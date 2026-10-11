Confira lista com 60 concursos abertos e 10.593 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 60 concursos e 10.593 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, não há concursos abertos. Entre os nacionais, há quatro certames para 462 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há sete seleções abertas com 3.149 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 176 postos vagos. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 4.739 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 1.577 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 238 oportunidades. Nos institutos federais há nove certames abertos com 252 vagas.

NACIONAIS

CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANALISTA LEGISLATIVO

Inscrições de 15 de outubro a 17 de novembro de 2026 pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_analista. Concurso com 59 vagas imediatas e 110 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de analista legislativo — divulgação institucional (4), analista legislativo — jornalismo (12), analista legislativo — relações públicas (4), analista legislativo — arquivologia (4), analista legislativo — biblioteconomia (4), analista legislativo — engenharia civil (1), analista legislativo — engenharia elétrica (1), analista legislativo — engenharia eletrônica/telecomunicações (2), analista legislativo — engenharia mecânica (1), analista legislativo — museólogo (1) e analista legislativo — registro e redação (25). Salário: R$ 32.070,88. Taxa: R$ 130.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para o cargo de psicólogo. Salário: R$8.800. Taxa: Gratuita

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Inscrições de 10 de outubro a 4 de novembro de 2026 pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cgu_26_affc. Concurso com 54 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor federal de finanças e controle — especialidade: auditoria (vinte vagas para o órgão central e cadastro reserva para unidades regionais), auditor federal de finanças e controle — especialidade: tecnologia da informação — ciência de dados (dez vagas), auditor federal de finanças e controle — especialidade: tecnologia da informação — infraestrutura de TI (10 vagas) e auditor federal de finanças e controle — especialidade: tecnologia da informação — desenvolvimento de sistemas (dez vagas). Salário: R$ 20.000,00. Taxa: R$ 170.

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/oficiais-nivel-superior-edital/. com taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. O concurso oferece vagas distribuídas pelas seguintes regiões e suas respectivas áreas principais: o 1º Distrito Naval disponibiliza 171 vagas distribuídas entre as áreas Médica (11 vagas), Saúde (17 vagas), Apoio à Saúde (30 vagas), Técnica (73 vagas), Técnica — Magistério (15 vagas) e Engenharia (25 vagas). O 2º Distrito Naval conta com 24 vagas e formação de cadastro reserva, divididas entre a área Médica (6 vagas) e Demais Áreas (18 vagas) O 3º Distrito Naval oferece 35 vagas e formação de cadastro reserva, distribuídas nas áreas de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Engenharia e Técnica — Magistério. O 4º Distrito Naval dispõe de 25 vagas (sendo 4 reservadas) divididas entre a área Médica (3 vagas) e Demais Áreas (22 vagas, com 4 reservadas). O 5º Distrito Naval possui 27 vagas e formação de cadastro reserva, distribuídas nas áreas Médica (5 vagas), Técnica (8 vagas), Técnica - Magistério (4 vagas), Saúde (1 vaga), Apoio à Saúde (7 vagas) e Engenharia (2 vagas). O 6º Distrito Naval apresenta 16 vagas divididas entre as áreas Médica (8 vagas), Apoio à Saúde (3 vagas), Técnica (4 vagas) e Engenharia (1 vaga). O 7º Distrito Naval conta com 17 vagas (sendo 5 reservadas) e formação de cadastro reserva, distribuídas nas áreas de Saúde (1 vaga), Apoio à Saúde (2 vagas), Técnica (10 vagas), Técnica - Magistério (2 vagas) e Engenharia (2 vagas). O 8º Distrito Naval oferece 34 vagas totais para cargos técnicos, de engenharia, apoio à saúde e magistério. O 9º Distrito Naval disponibiliza 23 vagas distribuídas entre as áreas de Saúde (1 vaga), Apoio à Saúde (2 vagas), Técnica (11 vagas), Técnica - Magistério (6 vagas) e Engenharia (3 vagas).

