Horóscopo do dia (13/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

IH Igomer Henrique

Mercúrio em Capricórnio

Mercúrio entra em Capricórnio. A mente se volta para tópicos mais realistas e pragmáticos. É preciso lapidar arestas na mente, disciplinar os conteúdos mentais e falar com autoridade e na hora certa. Mente focada em carreira, compromissos e autoridade. Visão pragmática, ambiciosa e realista em alta.







ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua mente se volta muito para os objetivos de carreira e obrigações. Busque trazer uma comunicação mais eficiente para o ambiente de trabalho. Use sua voz para falar a partir de sua autoridade e experiência. Divulgue mais sua imagem profissional e esteja aberto às possibilidades e alternativas. Escolhas ligadas ao profissional e estruturas em alta.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A mente se volta agora para a necessidade de expansão e crescimento. Você tende a ser mais realista neste tópico, mas não deixe de crescer por isso. Estará se questionando mais o sentido da vida, o que lhe move, quais são seus princípios e ética. Comunique o que acredita com realismo. Pense grande, mas sem perder a realidade de vista. Fé firme e objetiva.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, entra no sério e pragmático signo de Capricórnio. Um pouco mais de seriedade na sua expressão pode ser necessária neste período. Estará focado em especial nos seus conteúdos emocionais. Busque entender com seriedade suas questões emocionais e como lapidá-las. Também a busca por temas mais profundos, sexualidade e bens partilhados.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A mente se volta mais para o social e parcerias. Se permita ouvir, antes de tudo. Deixe o outro se expressar e tente entendê-lo. Pode ser um momento de escolhas nas relações, assim como de manter um nível de comunicação sério e decisivo. Busca por equilíbrio racional e ponderação realista antes de tomar quaisquer decisões. Análise diplomática e realista.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente se volta com seriedade para os afazeres rotineiros, tarefas domésticas, trabalho, serviço e saúde. Busque cumprir aquilo que lhe compete. Comunicação com colegas de trabalho e prestadores de serviço em alta. Bom período para rever e disciplinar a própria saúde e seus hábitos. Encare o cumprimento da rotina com compromisso e eficiência.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, lhe aumenta agora o compromisso para consigo mesmo. Este será um período em que terá muito mais motivação para se expressar de acordo com quem é e com aquilo que acredita. Verbalize aquilo que são seus desejos reais. Também fale sobre um ponto de vista pessoal. Comunicação com crianças favorecida. Seja fiel à sua autoexpressão.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente se volta agora para assuntos pessoais, familiares e emocionais. Bom período para uma boa análise emocional, para entender motivações subjetivas e lapidar arestas nesta área. Comunicação com a família pede seriedade também. Verbalize seus sentimentos de maneira madura. Bom para reorganizar e limpar o ambiente caseiro, assim como o emocional.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)





Seu campo mental está estimulado e lhe incentiva comunicação. Mesmo que tenda a ser mais calado, lembre-se que sua percepção pode ser muito produtiva quando compartilhada. Momento de fazer escolhas sérias e lapidar suas habilidades na comunicação. Excelente momento para se engajar com mais seriedade e compromisso nos estudos e viagens.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente se volta para o pragmatismo, valores, finanças e talentos. Terá muito mais objetividade e realismo para lidar com a rotina. A questão financeira lhe toma boa parte de seu foco agora. Bom para avançar nos negócios. Também bom para acalmar e disciplinar a mente. Busque entendimento sobre vida material, valores e finanças com realismo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo que se comunique mais, verbalize o que for necessário e seja mais leve e flexível. Se permita explorar diferentes facetas de si mesmo. Comunique mais seu ponto de vista e quem você é de verdade. Se permita também explorar mais as diversas facetas de si mesmo com flexibilidade e adaptabilidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A mente se volta agora para as questões subconscientes. Explorar suas emoções com seriedade será importante. Um bom processo terapêutico lhe será um excelente auxiliar. Busque entender com realismo suas motivações emocionais. Conexão e troca também com o plano espiritual. Busque mais meditação e introspecção para entender seu subconsciente.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua comunicação com grupos, amizades e causas é muito mobilizada neste período. Seja porta voz das boas causas com maturidade, perseverança e esforço. Comunique-se mais com os amigos. Aprenda a se posicionar em situações de grupo. Esteja antenado com o que acontece no mundo e na coletividade, mas sempre respeitando seus limites e autoridade.



Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique