreiro (2), podador (1) e tratorista (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 9.867,47. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE FLORESTA (PE)

Inscrições até 01 de outubro site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 432 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (7), analista de sistema (1), assistente administrativo (30), assistente de educação infantil (10), assistente social (4), auxiliar de eletricista (1), auxiliar de saúde bucal (5), auxiliar de serviços gerais (100), biomédico (1), bioquímico (1), coveiro (2), cuidador (60), dentista (4), educador físico (2), eletricista (1), encanador (2), encarregado de manutenção de equipamentos e máquinas pesadas (1), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (2), engenheiro elétrico (1), farmacêutico (2), fiscal de limpeza pública (1), fiscal de mercado público (1), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (4), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (3), jardineiro (2), mecânico (1), mecânico de máquinas pesadas (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico plantonista (1), médico psiquiatra (1), médico ubs (1), merendeira (15), mestre de obras (1), monitor de ônibus (10), motorista "ab" (4), motorista "c" (3), motorista "d" (16), motorista de caçamba (1), nutricionista (4), operador de máquinas pesadas (1), operador de patrol (1), pedagogo (1), pedreiro (4), pintor (3), porteiro (9), professor i educação fundamental (30), professor i educação infantil (25), professor ii – artes (1), professor ii – biologia (1), professor ii - educação física (1), professor ii - história (1), professor ii – língua portuguesa (2), professor ii - matemática (2), psicólogo (4), psicopedagogo (1), recepcionista (7), servente de pedreiro (4), técnico de laboratório (1), técnico em agropecuária (2), técnico em contabilidade (1), técnico em controle interno (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (2), técnico em radiologia (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em zootecnia (1), terapeuta ocupacional (2) e veterinário (1). Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.005,27. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 ( nível médio/técnico) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 20 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/pmGuarabira2026. Concurso com 170 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo (14), agente de trânsito (5), educador social (4), auxiliar de consultório dentário (4), fiscal de obras (2), fiscal de urbanismo e meio ambiente (2), técnico em agropecuária (2), técnico em edificações (2), técnico em enfermagem (15) e técnico em informática - manutenção e instalação (1) arquiteto e urbanista (1), agente fiscal de tributos municipais (2), arquivista (1), assistente social (5), auditor do controle interno (1), auditor fiscal de tributos municipais (4), bioquímico (1), educador físico (3), enfermeiro 40h (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1), médico gastroenterologista (1), médico mastologista (1), médico neurologista (1), médico neuropediatra (3), médico pediatra (1), médico psf (14), médico reumatologista (1), médico socorrista 24h (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), odontólogo 40h (10), odontólogo pediatra (1), pedagogo (1), procurador municipal (1), programador (3), psicólogo (10) e terapeuta ocupacional (2) professor de artes (1), professor de ciências (1), professor de espanhol (4), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de matemática (3), professor de música (1), professor de nível médio (20), professor de português (2), professor de inglês (1), professor de educação física (1) e psicopedagogo (1).Salários: entre R$ 1.621 e R$ 8.472. Taxas: R$ 95 (nível médio/ técnico) e R$ 115 (nível superior) .

PREFEITURA DE GUARULHOS (SP)

Inscrições até 17 de setembro pelo site nibamsp-concursos.org.br. Concurso com 22 vagas, sendo 22 imediatas e formação de cadastro reserva, para os cargos de ferreiro armador (3), condutor de veículos de urgência (1), atendente sus (8), técnico em farmácia (1), fonoaudiólogo (1) e bibliotecário (8). Salários: entre R$ 1.999,69 e R$ 4.297,75 Taxas: R$ 57 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até 16 de setembro de 2026 pelo site www.igeduc.org.br. Concurso público com 202 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 3.847,97. Taxa: de R$ 86 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro de 2026 pelo site https://access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições de 30 de setembro a 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro de 2026 pelo site https://concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo site https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições de 2 de outubro a 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$1.558,92 a R$10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA (CE)

Inscrições até 13 de setembro de pelo site www.universidadepatativa.com.br/. Seleção Pública com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico em enfermagem (4), enfermeiro (3), médico (2), médico plantonista (5), nutricionista - saúde (2), agente social (3), entrevistador do bolsa família (1), visitador do programa criança feliz (7), assistente social (1), psicólogo (2), nutricionista - educação (1), professor - educação física (1), professor fundamental II - língua portuguesa (4), professor fundamental II - ciências (1), professor - informática (1), professor - inglês (1), professor fundamental II - matemática (3), professor pedagogo (20), psicopedagogo (1), médico veterinário - agricultura (1), mecânico eletricista (1) e cadastro reserva para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente sanitário, auxiliar administrativo, cirurgião dentista - endodontista, cirurgião dentista - exodontista, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico auditor, médico veterinário - saúde, odontólogo, terapeuta ocupacional, professor fundamental II - geografia, professor fundamental II - história, museológico e tecnólogo em gestão de turismo. Salário: R$ 1.621 a R$ 13.800. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 24 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/. Concurso Público com 170 vagas de convocação imediata e formação de cadastro reserva para os cargos de (1) agente administrativo , (3) agente fiscal de trânsito , (1) auxiliar de consultório dentário , (1) fiscal de obras , (1) fiscal de meio ambiente , (10) técnico em enfermagem , (1) técnico em radiologia , (1) técnico em segurança do trabalho , (1) arquiteto , (1) assistente social , (1) auditor de contas públicas , (1) biólogo , (1) enfermeiro , (1) farmacêutico , (1) fisioterapeuta , (1) fonoaudiólogo , (1) médico (atenção básica, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, ultrassonografista e urologista) , (1) médico veterinário , (1) nutricionista , (1) odontólogo , (1) psicólogo , (1) terapeuta ocupacional , (1) procurador municipal , (47) professor fundamental I , (2) professor fundamental II - artes , (4) professor fundamental II - ciências , (4) professor fundamental II - educação física , (4) professor fundamental II - geografia , (4) professor fundamental II - história , (5) professor fundamental II - inglês , (4) professor fundamental II - língua portuguesa , (4) professor fundamental II - matemática , (1) professor de atendimento educacional especializado (AEE) , (12) professor pedagogo e (1) psicopedagogo. Salário: R$ 1.412 a R$ 3.868,10. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista - sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância - samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico - clarinete (3), músico - sax alto (1), músico - bombardino (1), músico - trompete (1), músico - percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem - ubs (2), técnico de enfermagem - sad (1), técnico de enfermagem - samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro - hospital (6), enfermeiro - samu (9), enfermeiro - ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais - urbana (5), professor anos iniciais - rural (6), professor artes - urbana (1), professor artes - rural (1), professor aee - urbana (2), professor aee - rural (2), professor ciências - urbana (1), professor ciências - rural (1), professor educação física - urbana (1), professor educação física - rural (2), professor educação infantil - urbana (5), professor educação infantil - rural (6), professor geografia - urbana (1), professor geografia - rural (1), professor história - urbana (1), professor história - rural (1), professor inglês - urbana (1), professor inglês - rural (2), professor matemática - urbana (2), professor matemática - rural (2), professor português - urbana (2) e professor português - rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 17 de setembro pelo site www.ufrrj.br/concursos/. Concurso com 11 vagas para os cargos de (2) analista de tecnologia da informação / sistemas, (2) analista de tecnologia da informação / infraestrutura, (1) engenheiro de segurança do trabalho, (1) fonoaudiólogo, (1) médico/clínico geral, (2) médico/psiquiatra, (1) médico veterinário / cirurgia de pequenos animais e (2) zootecnista. Salário: R$ 5.215,39 (vencimento básico, acrescido de auxílio alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar de R$ 526,64 Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 28 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de mestre - Januária/MG (6); doutor - Januária/MG (2); doutor - Montes Claros/MG (6); mestre - Montes Claros/MG (3). Salário: de R$ 3.316,79 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (RS)

Inscrições até 23 de setembro pelo site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso Público com 9 vagas de convocação imediata para os cargos de (3) professor assistente de ginecologia e obstetrícia, (1) professor assistente de anestesiologia, (1) professor assistente de fonoaudiologia (com ênfase em linguagem infantil), (1) professor assistente de processos industriais de engenharia química, (1) professor assistente de circuitos eletrônicos (com ênfase em microeletrônica) e (2) professor assistente de administração. Salário: R$ 5.149,74 a R$ 13.753,98. Taxa: R$ 154 a R$ 412,60.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 30 de setembro pelo site https://inscricoes.unesp.br/. Processo com 1 vaga para o cargo de professor titular - departamento de dentística e endodontia: conjunto de disciplinas "endodontia i e endodontia ii" . Salário: R$ 25.261,98. Taxa: R$ 286.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até o dia 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Inscrições até 13 de setembro pelo site concursos.ifpi.edu.br/. Concurso com 52 vagas para o cargo de técnico-administrativo em educação Salário: R$ 3.799,70 a R$ 6.407,39 Taxa: R$ 100 ( Nível C), R$ 120 (Nível D) e R$ 140 (Nível E)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG (ITABIRAPREV)

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77. Taxa: R$80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://portal.concursos.ifmg.edu.br/. Concurso com 4 vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) nas áreas de: Linguística, Letras / Linguagens, Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras (1); Direito, com ênfase em Direito Geral e Direito Empresarial (1); e Direito, com ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil (2). Salário: R$ 7.589,19 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 250.