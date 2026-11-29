E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 49 concursos e 46.685 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há quatro concursos abertos com 24 vagas imediatas e 1.168 para cadastro reserva. Entre os nacionais, há três certames abertos para 28.108 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há quatro seleções abertas com 3.801 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, há um concurso com seis postos vagos. Há ainda 15 seleções de concursos estaduais com 11.892 vagas. Já para os municipais, há 13 concursos e 1.634 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 26 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 50 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 11 de janeiro de 2027 pelo site www.quadrix.org.br. Concurso público com seis vagas imediatas e formação de cadastro reserva de 444 vagas para os cargos de advogado (1 + 39 CR), analista técnico (1 + 39 CR), analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + 39 CR), arquivista (1 + 39 CR), enfermeiro (1 + 39 CR), enfermeiro fiscal (1 + 39 CR), analista de comunicação II (30 CR), analista de gestão de pessoas (30 CR), analista de pessoal (30 CR), analista de sistemas (30 CR), analista de suporte técnico (30 CR), bibliotecário (30 CR) e contador (30 CR). Salário: R$ 18.950,52. Taxa: R$ 100

REDE SARAH (ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS)

Inscrições até 17 de dezembro de 2026 pelo site www.sarah.br/rh. Processo seletivo com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de analista de tecnologia da informação (8 vagas imediatas para Brasília, divididas entre desenvolvimento (4) e Infraestrutura (4), além de vagas para Rio de Janeiro, Salvador e São Luís) e 2 vagas para estatístico. Salário: R$ 14.972,56. Taxa: R$ 120

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)



Inscrições de 3 de dezembro de 2026 até 7 de janeiro de 2027 pelo site www.access.org.br. Concurso público com 7 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de 700 vagas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária, nas especialidades de direito e legislação, contabilidade e informática (banco de dados, desenvolvimento de sistemas e redes). Salário: R$ 11.514,95. Taxa: R$ 110

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 2 de dezembro de 2026 pelo site https://processoseletivo. igesdf.org.br. Processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para os cargos de médico cardiologista — UTI coronariana e analista de TI II — análise de sistemas . Salário: de R$ 7.785,45 a R$ 16.030,94. Taxa: gratuita.

NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Inscrições prorrogadas até 30 de novembro pelo site https://concursos.cesgranrio. org.br/portal/avaliacoes/34. Concurso com 27.279 vagas temporárias para recenseador. Salário: R$ 1.741. Taxa: R$ 70.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.avalia.org.br. Processo seletivo simplificado com 300 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de 459 vagas para os cargos de técnico administrativo (28), analista de dados e controle de qualidade (127), analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e de políticas de saúde (218), analista técnico em edificações (8), analista técnico em equipamentos (18) e gestor (16). Salário: de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29. Taxa: R$ 60.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 11 de janeiro de 2027 pelo site https://concursos.marinha.mil. br/. Processo seletivo com mais de 370 vagas para oficiais temporários nas áreas de Medicina, Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Magistério e Engenharia, conforme o Distrito Naval escolhido. Salário: R$ 9.000. Taxa: R$ 150.

CENTRO — OESTE

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS (MT)

Inscrições até 7 de janeiro de 2027 pelo site https://selecon.org.br. Concurso público com 387 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de professor de educação infantil (80), professor de educação infantil – distrito de Indianópolis (1), professor de educação infantil – distrito de Vale dos Sonhos (1), professor de anos iniciais (170), professor de anos iniciais — distrito de Indianópolis (1), professor de anos iniciais — distrito de Vale dos Sonhos (1), profissional de apoio à educação infantil (58) e profissional de apoio à inclusão escolar (75). Salário: de R$ 2.100 a R$ 5.771,96. Taxa: R$ 90,00 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de janeiro pelo site https://www. versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 86 vagas imediatas e 356 para cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salário: de R$ 1.621 a R$ 10.500. Taxa: R$ 80 a R$ 180.

