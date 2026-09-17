UFRPE abre concurso para professor com 14 vagas e salário de R$ 13,2 mil

JP João Pedro de Lara Resende

A carreira de professor do Magistério Superior integra o Plano de Carreira e Cargos do Magistério Federal. A remuneração inicial de R$ 13.288,85 corresponde ao Adjunto A, nível 1, com dedicação exclusiva — a classe de entrada para quem ingressa com doutorado - (crédito: Caio Gomez)

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu as inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de 14 vagas efetivas na carreira do magistério superior. As oportunidades estão distribuídas entre quatro unidades da instituição no estado: Recife, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Belo Jardim. Todas as vagas são para jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, com remuneração inicial de R$ 13.288,85.

O concurso abrange diversas áreas de conhecimento, como circuitos eletrônicos, ciências agrárias, educação, linguística, matemática e geografía, entre outras. Em geral, os candidatos precisam ter doutorado na área de concurso ou em áreas correlatas, conforme estabelecido em cada perfil de vaga. A taxa de inscrição é de R$ 220, e as inscrições são feitas exclusivamente pelo site da própria UFRPE.

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A carreira de professor do Magistério Superior integra o Plano de Carreira e Cargos do Magistério Federal. A remuneração inicial de R$ 13.288,85 corresponde ao Adjunto A, nível 1, com dedicação exclusiva — a classe de entrada para quem ingressa com doutorado. Ao longo da carreira, os salários podem superar R$ 19 mil.

A prova está marcada para 25 de novembro de 2026. O processo seletivo é composto por provas de títulos, didática e específica da área. O edital completo, com a descrição detalhada das áreas e os requisitos de perfil para cada vaga, está disponível no Diário Oficial da União (edital nº 21, de 4 de setembro de 2026).

Anote

Edital: nº 21/2026 — publicado em 4 de setembro de 2026;

nº 21/2026 — publicado em 4 de setembro de 2026; Vagas: 14 (câmpus Recife, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Belo Jardim);

14 (câmpus Recife, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Belo Jardim); Inscrições: 14 de setembro a 13 de outubro de 2026 | site da UFRPE - www.ufrpe.br

14 de setembro a 13 de outubro de 2026 | site da UFRPE - www.ufrpe.br Taxa: R$ 220;

R$ 220; Prova: 25 de novembro de 2026;

25 de novembro de 2026; Regime: Dedicação Exclusiva (DE) — 40h semanais;

Dedicação Exclusiva (DE) — 40h semanais; Salário inicial: R$ 13.288,85;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá