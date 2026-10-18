Confira lista com 60 concursos abertos e 8.432 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 60 concursos e 8.432 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal não há concursos abertos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 291 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 2.998 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 176 postos vagos. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 2.749 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 1.752 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 175 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 239 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Não há concursos abertos



NACIONAIS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inscrições de 15 de outubro a 17 de novembro pelo site concursos/cd_26_analista. Concurso com 66 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista legislativo nas especialidades de comunicação social/área: divulgação institucional (9), comunicação social/área: jornalismo (23), comunicação social área: relações públicas (12), documentação e informação legislativa/área: arquivologia (11 vagas), documentação e informação legislativa/área: biblioteconomia (10), engenheiro/área: engenharia civil (10), engenheiro/área: engenharia elétrica (2), engenheiro/área: engenharia eletrônica/telecomunicações (8), engenheiro/área: engenharia mecânica (2), museólogo (6) e registro e redação (25). Salário: R$ 32.070,88. Taxa: R$ 130.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Inscrições até 4 de novembro pelo site bit.ly/cgu26-cebraspe. Concurso com 54 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor federal de finanças e controle – especialidade: auditoria (vinte vagas para o órgão central e cadastro reserva para unidades regionais), auditor federal de finanças e controle – especialidade: tecnologia da informação — ciência de dados (dez vagas), auditor federal de finanças e controle – especialidade: tecnologia da informação — infraestrutura de ti (dez vagas) e auditor federal de finanças e controle —— especialidade: tecnologia da informação — desenvolvimento de sistemas (dez vagas). Salário: R$ 20.000. Taxa: R$ 170.

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/ concurso 171 vagas distribuídas entre as áreas médica (11), saúde (17), apoio à saúde (30), técnica (73), técnica — magistério (15) e engenharia (25). o 2º distrito naval conta com (24), divididas entre a área médica (6) e demais áreas (18) o 3º distrito naval oferece (35) , distribuídas nas áreas de saúde, apoio à saúde, técnica, engenharia e técnica — magistério. o 4º distrito naval dispõe de (25) divididas entre a área médica (3) e demais áreas (22). o 5º distrito naval (27), distribuídas nas áreas médica (5), técnica (8), técnica — magistério (4), saúde (1), apoio à saúde (7) e engenharia (2). o 6º distrito naval apresenta (16) divididas entre as áreas médica (8), apoio à saúde (3), técnica (4) e engenharia (1). o 7º distrito naval conta com (17), distribuídas nas áreas de saúde (1), apoio à saúde (2), técnica (10), técnica — magistério (2 ) e engenharia (2). o 8º distrito naval oferece 34 totais para cargos técnicos, de engenharia, apoio à saúde e magistério. o 9º distrito naval disponibiliza (23) distribuídas entre as áreas de saúde (1), apoio à saúde (2), técnica (11), técnica — magistério (6) e engenharia (3). salário: R$ 3.601,69 a R$ 10.324,24. taxa: R$70 a R$150

CENTRo-OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO GOIÁS

Inscrições até 6 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 16 vagas para os cargos de técnico de controle externo — especialidade: técnico administrativo (6) e técnico de controle externo — especialidade: tecnologia da informação (10). Salário: R$ 11.862,19. Taxa: R$ 100 (nível médio)

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação (1163). Salário: R$3.070,76 a R$4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 22 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 31 vagas, sendo 6 imediatas e 25 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da receita municipal (6). Salário: R$ 4.809 (mais vantagens). Taxa: R$ 290.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GO)

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.unirv.edu.br. Concurso com 8 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente municipal de trânsito (5) e vistoriador de veículos (3). Salário: R$ 3.254,89 a R$ 3.588,55. Taxa: R$ 190 a R$ 290.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 22 de outubro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 146 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo; auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 3.010 a R$ 18.000. Taxa: R$ 47 (nível médio/técnico) e R$ 47,50 (nível superior).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ

Inscrições até 9 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo; auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13ª REGIÃO (CRECI—ES)

Inscrições até 10 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3049/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de suporte técnico (pst)—assistente administrativo (7), profissional de suporte técnico (pst)—assistente especializado (1), profissional de suporte técnico (pst)—assistente de t.i. (1), profissional analista superior (pas)—agente fiscal (3), profissional analista superior (pas)— analista de t.i. (1), profissional analista superior (pas)—especialista (administrativo) (1), profissional analista superior (pas)—especialista (contas a pagar) (1), profissional analista superior (pas)—especialista (recursos humanos) (1), profissional analista superior (pas)—especialista (serviços contábeis) (1) e profissional analista superior (pas)—especialista (serviços jurídicos) (3). Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 66 (nível médio) e R$ 68 ( nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 22ª REGIÃO (ES)

Inscrições até 20 de outubro pelo site ibade.org.br. Concurso com 2 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado I (1), contador I (1) e analista administrativo I . Salário: R$ 5.000 a R$ 5.500. Taxa: R$90.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 3 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas —— orçamento e finanças públicas (20), analista em planejamento, orçamento e finanças públicas — contabilidade pública (20) e analista em planejamento, orçamento e finanças públicas — ciências de dados e tecnologia da informação (20). Salário: R$ 11.359,50. Taxa: R$ 150 (ensino superior).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria — sem especialidade (2), analista da defensoria — assistente jurídico (4), analista da defensoria — auditor interno (1), analista da defensoria — desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria — psicólogo (1), analista da defensoria — assistente social (1), analista da defensoria — suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria — segurança da informação (1) e analista da defensoria — sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 (ensino médio ) e R$ 123 (ensino superior ).

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Inscrições até 19 de outubro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com 396 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de delegado de polícia civil (102) e oficial investigador de polícia civil (294). Salário: R$ 7.327,04 a R$ 31.439,06. Taxa: R$ 150 (oficial investigador de polícia civil) e R$ 200 (delegado de polícia civil).

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 570 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (510) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (60). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 1.320 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (1.250) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (70). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO — PARÁ E AMAPÁ

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário — área judiciária, analista judiciário — oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário — área administrativa, analista judiciário — tecnologia da informação, analista judiciário — contabilidade, analista judiciário — estatística, analista judiciário — comunicação social, analista judiciário — arquitetura, analista judiciário — arquivologia, analista judiciário — biblioteconomia, analista judiciário — enfermagem, analista judiciário — engenharia civil, analista judiciário — engenharia elétrica, analista judiciário — engenharia segurança do trabalho, analista judiciário — medicina, analista judiciário — médico do trabalho, analista judiciário — odontologia, analista judiciário — psicologia, analista judiciário — serviço social, analista judiciário — história, técnico judiciário — área administrativa, técnico judiciário — enfermagem, técnico judiciário — tecnologia da informação e técnico judiciário — agente da polícia judicial. Salário: R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA – CSDPE—PB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria — sem especialidade (9), analista da defensoria — assistente jurídico (4), analista da defensoria — auditor interno (1), analista da defensoria — desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria — psicólogo (1), analista da defensoria — assistente social (1), analista da defensoria — suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria — segurança da informação (1) e analista da defensoria — sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (BA)

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com provimento de 50 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 10.860,62. Taxa: R$ 220.

EMATER—MG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/ . Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 vagas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas reservadas para pessoas negras. Salário: R$ 7.912,17 (inicial para Cadete do 1º Ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2º Tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em Direito).

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (AL)

Inscrições até 21 de outubro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_al_26. Concurso com 100 vagas, sendo 40 imediatas e 60 de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual (40). Salário: R$ 25.270,68. Taxa: R$ 300.

COLÉGIO PEDRO II (RJ)

Inscrições até 22 de outubro pelo site dhui.cp2.g12.br. Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor Substituto nas áreas de Administração, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Espanhol, Física, História, Inglês, Português e Literaturas de Língua Portuguesa e Informática Educativa. Salário: R$ 3.198,59 a R$ 8.340,32 (conforme titulação e regime de 20h ou 40h semanais). Taxa: R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Inscrições até 11 de novembro pelo site http://www.concursosfcc.com.br. Concurso com 70 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo. Salário: R$ 29.716 a R$ 34.156,32. Taxa: R$ 250.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA (SC)

Inscrições até 20 de novembro pelo site www.aprendersc.srv.br. Concurso com formação de cadastro reserva para os cargos de professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, profissional de apoio escolar e profissional de educação física. Salário: R$ 3.242 a R$ 3.845,63. Taxa: R$ 30 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio) e R$ 80 (nível superior).