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 2.956 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, para os cargos de: agente educativo (1.663), auxiliar de secretaria (121), profissional da educação — artes (6), profissional da educação — ciências (5), profissional da educação — educação física (55), profissional da educação — geografia (9), profissional da educação — história (9), profissional da educação — inglês (3), profissional da educação — língua portuguesa (16), profissional da educação — matemática (13) e profissional da educação — pedagogia (1.056). Salário: de R$ 2.825,11 a R$ 4.508,28. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 30 de novembro pelo site www.itame.com.br. Processo seletivo com 16 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, para os cargos de: agente comunitário de saúde (13) e agente de combate às endemias (3). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 100,00.

CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA (CAU — SC)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site https://quadrix.org.br/ informacoes/3078/. Concurso com seis vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente administrativo, técnico em secretariado, advogado, analista administrativo e financeiro, analista de compras, contratos e licitações e arquiteto e urbanista. Salário: de R$ 4.111,01 a R$ 12.383,88. Taxa: R$ 64 a R$ 66.

ESTADUAIS

FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições até 10 de dezembro pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/ crs. Concurso com 90 vagas para o cargo de cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais. Salário: de R$ 7.912,17 a R$ 12.170,61. Taxa: R$ 243.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Inscrições até 23 de novembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com previsão de formação de cadastro reserva e provimento de cargos para os cargos de analista judiciário (especialidades: análise de sistemas de informação, suporte em tecnologia da informação, oficial de justiça avaliador federal e área judiciária sem especialidade) e técnico judiciário (especialidades: contabilidade, desenvolvimento de sistemas de informação, suporte técnico e tecnologia da informação). Salário: de R$ 9.776,73 a R$ 20.013,11. Taxa: R$ 100 a R$ 160.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO DO ESTADO DO MARANHÃO

Inscrições até 29 de janeiro de 2027 pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para provimento de 2.317 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de nível superior (diversas áreas e especialidades, como pesquisador, especialista em educação, professor, especialista em gestão pública, analista de planejamento e finanças públicas e auditor) e nível médio (como técnico em pesquisa e assistente técnico em especialidades como administração, enfermagem do trabalho, informática, contabilidade, entre outras). Salário: de R$ 1.631,76 a R$ 14.950,78. Taxa: R$ 120 a R$ 250 (ensino superior) e R$ 60 (ensino médio).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Inscrições até 25 de novembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso para formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (diversas áreas e especialidades, como área judiciária, área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras) e técnico judiciário (como área administrativa, enfermagem, tecnologia da informação, entre outras). Salário: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,88. Taxa: R$ 90 a R$ 110 (ensino superior).

POLÍCIA PENAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 4 de janeiro pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/ seap_pe_26. Processo com 700 vagas para o cargo de policial penal do estado. Salário: R$ 5.667,92. Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Processo com 2.000 vagas para o cargo de aluno-soldado da PM, do quadro de praças (QP). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 110.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 16 de dezembro pelo site http://www.cebraspe.org.br/ concursos/pc_pe_26. Concurso público com 1.315 vagas imediatas para os cargos de agente de polícia (1.200), delegado de polícia (45) e escrivão de polícia (70). Salário: de R$ 5.667,92 a R$ 13.560. Taxa: R$ 250 a R$ 350.

POLÍCIA CIVIL DO ACRE

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.idecan.org.br. Concurso público com 139 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de delegado de polícia civil (8), oficial investigador de polícia (74), auxiliar de necropsia (7), perito criminal (11), perito médico-legista (4) e papiloscopista policial (35). Salário: de R$ 6.342,07 a R$ 19.505,66. Taxa: R$ 105 a R$ 133.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Inscrições até 11 de dezembro pelo site www.bombeiros.pb.gov.br. Concurso público com 20 vagas imediatas para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFO/BM 2027). Salário: de R$ 3.669,03 a R$ 11.142,96. Taxa: R$ 120.

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA— SP)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com 98 vagas imediatas e formação de cadastro de remanescentes para o cargo de pesquisador científico, distribuídas entre as áreas de agroecologia (5), sistemas agroflorestais (1), algas e cianobactérias de águas continentais (1), algas marinhas (1), anatomia e identificação de madeira (2), anatomia ecológica vegetal (2), biodiversidade animal (2), bioeconomia (2), bioinformática aplicada à biodiversidade (2), bioprospecção e fitoquímica (2), biorremediação (3), biotecnologia vegetal (1), botânica funcional e mudanças climáticas (2), climatologia (2), conservação de sementes nativas brasileiras (2), conservação e melhoramento genético florestal (2), ecofisiologia de sementes nativas brasileiras (1), ecologia aquática (1), ecologia reprodutiva e produção de sementes de espécies brasileiras (1), ecologia terrestre (1), educação ambiental (1), etnobotânica e sociobiodiversidade (1), finanças verdes e bioprospecção (2), fitossociologia e fitogeografia (3), fungos em ecossistemas aquáticos (1), fungos terrestres (1), geologia geral (2), geomorfologia (1), geomorfologia e hidrologia de sistemas cársticos (1), geoprocessamento e geotecnologias (2), hidrogeologia (3), hidrologia florestal (1), paleontologia (1), palinologia (2), pedologia (2), processos geodinâmicos e gestão de risco e desastres (6), recursos minerais (2), resiliência e adaptação de ecossistemas às mudanças climáticas e poluentes (2), restauração de ecossistemas (10), sustentabilidade energética baseada em biodiversidade (2), taxonomia de plantas avasculares (2), Taxonomia de plantas vasculares (angiospermas) (9), taxonomia de plantas vasculares (samambaias e licófitas) (1), tecnologia e propriedades físicas da madeira (1), e uso e ocupação do solo e processos antrópicos aplicados à gestão de riscos e desastres (3). Salário: R$9.052,47. Taxa: R$ 150.

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso público para formação de cadastro reserva para os cargos de analista econômico-financeiro — gestão contábil (50), analista econômico-financeiro — gestão financeira (50), analista econômico-financeiro — gestão estatística (30), analista de tecnologia da informação — desenvolvimento de sistemas (440), analista de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (15), analista de tecnologia da informação — segurança da informação (20), assistente social (10) e analista de comunicação (10). Salário: de R$ 4.936,44 a R$ 6.393,38. Taxa: R$ 87.

AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP ÁGUAS)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site https://conhecimento.fgv.br/ concursos/spaguas26. Concurso com 190 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de especialista em regulação e fiscalização de recursos hídricos I nas ênfases de gestão de recursos hídricos (77), gestão ambiental e recursos hídricos (59), direito e regulação econômica de recursos hídricos (16) e monitoramento hidrológico e ciência de dados (18); e analista de suporte à regulação de recursos hídricos I nas ênfases de administração pública (8), direito (5), econômico-financeira (4) e tecnologia da informação e ciência de dados (3). Salário: de R$ 10.366 a R$ 12.070. Taxa: R$ 110.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.concursosfcc.com.br. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico administrativo, técnico ambiental — técnico em eletrônica, técnico ambiental — técnico em química e técnico ambiental — técnico em meio ambiente. Salário: R$ 5.614,38. Taxa de inscrição: R$ 60.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SEDUC — SP)

Inscrições até 15 de fevereiro de 2027 pelo site https://conhecimento.fgv.br/ concursos/concursoseducsp27. Concurso público com 5.000 vagas efetivas imediatas e formação de lista de classificação para fins de contratação temporária (modalidade PSS) para o cargo de professor de ensino fundamental e médio de matemática (1.262), língua portuguesa (1.197), física (452), ciências (449), língua inglesa (430), educação física (415), geografia (320), química (231), educação especial — deficiência intelectual — DI (138) e educação especial — transtorno do espectro autista — TEA (106), além de seleção exclusiva para contratação temporária nos componentes de Arte, Biologia, Filosofia, História, Sociologia e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Subsídio: de R$ 3.478,13 a R$ 5.565. Taxa: R$ 64.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER DO RIO GRANDE DO NORTE (SEEC/RN)

Inscrições até 9 de dezembro de 2026 pelo site https://sigeduc.rn.gov.br. Processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor da educação profissional. Salário: R$ 5.387,16. Taxa: R$ 30.

LOCAIS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA (PB)

Inscrições até 30 de novembro, realizadas presencialmente na sede provisória da Secretaria Municipal de Educação (Rua Nova, s/n, Bairro Breca, São José da Lagoa Tapada/PB). Processo seletivo simplificado com 68 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de cuidador (25), monitor escolar (25), monitor de transporte escolar (10), psicopedagogo (1), professor dos anos iniciais (1), professor dos anos finais – língua portuguesa (1), professor dos anos finais – matemática (1) e monitor de sala de atendimento educacional especializado — AEE (4). Salário: R$ 1.621. Taxa: gratuita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

Inscrições até 1º de dezembro pelo site www.apiceconsultoria.com. Processo seletivo com 11 vagas para Professor de Jovens e Adultos (EJA). Salário: R$ 2.565,31. Taxa: R$ 50,00.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN (SP)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site www.vunesp.com.br. Concurso público com quatro vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente de administração (1) e analista de planejamento, gestão e orçamento (1) - ciências contábeis (1), direito (1) e informática (1). Salário: de R$ 4.199,87 a R$ 15.123,99. Taxa: R$ 80 (nível médio) e R$ 115 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS (SP)

Inscrições até 7 de dezembro pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso público com três vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de motorista (CR), zelador (CR), agente administrativo (1), agente técnico legislativo (1), assistente administrativo (1), diretor-geral legislativo (CR), assessor jurídico (CR), controlador interno (CR) e contador (CR). Salário: de R$ 3.193,30 a R$ 7.434,85. Taxa: R$ 75 (nível médio) e R$ 95 (nível superior).

PREFEITURA DE BAÍA DA TRAIÇÃO (PB)

Inscrições até 16 de dezembro pelo site www.educapb.com.br. Concurso público com 117 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de motorista B (11), motorista D (11), agente administrativo (7), agente de vigilância sanitária (2), agente comunitário de saúde (13), agente de combate às endemias (3), agente de trânsito (3), técnico em saúde bucal (5), técnico em enfermagem (12), técnico em laboratório (1), recepcionista (8), assistente social (2), enfermeiro (12), farmacêutico (2), fisioterapeuta (6), fiscal de tributos (1), fonoaudiólogo (1), nutricionista (2), médico clínico geral (3), médico plantonista (2), odontólogo (7), psicólogo (2) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.621 a R$ 10.000. Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ (PA)

Inscrições até 28 de dezembro pelo site portalfadesp.org.br. Concurso público com 60 vagas imediatas e cadastro reserva para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.076,40 mais vantagens legais. Taxa: R$ 115.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM (MG)

Inscrições até 17 de novembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 272 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro reserva para os cargos de nível médio/técnico e superior. Salário: de R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 23 de novembro pelo site https://institutoibed.org. Concurso com 50 vagas imediatas, com previsão de formação de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de saúde bucal (2), técnico de enfermagem (2), agente comunitário de saúde — ACS e auxiliar de sala (12), fiscal de tributos (1), fiscal de meio ambiente (1), psicólogo (1), assistente social (1), dentista (1), farmacêutico/bioquímico (1), enfermeiro (5), educador físico (1), professor de educação infantil (6), professor polivalente — anos iniciais (6), professor de matemática (2), professor de língua portuguesa (2), professor de língua inglesa (1), professor de educação física (1), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de ciências (1) e psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.621 a R$ 4.750. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE (SP)

