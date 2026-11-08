Confira lista com 54 concursos abertos e 41.936 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 54 concursos e 41.936 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal não há concursos abertos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 27.720 oportunidades. Para o Centro— Oeste, há sete seleções abertas com 3.278 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são dois concursos com 30 postos vagos. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 3.959 vagas. Já para os municipais, há 24 concursos e 6.760 vagas. Nas universidades federais, são quatro processos seletivos e 23 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 166 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Não há concursos abertos.



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Inscrições até 25 de novembro pelo site https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/34. Concurso com 27.279 vagas temporárias para os cargos de recenseador. Salário: R$ 1.741. Taxa: R$ 70.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursos/cd_26_analista. Concurso com 66 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista legislativo nas especialidades de comunicação social/área: divulgação institucional (9), comunicação social/área: jornalismo (23), comunicação social área: relações públicas (12), documentação e informação legislativa/área: arquivologia (11 vagas), documentação e informação legislativa/área: biblioteconomia (10), engenheiro/área: engenharia civil (10), engenheiro/área: engenharia elétrica (2), engenheiro/área: engenharia eletrônica/telecomunicações (8), museólogo (6) e registro e redação (25). Salário: R$ 32.070,88. Taxa: R$ 130.

MARINHA DO BRASIL — SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (RM2)

Inscrições até 10 de novembro pelos sites dos respectivos Distritos Navais, disponíveis no portal www.marinha.mil.br. Processo seletivo com 375 vagas temporárias para oficiais de nível superior nas áreas de medicina, saúde, apoio à saúde, técnica, técnica de magistério e engenharia. As oportunidades estão distribuídas entre o 1º Distrito Naval (171), o 2º Distrito Naval (24), o 3º Distrito Naval (35), o 4º Distrito Naval (25), o 5º Distrito Naval (27), o 6º Distrito Naval (16), o 7º Distrito Naval (17), o 8º Distrito Naval (37) e o 9º Distrito Naval (23). No 1º Distrito Naval, as vagas são para medicina (11), saúde (17), apoio à saúde (30), técnica (73), técnica de magistério (15) e engenharia (25). Salário: remuneração bruta inicial superior a R$ 9 mil. Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/psabdi, até as 18h do dia 10 de novembro de 2026. O certame oferece 20 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de analista de produtividade e inovação (api), de nível superior, distribuídas entre os perfis de api — contabilidade (2 vagas imediatas + 8 cr), api — administrativo (2+ 24 cr), api — analista de dados (2 + 16 cr), api — produtividade industrial (6 + 48 cr), api — desenvolvimento de ti (2 + 16 cr), api — infraestrutura e operação (2 + 16 cr), api — jurídico (2 + 16 cr), api — gestão de pessoas (1 vaga imediata + 8 cr) e api — comunicação e marketing (1 vaga imediata + 8 cr). O salário para todos os perfis é de R$ 16.034,70, com jornada semanal de 40 horas, e a taxa de inscrição é de R$ 100.

GOIÁS



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 35 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de contabilidade (1), analista de recursos humanos (1), analista de tecnologia da informação (1), técnico administrativo (10), técnico legislativo (4), técnico parlamentar (6), auxiliar de serviços gerais (4) e auxiliar administrativo (8). Salário: R$ 2.009,04 a R$ 8.383,20, além de auxílio —alimentação. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VERDE (GO)

Inscrições até 9 de novembro de 2026 pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 6 vagas imediatas para o cargo de professor (6). Salário: R$ 3.847,97. Taxa: R$ 160

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação (1163). Salário: R$3.070,76 a R$4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS (GO)

Inscrições até 9 de novembro pelo site www.avalia.org.br Concurso com 15 vagas imediatas para o cargo de guarda civil municipal (15). Salário: R$ 3.100. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de janeiro de 2027 pelo site https://www.versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 86 vagas imediatas e 356 para cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 10.500. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (GO)