PREFEITURA DE ARACATI (CE)

Inscrições até 6 de novembro pelo site centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 127 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor fiscal (7), arquiteto (3), assistente social (10), engenheiro elétrico (1), engenheiro civil (2), fiscal ambiental (5), fonoaudiólogo (5), médico veterinário (2), nutricionista (6), psicólogo (10), psicopedagogo(2), terapeuta aba (5), terapeuta ocupacional (5), fisioterapeuta (4), vigilante sanitário (10) e auxiliar de serviço (50) . Salário: R$ 1.518 a R$ 5.431. Taxa: R$ 120 (nível fundamental e médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CATU (BA)

Inscrições até 30 de outubro pelo site passaportepdh.com.br/. Concurso com 190 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (5), assistente administrativo (12), assistente social (3), biomédico (1), coordenador pedagógico (14), enfermeiro (5), fiscal de meio ambiente (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), professor especialista (arte) (3), professor cultura digital (3), professor especialista (educação física) (3), professor especialista (língua inglesa) (3), professor especialista (língua portuguesa) (10), professor especialista em ciências exatas (matemática) (3), professor especialista em ciências humanas (geografia) (12), professor especialista em ciências humanas (história) (6), professor especialista em ciências da natureza (ciências) (6), pedagogo educação infantil (26), professor ensino fundamental séries iniciais (55), professor de atendimento educacional especializado aee (6), psicólogo educacional (2) e terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.690,16 Taxa: R$ 65 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL—REI (MG)

Inscrições até 12 de novembro pelo site novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições até 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Inscrições até 21 de outubro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 50 vagas, sendo 30 imediatas e 20 de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Municipal. Salário: R$ 3.763,26. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA (PR)

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 49 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de analista administrativo (5 ), analista de finanças (5 ), assistente social (3 ), auditor fiscal de tributos municipais (10), contador (10 ) e engenheiro civil (30 ). Salário: R$ 4.333,71 a R$ 14.117,18 (acrescidos de 30% de Gratificação Técnica). Taxa: R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (RN)

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.comperve.ufrn.br. Concurso com 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva (33) para os cargos de nível superior de consultor legislativo em processo legislativo (1), consultor legislativo financeiro-orçamentário (1 vaga), analista de gestão documental (1), analista de comunicação (1 vaga), analista de tecnologia da informação (1), revisor de textos (1) e jornalista (1). Salário: R$ 6.624,55 a R$ 8.810,69. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL HOLAMBRA (SP)

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.glconsultoria.com.br. Concurso com 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de arquiteto, assistente social, contador, diretor de escola , engenheiro civil e terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.703,27 a R$ 5.136,15. Taxa: R$ 18,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 144 vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos, incluindo Professor de Artes (3), Assistente Social (9), Enfermeiro (9), Guarda Civil Municipal (8) e Técnico em Enfermagem (6). Salário: R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 (com cargos de magistério recebendo R$ 4.425,17). Taxa: R$ 125 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FERNANDO (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 22 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (1), Professor de Letras (1), Professor de Matemática (1), Professor de Pedagogia (10), Assistente Social (1), Psicólogo (1), Agente Arrecadador (2), Agente Ambiental (1) e Cozinheiro (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.101,05. Taxa: R$ 85 a R$ 140.

PREFEITURA DE ACARI (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de Professor Nível I (13), Professor Nível II — Educação Física (1), Professor Nível II — Língua Portuguesa (1), Auditor de Controle Interno (1), Psicopedagogo (1), Agente Administrativo (1) e Agente Comunitário de Saúde (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.847,97. Taxa: R$ 125 a R$ 140.

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA (SP)

Inscrições até 20 de outubro pelo site indepac.selecao.net.br. Concurso com 13 vagas para início imediato e formação de cadastro reserva para os cargos de Jardineiro , Administrador de Cemitério , Agente Administrativo , Agente Comunitário de Saúde , Agente Social , Auxiliar de Almoxarife , Auxiliar de Cozinha (1), Auxiliar de Dentista , Cuidador Social , Eletricista , Fiscal de Posturas (1), Fiscal de Rendas (1), Merendeira (1), Motorista , Operador da Usina de Leite (1), Porteiro , Serviços Gerais III (1), Técnico de Enfermagem (4), Vigia , Almoxarife , Assistente Social , Cirurgião Dentista , Contador , Enfermeiro Padrão (4), Farmacêutico/Bioquímico , Fisioterapeuta , Médico (10 vagas ), Nutricionista , Procurador , Professor de Educação Básica I , Professor de Educação Física , Professor de Educação Infantil , Psicólogo , Tecnólogo em RX , Terapeuta Ocupacional e Tesoureiro . Salário: R$ 1.708,81 a R$ 10.171,75 (ou R$ 1.528,86 por plantão). Taxa: R$ 70 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de nível médio/técnico e superior. Salário: R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57 . Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JABORANDI/SP

