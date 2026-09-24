Emater-MG abre 120 vagas e 86 são para um único cargo de nível técnico

Correio Braziliense

Emater-DF - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) publicou edital de concurso público com 120 vagas imediatas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75 para uma jornada de 40 horas semanais. As inscrições ficam abertas de 30 de setembro a 30 de outubro, no site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

O maior volume de vagas está concentrado em um único cargo. Extensionista agropecuário I, de nível técnico, tem 86 das 120 oportunidades, com salário de R$ 3.753,04. A função exige curso técnico em agropecuária ou agricultura, registro no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, e disponibilidade para lotação em qualquer município do estado. Extensionista é o profissional que presta assistência técnica a produtores rurais, orientando-os sobre manejo, produção e acesso a políticas públicas.

Entre os cargos de nível superior, com salário de R$ 5.516,72, estão: extensionista agropecuário II nas áreas de engenharia agronômica (13 vagas), medicina veterinária (1) e zootecnia (1); analista de sistemas I (3 vagas); assistente técnico I em ciências contábeis (1) e em administração de empresas (1); e extensionista de bem-estar social II (5 vagas). O cargo de maior remuneração é o de auditor, com 1 vaga e salário de R$ 7.321,75. O nível médio conta com 7 vagas de assistente administrativo II, com salário de R$ 3.008,66.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 100 para cargos de nível superior. A isenção pode ser solicitada entre 30 de setembro e 4 de outubro por candidatos desempregados, doadores regulares de sangue, mesários da Justiça Eleitoral em Minas Gerais e pessoas em situação de insuficiência econômico-financeira. A contratação é em regime celetista, com contrato de experiência de até 90 dias.

A prova objetiva está marcada para 29 de novembro de 2026, com duração de quatro horas. Além do salário, os aprovados recebem plano de saúde, plano odontológico, previdência privada complementar, seguro de vida em grupo e auxílio-alimentação de R$ 125 por dia trabalhado.

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