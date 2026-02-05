Espaço Cultural Renato Russo recebe espetáculo Raízes em Movimento

IV Ian Vieira*

A obra Raízes em Movimento será apresentada dos dias 6 a 8 de fevereiro no Espaço Cultural Renato Russo - (crédito: Divulgação/Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos )

Por Ian Vieira

A exibição Raízes em Movimento é o novo espetáculo de dança da Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos. Desta sexta-feira (6/2) ao domingo (8/2), a obra que tem apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte) será apresentada no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla.

Na sexta-feira (6/2) e sabádo (7/2), a apresentação começa às 20h, e domingo às 19h. O ingresso tem valor de R$ 40 inteira e R$ 20 meia-entrada. A obra tem como objetivo celebrar o corpo e ancestralidade em forma de dança, como herança viva, tecida a partir da ancestralidade negra, das rodas coletivas e da memória corporal. A direção artística é de Dilo Paulo e Lenna Siqueira, apoiados pelo Edital Funarte Ações Continuadas 2026, que fortalece processos artísticos duradouros e o protagonismo negro nas artes cênicas.

A montagem foi concebida na 5ª Residência Artística da companhia, iniciada em janeiro, a partir de uma série de oficinas e encontros que reuniram bailarinos, produtores e técnicos. A diretora artística Lenna Siqueira falou sobre a exibição: “O espetáculo nasceu no Teatro Sesc e vai florescer no Renato Russo. São 36 pessoas em cena para um mergulho mágico que encanta o público”, comentou. “Temos pessoas de São Sebastião, Ceilândia, Plano Piloto, mas também Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Angola. Pessoas trans, negras, brancas, maiores e menores de idade. Os corpos e a entrega dão vida a essa apresentação.”

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá