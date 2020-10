Sesc-SP promove, este mês, lives sobre temas socioculturais e educativos

E EuEstudante

(crédito: Sesc SP/Divulgação)

Durante a pandemia, várias empresas estão promovendo ações para que as pessoas desfrutem de entretenimento ou informação em casa. O Sesc, por exemplo, oferece a série de transmissões ao vivo intitulada Ideias #FiqueEmCasaComSesc. Neste mês de outubro, por intermédio do Centro de Pesquisa e Formação (CPF), a organização quer incentivar a reflexão no contexto desafiador que todos vivem. As lives trarão debates sobre temáticas socioculturais e educativas.

A partir das 16h, entre 6 e 10 de outubro, o público poderá conferir pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo todos os debates, com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Programação

Terça-feira (6/10), a transmissão tem como tema "Lugares da história e a profissionalização do historiador". Essa programação irá discutir sobre os lugares de atuação do historiador na contemporaneidade, bem como as perspectivas e desafios que a regulamentação recente da profissão impõe à prática.

A atuação do historiador tem se ampliado cada vez mais, encontrando espaços de ofício além da sala de aula, como em museus e projetos de divulgação científica. O debate terá os convidados Caróu Oliveira, historiadora e mestranda em história social pela Unifesp, Bruno Leal, professor de história contemporânea da UnB e Valdei Lopes, professor da UFOP e editor da Revista Brasileira de História. A mediação fica com Sabrina da Paixão, historiadora e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP.

Na quarta-feira (7/10), os participantes poderão acompanhar o debate "Violência e segurança pública no Brasil", que abordará os resultados do Atlas da Violência 2020, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O mapa apresenta a conjuntura da violência letal no Brasil, a agressão contra pessoas negras, mulheres e a população LGBTQI+, o perfil dos homicídios, o impacto das armas de fogo e as políticas públicas de enfrentamento.

Para debater o assunto foram convidados Luiz Eduardo Soares, cientista político, ex-secretário nacional de Segurança Pública e ex-coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro e Samira Bueno, doutora em administração pública e governo pela FGV-EAESP e diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Danilo Cymrot, mestre e doutor em criminologia pela USP, será o mediador.

Na quinta-feira (8/10), será a vez da live "TEMBIUPI - Alimentos guarani para o corpo e a alma" que abordará sobre a importância que os Guarani Mbya atribuem aos alimentos tradicionais para a formação e o fortalecimento do corpo/espírito. O bate-papo destacará como se dá o processo de produção dos alimentos tradicionais, a relação com os rituais e ciclos do tempo. O evento traz os convidados Timoteo Verá Tupã Popygua, cacique do Tekoa Takuari e coordenador regional do Vale do Ribeira da Comissão Ywy Rupa, Maurício Fonseca, historiador, indigenista e coordenador geral do Prêmio Culturas Indígenas de 2006 a 2015. Essa mesa terá apresentação e mediação de Solange Alboreda, animadora sociocultural do Sesc TV.

Já na sexta-feira (9/10), a mesa “A superação das desigualdades: sairemos melhores da pandemia?" refletirá sobre o empoderamento, a expressão e a voz dos oprimidos e como esses aspectos podem ser importantes para a saúde. Como o engajamento social e os coletivos periféricos podem nos ensinar, nesse momento de pandemia, a lidar com as dificuldades e buscar na solidariedade a força necessária para o combate. O bate-papo traz as convidadas Maria Socorro de Araújo Dias, enfermeira sanitarista, e Lúcia Xavier, assistente social e coordenadora da CRIOLA - organização de mulheres negras com sede no Rio de Janeiro. Fernando Andrade de Oliveira, assistente da gerência de saúde e odontologia do Sesc SP, apresenta e media a conversa.

E para finalizar, no sábado (10/10), a transmissão ao vivo terá como tema "Resistência, coragem e desafios", abordando uma conversa sobre territórios compartilhados de desigualdade, confronto, tenacidade e perseverança no universo do cinema. Com a presença de Larissa Fulana de Tal, diretora e integrante do coletivo de cineastas negras "Tela Preta", Naná Prudencio, empresária e documentarista, e Viviane Ferreira, presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. A mediação será de Lucila Meirelles, videoartista, diretora e mestra em artes visuais e apresentação de Solange Alboreda, técnica de programação do Sesc TV.

O Sesc segue ofertando iniciativas on-line, para garantir a continuidade de ações socioculturais nas diversas áreas em que atua. Pelos canais digitais e mídias sociais, o público pode acompanhar o andamento dessas ações e ter acesso a conteúdos exclusivos gratuitamente. As transmissões dessa nova ação #FiqueEmCasaComSesc pode ser assistida no canal do YouTube do Sesc SP.