Confira lista com 60 concursos abertos e 12.944 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 60 concursos e 12.944 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há duas concursos abertos com uma vaga. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 4.203 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 151 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são três concursos com cinco postos vagos. Há ainda oito seleções de concursos estaduais com 5.522 vagas. Já para os municipais, há 25 concursos e 2.880 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 91 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 92 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGES-DF)

Inscrições até 27 de setembro, pelo site www.processoseletivo.igesdf.org.br. Processo seletivo para formação de cadastro reserva para o cargo de enfermeiro. Salário: R$ 4.894,57. Taxa: gratuita.

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

Inscrições até 2 de outubro pelo o site oficial https://www.sarah.br/trabalheconosco. Com uma vaga para o cargo de médico - especialidade em neurofisiologia. Salário: R$ 32.348,41. Taxa: R$160.



NACIONAIS

COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR - TEMPORÁRIO

Inscrições reabertas até 7 de outubro pelo site www.11rm.eb.mil.br. Concurso com 31 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de guarnição Brasília-DF: medicina nuclear (1 vaga + cr); medicina — anatomia patológica (1 vaga + cr); medicina — cirurgia de cabeça e pescoço (1 vaga + cr); medicina — hematologia (1 vaga + cr); medicina intensiva (1 vaga + cr); medicina — patologia (1 vaga + cr); medicina — radiologia (1 vaga + cr); medicina — geriatria (1 vaga + cr); medicina — oftalmologia (1 vaga) + cr; medicina — urologia (1 vaga + cr); medicina — neurologia (1 vaga + cr); medicina — nefrologia (1 vaga + cr); medicina — infectologia (1 vaga + cr); medicina — neurocirurgia (1 vaga + cr); medicina — cirurgia oncológica (1 vaga + cr); medicina — cirurgia plástica (1 vaga + cr); medicina — reumatologia (1 vaga + cr); medicina — alergo imunologia (1 vaga + cr); medicina — cardiologia (1 vaga + cr); medicina— cirurgia (1 vaga + cr); medicina — otorrinolaringologia (1 vaga + cr); medicina — oncologia clínica (1 vaga + cr); medicina — coloproctologia (1 vaga + cr); medicina — proctologia (1 vaga + cr); medicina — oncologia (1 vaga + cr). Guarnição Cristalina-GO: medicina (1 vaga). Guarnição Formosa-GO: medicina (1 vaga). Guarnição Goiânia-GO: Medicina (1 vaga). Guarnição Jataí-GO: medicina (1 vaga). Guarnição Palmas-TO: medicina (1 vaga). Guarnição Uberlândia-MG: medicina (1 vaga). Salário: R$ não informado. Taxa: R$ 80.

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/oficiais-nivel-superior-edital/. Concurso com vagas para cirurgiões-dentistas (clínico geral e especialidades) distribuídas em 9 editais (1º ao 9º distrito naval), abrangendo todas as regiões do país (capitais e cidades litorâneas/fronteiriças). O número exato de vagas imediatas e de cadastro reserva é definido de forma independente no anexo de cada edital regional. Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para o cargo de psicólogo. Salário: R$8.800. Taxa: Gratuita

CENTRO-OESTE



PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com cinco vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (5). Salário: R$ 4.809. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições de 19 de outubro até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (MT)

Inscrições até 14 de outubro de 2026 pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE SAPEZAL (MT)

Inscrições até 30 de setembro pelo site selecon.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor — pedagogia, professor — educação física, professor — letras/inglês, assistente social, psicopedagogo, psicólogo, secretário escolar, professor de informática e motorista de transporte escolar. Salário: R$ 3.247,36 a R$ 7.313,43.Taxa: R$ 55,00 (nível alfabetizado), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até 5 de outubro no site www.institutoibest.org.br. Concurso com uma vaga para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.000. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (PR)

Inscrições até 01 de outubro no site www.nossorumo.org.br. Concurso com duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR), para operador audiovisual (1), técnico em tecnologia da informação (1), analista em tecnologia da informação (cr), programador em tecnologia da informação back-end (cr) e programador em tecnologia da informação front-end (cr). Salários: entre R$ 3.341,33 e R$ 6.994,40. Taxas: entre R$ 63,95 e R$ 85,96.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 22ª REGIÃO (ES)

Inscrições até 20 de outubro pelo site ibade.org.br. Concurso com 2 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado I (1), contador I (1) e analista administrativo I (CR). Salário: R$ 5.000,00 a R$ 5.500,00. Taxa: R$90,00.

