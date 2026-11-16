Correio Braziliense

Processo Seletivo Senac Goiás - (crédito: Divulgação/Senac Goiás )

*Por Arthur Dias

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu nesta segunda-feira (16) o processo seletivo para instrutor(a) de ensino profissionalizante. São 150 vagas para atuação em 36 municípios goianos com salários que variam de R$ 5.415,36 a R$ 10.524,20. As inscrições seguem abertas até 22 de novembro e podem ser realizadas pelo site do Senac na seção trabalhe conosco.

As vagas contemplam mais de 30 municípios do estado, além das unidades móveis de beleza, saúde e pet. Entre as cidades de atuação estão Americano do Brasil, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Ceres, Estrela do Norte, Goiânia, Iporá, Pirenópolis, São Simão, Serranópolis e Trindade, entre outras.

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Com uma jornada semanal de até 40 horas, as oportunidades são como instrutor de cursos de segurança do trabalho, cabeleireiro, enfermagem, gastronomia, informática, administração, marketing e moda. O processo seletivo será conduzido pela Véli, empresa especializada em soluções na área de recursos humanos.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá



