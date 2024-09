Literatura em Diamantina

Ed Estado de Minas

Poeta e escritor Sebastião Nunes coordena a conferência "Por que precisamos continuar lutando por um mundo mais justo? A função social dos escritores e escritoras nas margens do mundo", hoje, em Diamantina - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, recebe a partir desta quarta-feira (11/9) a Terceira Feira – Encontro das Literaturas das Margens do Mundo. O evento literário, promovido pelo Instituto Daghobé, segue até o próximo domingo (15/9), com programação on-line e presencial, que conta com conferências, colóquios, minicursos, oficinas, saraus, shows musicais, performances, exibição de filmes e feira e lançamentos de livros. As atividades acontecerão em vários espaços da cidade: Teatro Santa Izabel, Casa de Juscelino, Casa Chica da Silva e Mercado Velho. O evento contará com a participação de poetas, escritores e intelectuais brasileiros e de países africanos de língua portuguesa. A mesa de abertura acontecerá hoje, às 10h, no Teatro Santa Izabel, com a presença do diretor-presidente do Instituto Daghobé, Anelito de Oliveira; do diretor da Casa Juscelino, Serafim Melo Jardim; e do presidente da Academia de Letras do Vale do Jequitinhonha, Tadeu Martins. Na sequência, às 11h, o poeta e escritor Sebastião Nunes realiza a conferência “Por que precisamos continuar lutando por um mundo mais justo? A função social dos escritores e escritoras nas margens do mundo”. A mediação será de Anelito de Oliveira. Um dos destaques do evento é o lançamento da Coleção Infame Ruído, composta por novos livros de 18 autores, na sexta-feira (13/9). O Instituto Daghobé fornecerá certificado aos participantes inscritos. A inscrição deve ser solicitada por meio do e-mail institutodaghobe@gmail.com e pode ser feita durante a realização do encontro literário. Valor: R$ 50. Informações e programação completa em www.daghobe.com.br.