Inscrições até 21 de dezembro pelo site www.ibamsp-concursos.org.br. Concurso público com 121 vagas no total para os cargos de: agente administrativo (100), agente de combate às endemias (1), carpinteiro (1), coveiro (1), dentista clínico geral (1), dentista protesista (1), eletricista de autos (1), instrutor de dança (1), mecânico de veículo pesado (1), médico mensalista alergista (1), médico mensalista endocrinologista (1), médico mensalista gastroenterologista (1), médico mensalista neurologista (1), médico mensalista ortopedista (1), médico mensalista pneumologista (1), médico mensalista proctologista (1), médico mensalista psiquiatra infantil (1), médico mensalista reumatologista (1), médico plantonista clínico de pronto-socorro (1), operador de máquinas retro/patrol/poclain (1), porteiro (2), técnico em farmácia (1), tecnólogo de geoprocessamento (1) e telefonista (1). Salário: de R$ 2.269,43 a R$ 7.223,95. Taxa: de R$ 59 a R$ 96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (CE)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site www.consulpam.com.br. Processo seletivo simplificado com 672 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista de relações públicas (1), assistente de manutenção (21), assistente social (9), atendente de farmácia (19), auxiliar administrativo (48), auxiliar de faturamento (5), auxiliar de serviços gerais (101), auxiliar em saúde bucal (5), capturador de animais (3), cirurgião-dentista (10), contador (1), dentista bucomaxilofacial (1), digitador (59), educador físico (2), eletricista (5), enfermeiro (25), enfermeiro auditor (3), farmacêutico (5), faturista (1), fisioterapeuta (1), fonoaudióloga (3), instrumentador (1), maqueiro (1), médico (28), médico cardiologista (1), médico cirurgião (1), médico cirurgião pediatra (1), médico infectologista (1), médico neuropediatra (1), médico ortopedista/traumatologista (3), médico otorrinolaringologista (1), médico plantonista (10), médico pneumologista (1), médico proctologista (1), médico psiquiatra (1), médico psiquiatra infantil (1), médico reumatologista (1), médico veterinário (2), mobilizador social (3), motorista categoria A (1), motorista categoria AB (20), neuropsicólogo (1), nutricionista (1), odontopediatra (1), pedreiro (2), pintor (5), porteiro (123), psicólogo (1), recepcionista (9), sapateiro (1), supervisor de serviços de saúde (18), técnico de TI (2), técnico em enfermagem (54), técnico em imobilização ortopédica (4), técnico em manutenção de aparelho odontológico (2), técnico em radiologia (1), técnico em saúde bucal (4), técnico em segurança do trabalho (2), auditor em saúde (1), enfermeiro plantonista (24) e técnico em enfermagem plantonista (8). Salário: de R$ 1.621 a R$ 12.000. Taxa: R$ 60 a R$ 140.

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site www.access.org.br. Concurso público com 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de procurador legislativo (1), auditor interno público (1), analista legislativo — especialista em contabilidade (2), analista legislativo — especialista em finanças (1), analista legislativo — especialista em recursos humanos (2), analista legislativo — especialista em comunicação (1), analista legislativo — especialista em direito (2) e analista legislativo — geral (5). Salário: de R$ 3.412,50 a R$ 7.046,62. Taxa: R$ 60,00 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS (RJ)

Inscrições até 21 de dezembro pelo site www.idib.org.br. Concurso público com 200 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Guarda Civil Municipal (200). Salário: R$ 3.872,27. Taxa: R$ 133.

MUNICÍPIO DE GURJÃO (PB)

Inscrições até 7 de janeiro de 2027 pelo site www.objetivas.com.br. Concurso público com 41 vagas imediatas para os cargos de agente administrativo (2), analista de controle interno (1), analista de tecnologia da informação (1), assistente social educacional institucional (1), auxiliar de eletricista (1), bioquímico (1), cozinheira (2), farmacêutico (1), fiscal de tributos (1), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1), médico ginecologista (1), médico PSF (1), motorista categoria B (2), motorista categoria D (3), odontólogo (2), operador de máquinas pesadas (3), orientador educacional (1), professor classe B - geografia (1), professor classe B - história (1), professor classe B - matemática (1), professor classe B - português (1), professor da sala AEE (1), professor polivalente classe A (5), psicólogo (1), psicólogo educacional institucional (1), técnico de laboratório (1), técnico em agropecuária (1) e vigilante (2). Salário: de R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 65 a R$ 115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE — EDITAL 009/2026

Inscrições até 22 de dezembro de 2026 pelo site https://progep.ufs.br. Concurso com duas vagas imediatas para professor titular-livre do magistério superior, em dedicação exclusiva, conforme os requisitos de doutorado e as demais condições do edital. Salário: R$ 26.326,81. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL) — EDITAL 121/2026

Inscrições até 29 de novembro de 2026, às 23h59, pelo e-mail seletivo.caes@uemasul.edu.br, conforme as instruções do edital. Processo seletivo para professor substituto de matemática, no campus Imperatriz, com três posições em cadastro reserva, sem vagas imediatas. Salário: de R$ 2.918,60 a R$ 4.216,81. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) — EDITAL 274/2026

Inscrições até 2 de dezembro de 2026 pelo site https://concursoseseletivos. uema.br. Processo seletivo simplificado para professor substituto no campus Codó, com quatro vagas imediatas em fundamentos da educação e ciências contábeis. Salário: de R$ 2.508,74 a R$ 3.624,64. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) — EDITAL 339/2026

Inscrições até 2 de dezembro de 2026 pelo site https://www.uema.br/concursos- e-seletivos/. Processo seletivo simplificado com três vagas imediatas para professor substituto de administração, no campus Codó. Salário: de R$ 2.508,74 a R$ 3.624,64, conforme a titulação. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) — EDITAL 267/2026

Inscrições até 2 de dezembro de 2026 pelo site https://concursoseseletivos. uema.br. Processo seletivo simplificado para professor substituto no campus Codó, com duas vagas imediatas em teoria do direito. Salário: de R$ 2.508,74 a R$ 3.624,64, para 20 horas semanais, conforme a titulação. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) — EDITAL 52/2026

Inscrições até 7 de dezembro de 2026, às 23h59, pelo site https://centraldeconcursos. fcpc.ufc.br. Concurso com 11 vagas imediatas para professor do magistério superior em Fortaleza, Itapajé e Sobral. Salário: de R$ 8.340,33 a R$ 13.753,96. Taxa: R$ 290 ou R$ 395.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) — EDITAL 062/2026

Inscrições até 10 de dezembro de 2026 pelo site https://www.gps.ufv.br. Concurso com uma vaga imediata para professor de geografia. Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 120,75.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site www.idcap.org.br. Concurso público com 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico em agropecuária/técnico agrícola (13 + CR), técnico em cartografia/agrimensura/ geomática/geoprocessamento (1 + CR), técnico de laboratório (CR), engenheiro agrônomo (CR), médico-veterinário (CR), engenheiro florestal (CR), engenheiro cartográfico/agrimensor (CR), geógrafo (CR), engenheiro químico (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de alimentos (CR) e químico (CR). Salário: R$ 4.698,45 a R$ 8.477,66. Taxa: de R$ 73 a R$ 83.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 23 de dezembro pelo site www.institutoaocp.org.br. Concurso público com 36 vagas imediatas para os cargos de assistente de alunos (3), assistente em administração, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, técnico de laboratório — edificações, técnico de laboratório — topografia, técnico de laboratório — eletrônica, técnico de laboratório — informática, técnico de laboratório — química, técnico de laboratório — mineração, técnico de tecnologia da informação, analista de tecnologia da informação, auditor, bibliotecário-documentalista, médico/clínico geral e médico/psiquiatra. Salário: de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 140 a R$ 180.