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.glconsultoria.com.br. Concurso com 31 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de motorista (11 ), agente de desenvolvimento infanto-juvenil (10 ), analista de gestão e políticas públicas (1 ), técnico de enfermagem (1 ), especialista de gestão e políticas públicas (1 ), professor de educação básica I (3 ), professor de educação básica II — educação especial (1 ), professor de educação básica II — educação física (1 ), professor de educação básica II — geografia (1 ), professor de educação básica II — informática (1 ), além de cadastro de reserva para diversos outros cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 5.325,60 . Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE SOBRAL/CE

Inscrições até 16 de outubro pelo site eduforma.org.br. Processo seletivo destinado exclusivamente à cadastro de reserva para o cargo de professor em diversas áreas de atuação. Salário: R$ 26,67 por hora—atividade. Taxa: gratuita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.ibamsp—concursos.org.br. Concurso com 28 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de fiscal de obras (1), fiscal de saúde pública (1), desenhista projetista (1), topógrafo (1), auxiliar de serviços gerais (1), coveiro (1), pedreiro (2), pintor (1), operador de trator agrícola (2), operador de máquina pesada (2), fiscal de trânsito de 3ª classe (3), salva—vidas (1), técnico em enfermagem do trabalho (1), analista de compras e licitações (2), analista técnico jurídico (3), arquivista (1), bibliotecário (1), educador social (1), gestor de contratos (1), procurador jurídico (1), além de cadastro de reserva para fiscal de comércio, serviços e tributos , fiscal de meio ambiente e agente de apoio ao canil . Salário: R$ 1.767,20 a R$ 9.717,96 (mais auxílio alimentação de R$ 1.000). Taxa: R$ 57,50 a R$ 119.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 100 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), coveiro (1), motorista (2), operador de máquinas leves (2), operador de máquinas pesadas (1), vigia (20), agente administrativo (30), auxiliar de serviços urbanos (9), técnico em enfermagem (10), assistente social (2), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), nutricionista (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.543,83. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES

Inscrições até 30 de outubro pelo site idesg.org.br. Concurso com 55 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de professor NMM — PA — Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (36), professor NMM — PA — Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor — NSM — PB — Educação Física (3), professor — NSM — PB — Arte (2) e professor pedagogo — NSM—PP — Pedagogo (9). Salário: R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES

Inscrições pelo site www.institutoselecao.org.br. Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para os cargos de motorista — programas sociais, agente de suporte operacional (limpeza pública), cuidador, monitor de transporte escolar, auxiliar administrativo — programas sociais, orientador social — programas sociais, digitador do cadastro único — programas sociais, assistente social — programa municipal de educação especial, psicólogo — programa municipal de educação especial, assistente social — programas sociais, psicólogo programas sociais, professor A — DT (educação infantil/ensino fundamental — séries iniciais), professor A — DT (libras), professor A — DT (braile), professor A — DT — sala de aee, professor B — DT artes, professor B — DT ciências, professor B — DT educação física, professor B — DT ensino religioso, professor B — DT geografia, professor B – DT história, professor B — DT inglês, professor B — DT língua portuguesa, professor B — DT matemática, pedagogo — DT, psicopedagogo — programa municipal de educação especial, nutricionista — programas sociais, técnico em meio ambiente — proesam, técnico em florestas – proesam, educador físico, agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias e auxiliar de saúde bucal. Salário:R$ 1.212,79 a R$ 4.784,73 Taxa: R$ 40 a R$ 85.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 23 de outubro pelo site sigrh.ufrn.br. Concurso com 15 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do magistério superior (15), distribuídas entre as áreas de internato em medicina de urgência com atuação em unidades de pronto atendimento/upas (1), ensino de história (1), criptografia e governança (1), engenharia de segurança cibernética (1), defesa cibernética (1), biologia celular e molecular e biofísica (1), estado, sociedade e políticas públicas, metodologia da produção científica, fundamentos e recursos terapêuticos ocupacionais (1), funcionalidade do corpo humano (1), fisioterapia cardiovascular e respiratória e fisiologia do exercício (1), administração e marketing (1), aprendizado de máquina (2), segurança de dados e redes de computadores (1), ia generativa (1) e algoritmos, otimização, grafos e redes complexas (1). Salário: R$ 6.341,74 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 180 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 5 de novembro pelo site sigrh.ufrn.br. Concurso com 9 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (9), distribuídas entre as áreas de computação cognitiva e inteligência artificial (1), inteligência computacional (1), inovação tecnológica em inteligência artificial (1), geografia (1), matemática (1), teoria da música (1), produção musical (1), fundamentos de enfermagem nos ciclos de vida (1) e enfermagem em saúde coletiva com ênfase em saúde e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 7.973,94 a R$ 14.928,96. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (BA)

Inscrições até 29 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 148 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de técnico-administrativo em educação de nível médio — classe d (106) e nível superior — classe e (42), distribuídas entre as áreas de assistente em administração (94), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (1), técnico de laboratório/química (2), técnico de laboratório/refrigeração e climatização (1), técnico de tecnologia da informação (4), técnico de laboratório/análises clínicas (1), administrador (5), analista de tecnologia da informação (1), arquiteto urbanista (2), bibliotecário/documentalista (4), contador (2), enfermeiro/área (2), engenheiro civil (1), médico/generalista (3), médico/psiquiatra (2), médico/cardiologista (1), médico/dermatologista (1), médico veterinário – área: patologia veterinária e patologia clínica veterinária (1), músico/trompete (1), músico/trombone (1), pedagogo/área (1), terapeuta ocupacional (2), médico/ginecologia e obstetrícia (1), médico/pediatra (1) e médico/cirurgia geral (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (PE)

Inscrições até 2 de novembro pelo site http://www.upenet.com.br. Concurso com 2 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de advogado (2), distribuídas entre as áreas de Petrolina (1) e Região Metropolitana do Recife — RMR (1). Salário: R$ 4.165,25. Taxa: R$ 280.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 20 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 65 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente de aluno (3), assistente em administração (20), técnico de laboratório/área: ciências (1), técnico de tecnologia da informação (4), técnico em agropecuária (1), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (4), administrador (2), analista de tecnologia da informação (2), arquiteto e urbanista (1), assistente social (1), auditor (5), bibliotecário-documentalista (2), contador (2), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), nutricionista (2), psicólogo (1), técnico em assuntos educacionais (10) e tecnólogo formação/área: gestão pública (1). Salário: R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 e R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 29 de outubro pelo site concursopublico.ifap.edu.br/concurso/. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente em administração (3), técnico de tecnologia da informação (1), técnico de laboratório/área: mineração (1), técnico de laboratório/área: alimentos (1), técnico de laboratório/área: publicidade e propaganda (1), analista de tecnologia da informação (6), médico/área (4), enfermeiro/área (3), médico veterinário (2) e zootecnista (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 90 e R$ 120.



INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso com 35 vagas para o cargo de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas (1), design gráfico (quatro vagas), educação especial (2), eletrônica (5), energias (1), engenharia de produção (1), humanidades (1), informática (18), pedagogia (7), produção de áudio e vídeo (3) e segurança do trabalho (2). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 . Taxa: R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 19 de outubro pelo site portal.concursos.ifmg.edu.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor substituto — eletroeletrônica. Salário: R$ 6.731,27 a R$ 12.536,98. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO DE PÓS—GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE IZAMAR MILIDIU DA SILVA INSTITUTO — IMS

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de residente em dermatologia. Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 850.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG) / HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso 93 vagas para programas de residência médica com entrada direta: anestesiologia (6); cirurgia geral (4); clínica médica (12); ginecologia e obstetrícia (6); neurocirurgia (1); neurologia (4); oftalmologia (4); ortopedia e traumatologia (4); otorrinolaringologia (1); pediatria (7); psiquiatria (7); radiologia e diagnóstico por imagem (2). programas de residência médica com entrada com pré-requisito: cardiologia (2); cirurgia do aparelho digestivo (2); cirurgia plástica (1); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (3); coloproctologia (1); ecocardiografia (1); endocrinologia e metabologia (3); endoscopia respiratória (1); gastroenterologia (3); geriatria (4); mastologia (2); medicina intensiva pediátrica (1); medicina paliativa (2); nefrologia (1); nutrologia (2); reumatologia (3); urologia (2). Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 220.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL (IPSM)

Inscrições até 30 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vaga para o cargo de analista em gestão previdenciária (7 vagas + 1 vaga para pcd); analista previdenciário — direito (2 vagas + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário — administrador (4 vagas + 1 vaga para pcd); analista previdenciário — ti (1 vaga + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário — psicólogo (1 vaga + cadastro reserva para pcd); analista previdenciário — assistente social (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd); médico (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd). Salário: R$ 2.604,58 a R$ 5.185,46. Taxa: R$ 89.