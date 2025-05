Escritora lança livro dedicado a bebês e crianças de até 3 anos

CB Correio Braziliense

Ana Paula Corradini e seu cachorro Samba. - (crédito: Divulgação)

Todo mundo sabe que cachorro faz AU AU, mas quais são os outros barulhinhos que o pet faz quando está feliz, triste — ou até mesmo quando solta pum? Meu cachorro faz assim, de Ana Paula Corradini, usa onomatopeias e rimas para narrar as atividades de um cachorro levado e muito querido. O livro-imagem acaba de ser lançado pela Editora Bambolê e conta com ilustrações em aquarela de Ligia Camolesi.



A obra é dedicada a bebês e crianças de até 3 anos e foi inspirada por Samba, o cachorro da autora — e que, aliás, ganhou esse nome em homenagem a outro peludo literário. A leitura compartilhada vai render boas risadas e momentos de pura fofura com os pequenos, que vão adorar aprender — e repetir — os barulhinhos feitos pelo vira-lata Fiapo. Meu cachorro faz assim também é uma boa pedida para os amantes de pet em geral.

"Meu Cachorro Faz Assim", de Ana Paula Corradini. (foto: Divulgação)

Jornalista deformação, Ana colaborou por muitos anos com o saudoso suplemento infantojuvenil Super! de O Correio Braziliense e é autora de 15 livros para crianças e adolescentes. Dois de seus livros, VidaReal, Mundo virtual e Paixão de torcedor, publicados pela editora Escala Educacional, foram recentemente selecionados para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e distribuídos em escolas por todo o Brasil.

“Meu CachorroFaz Assim” está disponível nosite da editora com frete grátis para todo o Brasil.