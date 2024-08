Blog conta histórias da construção de Brasília para crianças

JG Júlia Giusti*

Um blog com acesso gratuito conta histórias da construção de Brasília para crianças de 9 a 14 anos. A plataforma complementa o livro Quem construiu Brasília?, escrito pelos arquitetos José Mauro Gabriel, Ricardo Costa e Sandra Ribeiro, e reúne fotografias históricas, informações complementares sobre os acampamentos e edifícios, receitas típicas e jogos. O blog ficará no ar por um período de dois anos, disponível no link: www.quemconstruiubrasilia.com.br.

O livro, editado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), destaca o protagonismo de homens e mulheres na construção da capital por meio de personagens diversos, linguagem lúdica e ilustrações. Na história, os alunos visitam com a professora uma exposição promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Museu da República, ficando curiosas sobre os acampamentos pioneiros e conhecendo mais sobre eles: Vila Planalto, Candangolândia, Paranoá e Núcleo Bandeirante. Inspirada na obra, isso também ocorreu na vida real.

“A gente conseguiu materiais muito ricos que não caberiam no livro, então pensamos no blog como um complemento a ele, que despertasse curiosidade na criança", diz José Mauro Gabriel. A plataforma explora a riqueza cultural trazida pelos homens e mulheres que construíram Brasília, também sendo possível fazer download do livro nas versões com audiodescrição e em braile para alunos com deficiência visual.

