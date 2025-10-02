IFB promove o Canecta IF: evento educacional gratuito em Brasília

CB Correio Braziliense

Premiação dos jogos do Instituto Federal de Brasília (JIFB) - (crédito: Reprodução/Conecta IF)

Por Gabriela Braz

Conecta IF, evento promovido pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), começa na capital no período de 7 a 11 de outubro, no Estádio Mané Garrincha. Com entrada franca e retirada de ingressos pelo site, o encontro educacional junta cultura, conhecimento e tecnologia em um só lugar e é dedicado a todos os públicos.

Neste ano, o Conecta IF integra o Festival Curicaca e oferece oficinas, workshops, competições, rodas de conversa, exposições e shows. Entre as atrações musicais estão Vanessa da Mata, Nando Reis e MC Hariel. O objetivo é fomentar o diálogo sobre educação por meio de atividades práticas e da participação de professores, pesquisadores e profissionais da área.

O evento e o transporte serão gratuitos. Durante os cinco dias, haverá ônibus saindo da Rodoviária do Plano Piloto. Serão três ônibus e dois micro-ônibus, saindo das plataformas A4 e B5.

Confira os horários do transporte e as inscrições para o festival pelo site: https://conectaif.ifb.edu.br/.