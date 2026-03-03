47 anos do Sinpro-DF: data será comemorada com show gratuito de Vanessa da Mata e Xande de Pilares

Victor Rogério*

Shows gratuitos ocorrem em 14 de março, sábado, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade - (crédito: Divulgação)

Para celebrar quase cinco décadas de história, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) preparou uma festa aberta à população. O evento será realizado no sábado (14/3), no Estacionamento 9 do Parque da Cidade, e contará com a presença da cantora Vanessa da Mata e do sambista Xande de Pilares, com shows a partir das 20h.

Atrações

A programação começa às 17h, trazendo diversas atividades culturais e esportivas, além de praça de food trucks. Entre os destaques, está o 1º Encontro de Professores e Orientadores Colecionadores de Carros Antigos e Motocicletas, que promete reunir relíquias automotivas e valorizar a cultura do antigomobilismo e do motociclismo.

O público também poderá visitar a 11ª Feira Cultural das Aposentadas e dos Aposentados, com exposição e venda de artesanato e trabalhos manuais produzidos por docentes aposentados da rede pública. Para as crianças, haverá espaço kids com brinquedos infláveis. A trilha sonora do evento ficará por conta do DJ Alex Menezes.

A programação inclui ainda a 11ª Corrida do Sinpro-DF, das 18h às 19h, exclusiva para sindicalizados e inscritos.

Os shows de Vanessa da Mata e Xande de Pilares, grandes atrações da noite, começam a partir das 20h.

Os artistas

Com voz marcante e trajetória consolidada no samba, Xande de Pilares foi um dos fundadores do Grupo Revelação e ganhou ainda mais reconhecimento com o álbum Xande Canta Caetano. Também atuou na novela Todas as Flores e mantém forte ligação com o samba-enredo.

Já Vanessa da Mata construiu carreira sólida desde o lançamento de seu primeiro álbum, em 2002. Transitando entre MPB, pop e reggae, a artista conquistou o público em todo o país, acumulando prêmios e indicações importantes, como ao Grammy Latin

Serviço

Sábado, 14 de março. A partir das 17h, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade.

Corrida: concentração às 18h. Largada às 19h. (exclusiva para sindicalizados e inscritos).

Shows: a partir das 20h

Entrada gratuita.



