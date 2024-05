Aposentado lança livro sobre cultura da paz

CB Correio Braziliense

Jr Martins e seu novo livro - (crédito: Maria Fava)

O escritor José Rodrigues Martins, 86 anos, publicou neste semestre, o livro Ferramentas para construção da paz. O autor mineiro, de Araguari, possui outras obras lançadas como: Uma porta para a paz e Caderno de poesias: romantismo para todos os dias.

O senhor José é apaixonado pela escrita desde a infância e conta que seu maior incentivo nesse ramo veio de seu pai, que sempre o estimulou a escrever e ler. “Assim que eu acabava de capinar, a gente pegava o papel e a caneta, e assim ele foi me ensinando desde o “abc” até como se escrevia uma carta”, diz.

Apesar de sua idade, ele lembra claramente dos ensinamentos que adquiriu tanto na escola quanto em casa. “Você conhece muita gente que estudou a vida toda, mas não tem educação. Isso porque a escola instrui, mas quem ensina mesmo é a família e a sociedade”, continua. “A construção da paz e da cultura é um dever de todos, por isso que decidi escrever um livro com esse tema”.

Foram impressos 400 exemplares e a obra foi financiada pela Gráfica Novo Milênio. “Esse livro possui vários textos e poesias, com o objetivo de despertar no leitor um senso moral, de decência e respeito, para que assim exista uma harmonia entre as famílias, escolas, instituições trabalhistas e outros.”, finaliza o autor.