Projeto Vozes e imagens oferece oficinas para indígenas e quilombolas

Jaitai Ribeiro - (crédito: Preparação para oficinas)

Por Gabriela Braz

O projeto Vozes e imagens está à frente das aulas de teatro gratuitas voltadas para indígenas e quilombolas. As aulas, que vão de 13 de outubro a 19 de dezembro, sempre das 9h às 12h, no Centro Educacional Gisno e na UnB - Faculdade de Planaltina (FUP). São 150 vagas ofertadas e para se inscrever basta acessar este link: https://bit.ly/4nPeTUN .

Serão cinco oficinas para formação teatral: dramaturgia, corpo, cenografia, direção e produção cultural. E cada participante deve estar inscrito em três para aprofundar durante as aulas. As oficinas unem formação prática e reflexão crítica, dialogando com autores que inspiram o cruzamento entre tradição, crítica social e inovação estética como Conceição Evaristo, Eliane Potiguara, Kabengele Munanga, Ailton Krenak, Leda Maria Martins, Hélio Oiticica, entre outros. Uma metodologia que integra ancestralidade, técnica e coletividade.

O projeto Vozes e Imagens: formação artística para diversidade surgiu em 2024 e foi idealizado pelo coletivo Poéticas da meia-noite, grupo teatral que reúne artistas brasilienses e baianos. O projeto nasce com o desejo de criar um espaço de formação artística que unisse artistas indígenas e quilombolas junto à profissionais das artes cênicas. O objetivo central é valorizar narrativas descoloniais os saberes tradicionais e a diversidade cultural, ao mesmo tempo em que promove inclusão social por meio da arte. Para isso, a criação de oficinas gratuitas com formação teatral e aprofundamento em áreas essenciais para a atuação: dramaturgia, corpo, cenografia, direção e produção cultural.

O projeto é realizado pelo Coletivo Poéticas da Meia Noite com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Datas e locais das oficinas:

Centro Educacional Gisno (Plano Piloto)

13 a 24/10 — Teias de Narrativas (dramaturgia) – escrita de narrativas a partir de memórias e tradições;

27/10 a 07/11 — Corpo e Movimento Cultural (Corpo) — redescoberta da ancestralidade e valorização do corpo;

UnB - Faculdade de Planaltina (FUP)

10 a 21/11 — Espaços de Criação (Cenografia) integração estética e criação de cenários, objetos e imagens visuais;

24/11 a 05/12—- Olhares que Narram (Direção) — liderança criativa e organização das narrativas em cena;

08/12 a 19/12 — Raízes e Rituais (Produção Cultural) — estruturação de projetos artísticos, sustentabilidade e circulação.

Para mais informações: https://bit.ly/48bbmLj