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. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 58 concursos e 66.191 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal não há concursos abertos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 28.408 oportunidades. Para Goiás há quatro seleções abertas com 25.865 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, há um concurso com seis postos vagos. Há ainda 15 seleções de concursos estaduais com 8.398 vagas. Já para os municipais, há 28 concursos e 3.321 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 146 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 47 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Não há concursos abertos.

NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Inscrições até 25 de novembro pelo site https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/34. Concurso com 27.279 vagas temporárias para o cargo de recenseador. Salário: R$ 1.741. Taxa: R$ 70.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.avalia.org.br. Processo seletivo simplificado com 300 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de 459 vagas para os cargos de técnico administrativo (28), analista de dados e controle de qualidade (127), analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e de políticas de saúde (218), analista técnico em edificações (8), analista técnico em equipamentos (18) e gestor (16). Salário: de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29. Taxa: R$ 60.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 11 de janeiro de 2027 pelo site https://concursos.marinha.mil.br/. Processo seletivo com mais de 370 vagas divulgadas para oficiais temporários nas áreas de Medicina, Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Magistério e Engenharia, conforme o Distrito Naval escolhido. Salário: R$ 9.000. Taxa: R$ 150.

GOIÁS

PREFEITURA DE PETROLINA DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 e 14.780 oportunidades para cadastro reserva para os cargos de agente executivo (1663), auxiliar de secretaria (121) e profissional da educação (1163). Salário: de R$ 3.070,76 a R$ 4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de janeiro pelo site https://www.versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 86 vagas imediatas e 356 para cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.621 a R$ 10.500. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (GO)

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 138 vagas imediatas e 690 para formação de cadastro reserva para os cargos de agente de manutenção mecânica (2), agente de serviços e obras públicas (3), analista ambiental — agronomia (1), analista ambiental — biologia (1), analista ambiental — engenharia ambiental (1), analista ambiental — engenharia civil (1), assistente administrativo (4), cuidador (15), eletricista (1), executor de higiene e alimentação (41), fiscal de obras e posturas (1), fiscal de saúde pública (1), fiscal de tributos municipais (1), motorista (1), operador de máquinas leves (1), operador de máquinas pesadas (1) e professor nível II — pedagogia (62). Salário: de R$ 1.557,05 a R$ 5.559,33. Taxa: R$ 100 (nível fundamental incompleto e completo), R$ 130 (nível médio) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e 3.903 para formação de cadastro reserva, para os cargos de: agente educativo (1.663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação — artes (6), profissional da educação — ciências (5), profissional da educação — educação física (55), profissional da educação — geografia (9), profissional da educação — história (9), profissional da educação — inglês (3), profissional da educação — língua portuguesa (16), profissional da educação — matemática (13) e profissional da educação — pedagogia (1.056). Salário: de R$ 2.825,11 a R$ 4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA (CAU— SC)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site https://quadrix.org.br/informacoes/3078/. Concurso com seis vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo, técnico em secretariado, advogado, analista administrativo e financeiro, analista de compras, contratos e licitações e arquiteto e urbanista. Salário: de R$ 4.111,01 a R$ 12.383,88. Taxa: R$ 64 a R$ 66.

ESTADUAIS

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de cadete do curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 72 destinadas à ampla concorrência e 18 reservadas para pessoas negras. Salário: de R$ 7.912,17 (inicial para cadete do 1.º ano) a R$ 12.170,61 (para o posto de 2.º tenente). Taxa: R$ 243 (exige nível superior em direito).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Inscrições até 23 de novembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com previsão de formação de cadastro reserva e provimento de cargos para os cargos de analista judiciário (especialidades: análise de sistemas de informação, suporte em tecnologia da informação, oficial de justiça avaliador federal e área judiciária sem especialidade) e técnico judiciário (especialidades: contabilidade, desenvolvimento de sistemas de informação, suporte técnico e tecnologia da informação). Salário: de R$ 9.776,73 a R$ 20.013,11. Taxa: R$ 100 a R$ 160.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO DO ESTADO DO MARANHÃO

Inscrições até 29 de janeiro de 2027 pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para provimento de 2.317 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de nível superior (diversas áreas e especialidades, como pesquisador, especialista em educação, professor, especialista em gestão pública, analista de planejamento e finanças públicas e auditor) e nível médio (como técnico em pesquisa e assistente técnico em especialidades como administração, enfermagem do trabalho, informática, contabilidade, entre outras). Salário: de R$ 1.631,76 a R$ 14.950,78. Taxa: R$ 120 a R$ 250 (ensino superior) e R$ 60 (ensino médio).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (diversas áreas e especialidades, como área judiciária, área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras) e técnico judiciário (como área administrativa, enfermagem, tecnologia da informação, entre outras). Salário: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110 (ensino superior).

