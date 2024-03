Estudantes da UnB buscam financiamento para filme sobre saúde mental

ST Sofia Thomas*

Produção realizada por estudantes do 5° semestre do curso de audiovisual da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC/UnB), o drama psicológico Não respire debaixo D’Água retrata os conflitos vivenciados por adolescentes em situações de pressão, seja em contextos pessoais ou profissionais.

Tendo como personagem principal a nadadora Mariane, uma mulher LGBT em construção, o filme deseja conversar com o público adolescente sobre saúde mental, por meio de sua estética, cenografia e sonoplastia.

Com o curta, os futuros cineastas pretende se projetar no mercado de trabalho e na circulação da cultura fora do ambiente acadêmico. O projeto já ganhou o apoio da academia D'Stak Fitness, que servirá como locação principal para as gravações, mas os estudantes ainda precisam levantar o orçamento de produção do filme, de aproximadamente R$ 3 mil. Para isso, os universitários criaram uma campanha de arrecadação coletiva, que pode ser acessada aqui.

Relevância

O cenário principal de Não respire debaixo D’Água será em uma locação incomum: uma piscina. Ana Clara Simões, aluna responsável pela direção da obra, conta como funcionou o processo criativo para decidir onde a história ocorreria: "Eu sempre achei muito interessante a imagem de piscinas dentro de filmes, possui um significado muito grande e diverso, dependendo de como você trabalha esse elemento. Então, a minha ideia partiu daí, eu queria muito fazer um filme que tivesse esse ambiente da piscina e que eu pudesse usar essa imagem para representar os sentimentos dos personagens."



A professora Mariana Souto de Melo Silva, coordenadora do curso de audiovisual, define a produção de seus estudantes como atual, com tópicos muito importantes para juventude. “A gente tem vários casos dessa geração de alunos que têm alguma questão com à saúde mental, e, além disso, é um filme que também trabalha com a temática LGBT. Então, eu acho que vai resultar em um filme sensível e bonito, além de tudo, claro, dirigido por uma menina, então, mais interessante ainda”, comemora

