Concurso de MG aceita ensino médio, usa nota do Enem e paga bolsa mensal

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Fundação João Pinheiro)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) e a Fundação João Pinheiro (FJP) encerram na próxima segunda-feira (28/9), as inscrições para um concurso com formato incomum: a nota do Enem 2026 serve como primeira etapa da seleção. São 30 vagas para a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG), com remuneração inicial de R$ 5.226,60.

O concurso aceita candidatos com ensino médio completo, ainda que a carreira seja de nível superior. Isso acontece porque o ingresso ocorre por meio do curso superior de administração pública (Csap), uma graduação de quatro anos oferecida gratuitamente pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, ligada à FJP. Na prática, o aprovado entra primeiro na faculdade e só depois assume o cargo.

Para concorrer, é obrigatório estar inscrito no Enem 2026. O candidato informa o CPF e o número de inscrição no exame ao se cadastrar no site da Fundação Cefetminas (https://fjp.mg.gov.br/), banca organizadora. A taxa do concurso é de R$ 65 e é cobrada separadamente da taxa de inscrição do Enem. As provas que valem para a primeira etapa são as próprias avaliações do exame, aplicadas em 8 e 15 de novembro.

Das 30 vagas, 15 são de ampla concorrência. As outras 15 estão distribuídas entre as reservas legais: 6 para candidatos negros, 5 para pessoas de baixa renda egressas de escola pública, 3 para pessoas com deficiência e 1 para candidatos indígenas. Durante o curso, estudantes que não sejam servidores públicos estaduais recebem uma bolsa mensal equivalente a um salário mínimo, além da gratuidade integral do ensino.

A carreira de EPPGG atua na formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas, com atuação em planejamento, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas e tecnologia da informação. A jornada é de 40 horas semanais.

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