ESTADUAIS

DETRAN (SP)

Inscrições até 7 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 145 vagas formação de cadastro reserva, para o cargo de agente estadual de trânsito. Salários: R$ 5.702,18. Taxas: R$ 98.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor estadual de finanças públicas - administração e engenharias (12), auditor estadual de finanças públicas - ciências da computação (6), auditor estadual de finanças públicas - ciências contábeis (20), auditor estadual de finanças públicas - ciências econômicas (4) e auditor estadual de finanças públicas - direito (18). Salário: R$ 25.337,61 a R$ 25.337,61 . Taxa: R$ 200.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 8 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/seplagrj. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental (30) e analista de planejamento e orçamento (30). Salário: R$ 7.572,50 a R$ 14.387,75. Taxa: R$ 125 (nível superior).

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo operacional (11) e assistente administrativo (6). Salário: R$ 3.430,37 a R$ 3.430,37. Taxa: R$ 100 (nível médio)



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA – CSDPE-PB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria - sem especialidade (9), analista da defensoria - assistente jurídico (4), analista da defensoria - auditor interno (1), analista da defensoria - desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria - psicólogo (1), analista da defensoria - assistente social (1), analista da defensoria - suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria - segurança da informação (1) e analista da defensoria - sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 1 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/seducpa26. Concurso com 2.000 vagas, sendo 1.385 imediatas e 615 de cadastro reserva, para professor classe i - matemática (14), professor classe i - língua portuguesa (nove), professor classe i - história (11), professor classe i - geografia (10), professor classe i - filosofia (oito), professor classe i - sociologia (13), professor classe i - física (11), professor classe i - química (nove), professor classe i - biologia (nove), professor classe i - língua inglesa (15), professor classe i - artes (14), professor classe i - educação física (17), professor classe i - educação especial - aee (17), professor classe i - educação especial - libras (duas), especialista em educação - classe i (56), analista de gestão governamental e política educacional - administração (seis), analista de gestão governamental e política educacional - ciências contábeis (30), analista de gestão governamental e política educacional - ciências econômicas (seis), analista de gestão governamental e política educacional - estatística (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - arquitetura e urbanismo (seis), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia civil (18), analista de gestão governamental e infraestrutura educacional - engenharia elétrica (19), analista de suporte educacional - nutrição (seis), analista de suporte educacional - psicologia (19), analista de suporte educacional - serviço social (19) e assistente de gestão governamental e educacional (26). Salários: entre R$ 1.864,29 e R$ 6.590,47.Taxas: entre R$ 85 e R$ 185.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/ . Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições até 21 de outubro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_al_26. Concurso com 100 vagas, sendo 40 imediatas e 60 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual (40). Salário: R$ 25.270,68. Taxa: R$ 300.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 15 de outubro pelo site www.cev.uece.br. Concurso com 3.000 vagas, sendo 2.000 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para os cargos de professor de arte-educação (86), professor de atendimento educacional especializado - aee (174), professor de biologia (130), professor de educação física (190), professor de filosofia (80), professor de física (132), professor de geografia (94), professor de história (98), professor de língua espanhola (96), professor de língua inglesa (100), professor de língua portuguesa (300), professor de matemática (300), professor de química (140) e professor de sociologia (80). Salário: R$ 7.181,41. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ (CE)

Inscrições até 5 de outubro pelo site www.idib.org.br. Concurso com 266 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (50), bombeiro hidráulico , condutor de ambulância (1), eletricista , guarda patrimonial (20), jardineiro , motorista b (14), motorista d (8), operador de máquinas pesadas (1), pedreiro , pintor , agente administrativo (12), almoxarife , atendente de farmácia (6), recepcionista (8), técnico de enfermagem (18), técnico de informática , técnico em saúde bucal (6), topógrafo , advogado administrativo , advogado tributário , analista de desenvolvimento urbano - arquitetura (1), analista de desenvolvimento urbano - engenharia civil (1), analista de desenvolvimento urbano - engenheiro eletricista (1), assistente social (5), auditor controladoria (1), biomédico (1), contador , educador físico (2), enfermeiro (10), engenheiro agrônomo , engenheiro de pesca , farmacêutico bioquímico (1), fiscal ambiental (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), nutricionista (2), odontólogo (8), professor de educação básica – educação infantil (3), professor de educação básica – ensino fundamental/anos iniciais (9), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais - língua portuguesa (15), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais- matemática (9), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais - história (1), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais - geografia (15), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais - educação física (6), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais - ciências (6), professor de educação básica – ensino fundamental/anos finais língua inglesa (3), psicólogo (4), técnico ambiental (1), terapeuta ocupacional (2), turismólogo e veterinário . Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 140 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA (SC)

Inscrições até 20 de novembro pelo site www.aprendersc.srv.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, profissional de apoio escolar e profissional de educação física. Salário: R$ 3.242 a R$ 3.845,63. Taxa: R$ 30 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio) e R$ 80 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (PB)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 40 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (40). Salário: R$ 3.170,83. Taxa: R$ 150 (nível superior)

PREFEITURA DE ARACATI (CE)

Inscrições até seis de novembro pelo site centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 127 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor fiscal (7), arquiteto (3), assistente social (10), engenheiro elétrico (1), engenheiro civil (2), fiscal ambiental (5), fonoaudiólogo (5), médico veterinário (2), nutricionista (6), psicólogo (10), psicopedagogo(2), terapeuta aba (5), terapeuta ocupacional (5), fisioterapeuta (4), vigilante sanitário (10) e auxiliar de serviço (50) . Salário: R$ 1.518 a R$ 5.431. Taxa: R$ 120 (nível fundamental e médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CATU (BA)

Inscrições até 30 de outubro pelo site passaportepdh.com.br/. Concurso com 190 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (5), assistente administrativo (12), assistente social (3), biomédico (1), coordenador pedagógico (14), enfermeiro (5), fiscal de meio ambiente (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), professor especialista (arte) (3), professor cultura digital (3), professor especialista (educação física) (3), professor especialista (língua inglesa) (3), professor especialista (língua portuguesa) (10), professor especialista em ciências exatas (matemática) (3), professor especialista em ciências humanas (geografia) (12), professor especialista em ciências humanas (história) (6), professor especialista em ciências da natureza (ciências) (6), pedagogo educação infantil (26), professor ensino fundamental séries iniciais (55), professor de atendimento educacional especializado aee (6), psicólogo educacional (2) e terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.690,16 Taxa: R$ 65 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA DE POÇO DANTAS (PB)

Inscrições até 30 de setembro pelo site igecap.org.br. Concurso com 69 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), agente administrativo (3), agente de limpeza urbana: especialidade varrição (1), agente de limpeza urbana: especialidade poda (1), eletricista (1), motorista - cnh categoria b (4), motorista - cnh categoria d (4), monitor de atividades educacionais (4), oficineiro (2), operador de máquinas pesadas (1), assistente de comunicação (1), auxiliar de saúde bucal (2), agente de combate às endemias (1), educador social (3), técnico em enfermagem sms (3), assistente social (2), coordenador pedagógico (1), enfermeiro sms (3), enfermeiro- psf (1), engenheiro civil (1), fiscal municipal de tributos (1), farmacêutico/bioquímico (1), fisioterapeuta (1), médico - clínico geral (1), médico psf (1), nutricionista (1), odontólogo sms (1), odontólogo - psf (1), psicólogo (1), professor de ensino básico - peb i (15), professor de ensino básico – peb ii português (1), professor de ensino básico – peb ii ciências (1), professor de ensino básico – peb ii geografia (1) professor de ensino básico - peb ii inglês (1), professor de ensino básico – peb ii educação física (1) e professor de ensino básico – peb ii história (1) .Salário: R$ 1.621 a R$ 15.000. Taxa: R$ 60 (nível fundamental),R$ 80 (nível médio/ técnico) e R$ 117 (nível superior).

