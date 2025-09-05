Projeto no Itapoã dá aulas gratuitas de musicalização com preparação do Enem

AM Artur Maldaner*

As atividades serão realizadas no Centro Educacional 01 (CED 01) do Itapoã, no contraturno escolar, e nos sábados - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Projeto Musipop oferece aulas de música gratuitas, com preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), voltadas a estudantes da região do Itapoã. A iniciativa, realizada pela Ong Acesso, em parceria com o Ministério da Cultura, tem o objetivo de unir benefícios da musicalização com a preparação acadêmica para o Enem, e terá duração de quatro meses.

O projeto receberá 100 alunos de ensino médio, selecionados por inscrições realizadas nas escolas da região. Os selecionados terão as aulas no Centro Educacional 01 (CED 01) do Itapoã, com aulas de música durante a semana e preparação para o Enem aos sábados. “A musicalização contribui com habilidades como autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação, bem-estar e concentração – fatores indispensáveis para o Enem”, explica André da Abadia, coordenador-geral da Ong Acesso.

Os alunos terão aulas práticas de instrumentos como percussão, violão e guitarra, além de noções de leitura de partituras e teoria musical, durante a semana, no contraturno escolar. E, aos sábados, o foco será o conteúdo exigido no Enem, como carga horária de seis horas semanais, intensificada no último mês antes da prova, quando ocorrerão em dois turnos, manhã e tarde.





Confira abaixo mais informações do Projeto Musipop:

Aulas preparatórias para o Enem

- Setembro: 24 aulas

- Outubro: 24 aulas

- Novembro: 36 aulas (sábados - manhã e tarde por 3 semanas)

Oficinas de Música: aulas previstas até dezembro

1. Aulas de teoria musical: Quarta e Sexta, das 16h às 18h

2. Percussão: Segunda e Sexta, das 13h30 às 16h30

3. Linha de Frente: Terça e Quinta, das 9h às 12h

4. Metais: Segunda, Quarta e Sexta, das 13h às 16h





Serviço:

Projeto Musipop – Música e Enem

Início: 06/09 às 14h

Local: Centro Educacional 01 do Itapoã – CED 01

Endereço: CED 01, Via DF-250, s/n - Paranoá



