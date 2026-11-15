Confira lista com 36 concursos abertos e 61.202 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 36 concursos e 61.202 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal não há concursos abertos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 28.277 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há seis seleções abertas com 25.954 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são dois concursos com 189 postos vagos. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 5.157 vagas. Já para os municipais, há 16 concursos e 1.560 vagas. Nas universidades federais, são três processos seletivos e 18 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 47 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Não há concursos abertos.



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Inscrições até 25 de novembro pelo site https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/34. Concurso com 27.279 vagas temporárias para o cargo de recenseador. Salário: R$ 1.741. Taxa: R$ 70.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.cebraspe.org.br. Concurso com 66 vagas imediatas e 118 para formação de cadastro reserva para os cargos de analista legislativo nas especialidades de comunicação social/área: divulgação institucional (9), comunicação social/área: jornalismo (23), comunicação social/área: relações públicas (12), documentação e informação legislativa/área: arquivologia (11 vagas), documentação e informação legislativa/área: biblioteconomia (10), engenheiro/área: engenharia civil (10), engenheiro/área: engenharia elétrica (2), engenheiro/área: engenharia eletrônica/telecomunicações (8), museólogo (6) e registro e redação (25). Salário: R$ 32.070,88. Taxa: R$ 130.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL (INB)

Inscrições prorrogadas até 18 de novembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/. Concurso para formação de cadastro de reserva, com 55 vagas, para cargos de nível médio e superior. Para nível superior, os cargos são: administrador, advogado, analista de comércio exterior, analista de comunicação, analista de sistemas, arquivologista, assistente social, auditor, biólogo, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo/florestal, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de minas, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro geotécnico, engenheiro mecânico, engenheiro metalurgista, engenheiro nuclear, engenheiro químico, físico, geólogo, médico do trabalho, psicólogo e químico. Para nível médio e técnico, os cargos são: assistente administrativo, inspetor de guarda, desenhista projetista, operador de processos, técnico em agrimensura, técnico em automação, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em ferramentaria, técnico em geologia, técnico em instrumentação, técnico em logística, técnico em mecânica, técnico em mecânica de precisão, técnico em meio ambiente, técnico em metalurgia, técnico em metrologia, técnico em mineração, técnico em química, técnico em radioproteção e técnico em segurança do trabalho. Salário: de R$ 3.452 a R$ 8.374. Taxa: R$ 100 (nível médio) e R$ 125 (nível superior).

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.avalia.org.br. Processo seletivo simplificado com 300 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de 459 vagas para os cargos de técnico administrativo (28), analista de dados e controle de qualidade (127), analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e de políticas de saúde (218), analista técnico em edificações (8), analista técnico em equipamentos (18) e gestor (16). Salário: de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29. Taxa: R$ 60.

CENTRO— OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 42 vagas, sendo 12 imediatas e 30 de cadastro reserva, para os cargos de analista de comunicação social (1), analista de sistemas (1), analista legislativo (1), assistente administrativo (6), assistente de controle interno (1) e auxiliar de serviços gerais (2). Salário: de R$ 2.000 a R$ 6.523,44. Taxa: R$ 115 a R$ 145.

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA (GO)

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 35 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de contabilidade (1), analista de recursos humanos (1), analista de tecnologia da informação (1), técnico administrativo (10), técnico legislativo (4), técnico parlamentar (6), auxiliar de serviços gerais (4) e auxiliar administrativo (8). Salário: de R$ 2.009,04 a R$ 8.383,20, além de auxílio — alimentação. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121) e profissional da educação (1163). Salário: de R$ 3.070,76 a R$ 4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de janeiro pelo site https://www.versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 86 vagas imediatas e 356 para cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.621 a R$ 10.500. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (GO)

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 138 vagas imediatas e 690 para formação de cadastro reserva para os cargos de agente de manutenção mecânica (2), agente de serviços e obras públicas (3), analista ambiental — agronomia (1), analista ambiental — biologia (1), analista ambiental — engenharia ambiental (1), analista ambiental — engenharia civil (1), assistente administrativo (4), cuidador (15), eletricista (1), executor de higiene e alimentação (41), fiscal de obras e posturas (1), fiscal de saúde pública (1), fiscal de tributos municipais (1), motorista (1), operador de máquinas leves (1), operador de máquinas pesadas (1) e professor nível II — pedagogia (62). Salário: de R$ 1.557,05 a R$ 5.559,33. Taxa: R$ 100 (nível fundamental incompleto e completo), R$ 130 (nível médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e 3.903 para formação de cadastro reserva, para os cargos de: agente educativo (1.663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação — artes (6), profissional da educação — ciências (5), profissional da educação — educação física (55), profissional da educação — geografia (9), profissional da educação — história (9), profissional da educação — inglês (3), profissional da educação — língua portuguesa (16), profissional da educação — matemática (13) e profissional da educação — pedagogia (1.056). Salário: de R$ 2.825,11 a R$ 4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA (CAU-SC)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site https://quadrix.org.br/informacoes/3078/. Concurso com seis vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo, técnico em secretariado, advogado, analista administrativo e financeiro, analista de compras, contratos e licitações e arquiteto e urbanista. Salário: de R$ 4.111,01 a R$ 12.383,88. Taxa: R$ 64 a R$ 66.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO/RN (CREF16/RN)

Inscrições até 15 de novembro pelo site www.comperve.ufrn.br. Concurso com 3 vagas imediatas e 180 para formação de cadastro de reserva (60 vagas), para os cargos de advogado (1 vaga imediata + 20 cr), contador (1 vaga imediata + 20 cr) e agente de licitação e contratos (1 vaga imediata + 20 cr). Salário: de R$ 2.084,78 a R$ 4.169,55. Taxa: R$ 150.

ESTADUAIS

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de cadete do curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 destinadas à ampla concorrência e 18 reservadas para pessoas negras. Salário: de R$ 7.912,17 (inicial para cadete do 1.º ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2.º tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em direito).

Inscrições até 23 de novembro pelo site www.vunesp.com.br . Concurso público com previsão de formação de cadastro reserva e provimento de cargos para os cargos de analista judiciário (especialidades: análise de sistemas de informação, suporte em tecnologia da informação, oficial de justiça avaliador federal e área judiciária sem especialidade) e técnico judiciário (especialidades: contabilidade, desenvolvimento de sistemas de informação, suporte técnico e tecnologia da informação). Salário: de R$ 9.776,73 a R$ 20.013,11. Taxa: R$ 100 a R$ 160.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (diversas áreas e especialidades, como área judiciária, área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras) e técnico judiciário (como área administrativa, enfermagem, tecnologia da informação, entre outras). Salário: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110 (ensino superior).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpb26. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário — área judiciária (25), analista de TI — desenvolvimento de sistemas (10), analista de TI — banco de dados (1), analista de TI — infraestrutura de TI (1), analista de TI — gestão de governança de TI (2), analista de TI — segurança da informação (2), analista de TI — inteligência artificial (3), analista de TI — ciência e análise de dados (1) e analista — contabilidade (5). Salário: R$ 7.526,14 (além de verbas indenizatórias de auxílio — alimentação de R$ 2.200 e auxílio — saúde de R$ 1.800). Taxa: R$ 120.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Inscrições até 16 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Processo com 500 vagas e formação de lista de suplentes para o cargo de soldado do quadro de praças da Polícia Militar (QPPM). Salário: R$ 8.505 (acrescido de auxílio — alimentação de R$ 550). Taxa: R$ 200.

POLÍCIA PENAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 4 de janeiro pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/seap_pe_26. Processo com 700 vagas e sem cadastro reserva para o cargo de policial penal do estado. Salário: R$ 5.667,92 (referente ao vencimento — base de R$ 2.833,96, acrescido de gratificação de risco por função policial penal, correspondente a 100% do vencimento — base). Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Processo com 2.000 vagas para o cargo de aluno — soldado da PM, do quadro de praças (QP). Salário: R$ 5.482,51 (composto por padrão de R$ 2.348,42, regime especial de trabalho policial de R$ 2.348,42 e adicional de insalubridade de R$ 785,67). Taxa: R$ 110.

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA— SP)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com 98 vagas imediatas e formação de cadastro de remanescentes para o cargo de Pesquisador Científico I A, distribuídas entre as áreas de agroecologia (5), sistemas agroflorestais (1), algas e cianobactérias de águas continentais (1), algas marinhas (1), anatomia e identificação de madeira (2), anatomia ecológica vegetal (2), biodiversidade animal (2), bioeconomia (2), bioinformática aplicada à biodiversidade (2), bioprospecção e fitoquímica (2), biorremediação (3), biotecnologia vegetal (1), botânica funcional e mudanças climáticas (2), climatologia (2), conservação de sementes nativas brasileiras (2), conservação e melhoramento genético florestal (2), ecofisiologia de sementes nativas brasileiras (1), ecologia aquática (1), ecologia reprodutiva e produção de sementes de espécies brasileiras (1), ecologia terrestre (1), educação ambiental (1), etnobotânica e sociobiodiversidade (1), finanças verdes e bioprospecção (2), fitossociologia e fitogeografia (3), fungos em ecossistemas aquáticos (1), fungos terrestres (1), geologia geral (2), geomorfologia (1), geomorfologia e hidrologia de sistemas cársticos (1), geoprocessamento e geotecnologias (2), hidrogeologia (3), hidrologia florestal (1), paleontologia (1), palinologia (2), pedologia (2), processos geodinâmicos e gestão de risco e desastres (6), recursos minerais (2), resiliência e adaptação de ecossistemas às mudanças climáticas e poluentes (2), restauração de ecossistemas (10), sustentabilidade energética baseada em biodiversidade (2), taxonomia de plantas avasculares (2), Taxonomia de plantas vasculares (angiospermas) (9), taxonomia de plantas vasculares (samambaias e licófitas) (1), tecnologia e propriedades físicas da madeira (1), e uso e ocupação do solo e processos antrópicos aplicados à gestão de riscos e desastres (3). Salário: R$9.052,47. Taxa: R$ 150.

FORMAÇÃO DE OFICIAIS E SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Inscrições até 23 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso com 570 vagas para os cargos de oficial (2º tenente) (60) e soldado (510). Salário: de R$ 1.450 a R$ 12.937,33. Taxa: R$ 180 a R$ 220.

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

Inscrições até 23 de novembro pelo site fcc.org.br. Concurso com 936 vagas em cadastro de reserva para os cargos de técnico bancário (866), técnico em segurança do trabalho (20) e assistente securitário (50). Salário: de R$ 4.444,43 a R$ 5.618,71. Taxa: R$ 67.

AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP ÁGUAS)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/spaguas26. Concurso com 190 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Especialista em Regulação e Fiscalização de Recursos Hídricos I nas ênfases de gestão de recursos hídricos (77), gestão ambiental e recursos hídricos (59), direito e regulação econômica de recursos hídricos (16) e monitoramento hidrológico e ciência de dados (18); e analista de suporte à regulação de recursos hídricos I nas ênfases de administração pública (8), direito (5), econômico — financeira (4) e tecnologia da informação e ciência de dados (3). Salário: de R$ 10.366 a R$ 12.070. Taxa: R$ 110.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico administrativo, técnico ambiental — técnico em eletrônica, técnico ambiental — técnico em química e técnico ambiental — técnico em meio ambiente. Salário: R$ 5.614,38. Taxa de inscrição: R$ 60.

LOCAIS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PAIVA (MG)

Inscrições até 18 de novembro pelo site concursosjcm.com.br/informacoes/172/. Concurso com 13 vagas imediatas para diversos cargos nos níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Salários: de R$ 1.621 a R$ 5.494,76. Taxa: de R$ 70 a R$ 200.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM (MG)

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de nível médio/técnico e superior. Salário: de R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Inscrições até 18 de novembro pelo site www.ibamspconcursos.org.br. Concurso com 28 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de fiscal de obras (1), fiscal de saúde pública (1), desenhista projetista (1), topógrafo (1), auxiliar de serviços gerais (1), coveiro (1), pedreiro (2), pintor (1), operador de trator agrícola (2), operador de máquina pesada (2), fiscal de trânsito de 3ª classe (3), salvavidas (1), técnico em enfermagem do trabalho (1), analista de compras e licitações (2), analista técnico jurídico (3), arquivista (1), bibliotecário (1), educador social (1), gestor de contratos (1), procurador jurídico (1), além de cadastro de reserva para fiscal de comércio, serviços e tributos, fiscal de meio ambiente e agente de apoio ao canil. Salário: de R$ 1.767,20 a R$ 9.717,96 (mais auxílio — alimentação de R$ 1.000). Taxa: de R$ 57,50 a R$ 119.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA (PB)

Inscrições até 22 de novembro pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 5 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços diversos (1) e vigilante (1), auxiliar administrativo (2) e arquivista (1). Salário: de R$ 1.696,99 a R$ 3.354,70. Taxa: R$ 75 e R$ 115.

MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://institutoibed.org. Concurso com 50 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de saúde bucal (2), técnico de enfermagem (2), agente comunitário de saúde — ACS e auxiliar de sala (12). fiscal de tributos (1), fiscal de meio ambiente (1), psicólogo (1), assistente social (1), dentista (1), farmacêutico/bioquímico (1), enfermeiro (5), educador físico (1), professor de educação infantil (6), professor polivalente — anos iniciais (6), professor de matemática (2), professor de língua portuguesa (2), professor de língua inglesa (1), professor de educação física (1), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de ciências (1) e psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.621 a R$ 4.750. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ — MT

Inscrições até 30 de novembro pelo site www.selecon.org.br. Concurso com 26 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de técnico legislativo (11), técnico legislativo sonorização (2), técnico legislativo cerimonial (2), analista legislativo (1), analista legislativo — tecnologia da informação (5), analista legislativo segurança do trabalho (1), analista legislativo psicólogo (1), analista legislativo assistente social (1), analista legislativo jornalismo (1), contador (cadastro de reserva) e controlador interno (1). Salário: de R$ 5.518,91 a R$ 11.629,67. Taxa: R$ 90 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI — PI

Inscrições até 26 de novembro pelo site www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 209 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (30), vigia (30), condutor de ambulância (3), eletricista (1), motorista CNH B (6), motorista CNH D (11), agente administrativo (4), agente comunitário de saúde — bairro Matadouro (1), agente comunitário de saúde — centro (1), agente comunitário de saúde — localidade Retiro (1), agente comunitário de saúde — localidade Santa Maria (1), agente comunitário de saúde — povoado Fazenda Nova (1), agente de trânsito (5), agente de vigilância sanitária (1), atendente de farmácia básica (2), fiscal de obras (1), fiscal de tributos — nível médio (1), técnico agrícola (1), técnico agrimensor (1), técnico em enfermagem — ESF (2), técnico em enfermagem — SAMU (2), técnico em informática (3), técnico em saúde bucal (4), agente de fiscalização ambiental (1), assistente social (1), cirurgião-dentista ESF (3), educador físico (1), engenheiro civil (1), farmacêutico bioquímico (1), fiscal de inspeção sanitária (1), fiscal de tributos — nível superior (1), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), médico neuropediatra (1), médico psiquiatra (1), médico veterinário (1), nutricionista (2), professor de artes (1), professor de informática (6), professor de educação física (7), professor fundamental (20), professor infantil (25), professor de inglês (2), professor de matemática (5), professor de português (5), psicólogo (3), psicopedagogo (2) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.621 a R$ 16.210 (ou o piso nacional). Taxa: R$ 76 (nível fundamental), R$ 86 (nível médio e/ou técnico) e R$ 99 (nível superior).

PREFEITURA DE NOVO XINGU (RS)

Inscrições até 30 de novembro pelo site https://objetivas.selecao.net.br. Concurso com 12 vagas imediatas e 15 para formação de cadastro reserva para os cargos de agente administrativo, analista administrativo, auditor fiscal, auxiliar de apoio operacional, contador, engenheiro civil, engenheiro sanitarista e ambiental, fonoaudiólogo, mecânico, monitor, motorista, operário, operador de máquinas, técnico em informática e vigilante. Salário: de R$ 1.626,94 a R$ 8.797,52. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE TRÊS BARRAS (SC)

Inscrições até 26 de novembro pelo site https://unesc.selecao.net.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (2), assistente administrativo (2), contador (1), engenheiro químico (1), engenheiro sanitarista (1) e tesoureiro (1). Salário: de R$ 3.113,56 a R$ 9.500. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE (SP)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://abcp.selecao.net.br. Concurso com 30 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de guarda civil municipal de 3ª classe, sendo 24 vagas masculinas e 6 femininas. Salário: R$ 2.220,94. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE CUNHA (SP)

Inscrições até 21 de novembro pelo site https://www.promun.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva em 56 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.621 a R$ 9.147,62. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITAPOROROCA (PB)

Inscrições até 20 de novembro pelo site https://concursos.facetconcursos.com.br. Concurso com 175 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Salário: de R$ 1.621 a R$ 10 mil. Taxa: R$ 80 a R$ 115.

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO (RJ)

Inscrições até 18 de novembro pelo site https://selecon.selecao.net.br, nas páginas dos editais de guarda municipal II e guarda municipal III. Concursos com 101 vagas imediatas e 505 de cadastro reserva para os cargos de guarda municipal II (100 vagas imediatas) e guarda municipal III — psicólogo (1 vaga imediata). Salário: de R$ 3.172,96 a R$ 4.535,54. Taxa: R$ 95,18 a R$ 136,06.

PREFEITURA DE LOUVEIRA (SP)

Inscrições até 16 de novembro pelo site https://avancasp.selecao.net.br. Concurso com 11 vagas para os cargos de professor de artes (2), professor de educação física (2), professor de ensino básico (5) e professor de inglês (2). Salário: de R$ 4.655 a R$ 5.534. Taxa: R$ 95.

PREFEITURA DE QUIXADÁ (CE)

Inscrições até 16 de novembro pelo site https://inbrasp.org. Processo seletivo com 40 vagas para cadastro reserva para as funções de dentista (10), dentista — bucomaxilar (10), dentista — endodontia (10) e dentista — periodontia (10), sem vagas imediatas nessas funções. Salário: R$ 3.073,64. Taxa: R$ 130.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA (PB)

Inscrições até 29 de novembro pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/cmAreia2026. Concurso com 4 vagas de ampla concorrência, para os cargos de auxiliar de serviços gerais (2) e auxiliar administrativo (2). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 75,00 a R$ 95.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 26 de dezembro pelo correio eletrônico secgeral@enf.ufmg.br. Concurso com 1 vaga, com convocação imediata, para o cargo de (1) professor assistente de nutrição em esporte e exercício físico. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Inscrições até 28 de novembro pelo site http://www.upenet.com.br. Concurso com 17 vagas imediatas para cargo no departamento de educação física. Salário: de R$ 1.224,74 a R$ 8.257,49. Taxa: R$ 100 a R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 19 de novembro pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br. Processo seletivo para cadastro reserva do cargo de docente — professor de apoio. Salário: R$ 2.498,67. Taxa: gratuita.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Concurso público com 45 vagas para os cargos de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre as áreas de artes cênicas, design gráfico, educação especial, eletrônica, energias, engenharia de produção, humanidades, informática, pedagogia, produção de áudio e vídeo e segurança do trabalho. Salário: de R$6.397,19 a R$7.356,77 . Taxa: R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 30 de novembro pelo site portal.concursos.ifmg.edu.br. Processo seletivo simplificado com 2 vagas para o cargo de professor visitante, distribuídas entre as áreas de artes e de enfermagem. Salário: de R$ 5.130,63 a R$ 8.340,33. Taxa: R$ 50.