Confira lista com 62 concursos abertos e 12.373 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 62 concursos e 12.373 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há três concursos abertos com 19 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 4.978 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 633 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são três concursos com 37 postos vagos. Há ainda oito seleções de concursos estaduais com 4.502 vagas. Já para os municipais, há 25 concursos e 2.204 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 91 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com nove vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGES-DF)

Inscrições até 27 de setembro de 2026, pelo site www.processoseletivo.igesdf.org.br. Processo seletivo para formação de cadastro reserva para o cargo de enfermeiro. Salário: R$ 4.894,57. Taxa: gratuita.

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

Inscrições até 23 de setembro pelo o site www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1. Com 18 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de técnico de enfermagem. Salário: R$ 6.148,89 Taxa: R$60.

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

Inscrições até 2 de outubro pelo o site oficial https://www.sarah.br/trabalheconosco. Com uma vaga para o cargo de médico — especialidade em neurofisiologia. Salário: R$ 32.348,41. Taxa: R$160.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/oficiais-nivel-superior-edital/. Concurso com vagas para cirurgiões-dentistas (clínico geral e especialidades) distribuídas em 9 editais (1º ao 9º distrito naval), abrangendo todas as regiões do país (capitais e cidades litorâneas/fronteiras). O número exato de vagas imediatas e de cadastro reserva é definido de forma independente no anexo de cada edital regional. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)

Inscrições até o dia 25 de setembro, pelo site www.avalia.org.br. Processo seletivo com 807 vagas temporárias de níveis médio e superior distribuídas em 27 municípios de 17 estados para os cargos de agente temporário de proteção territorial (660) e especialista temporário em proteção territorial (147). Salário: R$ 2.806,88 (médio) a R$ 7.647,20 (superior). Taxa: gratuita.

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM)

Inscrições até 24 de setembro, a inscrição deve ser realizada pelo site www.conhecimento.fgv.br/exames/enam/6exame. Oportunidade para bacharéis em direito que desejam obter a habilitação obrigatória para concorrer a concursos da magistratura em qualquer tribunal do país, por se tratar de um exame de habilitação sem caráter classificatório, o certame não possui número fixo de vagas limitadas, as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Taxa: R$ 120

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO)

Inscrições prorrogadas até 21 de setembro, a inscrição deve ser realizada pelo site www.cesgranrio.org.br . Concurso com 4.171 vagas. Edital 01 — transpetro/psp/mar-2026.1: oito cargos marítimos, com 89 vagas imediatas e 1.869 posições no total de vagas + cadastro reserva. Taxa: R$81,50; Edital 02 — transpetro/psp/mar-2026.2: segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica, com 91 vagas imediatas e 1.001 posições no total de vagas + cadastro reserva. Taxa: R$ 117; Edital 03 — transpetro/psp/terra/nível médio-2026.3: 18 ênfases, com 44 vagas imediatas e 614 posições no total de vagas + cadastro reserva. Taxa: R$ 81,50. Edital 04 — transpetro/psp/terra/nível superior-2026.4: 33 ênfases, com 57 vagas imediatas e 687 posições no total de vagas + cadastro reserva. Taxa: R$ 117.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista de gestão: enfermeiro do trabalho; analista de gestão: engenharia do trabalho; analista de gestão: médico do trabalho; técnico de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho. Salário: R$4.000 a R$ 10.302. Taxa: Gratuita

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para o cargo de psicólogo. Salário: R$8.800. Taxa: Gratuita

CENTRO-OESTE



PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/ . Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (5). Salário: R$ 4.809. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições de 19 de outubro até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 310 vagas, sendo 40 imediatas e 270 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de copa e cozinha (6), motorista (2), motorista de veículos pesados (3), agente de manutenção predial (2), assistente administrativo (19), editor de áudio e vídeo (2), fotógrafo (2), auxiliar técnico de áudio e vídeo (3), produtor audiovisual (2) e técnico em informática (3). Salário: R$ 3.371,37 a R$ 4.425,53. Taxa: R$ 150 a R$ 190.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 104 vagas, sendo 44 imediatas e 60 de cadastro reserva, para os cargos de analista administrativo (30), analista de controle interno (2), analista legislativo (6), assistente social (2), jornalista (2) e tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (2). Salário: R$ 6.241,14 a R$ 7.241,14. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE (GO)

Inscrições até 21 de setembro de 2026 pelo site www.idecan.org.br./. Concurso com 68 vagas, sendo 17 imediatas e 51 de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de serviços administrativos (3), agente legislativo (2), agente de segurança institucional (3), motorista (2), recepcionista (3) e técnico jurídico (1). Salário: R$ 1.925 a R$ 7.500. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (MT)

Inscrições até 14 de outubro de 2026 pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE SAPEZAL (MT)

Inscrições até 30 de setembro pelo site selecon.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor - pedagogia, professor - educação física, professor - letras/inglês, assistente social, psicopedagogo, psicólogo, secretário escolar, professor de informática e motorista de transporte escolar. Salário: R$ 3.247,36 a R$ 7.313,43.Taxa: R$ 55,00 (nível alfabetizado), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até 5 de outubro no site www.institutoibest.org.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.000. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (PR)

Inscrições até 01 de outubro no site www.nossorumo.org.br. Concurso com 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR), para operador audiovisual (1), técnico em tecnologia da informação (1), analista em tecnologia da informação (cr), programador em tecnologia da informação back-end (cr) e programador em tecnologia da informação front-end (cr). Salários: entre R$ 3.341,33 e R$ 6.994,40. Taxas: entre R$ 63,95 e R$ 85,96.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (SP)

Inscrições até 21 de setembro pelo site https://avancasp.selecao.net.br/informacoes/251/. Concurso público com 34 vagas imediatas mais cadastro reserva para assistente administrativo (nível médio), técnico (nível técnico) e analista (nível superior). Salários: R$ 3.920 (assistente administrativo), R$ 3.920 (técnico) e de R$ 4.651,51 a R$ 9.940 (analista). Taxa: R$ 53,50 (assistente e técnico) e R$ 72,30 (analista).



LOCAIS — ESTADUAIS

DETRAN (SP)

Inscrições até 07 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 145 vagas formação de cadastro reserva, para o cargo de agente estadual de trânsito. Salários: R$ 5.702,18. Taxas: R$ 98.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor estadual de finanças públicas — administração e engenharias (12), auditor estadual de finanças públicas — ciências da computação (6), auditor estadual de finanças públicas — ciências contábeis (20), auditor estadual de finanças públicas ê ciências econômicas (4) e auditor estadual de finanças públicas — direito (18). Salário: R$ 25.337,61 a R$ 25.337,61 . Taxa: R$ 200.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 8 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/seplagrj. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental (30) e analista de planejamento e orçamento (30). Salário: R$ 7.572,50 a R$ 14.387,75. Taxa: R$ 125 (nível superior).

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo operacional (11) e assistente administrativo (6). Salário: R$ 3.430,37 a R$ 3.430,37. Taxa: R$ 100 (nível médio)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 1 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/seducpa26. Concurso com 2.000 vagas, sendo 1.385 imediatas e 615 de cadastro reserva, para professor classe i — matemática (14), professor classe i - língua portuguesa (nove), professor classe i - história (11), professor classe i - geografia (10), professor classe i - filosofia (oito), professor classe i - sociologia (13), professor classe i - física (11), professor classe i - química (nove), professor classe i - biologia (nove), professor classe i - língua inglesa (15), professor classe i - artes (14), professor classe i - educação física (17), professor classe i - educação especial - aee (17), professor classe i - educação especial - libras (duas), especialista em educação - classe i (56), analista de gestão governamental e política educacional - administração (seis), analista de gestão governamental e política educacional - ciências contábeis (30), analista de gestão governamental e política educacional - ciências econômicas (seis), analista de gestão governamental e política educacional - estatística (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - arquitetura e urbanismo (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia civil (18), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia elétrica (19), analista de suporte educacional - nutrição (seis), analista de suporte educacional - psicologia (19), analista de suporte educacional - serviço social (19) e assistente de gestão governamental e educacional (26). Salários: entre R$ 1.864,29 e R$ 6.590,47.Taxas: entre R$ 85 e R$ 185.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/. Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições até 21 de outubro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_al_26. Concurso com 100 vagas, sendo 40 imediatas e 60 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual (40). Salário: R$ 25.270,68. Taxa: R$ 300.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 15 de outubro pelo site www.cev.uece.br. Concurso com 3.000 vagas, sendo 2.000 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para os cargos de professor de arte-educação (86), professor de atendimento educacional especializado - aee (174), professor de biologia (130), professor de educação física (190), professor de filosofia (80), professor de física (132), professor de geografia (94), professor de história (98), professor de língua espanhola (96), professor de língua inglesa (100), professor de língua portuguesa (300), professor de matemática (300), professor de química (140) e professor de sociologia (80). Salário: R$ 7.181,41. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE POÇO DANTAS (PB)

Inscrições até 30 de setembro pelo site igecap.org.br. Concurso com 69 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), agente administrativo (3), agente de limpeza urbana: especialidade varrição (1), agente de limpeza urbana: especialidade poda (1), eletricista (1), motorista - cnh categoria b (4), motorista - cnh categoria d (4), monitor de atividades educacionais (4), oficineiro (2), operador de máquinas pesadas (1), assistente de comunicação (1), auxiliar de saúde bucal (2), agente de combate às endemias (1), educador social (3), técnico em enfermagem sms (3), assistente social (2), coordenador pedagógico (1), enfermeiro sms (3), enfermeiro- psf (1), engenheiro civil (1), fiscal municipal de tributos (1), farmacêutico/bioquímico (1), fisioterapeuta (1), médico - clínico geral (1), médico psf (1), nutricionista (1), odontólogo sms (1), odontólogo - psf (1), psicólogo (1), professor de ensino básico - peb i (15), professor de ensino básico – peb ii português (1), professor de ensino básico – peb ii ciências (1), professor de ensino básico – peb ii geografia (1) professor de ensino básico - peb ii inglês (1), professor de ensino básico – peb ii educação física (1) e professor de ensino básico – peb ii história (1) .Salário: R$ 1.621 a R$ 15.000. Taxa: R$ 60 (nível fundamental),R$ 80 (nível médio/ técnico) e R$ 117 (nível superior).

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (RS)

Inscrições até 09 de outubro pelo site www.objetivas.com.br. Concurso com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de apoio técnico, agente de atendimento ao público, agente de fiscalização de trânsito e transporte, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, auditor (1), contador, economista, eletricista, eletrotécnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico(1), inspetor de segurança veicular, médico do trabalho, pintor, psicólogo, serralheiro, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de informática com ênfase em programação, técnico de informática com ênfase em suporte, técnico de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos e contábeis e técnico em trânsito e transporte. Salário: R$ 2.404,97 a R$ 9.780,90. Taxa: R$ 108,74 a R$ 211,44.

PREFEITURA DE CRUZETA (RN)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=365. Concurso com 124 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de contratação (1), arquivista (1), assistente previdenciário (1), assistente social (2), assistente social – educação (1), assistente social - emulti (1), bioquímico (0), contador (1), contador - câmara municipal (1), controlador interno - câmara municipal (1), coordenador pedagógico (9), educador físico - emulti (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta – emulti (1), fonoaudiólogo - emulti (1), fonoaudiólogo clínico e institucional - educação (1), médico clínico geral (1), médico ubs (3), médico veterinário (1), neuro psicopedagogo clínico e institucional – educação (1), nutricionista - educação (1), nutricionista – emulti (1), odontólogo ubs (2), procurador jurídico - câmara municipal (1), professor de arte (1), professor de ciências (1), professor de educação especial (1), professor de educação física (1), professor de geografia (2), professor de história (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor de música (1), professor de tecnologias digitais (1), professor polivalente (15), psicólogo (2), psicólogo - educação (1), psicólogo - emulti (1), terapeuta ocupacional - educação (1), terapeuta ocupacional - emulti (1), agente de trânsito (0), agente fiscal de tributos (2), assistente administrativo (1), assistente administrativo - câmara municipal (10), assistente legislativo - câmara municipal (2), auxiliar de farmácia básica (10), condutor de ambulância (3), condutor de transporte escolar (3), condutor de transporte sanitário (1), cuidador de aluno (2), eletricista de iluminação pública (1), fiscal de obras e serviços urbanos (1), fiscal de vigilância sanitária (1), porteiro escolar (3), secretário escolar (1), técnico de enfermagem (3), técnico em saúde bucal (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços diversos - educação (13), auxiliar de serviços gerais - câmara municipal (1), coveiro (1), cozinheiro (4), cozinheiro - hospital (2), mecânico geral (1), motorista (4), operador de máquinas (4), pedreiro (2), podador (1) e tratorista (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 9.867,47. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE FLORESTA (PE)

