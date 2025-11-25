Universidade Católica de Brasilia será sede do II Colóquio Internaional Mitocrítica Latino-americana Pachamama

Correio Braziliense

II Colóquio Internacional de Mitocrítica Pachamama reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para evento na Universidade Católica de Brasília - (crédito: Divulgação/UCB)

Por Ian Vieira

Entre esta quarta-feira (26/11) e sexta-feira (28/11), a Universidade Católica de Brasília (UCB) reunirá pesquisadores brasileiros e de países da América Latina e da Europa para o II Colóquio Internacional de Mitocrítica Latino-americana Pachamama. O evento acontecerá no câmpus de Taguatinga e as inscrições para participação são gratuitas por meio do site: https://bit.ly/4olqvhw.

Com o tema Mito, imaginários e tecnologias, a segunda edição do Colóquio foca na reflexão sobre as manifestações do mito na cultura latino-americana e suas interfaces com as tecnologias, materiais ou espirituais, que mediam nossas relações. O evento reunirá nomes como Kaká Werá Jecupé, escritor, ambientalista e conferencista indígena brasileiro; José Manuel Losada, filólogo, teórico literário espanhol, e Juan Arnau, astrofísico, filósofo e ensaísta espanhol, especialista em filosofias e religiões orientais.

De acordo com a presidenta da Rede Latino-americana de Mitocrítica Pachamama, professora da UCB Florence Dravet, a proposta é investigar os imaginários que orientam essas relações e ampliar as noções de mito e imaginário à luz de perspectivas diversas prevalentes na América Latina, em diálogo com culturas indígenas e afro-americanas.

A programação do evento contará com mesas redondas que debaterão sobre temas como: As múltiplas dimensões da ancestralidade; Expressões artísticas e literárias do mito em Abya Yala I; Questões epistemológicas e teóricas em torno do mito II. O encerramento do evento será às 16h30 de sexta=feira (28/11), com a apresentação do Grupo Nzinga de Capoeira Angola/DF e sambadeiras de roda.

*Estagiário supervisionado por Ana Sá