Grammy Latino: Anitta e Xande de Pilares concorrem às principais categorias

Ed Estado de Minas

Foram divulgadas nessa terça (17/9) as indicações ao Grammy Latino 2024, que acontece em 14 de novembro. Entre os indicados nas principais categorias, estão Anitta (foto), que concorre ao prêmio de gravação do ano por "Mil veces", ao lado de Bad Bunny, Karol G e Kali Uchis; e Xande de Pilares, que compete por álbum do ano por "Xande canta Caetano", com Residente e Shakira, entre outros. Na categoria de artista revelação, estão mais dois brasileiros: a cantora baiana Cacá Magalhães, que no ano passado lançou seu álbum de estreia "Só sinto" pela Sony, e a dupla carioca Os Garotin, que estrearam neste ano com o disco "Os Garotin de São Gonçalo". O DJ Alok concorre a dois prêmios na categoria de melhor performance de música eletrônica latina, com "Drum machine" e "Pedju Kunumigwe". Na categoria de melhor faixa de cantor-compositor, Tiago Iorc foi indicado pela canção "Antes que o mundo acabe." Hermeto Pascoal e Ivan Lins concorrem na categoria de melhor álbum de jazz latino. Já nas categorias exclusivas de língua portuguesa, concorrem Iza, Jão, Luísa Sonza, Ana Frango Elétrico, Jovem Dionísio, Marcelo D2, Ana Castela e Gusttavo Lima, entre outros. Karol G e Bad Bunny lideram a lista de indicações, logo atrás do músico americano Edgar Barrera.