CENTRO-OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO GOIÁS

Inscrições até 6 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 16 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico de controle externo - especialidade: técnico administrativo (seis) e técnico de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (10). Salário: R$ 11.862,19. Taxa: R$ 100 (nível médio)

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 12 de outubro pelo site www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 96 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (20), coveiro (2), operador de máquina rodoviária (4), eletricista (1), merendeira (6), motorista (12), motorista de ambulância (4), soldador (1), agente administrativo (6), educador digital (1), fiscal ambiental (1), fiscal de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem esf (3), técnico em higiene dental (4), assistente social (1), bibliotecária (1), enfermeiro esf (3), farmacêutico-bioquímico (1), médico esf (3), monitor de esporte e lazer (2), nutricionista (1), odontólogo (2), professor de educação física nível 1 (1), professor de libras nível 1 (1), professor de língua inglesa nível 1 (1), professor de língua portuguesa nível 1 (3), professor de matemática nível 1 (3), professor pedagogo nível 1 (10) e psicólogo da ação social (1). Salário:R$ 1.650 a R$ 11.919. Taxa: R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação (1163). Salário: R$3.070,76 a R$4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 31 vagas, sendo 6 imediatas e 25 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (6). Salário: R$ 4.809 (mais vantagens). Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições de 19 de outubro até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (MT)

Inscrições até 14 de outubro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de analista de meio ambiente e analista de desenvolvimento econômico e social. Salário: R$ 8.269,16 a R$ 10.491,97. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 22 de outubro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 146 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo; auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 3.010 a R$ 18.000. Taxa: R$ 47 (nível médio/técnico) e R$ 47,50 (nível superior).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ

Inscrições até 9 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo; auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13ª REGIÃO (CRECI-ES)

Inscrições até 10 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3049/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de suporte técnico (pst)—assistente administrativo (7), profissional de suporte técnico (pst)-assistente especializado (1), profissional de suporte técnico (pst) —assistente de t.i. (1), profissional analista superior (pas) — agente fiscal (3), profissional analista superior (pas)- analista de t.i. (1), profissional analista superior (pas) — especialista (administrativo) (1), profissional analista superior (pas) — especialista (contas a pagar) (1), profissional analista superior (pas) — especialista (recursos humanos) (1), profissional analista superior (pas) —especialista (serviços contábeis) (1) e profissional analista superior (pas) — especialista (serviços jurídicos) (3). Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 66 (nível médio) e R$ 68 ( nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 22ª REGIÃO (ES)

Inscrições até 20 de outubro pelo site ibade.org.br. Concurso com 2 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado I (1), contador I (1) e analista administrativo I (CR). Salário: R$ 5.000 a R$ 5.500. Taxa: R$90.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 3 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas - orçamento e finanças públicas (20), analista em planejamento, orçamento e finanças públicas - contabilidade pública (20) e analista em planejamento, orçamento e finanças públicas - ciências de dados e tecnologia da informação (20). Salário: R$ 11.359,50. Taxa: R$ 150 (ensino superior).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria - sem especialidade (2), analista da defensoria - assistente jurídico (4), analista da defensoria - auditor interno (1), analista da defensoria - desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria - psicólogo (1), analista da defensoria - assistente social (1), analista da defensoria - suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria - segurança da informação (1) e analista da defensoria - sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 (ensino médio ) e R$ 123 (ensino superior ).

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com 396 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de delegado de polícia civil (102) e oficial investigador de polícia civil (294). Salário: R$ 7.327,04 a R$ 31.439,06. Taxa: R$ 150 (oficial investigador de polícia civil) e R$ 200 (delegado de polícia civil).

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 570 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (510) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (60). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 1.320 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (1.250) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (70). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PARÁ E AMAPÁ

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário - área judiciária, analista judiciário - oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário - área administrativa, analista judiciário - tecnologia da informação, analista judiciário - contabilidade, analista judiciário - estatística, analista judiciário - comunicação social, analista judiciário - arquitetura, analista judiciário - arquivologia, analista judiciário - biblioteconomia, analista judiciário - enfermagem, analista judiciário - engenharia civil, analista judiciário - engenharia elétrica, analista judiciário - engenharia segurança do trabalho, analista judiciário - medicina, analista judiciário - médico do trabalho, analista judiciário - odontologia, analista judiciário - psicologia, analista judiciário - serviço social, analista judiciário - história, técnico judiciário - área administrativa, técnico judiciário - enfermagem, técnico judiciário - tecnologia da informação e técnico judiciário - agente da polícia judicial. Salário: R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA – CSDPE-PB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria - sem especialidade (9), analista da defensoria - assistente jurídico (4), analista da defensoria - auditor interno (1), analista da defensoria - desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria - psicólogo (1), analista da defensoria - assistente social (1), analista da defensoria - suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria - segurança da informação (1) e analista da defensoria - sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (BA)

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com provimento de 50 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 10.860,62. Taxa: R$ 220.

EMATER-MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/ . Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 vagas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas reservadas para pessoas negras. Salário: R$ 7.912,17 (inicial para Cadete do 1º Ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2º Tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em Direito).

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_al_26. Concurso com 100 vagas, sendo 40 imediatas e 60 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual (40). Salário: R$ 25.270,68. Taxa: R$ 300.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 15 de outubro pelo site www.cev.uece.br. Concurso com 3.000 vagas, sendo 2.000 imediatas e 1.000 de cadastro reserva, para os cargos de professor de arte-educação (86), professor de atendimento educacional especializado - aee (174), professor de biologia (130), professor de educação física (190), professor de filosofia (80), professor de física (132), professor de geografia (94), professor de história (98), professor de língua espanhola (96), professor de língua inglesa (100), professor de língua portuguesa (300), professor de matemática (300), professor de química (140) e professor de sociologia (80). Salário: R$ 7.181,41. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA (SC)

Inscrições até 20 de novembro pelo site www.aprendersc.srv.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, profissional de apoio escolar e profissional de educação física. Salário: R$ 3.242 a R$ 3.845,63. Taxa: R$ 30 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio) e R$ 80 (nível superior).

PREFEITURA DE ARACATI (CE)

Inscrições até 6 de novembro pelo site centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 127 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor fiscal (7), arquiteto (3), assistente social (10), engenheiro elétrico (1), engenheiro civil (2), fiscal ambiental (5), fonoaudiólogo (5), médico veterinário (2), nutricionista (6), psicólogo (10), psicopedagogo(2), terapeuta aba (5), terapeuta ocupacional (5), fisioterapeuta (4), vigilante sanitário (10) e auxiliar de serviço (50) . Salário: R$ 1.518 a R$ 5.431. Taxa: R$ 120 (nível fundamental e médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CATU (BA)

Inscrições até 30 de outubro pelo site passaportepdh.com.br/. Concurso com 190 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (5), assistente administrativo (12), assistente social (3), biomédico (1), coordenador pedagógico (14), enfermeiro (5), fiscal de meio ambiente (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), professor especialista (arte) (3), professor cultura digital (3), professor especialista (educação física) (3), professor especialista (língua inglesa) (3), professor especialista (língua portuguesa) (10), professor especialista em ciências exatas (matemática) (3), professor especialista em ciências humanas (geografia) (12), professor especialista em ciências humanas (história) (6), professor especialista em ciências da natureza (ciências) (6), pedagogo educação infantil (26), professor ensino fundamental séries iniciais (55), professor de atendimento educacional especializado aee (6), psicólogo educacional (2) e terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.690,16 Taxa: R$ 65 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA DE CRUZETA (RN)