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 138 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de manutenção mecânica (2), agente de serviços e obras públicas (3), analista ambiental — agronomia (1), analista ambiental — biologia (1), analista ambiental — engenharia ambiental (1), analista ambiental — engenharia civil (1), assistente administrativo (4), cuidador (15), eletricista (1), executor de higiene e alimentação (41), fiscal de obras e posturas (1), fiscal de saúde pública (1), fiscal de tributos municipais (1), motorista (1), operador de máquinas leves (1), operador de máquinas pesadas (1) e professor nível II — pedagogia (62). Salário: R$ 1.557,05 a R$ 5.559,33. Taxa: R$ 100 (nível fundamental incompleto e completo), R$ 130 (nível médio) e R$ 150 (nível superior).

CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ

Inscrições até 9 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3072/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo, auxiliar de fiscalização e agente de fiscalização. Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13ª REGIÃO (CRECIES)

Inscrições até 10 de novembro pelo site quadrix.org.br/informacoes/3049/. Concurso com 15 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de profissional de suporte técnico (pst) assistente administrativo (7), profissional de suporte técnico (pst) assistente especializado (1), profissional de suporte técnico (pst) assistente de t.i. (1), profissional analista superior (pas) agente fiscal (3), profissional analista superior (pas) analista de t.i. (1) profissional analista superior (pas) especialista (administrativo); (1) profissional analista superior (pas) especialista (contas a pagar); (1), profissional analista superior (pas) especialista (recursos humanos); (1) profissional analista superior (pas) especialista (serviços contábeis); e (3) profissionais analistas superiores (pas) especialistas (serviços jurídicos) (3). Salário: R$ 2.341,23 a R$ 8.250. Taxa: R$ 66 (nível médio) e R$ 68 ( nível superior).

LOCAIS ESTADUAIS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria sem especialidade (2), analista da defensoria assistente jurídico (4), analista da defensoria auditor interno (1), analista da defensoria desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria psicólogo (1), analista da defensoria assistente social (1), analista da defensoria suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria segurança da informação (1); e analista da defensoria sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 (ensino médio) e R$ 123 (ensino superior).

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 9 de novembro pelo site www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br. Processo seletivo com 466 vagas temporárias para a função de guarda —vidas por tempo determinado, com contratos de até cinco meses. Salário: R$ 2.534,20, além de vale —transporte e vale —refeição. Taxa: gratuita.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA — CSDPEPB

Inscrições até 13 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 20 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico da defensoria sem especialidade (9), analista da defensoria assistente jurídico (4), analista da defensoria auditor interno (1), analista da defensoria desenvolvimento de sistemas (1), analista da defensoria psicólogo (1), analista da defensoria assistente social (1), analista da defensoria suporte e infraestrutura de redes (1), analista da defensoria segurança da informação (1) e analista da defensoria sem especialidade (1). Salário: R$ 4.042,50 a R$ 5.197,50. Taxa: R$ 103 a R$ 123.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (BA)

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.cesgranrio.org.br. Concurso com 50 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 10.860,62. Taxa: R$ 220.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 vagas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas reservadas para pessoas negras. Salário: R$ 7.912,17 (inicial para cadete do 1º ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2º tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em direito).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Inscrições até 11 de novembro pelo site http://www.concursosfcc.com.br. Concurso com 70 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo. Salário: R$ 29.716 a R$ 34.156,32. Taxa: R$ 250.

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A

Inscrições até 9 de novembro pelo site www.ibfc.org.br. Processo seletivo com previsão de formação de cadastro de reserva (sem vagas imediatas), para os cargos de assistente social, bibliotecário, psicólogo e serviços de apoio administrativo 1 — assistente administrativo. Salário: R$ 2.279,72 a R$ 4.508,11. Taxa: R$ 71,17 a R$ 80,21.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Inscrições até 23 de novembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com previsão de formação de cadastro reserva e provimento de cargos para os cargos de analista judiciário (especialidades: análise de sistemas de informação, suporte em tecnologia da informação, oficial de justiça avaliador federal e área judiciária sem especialidade) e técnico judiciário (especialidades: contabilidade, desenvolvimento de sistemas de informação, suporte técnico e tecnologia da informação). Salário: R$ 9.776,73 a R$ 20.013,11. Taxa: R$ 100 a R$ 160.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (diversas áreas e especialidades, como área judiciária, área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras) e técnico judiciário (como área administrativa, enfermagem, tecnologia da informação, entre outras). Salário: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110 (ensino superior).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpb26. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário — área judiciária (25), analista de ti — desenvolvimento de sistemas (10), analista ti — banco de dados (1), analista de ti — infraestrutura de ti (1), analista de ti — gestão de governança de ti (2), analista de ti — segurança da informação (2), analista de ti — inteligência artificial (3), analista de ti — ciência e análise de dados (1) e analista — contabilidade (5). Salário: R$ 7.526,14 (além de verbas indenizatórias de auxílio —alimentação de R$ 2.200 e auxílio —saúde de R$ 1.800. Taxa: R$ 120.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Inscrições até 16 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Processo com 500 vagas e formação de lista de suplentes para o cargo de soldado do quadro de praças da Polícia Militar (QPPM). Salário: R$ 8.505 (acrescido de auxílio —alimentação de R$ 550). Taxa: R$ 200.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 11 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Processo seletivo com previsão de provimento de 70 cargos da classe inicial, bem como dos cargos que se encontrem vagos ou vierem a vagar durante a realização ou a validade do concurso, para o cargo de defensora ou defensor público do Estado de São Paulo. Salário: R$ 29.716. Taxa: R$ 250.

POLÍCIA PENAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 4 de janeiro de 2027 pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/seap_pe_26. Processo com 700 vagas e sem disponibilidade de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal do Estado. Salário: R$ 5.667,92 (referente ao vencimento —base de R$ 2.833,96 acrescido de Gratificação de Risco por Função Policial Penal correspondente a 100% do vencimento —base). Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Processo com 2.000 vagas para o cargo de Aluno — Soldado PM do Quadro de Praças (QP). Salário: R$ 5.482,51 (composto por padrão de R$ 2.348,42, Regime Especial de Trabalho Policial de R$ 2.348,42 e adicional de insalubridade de R$ 785,67). Taxa: R$ 110.

LOCAIS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos nos níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76. Taxa: de R$ 70 a R$ 200.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL —REI (MG)

Inscrições até 12 de novembro pelo site novo.ibgpconcursos.com.br. Concurso público com 256 vagas imediatas, mais cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários: R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (RN)

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.comperve.ufrn.br. Concurso com 24 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (33) para os cargos de nível superior de consultor legislativo em processo legislativo (1), consultor legislativo financeiro —orçamentário (1 vaga), analista de gestão documental (1), analista de comunicação (1 vaga), analista de tecnologia da informação (1), revisor de textos (1) e jornalista (1). Salário: R$ 6.624,55 a R$ 8.810,69. Taxa: R$ 150.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM (MG)

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de nível médio/técnico e superior. Salário: R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.ibamspconcursos.org.br. Concurso com 28 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de fiscal de obras (1), fiscal de saúde pública (1), desenhista projetista (1), topógrafo (1), auxiliar de serviços gerais (1), coveiro (1), pedreiro (2), pintor (1), operador de trator agrícola (2), operador de máquina pesada (2), fiscal de trânsito de 3ª classe (3), salvavidas (1), técnico em enfermagem do trabalho (1), analista de compras e licitações (2), analista técnico jurídico (3), arquivista (1), bibliotecário (1), educador social (1), gestor de contratos (1), procurador jurídico (1), além de cadastro de reserva para fiscal de comércio, serviços e tributos, fiscal de meio ambiente e agente de apoio ao canil. Salário: R$ 1.767,20 a R$ 9.717,96 (mais auxílio —alimentação de R$ 1.000). Taxa: R$ 57,50 a R$ 119.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA

Inscrições até 12 de novembro pelo site www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 100 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (15), coveiro (1), motorista (2), operador de máquinas leves (2), operador de máquinas pesadas (1), vigia (20), agente administrativo (30), auxiliar de serviços urbanos (9), técnico em enfermagem (10), assistente social (2), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), nutricionista (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.543,83. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 22 de novembro pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 5 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (1) e vigilante (1), auxiliar administrativo (2) e arquivista (1). Salário: R$ 1.696,99 a R$ 3.354,70. Taxa: R$ 75 e R$ 115.

MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://institutoibed.org. Concurso com 50 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de saúde bucal (2), técnico de enfermagem (2), agente comunitário de saúde — acs e auxiliar de sala (12). fiscal de tributos (1), fiscal de meio ambiente (1), psicólogo (1), assistente social (1), dentista (1), farmacêutico/bioquímico (1), enfermeiro (5), educador físico (1), professor de educação infantil (6), professor polivalente — anos iniciais (6), professor de matemática (2), professor de língua portuguesa (2), professor de língua inglesa (1), professor de educação física (1), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de ciências (1) e psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.750. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ— MT

Inscrições até 30 de novembro pelo site www.selecon.org.br. Concurso com 26 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico legislativo (11), técnico legislativo sonorização (2), técnico legislativo, cerimonial (2), analista legislativo (1), analista legislativo — tecnologia da informação (5), analista legislativo, segurança do trabalho (1), analista legislativo, psicólogo (1), analista legislativo, assistente social (1), analista legislativo , jornalismo (1), contador (cadastro de reserva) e controlador interno (1). Salário: R$ 5.518,91 a R$ 11.629,67. Taxa: R$ 90 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI— PI

Inscrições até 26 de novembro pelo site www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 209 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (30), vigia (30), condutor de ambulância (3), eletricista (1), motorista cnh b (6), motorista cnh d (11), agente administrativo (4), agente comunitário de saúde — bairro Matadouro (1), agente comunitário de saúde — centro (1), agente comunitário de saúde — localidade retiro (1), agente comunitário de saúde — localidade Santa Maria (1), agente comunitário de saúde — povoado Fazenda Nova (1), agente de trânsito (5), agente de vigilância sanitária (1), atendente de farmácia básica (2), fiscal de obras (1), fiscal de tributos — nível médio (1), técnico agrícola (1), técnico agrimensor (1), técnico em enfermagem — esf (2), técnico em enfermagem — samu (2), técnico em informática (3), técnico em saúde bucal (4), agente de fiscalização ambiental (1), assistente social (1), cirurgião dentista esf (3), educador físico (1), engenheiro civil (1), farmacêutico bioquímico (1), fiscal de inspeção sanitária (1), fiscal de tributos — nível superior (1), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), médico neuropediatra (1), médico psiquiatra (1), médico veterinário (1), nutricionista (2), professor de artes (1), professor de informática (6), professor de educação física (7), professor fundamental (20), professor infantil (25), professor inglês (2), professor de matemática (5), professor português (5), psicólogo (3), psicopedagogo (2) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 16.210 (ou piso nacional). Taxa: R$ 76 (nível fundamental), R$ 86 (nível médio e/ou técnico) e R$ 99 (nível superior).

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (MT)

Inscrições até 9 de novembro pelo site https://selecon—mt.selecao.net.br. Processo seletivo com 5.156 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para funções da educação, incluindo professor, agente administrativo, técnico de desenvolvimento infantil, técnico de desenvolvimento educacional especializado, técnico em nutrição escolar, técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar e motorista de transporte escolar. Salário: R$ 1.903,63 a R$ 4.670,03. Taxa: R$ 75 a R$ 85.

PREFEITURA DE NOVO XINGU (RS)

Inscrições até 30 de novembro pelo site https://objetivas.selecao.net.br. Concurso com 12 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo, analista administrativo, auditor fiscal, auxiliar de apoio operacional, contador, engenheiro civil, engenheiro sanitarista e ambiental, fonoaudiólogo, mecânico, monitor, motorista, operário, operador de máquinas, técnico em informática e vigilante. Salário: R$ 1.626,94 a R$ 8.797,52. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE TRÊS BARRAS (SC)

Inscrições até 26 de novembro pelo site https://unesc.selecao.net.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (2), assistente administrativo (2), contador (1), engenheiro químico (1), engenheiro sanitarista (1) e tesoureiro (1). Salário: R$ 3.113,56 a R$ 9.500. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE (SP)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://abcp.selecao.net.br. Concurso com 30 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de guarda civil municipal de 3ª classe, sendo 24 vagas masculinas e 6 femininas. Salário: R$ 2.220,94. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE CUNHA (SP)

Inscrições até 21 de novembro pelo site https://www.promun.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva em 56 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 9.147,62. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITAPOROROCA (PB)

Inscrições até 20 de novembro pelo site https://concursos.facetconcursos.com.br. Concurso com 175 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Salário: R$ 1.621 a R$ 10 mil. Taxa: R$ 80 a R$ 115.

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO (RJ)

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://selecon.selecao.net.br, nas páginas dos editais de guarda municipal II e guarda municipal III. Concursos com 101 vagas imediatas e 505 de cadastro reserva para os cargos de guarda municipal II (100 vagas imediatas) e guarda municipal III — psicólogo (1 vaga imediata). Salário: R$ 3.172,96 a R$ 4.535,54. Taxa: R$ 95,18 a R$ 136,06.

PREFEITURA DE LOUVEIRA (SP)

Inscrições até 16 de novembro pelo site https://avancasp.selecao.net.br. Concurso com 11 vagas para os cargos de professor de artes (2), professor de educação física (2), professor de ensino básico (5) e professor de inglês (2). Salário: R$ 4.655 a R$ 5.534. Taxa: R$ 95.

PREFEITURA DE QUIXADÁ (CE)

Inscrições até 16 de novembro pelo site https://inbrasp.org. Processo seletivo com 40 vagas para cadastro reserva para as funções de dentista (10), dentista — bucomaxilar (10), dentista — endodontia (10) e dentista — periodontia (10), sem vagas imediatas nessas funções. Salário: R$ 3.073,64. Taxa: R$ 130.

PREFEITURA DE GROAÍRAS (CE)

Inscrições até 15 de novembro pelo site https://www.consulpam.com.br. Concurso com 33 vagas imediatas e 11 de cadastro reserva para os cargos de assistente social, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, médico —veterinário, motorista, psicólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional e zelador. Salário: R$ 1.621 a R$ 11 mil. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTANA (AP)

Inscrições até 9 de novembro pelo site https://idcap.selecao.net.br. Concurso com 50 vagas imediatas e 50 vagas de cadastro reserva para o cargo de guarda civil municipal de 3ª classe. Salário: R$ 2.100. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE CABREÚVA (SP)

Inscrições até 9 de novembro pelo site https://avancasp.selecao.net.br. Concurso com 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 3.846,34. Taxa: R$ 74.

PREFEITURA DE JUCURUTU (RN)

Inscrições até 9 de novembro pelo site https://igeduc.selecao.net.br. Concurso com 144 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.713,23 a R$ 4.867,69. Taxa: R$ 125 a R$ 150.

PREFEITURA DE HORIZONTE (CE)

Inscrições até 8 de novembro pelo site https://consulpam.com.br. Concurso com 15 vagas imediatas e 45 de cadastro reserva para os cargos de eletricista (2 vagas imediatas), engenheiro de segurança do trabalho (1), fiscal (6), médico veterinário (1), motorista (4) e técnico em segurança do trabalho (1). Salário: R$ 1.636,24 a R$ 5.620,27. Taxa: R$ 70 a R$ 140.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso com 1 vaga, com convocação imediata, para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Inscrições até 28 de novembro pelo site http://www.upenet.com.br. Concurso com 17 vagas imediatas para cargo no departamento de educação física. Salário: R$ 1.224,74 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 100 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (MG)

Inscrições até 12 de novembro exclusivamente pelo link https://www.gps.ufv.br. Concursos com 5 vagas com cargos de docentes da Carreira do Magistério Superior, Professor Classe A com denominação Assistente A, nível I, para as áreas de Projeto Arquitetônico e Urbanístico (1), Representação Gráfica (1), Bases Morfofuncionais da Medicina (1), Habilidades Médicas e Prática Interprofissional e Trabalho em Saúde (1), Língua Brasileira de Sinais (1) . Salário: R$ 6.180,86 a R$ 15.964,45. Taxa: R$ 120,75.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 19 de novembro pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br. Processo seletivo para cadastro de reserva para o cargo de docente — professor de apoio. Salário: R$ 2.498,67. Taxa: Gratuita.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso com 35 vagas para o cargo de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas (1), design gráfico (4), educação especial (2), eletrônica (5), energias (1), engenharia de produção (1), humanidades (1), informática (18), pedagogia (7), produção de áudio e vídeo (3) e segurança do trabalho (2). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96. Taxa: R$ 200.

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA— SP)

Inscrições de 18 de novembro a 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso com 98 vagas e formação de cadastro de remanescentes para o cargo de pesquisador científico I A, distribuídas entre as áreas de agroecologia e manejo sustentável: I — agroecologia (5), agroecologia e manejo sustentável: II — sistemas agroflorestais (1), algas marinhas (1), anatomia e identificação de madeira (2), anatomia ecológica vegetal (2), biodiversidade animal (2), bioeconomia (2), bioinformática aplicada à biodiversidade (2), bioprospecção e fitoquímica (3), biorremediação (1), biotecnologia vegetal (2), botânica funcional e mudanças climáticas (2), climatologia (2), conservação de sementes nativas brasileiras (2), conservação e melhoramento genético florestal (2), ecofisiologia de sementes nativas brasileiras (1), ecologia aquática (1), ecologia reprodutiva e produção de sementes de espécies brasileiras (1), ecologia terrestre (1), educação ambiental (1), etnobotânica e sociobiodiversidade (1), finanças verdes e bioprospecção (1), fungos em ecossistemas aquáticos (1), fungos terrestres (2), geologia geral (1), geomorfologia (1), geomorfologia e hidrologia de sistemas cársticos (1), geoprocessamento e geotecnologias (3), hidrogeologia (1), hidrologia florestal (1), paleontologia (2), palinologia (2), pedologia (6), processos geodinâmicos e gestão de risco e desastres (2), recursos minerais (2), resiliência e adaptação de ecossistemas às mudanças climáticas e poluentes (5), restauração de ecossistemas (5), sustentabilidade energética baseada em biodiversidade (2), taxonomia de plantas avasculares (2), taxonomia de plantas vasculares: I — angiospermas (7), taxonomia de plantas vasculares: II — samambaias e licófitas (2), tecnologia e propriedades físicas da madeira (1) e uso e ocupação do solo e processos antrópicos aplicados à gestão de riscos e desastres (3). Salário: R$ 9.052,47. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 13 de novembro pelo site https://portal.concursos.ifmg.edu.br/. Concurso com 33 vagas para cargos da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico (ebtt): ciências biológicas (1); educação física (1); enfermagem (4); engenharia de controle e automação (Betim) — automação industrial (1); engenharia de controle e automação (Betim) — controle de sistemas (1); engenharia de controle e automação (Ibirité) (1); engenharia de controle e automação (Sabará) (1); engenharia elétrica (2); engenharia elétrica e eletrônica (2); engenharia elétrica ou engenharia eletrônica ou engenharia de controle e automação (1); física (3); geografia (1); história (1); informática / ciência da computação / engenharia de computação (Ouro Branco, Ibirité, Ribeirão das Neves e Itabirito) (5); informática / ciência da computação / engenharia de computação (Sabará) (1); letras português/espanhol (1); letras português/inglês (1); pedagogia (aee) (1); sociologia (1); topografia (1). Salário: R$ 7.589,19 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 250.