UnB expõe réplica de dinossauro com 13 metros de comprimento

Divulgação/Museu de Biologia UnB - (crédito: Welington Coelho)

Se encerra neste sábado (11/5), a mostra Desvendando a vida: semana do ensino e da divulgação científica, que ocorre das 9h às 18h no Museu de Biologia da Universidade de Brasília (UnB). O MBio fica no Instituto de Ciências Biológicas (IB), no câmpus Darcy Ribeiro, Asa Norte.



O Desvendando a vida, conta com palestras, minicursos e recebe visitas guiadas de escolas. A ação é aberta à participação da comunidade. As palestras oferecidas durante o evento são gratuitas, já os minicursos custam R$15 e têm vagas limitadas. As visitas escolares são gratuitas, porém necessitam de inscrição específica e serão realizadas das 9h às 17h, com o máximo de 80 alunos por horário.

Destaques desta edição são as exposições Jardim do Cretáceo, com a reconstituição de um sítio paleontológico, e Jardim do Cerrado, com abordagens interativas e lúdicas acerca do bioma. Além da exibição de uma réplica de um dinossauro de 13 metros de comprimento, na entrada do Instituto de Ciências Biológicas (IB). A cópia do fóssil foi realizada pelo MBio e o Laboratório de Paleontologia da Faculdade UnB Planaltina (FUP), com impressão no Laboratório Aberto de Brasília (LAB), da Faculdade de Tecnologia (FT/UnB).

O MBio/UnB tem 16 coleções científicas que juntas somam um acervo de aproximadamente 590 mil espécimes e exsicatas registrados, essas coleções são organizadas utilizando o princípio de taxonomia e são mantidas por professores e técnicos da Universidade de Brasília (UnB) para garantir acesso a estudantes e pesquisadores.