Inscrições até 12 de outubro pelo site concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=365 Concurso com 124 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de contratação (1), arquivista (1), assistente previdenciário (1), assistente social (2), assistente social – educação (1), assistente social - emulti (1), bioquímico , contador (1), contador - câmara municipal (1), controlador interno - câmara municipal (1), coordenador pedagógico (9), educador físico - emulti (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta – emulti (1), fonoaudiólogo - emulti (1), fonoaudiólogo clínico e institucional - educação (1), médico clínico geral (1), médico ubs (3), médico veterinário (1), neuro psicopedagogo clínico e institucional – educação (1), nutricionista - educação (1), nutricionista – emulti (1), odontólogo ubs (2), procurador jurídico - câmara municipal (1), professor de arte (1), professor de ciências (1), professor de educação especial (1), professor de educação física (1), professor de geografia (2), professor de história (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor de música (1), professor de tecnologias digitais (1), professor polivalente (15), psicólogo (2), psicólogo - educação (1), psicólogo - emulti (1), terapeuta ocupacional - educação (1), terapeuta ocupacional - emulti (1), agente de trânsito , agente fiscal de tributos (2), assistente administrativo (1), assistente administrativo - câmara municipal (10), assistente legislativo - câmara municipal (2), auxiliar de farmácia básica (10), condutor de ambulância (3), condutor de transporte escolar (3), condutor de transporte sanitário (1), cuidador de aluno (2), eletricista de iluminação pública (1), fiscal de obras e serviços urbanos (1), fiscal de vigilância sanitária (1), porteiro escolar (3), secretário escolar (1), técnico de enfermagem (3), técnico em saúde bucal (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços diversos - educação (13), auxiliar de serviços gerais - câmara municipal (1), coveiro (1), cozinheiro (4), cozinheiro - hospital (2), mecânico geral (1), motorista (4), operador de máquinas (4), pedreiro (2), podador (1) e tratorista (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 9.867,47. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG)

Inscrições de 13 de outubro a 12 de novembro pelo sitenovo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições até 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmAreia2026. Concurso com 195 vagas imediatas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10), coveiro (1), jardineiro (2), merendeira (10), motorista (15), motorista - sec. de educação (10), motorista ambulância (2), motorista ambulância - samu (2), operador de máquinas (4), pintor (1), vigilante (4), músico - clarinete (3), músico - sax alto (1), músico - bombardino (1), músico - trompete (1), músico - percussão (2), agente comunitário de saúde (5), agente de combate às endemias (6), agente de trânsito (2), auxiliar administrativo (9), eletricista (1), intérprete de libras (22), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem - ubs (2), técnico de enfermagem - sad (1), técnico de enfermagem - samu (2), técnico de laboratório (1), técnico de radiologia (2), assistente social (4), enfermeiro - hospital (6), enfermeiro - samu (9), enfermeiro - ubs (4), farmacêutico (2), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (2), médico auditor (1), médico dermatologista (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico ortopedista (1), médico plantonista (2), médico sad (1), médico do trabalho (1), médico ubs (5), médico urologista (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor anos iniciais - urbana (5), professor anos iniciais - rural (6), professor artes - urbana (1), professor artes - rural (1), professor aee - urbana (2), professor aee - rural (2), professor ciências - urbana (1), professor ciências - rural (1), professor educação física - urbana (1), professor educação física - rural (2), professor educação infantil - urbana (5), professor educação infantil - rural (6), professor geografia - urbana (1), professor geografia - rural (1), professor história - urbana (1), professor história - rural (1), professor inglês - urbana (1), professor inglês - rural (2), professor matemática - urbana (2), professor matemática - rural (2), professor português - urbana (2) e professor português - rural (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.782,72. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA (PB)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/pmcoxixola2026/. Concurso com 24 vagas imediatas para os cargos de gari (2), motorista cnh d (2), operador de máquina pesada (1), vigilante noturno (2), assistente social educacional (1), educador físico (1), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral diarista (1), nutricionista (2), odontólogo (2), psicólogo (1), psicólogo - centro des infantil (1), psicólogo educacional (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 50 vagas, sendo 30 imediatas e 20 de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 3.763,26. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA (PR)

Inscrições de 7 de outubro até 5 de novembro pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 49 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de analista administrativo (5 ), analista de finanças (5 ), assistente social (3 ), auditor fiscal de tributos municipais (10), contador (10 ) e engenheiro civil (30 ). Salário: R$ 4.333,71 a R$ 14.117,18 (acrescidos de 30% de Gratificação Técnica). Taxa: R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (RN)

Inscrições de 13 de outubro até 12 de novembro pelo site www.comperve.ufrn.br. Concurso com 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva (33) para os cargos de nível superior de consultor legislativo em processo legislativo (1), consultor legislativo financeiro-orçamentário (1 vaga), analista de gestão documental (1), analista de comunicação (1 vaga), analista de tecnologia da informação (1), revisor de textos (1) e jornalista (1). Salário: R$ 6.624,55 a R$ 8.810,69. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL HOLAMBRA (SP)

Inscrições de 6 de outubro até 5 de novembro pelo site www.glconsultoria.com.br. Concurso com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de arquiteto, assistente social, contador, diretor de escola , engenheiro civil e terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.703,27 a R$ 5.136,15. Taxa: R$ 18,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 144 vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos, incluindo Professor de Artes (3), Assistente Social (9), Enfermeiro (9), Guarda Civil Municipal (8) e Técnico em Enfermagem (6). Salário: R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 (com cargos de magistério recebendo R$ 4.425,17). Taxa: R$ 125 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FERNANDO (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 22 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (1), Professor de Letras (1), Professor de Matemática (1), Professor de Pedagogia (10), Assistente Social (1), Psicólogo (1), Agente Arrecadador (2), Agente Ambiental (1) e Cozinheiro (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.101,05. Taxa: R$ 85 a R$ 140.

PREFEITURA DE ACARI (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de Professor Nível I (13), Professor Nível II - Educação Física (1), Professor Nível II - Língua Portuguesa (1), Auditor de Controle Interno (1), Psicopedagogo (1), Agente Administrativo (1) e Agente Comunitário de Saúde (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.847,97. Taxa: R$ 125 a R$ 140.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 23 de outubro pelo site https://sigrh.ufrn.br. Concurso com 15 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do magistério superior (15), distribuídas entre as áreas de internato em medicina de urgência com atuação em unidades de pronto atendimento/upas (1), ensino de história (1), criptografia e governança (1), engenharia de segurança cibernética (1), defesa cibernética (1), biologia celular e molecular e biofísica (1), estado, sociedade e políticas públicas, metodologia da produção científica, fundamentos e recursos terapêuticos ocupacionais (1), funcionalidade do corpo humano (1), fisioterapia cardiovascular e respiratória e fisiologia do exercício (1), administração e marketing (1), aprendizado de máquina (2), segurança de dados e redes de computadores (1), ia generativa (1) e algoritmos, otimização, grafos e redes complexas (1). Salário: R$ 6.341,74 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 180 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 5 de novembro pelo site https://sigrh.ufrn.br. Concurso com 9 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (9), distribuídas entre as áreas de computação cognitiva e inteligência artificial (1), inteligência computacional (1), inovação tecnológica em inteligência artificial (1), geografia (1), matemática (1), teoria da música (1), produção musical (1), fundamentos de enfermagem nos ciclos de vida (1) e enfermagem em saúde coletiva com ênfase em saúde e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 7.973,94 a R$ 14.928,96. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (BA)

