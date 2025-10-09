Máquina Cênica leva teatro de animação e bonecos para o Gama

CB Correio Braziliense

A Máquina Cênica, teatro de animação e bonecos, chega a Brasília com programações gratuitas. A iniciativa reúne apresentações em escolas, uma mostra no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, localizado na Ponte Alta Norte do Gama, além de atividades formativas e encontros que reforçam a importância dessa linguagem na cultura brasileira. É um espaço de troca, formação e valorização do patrimônio cultural do DF.

O projeto amplia o acesso cultural ao público escolar e à comunidade. Durante os dias, a programação contará com rodas de conversas, aos sábados, com mulheres artistas e pesquisadores para debater o teatro de animação sob diferentes perspectivas. Uma série audiovisual que vai contar a trajetória dos grupos de teatro de bonecos do Distrito Federal, valorizando histórias e pesquisas que marcam a identidade cultural da região. E a vivência artística, que será ministrada por integrantes da companhia, oferecendo formação técnica com bolsa-auxílio para jovens, entre 27 de setembro e 1º de novembro.

Outro ponto relevante é a distribuição da Mala Cultural, um kit que reúne livros, cartilhas e materiais lúdicos voltados ao universo do teatro de bonecos. O material será entregue a escolas e entidades públicas como acervo permanente, acompanhado de uma oficina exclusiva para professores da rede pública, entre 14 e 23 de outubro. A atividade, conduzida pelo ator e arte-educador Denis Bueno, fortalece o trabalho pedagógico e amplia o acesso contínuo à arte. O projeto também conta com a circulação de espetáculos do repertório da Cia. Cidade dos Bonecos por escolas urbanas, escolas do campo, Coses e Centros de Ensino Especial, diferentes públicos dessa experiência artística. Todas as apresentações terão acessibilidade com intérprete de Libras e audiodescrição, reafirmando o compromisso com a inclusão

Máquina Cênica – Teatro de Animação no Distrito Federal

Onde: Espaço Cultural Cidade dos Bonecos (Avenida Buritis, Ponte Alta Norte do

Gama) e escolas da rede pública

Quando: 27 de setembro a 1º de novembro de 2025

Quanto: Entrada gratuita

Programação artística:

(Sala Theatron, Espaço Cultural Cidade dos Bonecos,sempre às 18h):

Dia 11/10 às 18h – Grupo Bagagem e Cia. de Bonecos: Circo Mulambo

Dia 12/10 às 18h – Cia. Cidade dos Bonecos: A flor do sertão

Dia 18/10 às 18h – Grupo Mamulengo sem fronteiras: Exemplos de bastião

Dia 19/10 às 18h – Cia. Voar Teatro de Bonecos: O Pequeno Príncipe





Circulação de espetáculos (Cia. Cidade dos Bonecos):

14, 16, 21 e 23/10 em

escolas urbanas, escolas do campo, Coses e Centros de Ensino Especial

Rodas de Conversa:

27/09 às 17h – Maria Soledad Garcia (Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas)

04/10 às 10h30 – Amara Hurtado (As Caixeiras Cia. de Bonecas)

11/10 às 16h – Leda Carneiro (Grupo Bagagem e Cia. de Bonecos)

18/10 às 16h – Fabiana Lazzari (UnB / LATA / Entreaberta Cia Teatral)

Vivência Artística (oficina de formação):

De 27/09 a 01/11 – 80h/aula presenciais e virtuais, teóricas e práticas.

OBS: Dez participantes receberão bolsa-auxílio e certificação.

