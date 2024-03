Série "Da ponte pra lá" trata do abismo social e econômico em São Paulo

MP Mariana Peixoto

Gabz e Victor Liam interpretam os amigos Malu e Ícaro na produção que estreia na quinta - (crédito: Ariela Bueno/Divulgação)

A divisão é física – no caso, o demarcador é a ponte estaiada no Brooklin, em São Paulo. De um lado, os privilegiados; do outro, numa área mais distante, os desfavorecidos. Esta divisão vai se tornar ainda maior quando estes dois mundos convergirem.

Com estreia na próxima quinta (4/4), na Max, a série nacional "Da ponte pra lá" discute o abismo social brasileiro por meio da história de um grupo de jovens. E no meio de tudo há uma morte, que poderá (ou não) ser configurada como um assassinato.

Já na cena inicial conhecemos Ícaro (Victor Liam). Negro e trans, ele é encontrado morto em um carro. Mas como, se nunca aprendeu a dirigir?, é o que se pergunta sua melhor amiga, Malu (Gabz). Por conta própria, ela tenta descobrir o que aconteceu.

Este é um lado da história. Do outro, acompanhamos a própria Malu, uma garota resolvida, rapper, que não leva desaforo para casa. Disposta a entender o que se passou com Ícaro, ela consegue uma bolsa na escola de elite em que o amigo estudava. Ali vai conhecer várias pessoas, entre elas Enzo (João Guilherme), um jovem de temperamento explosivo, que se exalta ainda mais quando está sob o efeito de álcool e drogas.



LINHAS NARRATIVAS

Enzo é filho de Rubens (Marcello Antony), o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Rico, bonito e atormentado, ele era também próximo de Ícaro, Malu não vai demorar a perceber. Isto tudo está no primeiro episódio, que é contado de forma bastante fragmentada. O telespectador vai perceber que há duas linhas narrativas: do presente, com a história de Malu, e do passado, com a de Ícaro.

Criada por Thais Falcão, a série foi produzida por Vicente Amorim e dirigida por Rodrigo Monte. A referência imediata, ainda mais em se tratando de uma série da Max, é "Euphoria". "Foi uma referência, mas não absoluta. As histórias são bem diferentes. Mas tem um pouco de referência de cor, por exemplo", diz Monte. A trama foi rodada em São Paulo, quase exclusivamente em locações. Há muitos cenários da metrópole, incluindo diversas cenas noturnas.

Líder de conteúdo da Warner Bros. (a Max é a plataforma de streaming do grupo), Silvia Fu fala sobre a relação entre a série nacional e a americana. "São histórias em que o protagonismo é jovem, mas, na verdade, são histórias de família. A série trata da descoberta das amizades, da dinâmica estabelecida pelos pais pelo convívio social. São questões familiares, o que ajuda muito para que todos assistam."

Mesmo que o elenco principal seja jovem, somente Victor Liam é estreante. Não foi fácil encontrar o intérprete de Ícaro, segundo Monte. "Fizemos uma pesquisa grande, pois precisávamos de um ator trans. No final, chegamos a quatro pessoas. Depois de um workshop, apostamos no Victor. Foi realmente muito bacana vê-lo crescer a cada dia de filmagem."

Com o andamento da série, o público vai perceber que, além da fragmentação, as cenas do passado são exclusivamente com Victor/Ícaro. "Porque a história começa com ele falecendo. Então a gente usa o que aconteceu com ele no passado para dar pistas para o que está se tentando descobrir no presente", acrescenta o diretor. n



“DA PONTE PRA LÁ”

Série em sete episódios. Os três primeiros

serão lançados na próxima quinta (4/4) na Max.

Nas duas quintas posteriores serão lançados,

em duplas, os demais.

Recap

"Euphoria" suspensa

Decepção para quem aguarda pela terceira temporada de "Euphoria": as gravações foram suspensas por tempo indeterminado pela HBO. E o elenco até foi liberado para buscar outros projetos. Há, porém, a intenção de que a pausa não chegue a ser longa. Pelo menos não o suficiente para que o plano de estreia para 2025 não possa ser cumprido.

Série perde Karen Pittman

Os novos episódios de "And just like that" terão que ser desenvolvidos sem a presença de Karen Pittman, a Nya Wallace da história. A questão é um conflito de agenda mesmo. O enredo, na verdade, é sobre as desventuras das amigas nova-iorquinas Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), que fizeram sucesso nas seis temporadas originais de "Sex and the city" (1998 a 2004).

Suspense na Netflix

"O sequestro do voo 601" ganha espaço na Netflix a partir de 10 de abril. Na série, quando um avião é sequestrado, duas aeromoças tentam ludibriar os bandidos. Enquanto isso, negociações conturbadas rolam dentro e fora da aeronave. O texto é baseado em eventos reais.

Prime agenda "The walking dead”

"The walking dead: The ones who live" estreia em 19 de abril no Prime Video. Mistura de terror, drama e ficção científica, a série se desenvolve ao longo de seis episódios e conta a história de amor de Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) em um mundo que passa por constante mudança. Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O'Quinn e Matthew August Jeffers também fazem parte do elenco.

Novos episódios

"Nell, a renegada"

Série fantástica que acompanha a jovem Nell Jackson, que vive na Inglaterra no início do século 18. Com superpoderes, a personagem, que tenta limpar seu nome depois de ser acusada de assassinato, é a única pessoa capaz de salvar o país de um conde que conspira contra a rainha.

NESTA SEXTA (29/3), NO DISNEY+

"Os mistérios de Maria"

Dividida em duas partes, a produção italiana se aprofunda na história e nos segredos da mãe de Cristo. Por meio de reconstruções e entrevistas com antropólogos, especialistas em textos antigos e teólogos, a minissérie busca entender o que a figura de Maria representa para as religiões cristã e muçulmana.

SÁBADO (30/3), ÀS 17H30, NO HISTORY

"Sex and the city"

Uma das séries mais importantes do catálogo da HBO chega à Netflix. A plataforma vai disponibilizar as seis temporadas da comédia dramática sobre a jornalista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e suas melhores amigas na Nova York do final dos anos 1990 e início dos 2000.

SEGUNDA (1/4), NA NETFLIX

"Cena do crime:

Assassinatos na Alemanha"

Em 2012, uma sequência de assassinatos abalou a vida noturna de Berlim. Ninguém sabia quem estava cometendo os crimes. Até que uma das vítimas sobreviveu.

QUARTA (3/4), NA NETFLIX

"Ripley"

Tom Ripley é um trambiqueiro de Nova York nos anos 1960 contratado por um homem muito rico para viajar para a Itália e convencer o filho dele a voltar para casa. Mas aceitar o trabalho é só o começo de uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos. A minissérie é baseada nos bestsellers de Patricia Highsmith.

QUINTA (4/4), NA NETFLIX