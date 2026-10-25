Confira lista com 55 concursos abertos e 8.504 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 55 concursos e 8.504 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, não há concursos abertos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 291 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há quatro seleções abertas com 2.984 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são três concursos com 41 postos vagos. Há ainda 15 seleções de concursos estaduais com 2.863 vagas. Já para os municipais, há 20 concursos e 1.893 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 161 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 271 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Não há concursos.



NACIONAIS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursos/cd_26_analista. Concurso com 66 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista legislativo nas especialidades de comunicação social/área: divulgação institucional (9), comunicação social/área: jornalismo (23), comunicação social área: relações públicas (12), documentação e informação legislativa/área: arquivologia (11 vagas), documentação e informação legislativa/área: biblioteconomia (10), engenheiro/área: engenharia civil (10), engenheiro/área: engenharia elétrica (2), engenheiro/área: engenharia eletrônica/telecomunicações (8), engenheiro/área: engenharia mecânica (2), museólogo (6) e registro e redação (25). Salário: R$ 32.070,88. Taxa: R$ 130.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Inscrições até 4 de novembro pelo site bit.ly/cgu26—cebraspe. Concurso com 54 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor federal de finanças e controle — especialidade: auditoria (vinte vagas para o órgão central e cadastro reserva para unidades regionais), auditor federal de finanças e controle — especialidade: tecnologia da informação ciência de dados (10 vagas), auditor federal de finanças e controle — especialidade: tecnologia da informação infraestrutura de TI (10 vagas) e auditor federal de finanças e controle especialidade: tecnologia da informação desenvolvimento de sistemas (10 vagas). Salário: R$ 20.000. Taxa: R$ 170.

MARINHA DO BRASIL – SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro, pelo site www.rm2marinha.com.br/ concurso 171 vagas distribuídas entre as áreas médica (11), saúde (17), apoio à saúde (30), técnica (73), técnica magistério (15) e engenharia (25). o 2º distrito naval conta com (24), divididas entre a área médica (6) e demais áreas (18) o 3º distrito naval oferece (35) , distribuídas nas áreas de saúde, apoio à saúde, técnica, engenharia e técnica magistério. o 4º distrito naval dispõe de (25) divididas entre a área médica (3) e demais áreas (22). o 5º distrito naval (27), distribuídas nas áreas médica (5), técnica (8), técnica magistério (4), saúde (1), apoio à saúde (7) e engenharia (2). o 6º distrito naval apresenta (16) divididas entre as áreas médica (8), apoio à saúde (3), técnica (4) e engenharia (1). O 7º distrito naval conta com (17), distribuídas nas áreas de saúde (1), apoio à saúde (2), técnica (10), técnica magistério (2 ) e engenharia (2). o 8º distrito naval oferece 34 totais para cargos técnicos, de engenharia, apoio à saúde e magistério. O 9º distrito naval disponibiliza (23) distribuídas entre as áreas de saúde (1), apoio à saúde (2), técnica (11), técnica magistério (6) e engenharia (3). salário: R$ 3.601,69 a R$ 10.324,24. taxa: R$ 70 a R$150

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/psabdi, até as 18h do dia 10 de novembro de 2026. O certame oferece 20 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista de Produtividade e Inovação (API), de nível superior, distribuídas entre os perfis de API — Contabilidade (2 vagas imediatas + 8 CR), API — Administrativo (2 vagas imediatas + 24 CR), API - Analista de Dados (2 vagas imediatas + 16 CR), API — Produtividade Industrial (6 vagas imediatas + 48 CR), API — Desenvolvimento de TI (2 vagas imediatas + 16 CR), API — Infraestrutura e Operação (2 vagas imediatas + 16 CR), API Jurídico (2 vagas imediatas + 16 CR), API — Gestão de Pessoas (1 vaga imediata + 8 CR) e API — Comunicação e Marketing (1 vaga imediata + 8 CR). O salário para todos os perfis é de R$ 16.034,70, com jornada semanal de 40 horas, e a taxa de inscrição é de R$ 100,00.

CENTRO—OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO GOIÁS

Inscrições até 6 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 16 vagas para os cargos de técnico de controle externo especialidade: técnico administrativo (6) e técnico de controle externo especialidade: tecnologia da informação (10). Salário: R$ 11.862,19. Taxa: R$ 100 (nível médio)

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação (1163). Salário: R$3.070,76 a R$4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ

Inscrições até 9 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo; auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13ª REGIÃO (CRECIES)

Inscrições até 10 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3049/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de suporte técnico (pst)assistente administrativo (7), profissional de suporte técnico (pst)assistente especializado (1), profissional de suporte técnico (pst)assistente de t.i. (1), profissional analista superior (pas)agente fiscal (3), profissional analista superior (pas) analista de t.i. (1), profissional analista superior (pas)especialista (administrativo) (1), profissional analista superior (pas)especialista (contas a pagar) (1), profissional analista superior (pas)especialista (recursos humanos) (1), profissional analista superior (pas)especialista (serviços contábeis) (1) e profissional analista superior (pas)especialista (serviços jurídicos) (3). Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 66 (nível médio) e R$ 68 ( nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO

Inscrições até 21 de outubro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3071/. Concurso com 11 vagas efetivas e formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico — Agente Fiscal (2), Técnico — Assistente Administrativo (6), Analista — Advogado , Analista — Analista de Tecnologia da Informação , Analista — Contador, Analista — Fiscal Biólogo (1), Especialista — Arquivista (1) e Especialista — Recursos Humanos (1). Salário: R$ 3.399,52 a R$ 7.181,50. Taxa: R$ 85 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

LOCAIS ESTADUAIS

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 3 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 60 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas orçamento e finanças públicas (20), analista em planejamento, orçamento e finanças públicas contabilidade pública (20) e analista em planejamento, orçamento e finanças públicas ciências de dados e tecnologia da informação (20). Salário: R$ 11.359,50. Taxa: R$ 150 (ensino superior).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria sem especialidade (2), analista da defensoria assistente jurídico (4), analista da defensoria auditor interno (1), analista da defensoria desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria psicólogo (1), analista da defensoria assistente social (1), analista da defensoria suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria segurança da informação (1) e analista da defensoria sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 (ensino médio ) e R$ 123 (ensino superior ).

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 570 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (510) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (60). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 1.320 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de soldado do corpo de bombeiros militar (1.250) e 2º tenente do corpo de bombeiros militar (70). Salário: R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 (soldado) e R$ 220 (2º tenente).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO PARÁ E AMAPÁ

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário área judiciária, analista judiciário oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário área administrativa, analista judiciário tecnologia da informação, analista judiciário contabilidade, analista judiciário estatística, analista judiciário comunicação social, analista judiciário arquitetura, analista judiciário arquivologia, analista judiciário biblioteconomia, analista judiciário enfermagem, analista judiciário engenharia civil, analista judiciário engenharia elétrica, analista judiciário engenharia segurança do trabalho, analista judiciário medicina, analista judiciário médico do trabalho, analista judiciário odontologia, analista judiciário psicologia, analista judiciário serviço social, analista judiciário história, técnico judiciário área administrativa, técnico judiciário enfermagem, técnico judiciário tecnologia da informação e técnico judiciário agente da polícia judicial. Salário: R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA – CSDPEPB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria sem especialidade (9), analista da defensoria assistente jurídico (4), analista da defensoria auditor interno (1), analista da defensoria desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria psicólogo (1), analista da defensoria assistente social (1), analista da defensoria suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria segurança da informação (1) e analista da defensoria sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (BA)

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com provimento de 50 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 10.860,62. Taxa: R$ 220.

EMATERMG (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de outubro pelo site fundep.selecao.net.br/informacoes/71/ . Processo para com 120 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo II; auxiliar técnico; extensionista agropecuário (niveis I e II); extensionista de bem estar social II; analista de sistemas; assistente técnico I. Salário: R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75. Taxa R$ 80 a R$ 100.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 vagas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas reservadas para pessoas negras. Salário: R$ 7.912,17 (inicial para Cadete do 1º Ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2º Tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em Direito).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Inscrições até 11 de novembro pelo site http://www.concursosfcc.com.br. Concurso com 70 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo. Salário: R$ 29.716 a R$ 34.156,32. Taxa: R$ 250.

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A

Inscrições até 9 de novembro pelo site www.ibfc.org.br. Processo seletivo com previsão de formação de cadastro de reserva (sem vagas imediatas), para os cargos de assistente social, bibliotecário, psicólogo e serviços de apoio administrativo 1 — assistente administrativo. Salário: R$ 2.279,72 a R$ 4.508,11. Taxa: R$ 71,17 a R$ 80,21.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (diversas áreas e especialidades, como área judiciária, área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras) e técnico judiciário (como área administrativa, enfermagem, tecnologia da informação, entre outras). Salário: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110 (ensino superior).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpb26. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário –- área judiciária (25), analista TI — desenvolvimento de sistemas (10), analista TI — banco de dados (1), analista TI — infraestrutura de TI (1), analista TI - gestão de governança de TI (2), analista TI — segurança da informação (2), analista TI - inteligência artificial (3), analista TI — ciência e análise de dados (1) e analista — contabilidade (5). Salário: R$ 7.526,14 (além de verbas indenizatórias de auxílio alimentação de R$ 2.200 e auxílio saúde de R$ 1.800. Taxa: R$ 120.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Inscrições até 16 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Processo com 500 vagas e formação de lista de suplência para o cargo de soldado do quadro de praças policial militar (QPPM). Salário: R$ 8.505 (acrescido de auxílio-alimentação de R$ 550). Taxa: R$ 200.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Processo seletivo com previsão de provimento de 70 cargos da classe inicial, bem como dos cargos que se encontrem vagos ou que vierem a vagar durante a realização ou validade do concurso, para o cargo de defensora ou defensor público do estado de São Paulo. Salário: R$ 29.716. Taxa: R$ 250.





LOCAIS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ARACATI (CE)

Inscrições até 6 de novembro pelo site centraldeconcursos.fcpc.ufc.br. Concurso com 127 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auditor fiscal (7), arquiteto (3), assistente social (10), engenheiro elétrico (1), engenheiro civil (2), fiscal ambiental (5), fonoaudiólogo (5), médico veterinário (2), nutricionista (6), psicólogo (10), psicopedagogo(2), terapeuta aba (5), terapeuta ocupacional (5), fisioterapeuta (4), vigilante sanitário (10) e auxiliar de serviço (50) . Salário: R$ 1.518 a R$ 5.431. Taxa: R$ 120 (nível fundamental e médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE CATU (BA)

Inscrições até 30 de outubro pelo site passaportepdh.com.br/. Concurso com 190 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de trânsito (5), assistente administrativo (12), assistente social (3), biomédico (1), coordenador pedagógico (14), enfermeiro (5), fiscal de meio ambiente (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), professor especialista (arte) (3), professor cultura digital (3), professor especialista (educação física) (3), professor especialista (língua inglesa) (3), professor especialista (língua portuguesa) (10), professor especialista em ciências exatas (matemática) (3), professor especialista em ciências humanas (geografia) (12), professor especialista em ciências humanas (história) (6), professor especialista em ciências da natureza (ciências) (6), pedagogo educação infantil (26), professor ensino fundamental séries iniciais (55), professor de atendimento educacional especializado aee (6), psicólogo educacional (2) e terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.690,16 Taxa: R$ 65 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Inscrições até 5 de novembro pelo site access.selecao.net.br/informacoes/174/. Concurso público com 35 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 15.142,28. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE PEDRO TEIXEIRA (MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site concursosjcm.com.br. Concurso com 125 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.111,26. Taxa: de R$ 70 a R$ 130

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76 . Taxa: de R$ 70 a R$ 200

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DELREI (MG)

Inscrições até 12 de novembro pelo sitenovo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso público com 256 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE BELO VALE (MG)

Inscrições até 3 de novembro pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso público com 179 vagas efetivas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.745 a R$ 8.000. Taxa: R$ 120 (superior), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 50 (fundamental).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA (PR)

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 49 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de analista administrativo (5 ), analista de finanças (5 ), assistente social (3 ), auditor fiscal de tributos municipais (10), contador (10 ) e engenheiro civil (30 ). Salário: R$ 4.333,71 a R$ 14.117,18 (acrescidos de 30% de Gratificação Técnica). Taxa: R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (RN)

