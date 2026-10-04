Confira lista com 52 concursos abertos e 11.107 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 52 concursos e 11.107 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, não há concursos abertos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 4.171 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 151 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são dois concursos com três postos vagos. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 3.662 vagas. Já para os municípios, há 20 concursos e 2.875 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 122 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 123 vagas.

DISTRITO FEDERAL



NACIONAIS

COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR - TEMPORÁRIO

Inscrições reabertas até 7 de outubro pelo site www.11rm.eb.mil.br. Concurso com 31 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de guarnição Brasília—DF: medicina nuclear (1); medicina — anatomia patológica (1); medicina — cirurgia de cabeça e pescoço (1); medicina — hematologia (1); medicina intensiva (1); medicina — patologia (1); medicina — radiologia (1); medicina — geriatria (1); medicina — oftalmologia (1 vaga) + cr; medicina — urologia (1); medicina — neurologia (1); medicina — nefrologia (1); medicina — infectologia (1); medicina — neurocirurgia (1); medicina — cirurgia oncológica (1); medicina — cirurgia plástica (1); medicina — reumatologia (1); medicina — alergo imunologia (1); medicina — cardiologia (1 ); medicina — cirurgia (1 ); medicina — otorrinolaringologia (1); medicina — oncologia clínica (1); medicina — coloproctologia (1); medicina — proctologia (1); medicina — oncologia (1). Guarnição Cristalina—GO: medicina (1). Guarnição Formosa—GO: medicina (1). Guarnição Goiânia—GO: Medicina (1). Guarnição Jataí—GO: medicina (1). Guarnição Palmas—TO: medicina (1). Guarnição Uberlândia—MG: medicina (1). Salário: R$ não informado. Taxa: R$ 80.

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/oficiais-nivel-superior-edital/. Concurso com vagas para cirurgiões-dentistas (clínico geral e especialidades) distribuídas em 9 editais (1º ao 9º distrito naval), abrangendo todas as regiões do país (capitais e cidades litorâneas/fronteiriças). O número exato de vagas imediatas e de cadastro reserva é definido de forma independente no anexo de cada edital regional. Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para o cargo de psicólogo. Salário: R$8.800. Taxa: Gratuita

CENTRO-OESTE



PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (5). Salário: R$ 4.809. Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições de 19 de outubro até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (MT)

Inscrições até 14 de outubro de 2026 pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até 5 de outubro no site www.institutoibest.org.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.000. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 22ª REGIÃO (ES)

Inscrições até 20 de outubro pelo site ibade.org.br. Concurso com 2 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado I (1), contador I (1) e analista administrativo I (CR). Salário: R$ 5.000 a R$ 5.500. Taxa: R$90.

LOCAIS — ESTADUAIS

DETRAN (SP)

Inscrições até 7 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 145 vagas formação de cadastro reserva, para o cargo de agente estadual de trânsito. Salários: R$ 5.702,18. Taxas: R$ 98.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor estadual de finanças públicas — administração e engenharias (12), auditor estadual de finanças públicas — ciências da computação (6), auditor estadual de finanças públicas — ciências contábeis (20), auditor estadual de finanças públicas — ciências econômicas (4) e auditor estadual de finanças públicas — direito (18). Salário: R$ 25.337,61 a R$ 25.337,61. Taxa: R$ 200.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PARÁ E AMAPÁ

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário — área judiciária, analista judiciário — oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário — área administrativa, analista judiciário — tecnologia da informação, analista judiciário — contabilidade, analista judiciário — estatística, analista judiciário — comunicação social, analista judiciário — arquitetura, analista judiciário — arquivologia, analista judiciário — biblioteconomia, analista judiciário — enfermagem, analista judiciário — engenharia civil, analista judiciário — engenharia elétrica, analista judiciário — engenharia segurança do trabalho, analista judiciário — medicina, analista judiciário — médico do trabalho, analista judiciário — odontologia, analista judiciário — psicologia, analista judiciário — serviço social, analista judiciário — história, técnico judiciário — área administrativa, técnico judiciário — enfermagem, técnico judiciário — tecnologia da informação e técnico judiciário — agente da polícia judicial. Salário: R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Inscrições até 8 de outubro pelo site conhecimento.fgv.br/seplagrj. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental (30) e analista de planejamento e orçamento (30). Salário: R$ 7.572,50 a R$ 14.387,75. Taxa: R$ 125 (nível superior).

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SC)

Inscrições até 5 de outubro pelo site institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo operacional (11) e assistente administrativo (6). Salário: R$ 3.430,37 a R$ 3.430,37. Taxa: R$ 100 (nível médio)

PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO (ES)

Inscrições até as 10h de 6 de outubro pelo site www.selecao.es.gov.br. Processo para formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico de Nível Superior II (Biologia Molecular); Técnico de Nível Superior III (Bioinformata); Técnico de Nível Superior V (Gestão da Qualidade I); Técnico de Nível Superior VI (Gestão da Qualidade II); Técnico de Nível Superior VIII (Especialista em Sequenciamento Genômico); e Médico Patologista. Salário: R$ 5.813,49 a R$ 6.344,96. Taxa: gratuita.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA – CSDPE-PB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria — sem especialidade (9), analista da defensoria — assistente jurídico (4), analista da defensoria — auditor interno (1), analista da defensoria — desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria — psicólogo (1), analista da defensoria — assistente social (1), analista da defensoria — suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria — segurança da informação (1) e analista da defensoria — sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (BA)

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com provimento de 50 vagas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Salário: R$ 10.860,62. Taxa: R$ 220.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/ . Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 vagas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas reservadas para pessoas negras. Salário: R$ 7.912,17 (inicial para Cadete do 1º Ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2º Tenente). Taxa: R$ 243,00 (exige nível superior em Direito).

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições até 21 de outubro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_al_26. Concurso com 100 vagas, sendo 40 imediatas e 60 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual (40). Salário: R$ 25.270,68. Taxa: R$ 300.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 15 de outubro pelo site www.cev.uece.br. Concurso com 3.000 vagas, sendo 2.000 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para os cargos de professor de arte-educação (86), professor de atendimento educacional especializado — aee (174), professor de biologia (130), professor de educação física (190), professor de filosofia (80), professor de física (132), professor de geografia (94), professor de história (98), professor de língua espanhola (96), professor de língua inglesa (100), professor de língua portuguesa (300), professor de matemática (300), professor de química (140) e professor de sociologia (80). Salário: R$ 7.181,41. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE (PB)

Inscrições até 15 de junho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 935 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de administrador(4), agente administrativo (80), analista de planejamento e orçamento (2), assistente social (15), contador (2), economista (1), enfermeiro do trabalho (2), engenheiro de segurança do trabalho (2), fiscal de obras (2), fiscal de serviços urbanos (5), intérprete de libras (2), músico — clarinete — si b (3), músico — flauta transversal — c (1), músico — saxofone alto— mi b (1), músico — saxofone tenor — sl b (1), músico — trombone baixo — c (1), músico — trombone tenor — c (1), músico — trompete — sl b (1), músico — tuba sl b (1), psicólogo (3), técnico de educação e controle ambiental (2), técnico de segurança do trabalho (3), técnico em agropecuária (3), técnico em enfermagem do trabalho (3), técnico em turismo (2), zootecnista (2), assistente social educacional (25), inspetor escolar (1), professor básico 2 — anos iniciais (200), professor básico 3 – arte (5), professor básico 3 – ciências (5), professor básico 3 — educação física (10), professor básico 3 — filosofia (5), professor básico 3 — geografia (5), professor básico 3 – história (5), professor básico 3 — inglês (6), professor básico 3 — língua portuguesa (20), professor básico 3 — matemática (20), professor educação infantil (200), psicólogo educacional (15), supervisor educacional (25), auditor fiscal da receita municipal (4), engenheiro — civil — analista de drenagem urbana (2), engenheiro civil — orçamentista (4), engenheiro – civil — projetista (6), engenheiro — eletricista — projetista (3), topógrafo / técnico em topografia (4), assistente social em saúde (5), assistente social em saúde (cerest) (1), auditor em saúde — enfermeiro (2), auditor em saúde — médico (3), condutor de veículo de urgência ii (5), enfermeiro do trabalho (cerest) (2), enfermeiro i (40), enfermeiro ii — intensivista (20), enfermeiro ii — neonatologista (10), enfermeiro ii — obstetrícia (10), engenheiro de segurança do trabalho (cerest) (2), farmacêutico (5), fisioterapeuta do trabalho (cerest) (3), fonoaudiólogo (8), inspetor sanitário — hab. arquiteto (1), inspetor sanitário – hab. dentista (cd) (2), inspetor sanitário – hab. enfermeiro (2), inspetor sanitário – hab. eng. de alimentos (1), inspetor sanitário – hab. eng. de produção (1), inspetor sanitário – hab. farmacêutico (2), inspetor sanitário — hab. médico veterinário (1), médico — psf (20), médico do trabalho (cerest) (3), nutricionista (2), psicólogo (organizacional) (cerest) (1), psicólogo clínico (1), psicólogo clínico — infantil (3), técnico de segurança do trabalho (cerest) (3), técnico em enfermagem (50), técnico em enfermagem do trabalho (cerest) (1), técnico em radiologia (5) e terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 95 (nível fundamental incompleto e completo), R$ 110 (nível médio e técnico) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ (CE)

Inscrições até 5 de outubro pelo site www.idib.org.br. Concurso com 266 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (50), bombeiro hidráulico , condutor de ambulância (1), eletricista , guarda patrimonial (20), jardineiro , motorista b (14), motorista d (8), operador de máquinas pesadas (1), pedreiro , pintor , agente administrativo (12), almoxarife , atendente de farmácia (6), recepcionista (8), técnico de enfermagem (18), técnico de informática , técnico em saúde bucal (6), topógrafo , advogado administrativo , advogado tributário , analista de desenvolvimento urbano - arquitetura (1), analista de desenvolvimento urbano - engenharia civil (1), analista de desenvolvimento urbano - engenheiro eletricista (1), assistente social (5), auditor controladoria (1), biomédico (1), contador , educador físico (2), enfermeiro (10), engenheiro agrônomo , engenheiro de pesca , farmacêutico bioquímico (1), fiscal ambiental (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), nutricionista (2), odontólogo (8), professor de educação básica — educação infantil (3), professor de educação básica — ensino fundamental/anos iniciais (9), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais - língua portuguesa (15), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais- matemática (9), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais - história (1), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais — geografia (15), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais — educação física (6), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais — ciências (6), professor de educação básica — ensino fundamental/anos finais língua inglesa (3), psicólogo (4), técnico ambiental (1), terapeuta ocupacional (2), turismólogo e veterinário . Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 140 (nível superior).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA (SC)

Inscrições até 20 de novembro pelo site www.aprendersc.srv.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, profissional de apoio escolar e profissional de educação física. Salário: R$ 3.242 a R$ 3.845,63. Taxa: R$ 30 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio) e R$ 80 (nível superior).

PREFEITURA DE ARACATI (CE)

Inscrições até 6 de novembro pelo site centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 127 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor fiscal (7), arquiteto (3), assistente social (10), engenheiro elétrico (1), engenheiro civil (2), fiscal ambiental (5), fonoaudiólogo (5), médico veterinário (2), nutricionista (6), psicólogo (10), psicopedagogo(2), terapeuta aba (5), terapeuta ocupacional (5), fisioterapeuta (4), vigilante sanitário (10) e auxiliar de serviço (50) . Salário: R$ 1.518 a R$ 5.431. Taxa: R$ 120 (nível fundamental e médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CATU (BA)

Inscrições até 30 de outubro pelo site passaportepdh.com.br/. Concurso com 190 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (5), assistente administrativo (12), assistente social (3), biomédico (1), coordenador pedagógico (14), enfermeiro (5), fiscal de meio ambiente (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), professor especialista (arte) (3), professor cultura digital (3), professor especialista (educação física) (3), professor especialista (língua inglesa) (3), professor especialista (língua portuguesa) (10), professor especialista em ciências exatas (matemática) (3), professor especialista em ciências humanas (geografia) (12), professor especialista em ciências humanas (história) (6), professor especialista em ciências da natureza (ciências) (6), pedagogo educação infantil (26), professor ensino fundamental séries iniciais (55), professor de atendimento educacional especializado aee (6), psicólogo educacional (2) e terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.690,16 Taxa: R$ 65 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (RS)

Inscrições até 09 de outubro pelo site bjetivas.com.bwww.or. Concurso com 3 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de apoio técnico, agente de atendimento ao público, agente de fiscalização de trânsito e transporte, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, auditor (1), contador, economista, eletricista, eletrotécnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico(1), inspetor de segurança veicular, médico do trabalho, pintor, psicólogo, serralheiro, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de informática com ênfase em programação, técnico de informática com ênfase em suporte, técnico de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos e contábeis e técnico em trânsito e transporte. Salário: R$ 2.404,97 a R$ 9.780,90. Taxa: R$ 108,74 a R$ 211,44.

PREFEITURA DE CRUZETA (RN)

Inscrições até 12 de outubro pelo site concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=365. Concurso com 124 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de contratação (1), arquivista (1), assistente previdenciário (1), assistente social (2), assistente social – educação (1), assistente social — emulti (1), bioquímico , contador (1), contador — câmara municipal (1), controlador interno — câmara municipal (1), coordenador pedagógico (9), educador físico — emulti (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta – emulti (1), fonoaudiólogo — emulti (1), fonoaudiólogo clínico e institucional — educação (1), médico clínico geral (1), médico ubs (3), médico veterinário (1), neuro psicopedagogo clínico e institucional – educação (1), nutricionista — educação (1), nutricionista – emulti (1), odontólogo ubs (2), procurador jurídico — câmara municipal (1), professor de arte (1), professor de ciências (1), professor de educação especial (1), professor de educação física (1), professor de geografia (2), professor de história (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor de música (1), professor de tecnologias digitais (1), professor polivalente (15), psicólogo (2), psicólogo — educação (1), psicólogo — emulti (1), terapeuta ocupacional — educação (1), terapeuta ocupacional — emulti (1), agente de trânsito , agente fiscal de tributos (2), assistente administrativo (1), assistente administrativo — câmara municipal (10), assistente legislativo — câmara municipal (2), auxiliar de farmácia básica (10), condutor de ambulância (3), condutor de transporte escolar (3), condutor de transporte sanitário (1), cuidador de aluno (2), eletricista de iluminação pública (1), fiscal de obras e serviços urbanos (1), fiscal de vigilância sanitária (1), porteiro escolar (3), secretário escolar (1), técnico de enfermagem (3), técnico em saúde bucal (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços diversos — educação (13), auxiliar de serviços gerais — câmara municipal (1), coveiro (1), cozinheiro (4), cozinheiro — hospital (2), mecânico geral (1), motorista (4), operador de máquinas (4), pedreiro (2), podador (1) e tratorista (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 9.867,47. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo sitenovo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições até 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

MUNICÍPIO DE COROMANDEL(MG)

Inscrições até 8 de outubro pelo site cowww.ibgpconcursosm.br. Concurso com 37 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado (fundamental), médio/técnico e superior. Salários: vencimento inicial de acordo com o Anexo I do Edital. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE IPABA (MG)

Inscrições até 8 de outubro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 240 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salários: R$ 1.621 a R$ 5.275,34. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.



MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA (MG)

Inscrições até 9 de outubro pelo site www.inepam.org.br. Concurso Público para o provimento de cargos vagos, com 1 vaga imediata para cada cargo de níveis fundamental, médio, técnico e superior (como Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Psicólogo, Médicos, entre outros). Salário: de R$ 1.621 a R$ 6.057,95. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista — sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância — samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico — clarinete (3), músico — sax alto (1), músico — bombardino (1), músico — trompete (1), músico — percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem — ubs (2), técnico de enfermagem — sad (1), técnico de enfermagem — samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro — hospital (6), enfermeiro — samu (9), enfermeiro — ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais — urbana (5), professor anos iniciais — rural (6), professor artes — urbana (1), professor artes — rural (1), professor aee — urbana (2), professor aee — rural (2), professor ciências — urbana (1), professor ciências — rural (1), professor educação física — urbana (1), professor educação física — rural (2), professor educação infantil — urbana (5), professor educação infantil — rural (6), professor geografia — urbana (1), professor geografia — rural (1), professor história — urbana (1), professor história — rural (1), professor inglês — urbana (1), professor inglês — rural (2), professor matemática — urbana (2), professor matemática — rural (2), professor português — urbana (2) e professor português — rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmcoxixola2026/. Concurso com 24 vagas imediatas para os cargos de gari (2), motorista cnh d (2), operador de máquina pesada (1), vigilante noturno (2), assistente social educacional (1), educador físico (1), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral diarista (1), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (1), psicólogo — centro des infantil (1), psicólogo educacional (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI (PB)

Inscrições até 9 de outubro pelo site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 11 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de apoio administrativo (2), auxiliar de apoio legislativo (2), auxiliar de limpeza (2), copeiro (1), motorista (1), recepcionista (1), técnico em informática (1) e vigilante noturno (1). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 90 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES

Inscrições até 7 de outubro pelo site oficial www.idcap.org.br. Com 64 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de PEB I — Professor de Educação Básica — Educação Infantil (25 vagas), PEB II — Professor de Educação Básica — Ensino Fundamental Anos Iniciais (15 vagas), PEB III — Professor de Educação Básica — Ensino Fundamental Anos Finais nas especialidades de Língua Portuguesa (1 vaga), Matemática (CR), História (CR), Geografia (1 vaga), Ciências (1 vaga), Língua Inglesa (CR), Educação Física (1 vaga) e Arte (CR), e PEB VI — Professor de Educação Básica — Educação Básica — Pedagogo de 40h (12 vagas) e de 25h (8 vagas). Salário: de R$ 3.600 a R$ 8.640. Taxa: R$ 100.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 50 vagas, sendo 30 imediatas e 20 de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 3.763,26. Taxa: R$ 150

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Inscrições até 4 de outubro pelo site https://ces.ufpel.edu.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de Professor do Magistério Superior nas áreas de comércio exterior (1), teoria da computação (1), ciência da computação (1), processamento de sinais e eletrônica (1), irrigação e drenagem (1), saneamento básico (1), geotécnica/hidráulica/infraestrutura de transporte (1), tecnologia e utilização de produtos florestais/estruturas de madeira (1), fisioterapia traumato-ortopédica e em reumatologia (1), meio ambiente e ciências agrárias (1), políticas e desenvolvimento territorial (1), economia agrária e dos recursos naturais (1), arquitetura e urbanismo (2), clínica médica (medicina de urgência e emergência) (1), radiologia e diagnóstico por imagem (1), medicina de família e comunidade (1), psiquiatria (1), terapia ocupacional/ciência do movimento humano (1), terapia ocupacional social (1), terapia ocupacional em contextos hospitalares (1), gastronomia (2), odontopediatria (1), odontologia social e preventiva (2), clínica veterinária (1), inspeção de produtos de origem animal/tecnologia de produtos de origem animal/bem-estar animal (1), patologia animal (1), fisiologia (2) e filosofia (1). Salário: R$ 3.198,59 a R$ 13.753,96 (mais auxílio-alimentação de R$ 596 a R$ 1.192). Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 23 de outubro pelo site https://sigrh.ufrn.br. Concurso com 15 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do magistério superior (15), distribuídas entre as áreas de internato em medicina de urgência com atuação em unidades de pronto atendimento/upas (1), ensino de história (1), criptografia e governança (1), engenharia de segurança cibernética (1), defesa cibernética (1), biologia celular e molecular e biofísica (1), estado, sociedade e políticas públicas, metodologia da produção científica, fundamentos e recursos terapêuticos ocupacionais (1), funcionalidade do corpo humano (1), fisioterapia cardiovascular e respiratória e fisiologia do exercício (1), administração e marketing (1), aprendizado de máquina (2), segurança de dados e redes de computadores (1), ia generativa (1) e algoritmos, otimização, grafos e redes complexas (1). Salário: R$ 6.341,74 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 180 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições de 7 de outubro a 5 de novembro pelo site https://sigrh.ufrn.br. Concurso com 9 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (9), distribuídas entre as áreas de computação cognitiva e inteligência artificial (1), inteligência computacional (1), inovação tecnológica em inteligência artificial (1), geografia (1), matemática (1), teoria da música (1), produção musical (1), fundamentos de enfermagem nos ciclos de vida (1) e enfermagem em saúde coletiva com ênfase em saúde e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 7.973,94 a R$ 14.928,96. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 13 de outubro de 2026 pelo site https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 65 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do magistério superior (65), distribuídas entre as áreas de genômica e conservação de polinizadores (1), biotecnologia industrial (1), estatística e matemática aplicada (1), física do estado sólido experimental (1), arte rupestre (1), bioarqueologia (1), teoria e história da arqueologia (1), métodos e técnicas de pesquisa arqueológica (1), hidráulica e manejo de bacias hidrográficas (1), ciência e tecnologia de alimentos (1), literaturas de língua inglesa e língua inglesa (1), libras e suas literaturas (2), linguística da língua portuguesa (1), tradução e interpretação (2), eletrônica de potência e acionamento de máquinas elétricas (1), expressão gráfica aplicada a projetos em engenharia (egap) (1), direito civil (parte geral e direito das coisas) (1), finanças (1), contabilidade avançada e tributária (1), estrutura da educação (1), libras e fundamentos da eei, desenvolvimento humano e processos de ensino e aprendizagem (1), saberes e práticas pedagógicas na educação especial inclusiva (4), periodontia/clínica (1), fisiologia (1), geoquímica marinha (1), recursos hídricos: hidrologia e modelagem de recursos hídricos (1), língua e literatura latina (2), língua e literatura grega (2), administração, economia, negócios digitais e gestão de tecnologia da informação (1), algoritmos e linguagens de programação (1), libras e educação inclusiva (1), pedagogia do teatro e direção teatral (1), pedagogias do teatro e prática teatral em interpretação (1), voz e atuação (1), aprendizado de máquina e visão computacional (1), cibersegurança (1), criptografia (1), engenharia de software seguro (1), forense digital (1), processamento de dados em larga escala e operações de aprendizado de máquina (mlops) (1), processamento de linguagem natural (1), sistemas de informação (1), arquitetura de computadores, microcontroladores e sistemas embarcados (1), cálculo, álgebra linear e equações diferenciais (1), circuitos, eletrônica e sistemas digitais (1), materiais e fabricação (1), programação e sistemas operacionais (1), sinais, sistemas, controle e automação (1), clínica odontológica / endodontia (1), controle e automação (2), bases da cirurgia e da anestesia/plástica/emergências médicas/internato (1), traumato-ortopedia / internato (1), clínica médica/pneumologia/semiologia (2), patologia geral (2) e pneumologia / clínica médica / internato em clínica médica (1). Salário: R$ 3.518,45 a R$ 13.753,96. Taxa: R$ 290 a R$ 395.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 20 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente de aluno (três vagas), assistente em administração (20 vagas), técnico de laboratório/área: ciências (uma vaga), técnico de tecnologia da informação (quatro vagas), técnico em agropecuária (uma vaga), técnico em contabilidade (uma vaga), técnico em enfermagem (quatro vagas), administrador (duas vagas), analista de tecnologia da informação (duas vagas), arquiteto e urbanista (uma vaga), assistente social (uma vaga), auditor (cinco vagas), bibliotecário-documentalista (duas vagas), contador (duas vagas), engenheiro civil (uma vaga), engenheiro eletricista (uma vaga), nutricionista (duas vagas), psicólogo (uma vaga), técnico em assuntos educacionais (10 vagas) e tecnólogo formação/área: gestão pública (uma vaga). Salário: R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 e R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 29 de outubro pelo site concursopublico.ifap.edu.br/concurso/. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente em administração (três vagas), técnico de tecnologia da informação (uma vaga), técnico de laboratório/área: mineração (uma vaga), técnico de laboratório/área: alimentos (uma vaga), técnico de laboratório/área: publicidade e propaganda (uma vaga), analista de tecnologia da informação (seis vagas), médico/área (quatro vagas), enfermeiro/área (três vagas), médico veterinário (duas vagas) e zootecnista (uma vaga). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 90 e R$ 120.





INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições de 06 de outubro a 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso com 35 vagas para o cargo de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas (uma vaga), design gráfico (quatro vagas), educação especial (duas vagas), eletrônica (cinco vagas), energias (uma vaga), engenharia de produção (uma vaga), humanidades (uma vaga), informática (18 vagas), pedagogia (sete vagas), produção de áudio e vídeo (três vagas) e segurança do trabalho (duas vagas). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 (composto pelo vencimento básico de R$ 6.397,19 acrescido de retribuição por titulação que varia de R$ 639,72 a R$ 7.356,77). Taxa: R$ 200.