Inscrições até 01 de outubro site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 432 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (7), analista de sistema (1), assistente administrativo (30), assistente de educação infantil (10), assistente social (4), auxiliar de eletricista (1), auxiliar de saúde bucal (5), auxiliar de serviços gerais (100), biomédico (1), bioquímico (1), coveiro (2), cuidador (60), dentista (4), educador físico (2), eletricista (1), encanador (2), encarregado de manutenção de equipamentos e máquinas pesadas (1), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (2), engenheiro elétrico (1), farmacêutico (2), fiscal de limpeza pública (1), fiscal de mercado público (1), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (4), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (3), jardineiro (2), mecânico (1), mecânico de máquinas pesadas (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico plantonista (1), médico psiquiatra (1), médico ubs (1), merendeira (15), mestre de obras (1), monitor de ônibus (10), motorista "ab" (4), motorista "c" (3), motorista "d" (16), motorista de caçamba (1), nutricionista (4), operador de máquinas pesadas (1), operador de patrol (1), pedagogo (1), pedreiro (4), pintor (3), porteiro (9), professor i educação fundamental (30), professor i educação infantil (25), professor ii – artes (1), professor ii – biologia (1), professor ii - educação física (1), professor ii - história (1), professor ii – língua portuguesa (2), professor ii - matemática (2), psicólogo (4), psicopedagogo (1), recepcionista (7), servente de pedreiro (4), técnico de laboratório (1), técnico em agropecuária (2), técnico em contabilidade (1), técnico em controle interno (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (2), técnico em radiologia (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em zootecnia (1), terapeuta ocupacional (2) e veterinário (1). Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.005,27. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 ( nível médio/técnico) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 20 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/pmGuarabira2026. Concurso com 170 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo (14), agente de trânsito (5), educador social (4), auxiliar de consultório dentário (4), fiscal de obras (2), fiscal de urbanismo e meio ambiente (2), técnico em agropecuária (2), técnico em edificações (2), técnico em enfermagem (15) e técnico em informática - manutenção e instalação (1) arquiteto e urbanista (1), agente fiscal de tributos municipais (2), arquivista (1), assistente social (5), auditor do controle interno (1), auditor fiscal de tributos municipais (4), bioquímico (1), educador físico (3), enfermeiro 40h (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1), médico gastroenterologista (1), médico mastologista (1), médico neurologista (1), médico neuropediatra (3), médico pediatra (1), médico psf (14), médico reumatologista (1), médico socorrista 24h (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), odontólogo 40h (10), odontólogo pediatra (1), pedagogo (1), procurador municipal (1), programador (3), psicólogo (10) e terapeuta ocupacional (2) professor de artes (1), professor de ciências (1), professor de espanhol (4), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de matemática (3), professor de música (1), professor de nível médio (20), professor de português (2), professor de inglês (1), professor de educação física (1) e psicopedagogo (1).Salários: entre R$ 1.621 e R$ 8.472. Taxas: R$ 95 (nível médio/ técnico) e R$ 115 (nível superior) .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site https://access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições de 30 de setembro a 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo site https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições de 2 de outubro a 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

MUNICÍPIO DE COROMANDEL(MG)

Inscrições até 8 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 37 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado (fundamental), médio/técnico e superior. Salários: vencimento inicial de acordo com o Anexo I do Edital. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE IPABA(MG)

Inscrições até 08 de outubro de 2026 pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 240 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salários: R$ 1.621 a R$ 5.275,34. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$1.558,92 a R$10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

MUNICÍPIO DE IPABA/MG

Inscrições até 08 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 240 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salários: R$ 1.621 a R$ 5.275,34. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.



MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA (MG)

Inscrições até 09 de outubro pelo site www.inepam.org.br. Concurso Público para o provimento de cargos vagos, com 1 vaga imediata para cada cargo de níveis fundamental, médio, técnico e superior (como Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Psicólogo, Médicos, entre outros). Salário: de R$ 1.621,00 a R$ 6.057,95. Taxa: de R$ 60,00 a R$ 100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 24 de setembro pelo site cpcon.uepb.edu.br/. Concurso Público com 170 vagas de convocação imediata e formação de cadastro reserva para os cargos de (1) agente administrativo , (3) agente fiscal de trânsito , (1) auxiliar de consultório dentário , (1) fiscal de obras , (1) fiscal de meio ambiente , (10) técnico em enfermagem , (1) técnico em radiologia , (1) técnico em segurança do trabalho , (1) arquiteto , (1) assistente social , (1) auditor de contas públicas , (1) biólogo , (1) enfermeiro , (1) farmacêutico , (1) fisioterapeuta , (1) fonoaudiólogo , (1) médico (atenção básica, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, ultrassonografista e urologista) , (1) médico veterinário , (1) nutricionista , (1) odontólogo , (1) psicólogo , (1) terapeuta ocupacional , (1) procurador municipal , (47) professor fundamental I , (2) professor fundamental II - artes , (4) professor fundamental II - ciências , (4) professor fundamental II - educação física , (4) professor fundamental II - geografia , (4) professor fundamental II - história , (5) professor fundamental II - inglês , (4) professor fundamental II - língua portuguesa , (4) professor fundamental II - matemática , (1) professor de atendimento educacional especializado (AEE) , (12) professor pedagogo e (1) psicopedagogo. Salário: R$ 1.412 a R$ 3.868,10. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista - sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância - samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico - clarinete (3), músico - sax alto (1), músico - bombardino (1), músico - trompete (1), músico - percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem - ubs (2), técnico de enfermagem - sad (1), técnico de enfermagem - samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro - hospital (6), enfermeiro - samu (9), enfermeiro - ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais - urbana (5), professor anos iniciais - rural (6), professor artes - urbana (1), professor artes - rural (1), professor aee - urbana (2), professor aee - rural (2), professor ciências - urbana (1), professor ciências - rural (1), professor educação física - urbana (1), professor educação física - rural (2), professor educação infantil - urbana (5), professor educação infantil - rural (6), professor geografia - urbana (1), professor geografia - rural (1), professor história - urbana (1), professor história - rural (1), professor inglês - urbana (1), professor inglês - rural (2), professor matemática - urbana (2), professor matemática - rural (2), professor português - urbana (2) e professor português - rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmcoxixola2026/. Concurso com 24 vagas imediatas para os cargos de gari (2), motorista cnh d (2), operador de máquina pesada (1), vigilante noturno (2), assistente social educacional (1), educador físico (1), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral diarista (1), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (1), psicólogo - centro des infantil (1), psicólogo educacional (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI (PB)

Inscrições até 9 de outubro pelo site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 11 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de apoio administrativo (2), auxiliar de apoio legislativo (2), auxiliar de limpeza (2), copeiro (1), motorista (1), recepcionista (1), técnico em informática (1) e vigilante noturno (1). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 90 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (ES)

Inscrições até 27 de setembro pelo site www.idcap.org.br. Concurso com 25 vagas, sendo 25 imediatas e previsão de cadastro de reserva, para os cargos de professor de educação básica iii - educação especial: bilíngue (15) e professor de educação básica - educação especial: deficiência visual (10). Salário: R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (ES)

Inscrições até 27 de setembro pelo site www.idcap.org.br. Concurso com 310 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de professor de educação básica - peb i educação infantil (30), professor de educação básica - peb ii ensino fundamental (30), professor de educação básica iii - dinamizador de educação física (25), professor de educação básica iii - dinamizador de educação artística (25), professor de educação básica iii - educação especial: deficiência intelectual (30), professor de educação básica iii - peb iii ciências (5), professor de educação básica iii – peb iii educação artística (10), professor de educação básica iii - peb iii educação física (10), professor de educação básica iii - peb iii geografia (5), professor de educação básica iii – peb iii história (8), professor de educação básica iii - peb iii informática (10), professor de educação básica iii - peb iii língua inglesa (15), professor de educação básica iii - peb iii língua portuguesa (20), professor de educação básica iii - peb iii matemática (20), professor de educação básica iii – peb iii música (5), professor de educação básica iv - peb iv coordenador de turno (30), professor de educação básica iii - educação especial: altas habilidades (2) e professor de educação básica iv – peb iv em função pedagógica (30). Salário: R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES

Inscrições de 21 de setembro até 7 de outubro pelo site oficial www.idcap.org.br. Com 64 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de PEB I - Professor de Educação Básica - Educação Infantil (25 vagas), PEB II - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais (15 vagas), PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais nas especialidades de Língua Portuguesa (1 vaga), Matemática (CR), História (CR), Geografia (1 vaga), Ciências (1 vaga), Língua Inglesa (CR), Educação Física (1 vaga) e Arte (CR), e PEB VI - Professor de Educação Básica - Educação Básica - Pedagogo de 40h (12 vagas) e de 25h (8 vagas). Salário: de R$ 3.600 a R$ 8.640. Taxa: R$ 100.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 50 vagas, sendo 30 imediatas e 20 de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 3.763,26. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU (ES)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.ibiracu.es.gov.br/ . Processo Seletivo Simplificado com 1 vaga imediata e cadastro de reserva para os cargos de Professor MAPP Pedagogo e Professor MAPA (para atuação no Ensino Fundamental I). Salário: R$ 5.857. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU (ES)

Inscrições até 21 de setembro pelo site www.ibiracu.es.gov.br/ . Processo Seletivo Simplificado com 1 vaga imediata e cadastro de reserva para os cargos de Professor MAPP Pedagogo e Professor MAPA (para atuação no Ensino Fundamental I). Salário: R$ 5.857. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 28 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de mestre - Januária/MG (6); doutor - Januária/MG (2); doutor - Montes Claros/MG (6); mestre - Montes Claros/MG (3). Salário: de R$ 3.316,79 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (RS)

Inscrições até 23 de setembro pelo site www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso Público com 9 vagas de convocação imediata para os cargos de (3) professor assistente de ginecologia e obstetrícia, (1) professor assistente de anestesiologia, (1) professor assistente de fonoaudiologia (com ênfase em linguagem infantil), (1) professor assistente de processos industriais de engenharia química, (1) professor assistente de circuitos eletrônicos (com ênfase em microeletrônica) e (2) professor assistente de administração. Salário: R$ 5.149,74 a R$ 13.753,98. Taxa: R$ 154 a R$ 412,60.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 30 de setembro pelo site https://inscricoes.unesp.br/. Processo com 1 vaga para o cargo de professor titular - departamento de dentística e endodontia: conjunto de disciplinas "endodontia i e endodontia ii" . Salário: R$ 25.261,98. Taxa: R$ 286.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Inscrições até 04 de outubro pelo site https://ces.ufpel.edu.br/. Concurso com 32 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior nas áreas de comércio exterior (1), teoria da computação (1), ciência da computação (1), processamento de sinais e eletrônica (1), irrigação e drenagem (1), saneamento básico (1), geotécnica/hidráulica/infraestrutura de transporte (1), tecnologia e utilização de produtos florestais/estruturas de madeira (1), fisioterapia traumato-ortopédica e em reumatologia (1), meio ambiente e ciências agrárias (1), políticas e desenvolvimento territorial (1), economia agrária e dos recursos naturais (1), arquitetura e urbanismo (2), clínica médica (medicina de urgência e emergência) (1), radiologia e diagnóstico por imagem (1), medicina de família e comunidade (1), psiquiatria (1), terapia ocupacional/ciência do movimento humano (1), terapia ocupacional social (1), terapia ocupacional em contextos hospitalares (1), gastronomia (2), odontopediatria (1), odontologia social e preventiva (2), clínica veterinária (1), inspeção de produtos de origem animal/tecnologia de produtos de origem animal/bem-estar animal (1), patologia animal (1), fisiologia (2) e filosofia (1). Salário: R$ 3.198,59 a R$ 13.753,96 (mais auxílio-alimentação de R$ 596,00 a R$ 1.192,00). Taxa: R$ 240.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA/MG (ITABIRAPREV)

Inscrições até 22 de setembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente administrativo (2);técnico previdenciário (2); analista previdenciário - área administrativa (1). Salário: R$ 3.017,83 a R$ 6.280,77. Taxa: R$80 (nível médio/técnico) R$ 100 (nível superior).

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://portal.concursos.ifmg.edu.br/. Concurso com 4 vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) nas áreas de: Linguística, Letras / Linguagens, Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras (1); Direito, com ênfase em Direito Geral e Direito Empresarial (1); e Direito, com ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil (2). Salário: R$ 7.589,19 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 250.