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (RS)

Inscrições até 09 de outubro pelo site www.objetivas.com.br. Concurso com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de apoio técnico, agente de atendimento ao público, agente de fiscalização de trânsito e transporte, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, auditor (1), contador, economista, eletricista, eletrotécnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico(1), inspetor de segurança veicular, médico do trabalho, pintor, psicólogo, serralheiro, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de informática com ênfase em programação, técnico de informática com ênfase em suporte, técnico de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos e contábeis e técnico em trânsito e transporte. Salário: R$ 2.404,97 a R$ 9.780,90. Taxa: R$ 108,74 a R$ 211,44.

PREFEITURA DE CRUZETA (RN)

Inscrições até 12 de outubro pelo site concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=365. Concurso com 124 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de contratação (1), arquivista (1), assistente previdenciário (1), assistente social (2), assistente social – educação (1), assistente social - emulti (1), bioquímico , contador (1), contador - câmara municipal (1), controlador interno - câmara municipal (1), coordenador pedagógico (9), educador físico - emulti (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta – emulti (1), fonoaudiólogo - emulti (1), fonoaudiólogo clínico e institucional - educação (1), médico clínico geral (1), médico ubs (3), médico veterinário (1), neuro psicopedagogo clínico e institucional – educação (1), nutricionista - educação (1), nutricionista – emulti (1), odontólogo ubs (2), procurador jurídico - câmara municipal (1), professor de arte (1), professor de ciências (1), professor de educação especial (1), professor de educação física (1), professor de geografia (2), professor de história (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor de música (1), professor de tecnologias digitais (1), professor polivalente (15), psicólogo (2), psicólogo - educação (1), psicólogo - emulti (1), terapeuta ocupacional - educação (1), terapeuta ocupacional - emulti (1), agente de trânsito , agente fiscal de tributos (2), assistente administrativo (1), assistente administrativo - câmara municipal (10), assistente legislativo - câmara municipal (2), auxiliar de farmácia básica (10), condutor de ambulância (3), condutor de transporte escolar (3), condutor de transporte sanitário (1), cuidador de aluno (2), eletricista de iluminação pública (1), fiscal de obras e serviços urbanos (1), fiscal de vigilância sanitária (1), porteiro escolar (3), secretário escolar (1), técnico de enfermagem (3), técnico em saúde bucal (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços diversos - educação (13), auxiliar de serviços gerais - câmara municipal (1), coveiro (1), cozinheiro (4), cozinheiro - hospital (2), mecânico geral (1), motorista (4), operador de máquinas (4), pedreiro (2), podador (1) e tratorista (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 9.867,47. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE FLORESTA (PE)

Inscrições até 1 de outubro site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 432 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (7), analista de sistema (1), assistente administrativo (30), assistente de educação infantil (10), assistente social (4), auxiliar de eletricista (1), auxiliar de saúde bucal (5), auxiliar de serviços gerais (100), biomédico (1), bioquímico (1), coveiro (2), cuidador (60), dentista (4), educador físico (2), eletricista (1), encanador (2), encarregado de manutenção de equipamentos e máquinas pesadas (1), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (2), engenheiro elétrico (1), farmacêutico (2), fiscal de limpeza pública (1), fiscal de mercado público (1), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (4), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (3), jardineiro (2), mecânico (1), mecânico de máquinas pesadas (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico plantonista (1), médico psiquiatra (1), médico ubs (1), merendeira (15), mestre de obras (1), monitor de ônibus (10), motorista "ab" (4), motorista "c" (3), motorista "d" (16), motorista de caçamba (1), nutricionista (4), operador de máquinas pesadas (1), operador de patrol (1), pedagogo (1), pedreiro (4), pintor (3), porteiro (9), professor i educação fundamental (30), professor i educação infantil (25), professor ii – artes (1), professor ii – biologia (1), professor ii - educação física (1), professor ii - história (1), professor ii – língua portuguesa (2), professor ii - matemática (2), psicólogo (4), psicopedagogo (1), recepcionista (7), servente de pedreiro (4), técnico de laboratório (1), técnico em agropecuária (2), técnico em contabilidade (1), técnico em controle interno (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (2), técnico em radiologia (2), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em zootecnia (1), terapeuta ocupacional (2) e veterinário (1). Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.005,27. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 ( nível médio/técnico) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições de 30 de setembro a 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo site novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições de 2 de outubro a 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

MUNICÍPIO DE COROMANDEL(MG)

Inscrições até 8 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 37 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado (fundamental), médio/técnico e superior. Salários: vencimento inicial de acordo com o Anexo I do Edital. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE IPABA(MG)

Inscrições até 8 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 240 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salários: R$ 1.621 a R$ 5.275,34. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE OLIVEIRA FORTES (MG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências (1), professor de educação especial (4), professor de língua inglesa (1), secretário escolar (1),monitor de apoio (2), monitor de transporte escolar e saúde (1), médico clínico (1) enfermeiro (1) técnico em enfermagem (2), faxineiro (4), recepcionista (3), auxiliar administrativo (5). Salário: R$1.558,92 a R$10.331,93. Taxa: R$90 a R$180.

MUNICÍPIO DE IPABA/MG

Inscrições até 8 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 240 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salários: R$ 1.621 a R$ 5.275,34. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.





MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA (MG)

Inscrições até 9 de outubro pelo site www.inepam.org.br. Concurso Público para o provimento de cargos vagos, com 1 vaga imediata para cada cargo de níveis fundamental, médio, técnico e superior (como Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Psicólogo, Médicos, entre outros). Salário: de R$ 1.621,00 a R$ 6.057,95. Taxa: de R$ 60,00 a R$ 100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista - sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância - samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico - clarinete (3), músico - sax alto (1), músico - bombardino (1), músico - trompete (1), músico - percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem - ubs (2), técnico de enfermagem - sad (1), técnico de enfermagem - samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro - hospital (6), enfermeiro - samu (9), enfermeiro - ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais - urbana (5), professor anos iniciais - rural (6), professor artes - urbana (1), professor artes - rural (1), professor aee - urbana (2), professor aee - rural (2), professor ciências - urbana (1), professor ciências - rural (1), professor educação física - urbana (1), professor educação física - rural (2), professor educação infantil - urbana (5), professor educação infantil - rural (6), professor geografia - urbana (1), professor geografia - rural (1), professor história - urbana (1), professor história - rural (1), professor inglês - urbana (1), professor inglês - rural (2), professor matemática - urbana (2), professor matemática - rural (2), professor português - urbana (2) e professor português - rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmcoxixola2026/. Concurso com 24 vagas imediatas para os cargos de gari (2), motorista cnh d (2), operador de máquina pesada (1), vigilante noturno (2), assistente social educacional (1), educador físico (1), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral diarista (1), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (1), psicólogo - centro des infantil (1), psicólogo educacional (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI (PB)

Inscrições até 9 de outubro pelo site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 11 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de apoio administrativo (2), auxiliar de apoio legislativo (2), auxiliar de limpeza (2), copeiro (1), motorista (1), recepcionista (1), técnico em informática (1) e vigilante noturno (1). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 90 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (ES)

Inscrições até 27 de setembro pelo site www.idcap.org.br. Concurso com 25 vagas, sendo 25 imediatas e previsão de cadastro de reserva, para os cargos de professor de educação básica iii - educação especial: bilíngue (15) e professor de educação básica - educação especial: deficiência visual (10). Salário: R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (ES)

Inscrições até 27 de setembro pelo site www.idcap.org.br. Concurso com 310 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de professor de educação básica - peb i educação infantil (30), professor de educação básica - peb ii ensino fundamental (30), professor de educação básica iii - dinamizador de educação física (25), professor de educação básica iii - dinamizador de educação artística (25), professor de educação básica iii - educação especial: deficiência intelectual (30), professor de educação básica iii - peb iii ciências (5), professor de educação básica iii – peb iii educação artística (10), professor de educação básica iii - peb iii educação física (10), professor de educação básica iii - peb iii geografia (5), professor de educação básica iii – peb iii história (8), professor de educação básica iii - peb iii informática (10), professor de educação básica iii - peb iii língua inglesa (15), professor de educação básica iii - peb iii língua portuguesa (20), professor de educação básica iii - peb iii matemática (20), professor de educação básica iii – peb iii música (5), professor de educação básica iv - peb iv coordenador de turno (30), professor de educação básica iii - educação especial: altas habilidades (2) e professor de educação básica iv – peb iv em função pedagógica (30). Salário: R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES

Inscrições de 21 de setembro até 7 de outubro pelo site oficial www.idcap.org.br. Com 64 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de PEB I - Professor de Educação Básica - Educação Infantil (25 vagas), PEB II - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais (15 vagas), PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais nas especialidades de Língua Portuguesa (1 vaga), Matemática (CR), História (CR), Geografia (1 vaga), Ciências (1 vaga), Língua Inglesa (CR), Educação Física (1 vaga) e Arte (CR), e PEB VI - Professor de Educação Básica - Educação Básica - Pedagogo de 40h (12 vagas) e de 25h (8 vagas). Salário: de R$ 3.600 a R$ 8.640. Taxa: R$ 100.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 50 vagas, sendo 30 imediatas e 20 de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 3.763,26. Taxa: R$ 150

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 28 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de mestre - Januária/MG (6); doutor - Januária/MG (2); doutor - Montes Claros/MG (6); mestre - Montes Claros/MG (3). Salário: de R$ 3.316,79 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site www.inscricaoconcurso.unimontes.br/. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até 30 de setembro pelo site https://inscricoes.unesp.br/. Processo com 1 vaga para o cargo de professor titular - departamento de dentística e endodontia: conjunto de disciplinas "endodontia i e endodontia ii" . Salário: R$ 25.261,98. Taxa: R$ 286.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Inscrições até 04 de outubro pelo site https://ces.ufpel.edu.br/. Concurso com 32 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior nas áreas de comércio exterior (1), teoria da computação (1), ciência da computação (1), processamento de sinais e eletrônica (1), irrigação e drenagem (1), saneamento básico (1), geotécnica/hidráulica/infraestrutura de transporte (1), tecnologia e utilização de produtos florestais/estruturas de madeira (1), fisioterapia traumato-ortopédica e em reumatologia (1), meio ambiente e ciências agrárias (1), políticas e desenvolvimento territorial (1), economia agrária e dos recursos naturais (1), arquitetura e urbanismo (2), clínica médica (medicina de urgência e emergência) (1), radiologia e diagnóstico por imagem (1), medicina de família e comunidade (1), psiquiatria (1), terapia ocupacional/ciência do movimento humano (1), terapia ocupacional social (1), terapia ocupacional em contextos hospitalares (1), gastronomia (2), odontopediatria (1), odontologia social e preventiva (2), clínica veterinária (1), inspeção de produtos de origem animal/tecnologia de produtos de origem animal/bem-estar animal (1), patologia animal (1), fisiologia (2) e filosofia (1). Salário: R$ 3.198,59 a R$ 13.753,96 (mais auxílio-alimentação de R$ 596,00 a R$ 1.192,00). Taxa: R$ 240.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://portal.concursos.ifmg.edu.br/. Concurso com 4 vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) nas áreas de: Linguística, Letras / Linguagens, Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras (1); Direito, com ênfase em Direito Geral e Direito Empresarial (1); e Direito, com ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil (2). Salário: R$ 7.589,19 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 20 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente de aluno (três vagas), assistente em administração (20 vagas), técnico de laboratório/área: ciências (uma vaga), técnico de tecnologia da informação (quatro vagas), técnico em agropecuária (uma vaga), técnico em contabilidade (uma vaga), técnico em enfermagem (quatro vagas), administrador (duas vagas), analista de tecnologia da informação (duas vagas), arquiteto e urbanista (uma vaga), assistente social (uma vaga), auditor (cinco vagas), bibliotecário-documentalista (duas vagas), contador (duas vagas), engenheiro civil (uma vaga), engenheiro eletricista (uma vaga), nutricionista (duas vagas), psicólogo (uma vaga), técnico em assuntos educacionais (10 vagas) e tecnólogo formação/área: gestão pública (uma vaga). Salário: R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 e R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 29 de outubro pelo site concursopublico.ifap.edu.br/concurso/. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente em administração (três vagas), técnico de tecnologia da informação (uma vaga), técnico de laboratório/área: mineração (uma vaga), técnico de laboratório/área: alimentos (uma vaga), técnico de laboratório/área: publicidade e propaganda (uma vaga), analista de tecnologia da informação (seis vagas), médico/área (quatro vagas), enfermeiro/área (três vagas), médico veterinário (duas vagas) e zootecnista (uma vaga). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 90 e R$ 120.