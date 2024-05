MF Maria Fava

Professores da Escola Brasileira de Choro em aula de música para os estudantes do Cemi Cruzeiro - (crédito: Crédito: Maria Fava)

O Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro teve, nesta sexta-feira (3/5), uma aula especial de música no Clube do Choro. Os encontros fazem parte do projeto-piloto Música para todos, idealizado pela Escola Brasileira de Choro. "Desde o princípio, temos essa preocupação com os ensinos da música nas escolas, a arte gera acesso à interação social e a formação de cidadãos culturalmente conscientes", diz Henrique Neto, professor e coordenador da Escola Brasileira de Choro.

Os encontros ocorrerão semanalmente tanto dentro da escola quanto na sede do clube. O diretor do CEMI Cruzeiro, Getúlio Cruz, conta que possui grandes expectativas para as aulas: "Os alunos estão muito animados em participar desse projeto, ficamos muito gratos pela oportunidade de abrigarmos mais um projeto social e cultural dentro da nossa escola."O curso tem como meta se expandir para mais instituições de ensino públicas e conta com um cronograma de aulas até o fim deste ano, em que os alunos terão acesso a atividades práticas e teóricas", explica.

O estudante Stives Oliveira, 17 anos, aponta a importância da acessibilidade à cultura dentro das escolas: "Esse curso é uma boa oportunidade, porque dá chance para quem quer aprender mais sobre a música de forma gratuita". Já Gabriella Chaves, da mesma idade e também estudante do CEMI, afirma estar muito feliz e grata pela oportunidade, "As aulas são tão boas quem nem vemos o tempo passar. A cada dia crio mais interesse pela música", finaliza.

Colaborou Eduardo Vanuncio.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues