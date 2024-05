Empresa lança projeto para aumentar diversidade na indústria da moda

CB Correio Braziliense

O Instituto C&A , pilar social da C&A Brasil, atua na construção de novos futuros por meio da moda. - (crédito: Divulgação/Instituto C&A)

O Instituto C&A abriu a terceira edição do Meu primeiro corre na moda, projeto com recorte étnico-racial exclusivo para estudantes negros e indígenas que estão começando suas carreiras na moda em diversas cidades do Brasil. O objetivo é aumentar a diversidade em posições criativas na indústria da moda. O período de inscrições será até 17/5 e podem ser realizadas por meio do link destacado.



A experimentação tem previsão para ocorrer entre os meses de junho e dezembro deste ano, em parceria com marcas influentes em seis diferentes regiões do Brasil: BABA em Fortaleza, Lucas Leão Co no Rio de Janeiro, Not Equal em Belo Horizonte, DOD em São Paulo, Dane-se em Brasília, e Ateliê Mão de mãe em Salvador.

Essas parcerias permitirão que as marcas abram espaço para os estudantes e os capacitem profissionalmente, sem se preocupar com o investimento financeiro do aumento da equipe, uma vez que o Instituto C&A custeará uma bolsa-auxílio de R$1.410 e uma alimentação mensal no valor de R$ 500.

A iniciativa abrange uma experiência prática de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, permitindo que os participantes apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula no ambiente dinâmico e real do mercado de moda. Após a participação, os estudantes selecionados serão convidados a integrar a Comunidade IC&A&VC, que oferece benefícios exclusivos, acompanhamento de carreira e investimentos por até dois anos após o encerramento do projeto.