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.comperve.ufrn.br. Concurso com 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva (33) para os cargos de nível superior de consultor legislativo em processo legislativo (1), consultor legislativo financeiro—orçamentário (1 vaga), analista de gestão documental (1), analista de comunicação (1 vaga), analista de tecnologia da informação (1), revisor de textos (1) e jornalista (1). Salário: R$ 6.624,55 a R$ 8.810,69. Taxa: R$ 150

PREFEITURA MUNICIPAL HOLAMBRA (SP)

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.glconsultoria.com.br. Concurso com 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível superior de arquiteto, assistente social, contador, diretor de escola , engenheiro civil e terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.703,27 a R$ 5.136,15. Taxa: R$ 18,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 144 vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos, incluindo Professor de Artes (3), Assistente Social (9), Enfermeiro (9), Guarda Civil Municipal (8) e Técnico em Enfermagem (6). Salário: R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69 (com cargos de magistério recebendo R$ 4.425,17). Taxa: R$ 125 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FERNANDO (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 22 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (1), Professor de Letras (1), Professor de Matemática (1), Professor de Pedagogia (10), Assistente Social (1), Psicólogo (1), Agente Arrecadador (2), Agente Ambiental (1) e Cozinheiro (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.101,05. Taxa: R$ 85 a R$ 140.

PREFEITURA DE ACARI (RN)

Inscrições até 27 de outubro pelo site igeduc.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de Professor Nível I (13), Professor Nível II Educação Física (1), Professor Nível II Língua Portuguesa (1), Auditor de Controle Interno (1), Psicopedagogo (1), Agente Administrativo (1) e Agente Comunitário de Saúde (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.847,97. Taxa: R$ 125 a R$ 140.

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA (SP)

Inscrições até 20 de outubro pelo site indepac.selecao.net.br. Concurso com 13 vagas para início imediato e formação de cadastro reserva para os cargos de Jardineiro , Administrador de Cemitério , Agente Administrativo , Agente Comunitário de Saúde , Agente Social , Auxiliar de Almoxarife , Auxiliar de Cozinha (1), Auxiliar de Dentista , Cuidador Social , Eletricista , Fiscal de Posturas (1), Fiscal de Rendas (1), Merendeira (1), Motorista , Operador da Usina de Leite (1), Porteiro , Serviços Gerais III (1), Técnico de Enfermagem (4), Vigia , Almoxarife , Assistente Social , Cirurgião Dentista , Contador , Enfermeiro Padrão (4), Farmacêutico/Bioquímico , Fisioterapeuta , Médico (10 vagas ), Nutricionista , Procurador , Professor de Educação Básica I , Professor de Educação Física , Professor de Educação Infantil , Psicólogo , Tecnólogo em RX , Terapeuta Ocupacional e Tesoureiro . Salário: R$ 1.708,81 a R$ 10.171,75 (ou R$ 1.528,86 por plantão). Taxa: R$ 70 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de nível médio/técnico e superior. Salário: R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57 . Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JABORANDI/SP

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.glconsultoria.com.br. Concurso com 31 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de motorista (11 ), agente de desenvolvimento infanto—juvenil (10 ), analista de gestão e políticas públicas (1 ), técnico de enfermagem (1 ), especialista de gestão e políticas públicas (1 ), professor de educação básica I (3 ), professor de educação básica II educação especial (1 ), professor de educação básica II educação física (1 ), professor de educação básica II geografia (1 ), professor de educação básica II informática (1 ), além de cadastro de reserva para diversos outros cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 5.325,60 . Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.ibamspconcursos.org.br. Concurso com 28 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de fiscal de obras (1), fiscal de saúde pública (1), desenhista projetista (1), topógrafo (1), auxiliar de serviços gerais (1), coveiro (1), pedreiro (2), pintor (1), operador de trator agrícola (2), operador de máquina pesada (2), fiscal de trânsito de 3ª classe (3), salvavidas (1), técnico em enfermagem do trabalho (1), analista de compras e licitações (2), analista técnico jurídico (3), arquivista (1), bibliotecário (1), educador social (1), gestor de contratos (1), procurador jurídico (1), além de cadastro de reserva para fiscal de comércio, serviços e tributos , fiscal de meio ambiente e agente de apoio ao canil . Salário: R$ 1.767,20 a R$ 9.717,96 (mais auxílio alimentação de R$ 1.000). Taxa: R$ 57,50 a R$ 119.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 100 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), coveiro (1), motorista (2), operador de máquinas leves (2), operador de máquinas pesadas (1), vigia (20), agente administrativo (30), auxiliar de serviços urbanos (9), técnico em enfermagem (10), assistente social (2), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), nutricionista (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.543,83. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES

Inscrições até 30 de outubro pelo site idesg.org.br. Concurso com 55 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para os cargos de professor NMM PA Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (36), professor NMM PA Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor NSM PB Educação Física (3), professor NSM PB Arte (2) e professor pedagogo NSMPP Pedagogo (9). Salário: R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA (PB)

Inscrições até 20 de novembro pelo site www.facetconcursos.com.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de: Agente Administrativo (4), Agente de Limpeza (10), Analista Desenvolvedor de Sistema (1), Assistente Social (1), Auditor de Tributos (1), Auxiliar de Serviços Educacionais (30), Auxiliar de Serviços Gerais (40), Bioquímico (1), Contador Auxiliar (1), Coveiro (1), Enfermeiro ESF (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (2), Guarda Municipal (3), Intérprete de Libras (1), Médico Cardiologista (1), Médico ESF (1), Médico Pediatra (1), Médico Plantonista (1), Médico Reumatologista (1), Médico Veterinário (1), Merendeira (10), Motorista (2), Motorista "D" (2), Nutricionista (1), Odontólogo (1), Odontólogo ESF (1), Operador de Máquinas Pesadas (1), Operador de Máquinas Pesadas — Patroleiro (1), Pedreiro (10), Porteiro (10), Professor A (5), Professor B — Educação Física (1), Professor B — História (1), Professor B — Língua Inglesa (1), Professor B — Língua Portuguesa (1), Professor B — Matemática (1), Psicólogo (1), Psicólogo Clínico Infantil (1), Psicopedagogo Educacional (1), Servente de Obras (10), Técnico em Enfermagem — ESF (1), Técnico em Saúde Bucal (3), Terapeuta Ocupacional (1) e Vigia Plantonista (3). Salários: R$1.621, a R$10.000. Taxa: R$ 80 a R$ 115

MUNICÍPIO DE ITAPEMA (SC)

Inscrições até 4 de novembro pelo site concursos.furb.br. Processo seletivo com 11 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de: motorista (1).auxiliar de sala (4), organizador de postura (15) e técnico em saúde bucal (1). coordenador pedagógico , fonoaudiólogo , fonoaudiólogo educacional , médico endocrinologista , médico ginecologista , médico nefrologista , médico neurologista (1), médico neuropediatra , médico psiquiatra , médico reumatologista , professor habilitado l/p anos iniciais (2), professor 6ª/9ª ciências nb/hb , professor habilitado l/p educação infantil (2), professor espanhol 6ª a 9ª (1), professor 6ª/9ª geografia , professor inglês 6ª/9ª , professor intérprete de libras , professor 6ª/9ª matemática l/p e professor 6ª/9ª português lp . Salário: R$ 2.068,67 a R$ 9.603,43. Taxa: R$ 40 (Fundamental), R$ 50 (Médio/Técnico) e R$ 100 (Superior)

MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA (MG)

Inscrições até 06 de novembro pelo site /rboconcursos.selecao.net.br . Processo seletivo com 5 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de: oficial administrativo (1) e profissional de apoio escolar (1). analista pedagógico (1), professor de arte (1) e professor de educação infantil e 1º ao 5º ano (1) e professor de matemática. Salário: R$ 2.423,53 a R$ 4.499,97 (acrescido de Auxílio alimentação de R$ 800). Taxa: R$ 17,98 a R$ 25,81.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 22 de novembro pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 5 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (1) e vigilante (1), auxiliar administrativo (2) e arquivista (1). Salário: R$ 1.696,99 a R$ 3.354,70. Taxa: R$ 75 e R$ 115.

MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://institutoibed.org. Concurso com 50 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de: auxiliar de saúde bucal (2), técnico de enfermagem (2), agente comunitário de saúde - acs e auxiliar de sala (12). fiscal de tributos (1), fiscal de meio ambiente (1), psicólogo (1), assistente social (1), dentista (1), farmacêutico/bioquímico (1), enfermeiro (5), educador físico (1), professor de educação infantil (6), professor polivalente - anos iniciais (6), professor de matemática (2), professor de língua portuguesa (2), professor de língua inglesa (1), professor de educação física (1), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de ciências (1) e psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.750. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso Público com 1 vaga de convocação imediata para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)

Inscrições até 5 de novembro pelo site /sigrh.ufrn.br. Concurso com 9 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (9), distribuídas entre as áreas de computação cognitiva e inteligência artificial (1), inteligência computacional (1), inovação tecnológica em inteligência artificial (1), geografia (1), matemática (1), teoria da música (1), produção musical (1), fundamentos de enfermagem nos ciclos de vida (1) e enfermagem em saúde coletiva com ênfase em saúde e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 7.973,94 a R$ 14.928,96. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (BA)

Inscrições até 29 de outubro pelo site www.avalia.org.br. Concurso com 148 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para os cargos de técnico—administrativo em educação de nível médio classe d (106) e nível superior classe e (42), distribuídas entre as áreas de assistente em administração (94), técnico em contabilidade (3), técnico em enfermagem (1), técnico de laboratório/química (2), técnico de laboratório/refrigeração e climatização (1), técnico de tecnologia da informação (4), técnico de laboratório/análises clínicas (1), administrador (5), analista de tecnologia da informação (1), arquiteto urbanista (2), bibliotecário/documentalista (4), contador (2), enfermeiro/área (2), engenheiro civil (1), médico/generalista (3), médico/psiquiatra (2), médico/cardiologista (1), médico/dermatologista (1), médico veterinário – área: patologia veterinária e patologia clínica veterinária (1), músico/trompete (1), músico/trombone (1), pedagogo/área (1), terapeuta ocupacional (2), médico/ginecologia e obstetrícia (1), médico/pediatra (1) e médico/cirurgia geral (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (PE)

Inscrições até 2 de novembro pelo site http://www.upenet.com.br. Concurso com 2 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de advogado (2), distribuídas entre as áreas de Petrolina (1) e Região Metropolitana do Recife RMR (1). Salário: R$ 4.165,25. Taxa: R$ 280.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições de 12 a 25 de outubro de 2026 pelo site www.concursos.ufms.br. Concurso com 42 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior nas áreas de Linguística, Letras e Artes / Artes / Educação Artística (1), Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação (1), Linguística, Letras e Artes / Artes (1), Ciências Humanas / Filosofia / História da Filosofia (1), Ciências Humanas / Psicologia / Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação (1), Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Metodologia e Técnicas da Computação (1), Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Paleontologia Estratigráfica (1), Ciências Sociais Aplicadas / Arquitetura e Urbanismo / Planejamento e Projeto do Espaço Urbano (1), Ciências Sociais Aplicadas / Arquitetura e Urbanismo / Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharias/Engenharia Sanitária / Recursos Hídricos (1), Engenharias/Engenharia Elétrica / Instalações Elétricas Prediais e Industriais (1), Engenharias/Engenharia de Produção / Gerência de Produção (1), Ciências da Saúde / Medicina / Ginecologia e Obstetrícia (1), Ciências da Saúde / Saúde Coletiva / Saúde Pública (2), Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia (1), Ciências Agrárias / Zootecnia / Nutrição e Alimentação Animal (1), Ciências Biológicas / Botânica / Ecofisiologia Vegetal (1), Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de Fenomenologia e Suas Aplicações (1), Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e Estatística / Estatística (1), Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise Linguística (2), Ciências Humanas / História / História Antiga e Medieval (1), Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Linguagens de Programação (1), Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras Modernas (1), Linguística, Letras e Artes / Letras/Teoria Literaria (2), Ciências Humanas / Psicologia (1), Ciências Humanas / Sociologia (1), Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana (1), Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Penal (1), Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (1), Ciências da Saúde / Medicina / Ortopedia (1), Ciências da Saúde / Medicina / Neurologia (1), Ciências Agrárias / Agronomia Ciência do Solo (1), Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Privado (2), Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Público (2) e Ciências Humanas / História / História da América (1). Salário: R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96 (composto por vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação). Taxa: R$ 350,00.





INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 29 de outubro pelo site concursopublico.ifap.edu.br/concurso/. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente em administração (3), técnico de tecnologia da informação (1), técnico de laboratório/área: mineração (1), técnico de laboratório/área: alimentos (1), técnico de laboratório/área: publicidade e propaganda (1), analista de tecnologia da informação (6), médico/área (4), enfermeiro/área (3), médico veterinário (2) e zootecnista (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 90 e R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso com 35 vagas para o cargo de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas (1), design gráfico (quatro vagas), educação especial (2), eletrônica (5), energias (1), engenharia de produção (1), humanidades (1), informática (18), pedagogia (7), produção de áudio e vídeo (3) e segurança do trabalho (2). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 . Taxa: R$ 200.

INSTITUTO DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE IZAMAR MILIDIU DA SILVA INSTITUTO IMS

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso com 5 vagas para o cargo de residente em dermatologia. Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 850.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG) / HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Inscrições até 5 de novembro pelo site www.access.org.br. Concurso com 93 vagas para programas de residência médica com entrada direta: anestesiologia (6); cirurgia geral (4); clínica médica (12); ginecologia e obstetrícia (6); neurocirurgia (1); neurologia (4); oftalmologia (4); ortopedia e traumatologia (4); otorrinolaringologia (1); pediatria (7); psiquiatria (7); radiologia e diagnóstico por imagem (2). programas de residência médica com entrada com pré—requisito: cardiologia (2); cirurgia do aparelho digestivo (2); cirurgia plástica (1); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (3); coloproctologia (1); ecocardiografia (1); endocrinologia e metabologia (3); endoscopia respiratória (1); gastroenterologia (3); geriatria (4); mastologia (2); medicina intensiva pediátrica (1); medicina paliativa (2); nefrologia (1); nutrologia (2); reumatologia (3); urologia (2). Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 220.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL (IPSM)

Inscrições até 30 de outubro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 17 vaga para o cargo de analista em gestão previdenciária (8); analista previdenciário direito (2); analista previdenciário administrador (5); analista previdenciário ti (1); analista previdenciário psicólogo (1); analista previdenciário assistente social (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd); médico (cadastro reserva para ampla concorrência e para pcd). Salário: R$ 2.604,58 a R$ 5.185,46. Taxa: R$ 89.

Com base nas informações oficiais do edital fornecido, o modelo preenchido com os dados do certame é o seguinte:

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA-SP)

Inscrições de 18 de novembro a 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso com 98 vagas e formação de cadastro de remanescentes para o cargo de pesquisador científico I A, distribuídas entre as áreas de agroecologia e manejo sustentável: I - agroecologia (5), agroecologia e manejo sustentável: II - sistemas agroflorestais (1), algas marinhas (1), anatomia e identificação de madeira (2), anatomia ecológica vegetal (2), biodiversidade animal (2), bioeconomia (2), bioinformática aplicada à biodiversidade (2), bioprospecção e fitoquímica (3), biorremediação (1), biotecnologia vegetal (2), botânica funcional e mudanças climáticas (2), climatologia (2), conservação de sementes nativas brasileiras (2), conservação e melhoramento genético florestal (2), ecofisiologia de sementes nativas brasileiras (1), ecologia aquática (1), ecologia reprodutiva e produção de sementes de espécies brasileiras (1), ecologia terrestre (1), educação ambiental (1), etnobotânica e sociobiodiversidade (1), finanças verdes e bioprospecção (1), fungos em ecossistemas aquáticos (1), fungos terrestres (2), geologia geral (1), geomorfologia (1), geomorfologia e hidrologia de sistemas cársticos (1), geoprocessamento e geotecnologias (3), hidrogeologia (1), hidrologia florestal (1), paleontologia (2), palinologia (2), pedologia (6), processos geodinâmicos e gestão de risco e desastres (2), recursos minerais (2), resiliência e adaptação de ecossistemas às mudanças climáticas e poluentes (5), restauração de ecossistemas (5), sustentabilidade energética baseada em biodiversidade (2), taxonomia de plantas avasculares (2), taxonomia de plantas vasculares: I - angiospermas (7), taxonomia de plantas vasculares: II - samambaias e licófitas (2), tecnologia e propriedades físicas da madeira (1) e uso e ocupação do solo e processos antrópicos aplicados à gestão de riscos e desastres (3). Salário: R$ 9.052,47. Taxa: R$ 150.