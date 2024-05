Astrofísica Larissa Santos lança, nesta sexta (10/5), livro em Brasília

CB Correio Braziliense

Larissa Santos, professora no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade Yangzhou, está lançando seu livro De onde surgem as grandes ideias? em Brasília. A obra, que desmistifica a ideia do gênio solitário, será apresentada em um evento de lançamento que ocorrerá nesta sexta-feira (10/5), às 19h, na Livraria da Travessa, no Casa Park.



Com formação em Física pela UnB, mestrado pelo INPE e doutorado pela Universidade de Roma "Tor Vergata", a autora, que atualmente reside na China, se estabeleceu como uma das principais pesquisadoras na área de cosmologia. Em seu estudo sobre a radiação cósmica de fundo, um vestígio do universo primitivo, ela utiliza telescópios avançados para obter insights sobre a evolução do universo.

"De onde surgem as grandes ideias?" não é um guia formal sobre como ter boas ideias, mas sim uma narrativa baseada em vivências e grandes descobertas científicas. A obra é fruto das interações da autora com seus seguidores nas redes sociais, onde ela compartilha experiências e debates sobre a origem das grandes ideias. O livro conta com o prefácio do renomado físico Marcelo Gleiser, professor da Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos.

Apesar dos avanços e reconhecimentos em sua carreira, Larissa faz parte de um grupo ainda pequeno de mulheres na ciência brasileira. A importância da inclusão feminina nessa área é evidenciada pelo baixo percentual de mulheres na Academia Brasileira de Ciência, que conta com apenas 11% de representatividade feminina. O lançamento do livro promete ser um marco tanto na carreira da autora quanto na divulgação científica, além de buscar a inspiracação dos leitores a explorarem suas próprias capacidades criativas.