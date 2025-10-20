Museu Nacional da República será palco do lançamento da coleção Construindo saberes

SS Sofia Sellani*

O lançamento reunirá mestres da cultura, roda de conversa e apresentação da Congada de Catalão - (crédito: Divulgação/ Eraldo Peres)

O Museu Nacional da República recebe, no próximo sábado (25/10) o lançamento da coleção Cadernos do Patrimônio Imaterial Brasileiro — Construindo Saberes, a partir das 15h. O evento será gratuito e aberto ao público. A programação também inclui apresentação cultural, roda de conversa e troca de saberes com os protagonistas das manifestações registradas.

Com quase 10 anos de pesquisa de campo, a coleção é uma realização do projeto Filhos da Terra — Diversidade e Cultura, que tem como objetivo desenvolver cartografia visual das culturas populares brasileiras. Financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), principal instrumento de fomento às atividades artísticas e culturais da Secretaria de Cultura do DF, a coleção reúne 12 cadernos inspirados na obra O povo Brasileiro de Darcy Ribeiro.

os registros foram feitos pelo fotógrafo Eraldo Peres. A abordagem une fotografia, etnografia visual e inventário participativo, revelando celebrações, rituais e práticas tradicionais que moldam os saberes populares em diferentes regiões do Brasil.

Os volumes mergulham em matrizes que incluem: sertões, a respeito dos vaqueiros, tropeiros e tradições do interior; costa atlântica, dedicada às culturas litorâneas e as conexões com o mar; mineração, que percorre os caminhos históricos da exploração mineral e expressões culturais; e povos da mata, focada nos modos de vida e espiritualidade das comunidades da floresta.

A programação será iniciada com uma apresentação do grupo Moçambique Mamãe do Rosário, da cidade de Catalão em Goiás (GO), representante da tradicional Congada. Em seguida, autores, pesquisadores, educadores e mestres da cultura popular participarão da roda de conversa a respeito dos processos de escuta, documentação e salvaguarda desses saberes.

