Seminário destaca inclusão e acessibilidade por meio do hip-hop em Planaltina

Lançamento do documentário Seminário Saberes. - (crédito: Divulgação.)

O Complexo Cultural de Planaltina sedia o Seminário Saberes Inclusivos da Cultura do Hip-Hop no próximo domingo (27/4), evento gratuito que promove um encontro entre arte e inclusão. A programação reúne artistas, pesquisadores e ativistas para conversar sobre a transformação social por meio do hip-hop.

Durante o evento, será lançado o documentário Saberes Inclusivos, um projeto que traz as atividades culturais acessíveis e destaca os quatro elementos da cultura: rap, dj, break e graffiti. Dessa forma, visa promover a participação de pessoas com deficiência e ampliar o acesso à cultura periférica.

O filme foi gravado no Centro de Ensino Especial de Planaltina com estudantes com deficiências, com o documentário acompanhando os encontros e manifestando o pedido de inclusão. O evento acontece das 10h às 17h no Complexo Cultural de Planaltina, com a obra audiovisual sendo exibido às 16h.