Inscrições até 29 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 148 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de técnico-administrativo em educação de nível médio - classe d (106) e nível superior - classe e (42), distribuídas entre as áreas de assistente em administração (94), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (1), técnico de laboratório/química (2), técnico de laboratório/refrigeração e climatização (1), técnico de tecnologia da informação (4), técnico de laboratório/análises clínicas (1), administrador (5), analista de tecnologia da informação (1), arquiteto urbanista (2), bibliotecário/documentalista (4), contador (2), enfermeiro/área (2), engenheiro civil (1), médico/generalista (3), médico/psiquiatra (2), médico/cardiologista (1), médico/dermatologista (1), médico veterinário – área: patologia veterinária e patologia clínica veterinária (1), músico/trompete (1), músico/trombone (1), pedagogo/área (1), terapeuta ocupacional (2), médico/ginecologia e obstetrícia (1), médico/pediatra (1) e médico/cirurgia geral (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (CE)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 65 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do magistério superior (65), distribuídas entre as áreas de genômica e conservação de polinizadores (1), biotecnologia industrial (1), estatística e matemática aplicada (1), física do estado sólido experimental (1), arte rupestre (1), bioarqueologia (1), teoria e história da arqueologia (1), métodos e técnicas de pesquisa arqueológica (1), hidráulica e manejo de bacias hidrográficas (1), ciência e tecnologia de alimentos (1), literaturas de língua inglesa e língua inglesa (1), libras e suas literaturas (2), linguística da língua portuguesa (1), tradução e interpretação (2), eletrônica de potência e acionamento de máquinas elétricas (1), expressão gráfica aplicada a projetos em engenharia (egap) (1), direito civil (parte geral e direito das coisas) (1), finanças (1), contabilidade avançada e tributária (1), estrutura da educação (1), libras e fundamentos da eei, desenvolvimento humano e processos de ensino e aprendizagem (1), saberes e práticas pedagógicas na educação especial inclusiva (4), periodontia/clínica (1), fisiologia (1), geoquímica marinha (1), recursos hídricos: hidrologia e modelagem de recursos hídricos (1), língua e literatura latina (2), língua e literatura grega (2), administração, economia, negócios digitais e gestão de tecnologia da informação (1), algoritmos e linguagens de programação (1), libras e educação inclusiva (1), pedagogia do teatro e direção teatral (1), pedagogias do teatro e prática teatral em interpretação (1), voz e atuação (1), aprendizado de máquina e visão computacional (1), cibersegurança (1), criptografia (1), engenharia de software seguro (1), forense digital (1), processamento de dados em larga escala e operações de aprendizado de máquina (mlops) (1), processamento de linguagem natural (1), sistemas de informação (1), arquitetura de computadores, microcontroladores e sistemas embarcados (1), cálculo, álgebra linear e equações diferenciais (1), circuitos, eletrônica e sistemas digitais (1), materiais e fabricação (1), programação e sistemas operacionais (1), sinais, sistemas, controle e automação (1), clínica odontológica / endodontia (1), controle e automação (2), bases da cirurgia e da anestesia/plástica/emergências médicas/internato (1), traumato-ortopedia / internato (1), clínica médica/pneumologia/semiologia (2), patologia geral (2) e pneumologia / clínica médica / internato em clínica médica (1). Salário: R$ 3.518,45 a R$ 13.753,96. Taxa: R$ 290 a R$ 395.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 20 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente de aluno (três vagas), assistente em administração (20 vagas), técnico de laboratório/área: ciências (uma vaga), técnico de tecnologia da informação (quatro vagas), técnico em agropecuária (uma vaga), técnico em contabilidade (uma vaga), técnico em enfermagem (quatro vagas), administrador (duas vagas), analista de tecnologia da informação (duas vagas), arquiteto e urbanista (uma vaga), assistente social (uma vaga), auditor (cinco vagas), bibliotecário-documentalista (duas vagas), contador (duas vagas), engenheiro civil (uma vaga), engenheiro eletricista (uma vaga), nutricionista (duas vagas), psicólogo (uma vaga), técnico em assuntos educacionais (10 vagas) e tecnólogo formação/área: gestão pública (uma vaga). Salário: R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 e R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 29 de outubro pelo site concursopublico.ifap.edu.br/concurso/. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente em administração (três vagas), técnico de tecnologia da informação (uma vaga), técnico de laboratório/área: mineração (uma vaga), técnico de laboratório/área: alimentos (uma vaga), técnico de laboratório/área: publicidade e propaganda (uma vaga), analista de tecnologia da informação (seis vagas), médico/área (quatro vagas), enfermeiro/área (três vagas), médico veterinário (duas vagas) e zootecnista (uma vaga). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 90 e R$ 120.



INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso com 35 vagas para o cargo de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas (uma vaga), design gráfico (quatro vagas), educação especial (duas vagas), eletrônica (cinco vagas), energias (uma vaga), engenharia de produção (uma vaga), humanidades (uma vaga), informática (18 vagas), pedagogia (sete vagas), produção de áudio e vídeo (três vagas) e segurança do trabalho (duas vagas). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 (composto pelo vencimento básico de R$ 6.397,19 acrescido de retribuição por titulação que varia de R$ 639,72 a R$ 7.356,77). Taxa: R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://forms.gle/aQggXhyyFkoxAtN3A. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor substituto - direito. Salário: R$ 4.478,03 a R$ 8.340,43. Taxa: gratuita.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 19 de outubro pelo site portal.concursos.ifmg.edu.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor substituto - eletroeletrônica. Salário: R$ 6.731,27 a R$ 12.536,98. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE IZAMAR MILIDIU DA SILVA INSTITUTO - IMS

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso com 5 vaga para o cargo de residente em dermatologia. Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 850.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG) / HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso 93 vagas para programas de residência médica com entrada direta: anestesiologia (6 vagas); cirurgia geral (4 vagas); clínica médica (12 vagas, sendo 1 reservada para serviço militar); ginecologia e obstetrícia (6 vagas); neurocirurgia (1 vaga); neurologia (4 vagas); oftalmologia (4 vagas); ortopedia e traumatologia (4 vagas); otorrinolaringologia (1 vaga); pediatria (7 vagas); psiquiatria (7 vagas); radiologia e diagnóstico por imagem (2 vagas). programas de residência médica com entrada com pré-requisito: cardiologia (2 vagas); cirurgia do aparelho digestivo (2 vagas); cirurgia plástica (1 vaga); cirurgia torácica (1 vaga); cirurgia vascular (3 vagas); coloproctologia (1 vaga); ecocardiografia (1 vaga); endocrinologia e metabologia (3 vagas); endoscopia respiratória (1 vaga); gastroenterologia (3 vagas); geriatria (4 vagas); mastologia (2 vagas); medicina intensiva pediátrica (1 vaga); medicina paliativa (2 vagas); nefrologia (1 vaga); nutrologia (2 vagas); reumatologia (3 vagas); urologia (2 vagas). Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 220.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL (IPSM)

Inscrições até 30 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vaga para o cargo de analista em gestão previdenciária (7 vagas + 1 vaga para pcd); analista previdenciário - direito (2 vagas + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário - administrador (4 vagas + 1 vaga para pcd); analista previdenciário - ti (1 vaga + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário - psicólogo (1 vaga + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário - assistente social (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd); médico (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd). Salário: R$ 2.604,58 a R$ 5.185,46. Taxa: R$ 89.

INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO - SC

Inscrições até 14 de outubro pelo site www.institutodom.com. Concurso com 12 vaga para o cargo de artesão (1 vaga) técnico em sonorização e iluminação (1 vaga); agente cultural ii - curadoria (1 vaga); agente cultural ii - planejamento cultural (1 vaga); agente cultural iii - dança - ballet clássico (1 vaga); agente cultural iii - dança - danças urbanas (1 vaga); agente cultural iii - teatro (1 vaga); agente cultural iii - artes - pintura (1 vaga); agente cultural iii - artes - desenho (1 vaga); agente cultural iii - música - bateria e percussão (1 vaga); agente cultural iii - música - musicalização infantil (1 vaga); agente cultural iii - música - piano/teclado (1 vaga); agente cultural iii - música - violino e viola clássica (1 vaga). Salário: R$2.927,53 a R$ 5.855,06. Taxa: R$ 80 a R$100.