POLÍCIA PENAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 4 de janeiro pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/seap_pe_26 . Processo com 700 vagas e sem cadastro reserva para o cargo de policial pena do estado. Salário: R$ 5.667,92 (referente ao vencimento — base de R$ 2.833,96, acrescido de gratificação de risco por função policial penal, correspondente a 100% do vencimento — base). Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Processo com 2.000 vagas para o cargo de aluno — soldado da PM, do quadro de praças (QP). Salário: R$ 5.482,51 (composto por padrão de R$ 2.348,42, regime especial de trabalho policial de R$ 2.348,42 e adicional de insalubridade de R$ 785,67). Taxa: R$ 110.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 16 de dezembro pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pe_26. Concurso público com 1.315 vagas imediatas para os cargos de Agente de Polícia (1.200), Delegado de Polícia (45) e Escrivão de Polícia (70). Salário: de R$ 5.667,92 a R$ 13.560. Taxa: R$ 250 a R$ 350.

POLÍCIA CIVIL DO ACRE

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.idecan.org.br. Concurso público com 139 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de Delegado de Polícia Civil (8), Oficial Investigador de Polícia (74), Auxiliar de Necropsia (7), Perito Criminal (11), Perito Médico-Legista (4) e Papiloscopista Policial (35). Salário: de R$ 6.342,07 a R$ 19.505,66. Taxa: R$ 105 a R$ 133.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Inscrições até 11 de dezembro pelo site www.bombeiros.pb.gov.br. Concurso público com 20 vagas imediatas para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFO/BM 2027). Salário: de R$ 3.669,03 a R$ 11.142,96. Taxa: R$ 120.

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA— SP)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com 98 vagas imediatas e formação de cadastro de remanescentes para o cargo de Pesquisador Científico I A, distribuídas entre as áreas de agroecologia (5), sistemas agroflorestais (1), algas e cianobactérias de águas continentais (1), algas marinhas (1), anatomia e identificação de madeira (2), anatomia ecológica vegetal (2), biodiversidade animal (2), bioeconomia (2), bioinformática aplicada à biodiversidade (2), bioprospecção e fitoquímica (2), biorremediação (3), biotecnologia vegetal (1), botânica funcional e mudanças climáticas (2), climatologia (2), conservação de sementes nativas brasileiras (2), conservação e melhoramento genético florestal (2), ecofisiologia de sementes nativas brasileiras (1), ecologia aquática (1), ecologia reprodutiva e produção de sementes de espécies brasileiras (1), ecologia terrestre (1), educação ambiental (1), etnobotânica e sociobiodiversidade (1), finanças verdes e bioprospecção (2), fitossociologia e fitogeografia (3), fungos em ecossistemas aquáticos (1), fungos terrestres (1), geologia geral (2), geomorfologia (1), geomorfologia e hidrologia de sistemas cársticos (1), geoprocessamento e geotecnologias (2), hidrogeologia (3), hidrologia florestal (1), paleontologia (1), palinologia (2), pedologia (2), processos geodinâmicos e gestão de risco e desastres (6), recursos minerais (2), resiliência e adaptação de ecossistemas às mudanças climáticas e poluentes (2), restauração de ecossistemas (10), sustentabilidade energética baseada em biodiversidade (2), taxonomia de plantas avasculares (2), Taxonomia de plantas vasculares (angiospermas) (9), taxonomia de plantas vasculares (samambaias e licófitas) (1), tecnologia e propriedades físicas da madeira (1), e uso e ocupação do solo e processos antrópicos aplicados à gestão de riscos e desastres (3). Salário: R$9.052,47. Taxa: R$ 150.