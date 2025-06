Música para a primeira infância: Festival Em cantos retorna a Brasília

CB Correio Braziliense

O festival terá apresentações no colégio Mifásol-lá, Espaço Renato Russo e Casa GOG - (crédito: Divulgação)

Artur Maldaner*

Destinado à bebês, crianças e familiares, o Festival Em Cantos retorna a Brasília em sua terceira edição, com apresentações musicais, oficinas para educadores e experiências sensoriais voltadas à primeira infância. O projeto ocorre de 28 de junho a 20 de julho, em diferentes espaços culturais da capital, e as entradas são gratuitas ou solidárias mediante doação de 1kg de alimento, que farão parte da arrecadação do Instituto Vida Positiva.

O festival é organizado em parceria com a escola de música Mifásol-lá, e promove uma experiência educativa, afetiva e artística para a comunidade. “Na era das telas e da aceleração, criamos um espaço para que as famílias possam simplesmente estar juntas e viver a música com presença e encantamento”, destaca a equipe curatorial do projeto, assinada por Célia Porto.

A programação do festival começa em 28/6, com oficina de música corporal para professores da primeira infância, mediada por Ricardo e Patty Amorim, representantes do projeto Batucadeiros, do Instituto Batucar. Os Batucadeiros, que promovem educação por meio da música corporal desde 2001, vêm com a proposta de formar educadores com atividades rítmicas corporais e criação coletiva.

As apresentações para o público infantil começam na semana seguinte, em 5 de julho, com a apresentação do musical Canções de Makuru, da cantora Clarice Cardell e do músico Mateus Ferrari, voltado à imersão de crianças de 0 a 4 anos. O espetáculo resgata cantigas de ninar brasileiras e integra os familiares e crianças com escuta ativa e proximidade.

No dia seguinte (6/6), o festival retorna com o concerto para bebês Gaia, interpretado por Guilherme Baldovino (piano), Ricardo Dourado Freire (clarineta), Luiz Paulo Dourado Freire (violino) e atuação cênica com Isabel Ollaik e Marcos Borges. Por meio da mensagem de musicalidade e uso de luzes e gestos, a apresentação busca envolver as crianças em uma experiência multisensorial.

O festival promove em 12 de julho o show Sambas na areia, da cantora Célia Porto, acompanhada pelo maestro Rênio Quintas e pelo percussionista Eduardo Bento, que conta com releituras da música popular brasileira para a primeira infância. Em 20 de julho, será o encerramento do evento com Sapatos mágicos, uma peça teatral sem palavras, contada por meio do sapateado de Victoria Oliveira e do piano de Plínio Carvalho.

As apresentações do Festival Em Cantos contam com mediação, vozes educadores e monitores da Escola Mifásol-lá, além de acessibilidade em libras em algumas das sessões promovidas. Segue a programação completa do evento com datas, horários e localidades:

28/6 – Oficina Batucadeiros

Local: Escola de Música MIFÁSOL-LÁ

Oficina de música corporal com Ricardo e Patty Amorim





5/7 – Canções de Makuru (Clarice Cardell)

Local: Escola de Música MIFÁSOL-LÁ

Espetáculo sensível para bebês e cuidadores)





6/7 – Gaia (Concerto para bebês)

Local: Sala Multiuso – Espaço Renato Russo

Piano, clarineta e atriz em espetáculo de imersão sensorial





12/7 – Samba na Areia (Célia Porto, Rênio Quintas e Eduardo Bento)

Local: Casa GOG – Guará II

Releituras da música brasileira para crianças | Show interativo





20/7 – Sapatos Mágicos (Victoria Oliveira e Plínio Carvalho)

Local: Sala Multiuso – Espaço Renato Russo

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá