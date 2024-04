Escritores do DF celebram Dia Mundial da Língua Portuguesa

CB Correio Braziliense

Marcos Linhares, presidente do Sindescritores. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Sindicato dos Escritores do DF (Sindescritores) e a Thesaurus Editora levarão literatura e cultura para a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em encontro que ocorre neste domingo (5/5), das 11h às 17h, na Praça Portugal (Setor de Embaixadas Sul).

Conduzida pela Associação dos Amigos da Praça Portugal, será realizada a Maratona de Poesia Lusófona, com vários autores da cidade declamando suas obras, no palco principal do evento, das 11h às 13h. Na Tenda Literária, os autores irão expor suas obras, fazer sessões de autógrafos e ficar à disposição dos leitores para um bom papo e troca de experiências.

Além disso, a comemoração contará com pratos e doces da gastronomia portuguesa, vinhos, cervejas, artesanato e apresentações musicais. "Essa é mais uma ação de nosso calendário de comemoração dos 45 anos do Sindicato. E é uma honra poder sempre homenagear o nosso rico idioma", diz o presidente interino do Sindescritores, Marcos Linhares.



Preservação da cultura

No dia 5 de maio comemora-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa, data proclamada, em 2019, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), para reconhecer o papel e a contribuição do idioma na preservação e disseminação da civilização e da cultura humana.