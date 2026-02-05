Fundação Itaú lança curso gratuito sobre mercado audiovisual

Alice Meira

As aulas estão disponíveis na Escola Fundação Itaú - (crédito: Mauricio Froldi)

Curso gratuito de audiovisual é lançado pela Escola Fundação Itaú, com parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAv) e o Ministério da Cultura (MinC). Gratuito e aberto ao público, a formação oferece um panorama das políticas públicas do setor audiovisual, abordando do cinema aos novos formatos de produção que emergem a partir das transformações tecnológicas.

As aulas estão disponíveis na Escola Fundação Itaú, pelo link, que reúne cursos e formações gratuitas nas áreas de arte, cultura e educação. Voltado a gestores, produtores culturais, estudantes e pessoas interessadas no setor audiovisual, o curso tem carga horária de quatro horas e está organizado em dois módulos.

No primeiro módulo, a professora Mannu Costa, docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e sócia da produtora Plano 9, apresenta conceitos fundamentais sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Setorial do Audiovisual e os mecanismos federais de fomento, além de debater os desafios e estratégias específicas para a distribuição de obras brasileiras.

No segundo módulo, a roteirista e produtora Lidiana Reis, coordenadora do Mercado Audiovisual Centro-Oeste (Mercado SAPI), aprofunda-se na indústria do audiovisual brasileiro, abordando processos históricos do setor, os diferentes níveis de formação em audiovisual e os desafios da distribuição, difusão e circulação de filmes no país.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.