Dia da Consciência Negra: musical sobre os irmãos Timótheo da Costa chega ao CCBB Brasília

SS Sofia Sellani*

Os Irmãos Timótheo da Costa ganham vida no palco do CCBB Brasília a partir de amanhã (20/11) - (crédito: Divulgação/ Luiz Antônio Pilar e Plínio Hit)

A peça Os Irmãos Timótheo da Costa, dirigida por Luiz Antonio Pilar, estreia amanhã (20/11) no Dia Nacional da Consciência Negra. O espetáculo contará a trajetória dos irmãos João e Arthur Timótheo da Costa, pintores e nomes da cultura preta nacional que se destacaram no início do século XX. Apresentada no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a temporada segue até 7 de dezembro, e ocorre de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h30. Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) e estão disponíveis no site. As sessões com audiodescrição e libras ocorrem em 29/11 e 6 de dezembro.

Com dramaturgia de Claudia Valli e direção musical de Muato, a classificação indicativa para o espetáculo é de 12 anos. O objetivo é resgatar os nomes apagados pelo racismo e explorar a realidade das pessoas pretas no país do final do século XIX e início do século XX, logo após a abolição. Desse modo, apresenta o apagamento, racismo e inúmeros preconceitos que os artistas enfrentaram.

Patrocinada pelo Banco do Brasil, a peça será em formato de musical e terá duração de 90 minutos. Estudantes, pessoas maiores de 65 anos e clientes Ourocard também pagam meia-entrada. Na sessão de sexta-feira (21/11) haverá um bate-papo após a peça.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá











